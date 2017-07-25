ستة أشهر ودبلوماسية بلا عقيدة وسياسة خارجية دون نتائج

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بعد مرور ستة أشهر على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تكشفت آفاق دونالد ترَمب السياسية، وعملاً بالقول السائد ” يعرف مضمون الرسالة من بدايتها”.

انبرى المحللون السياسيون لنقد وحتى الذم والتشهير بطريقة تفكيره وتعامله مع القضايا الدولية وضبابية رؤيته المستقبلية. وبحسب المؤرخين، لا تجاري أعطاب رئاسة ترَمب أحداً ممن سبقوه في المنصب خلال العقود الثمانية الماضية.

سياسة خارجية خاطئة إلّا ثلاثة أشياء

تبدو رئاسة دونالد ترَمب، بعد ستة أشهر، وكأنها سفينة الفضاء المنكوبة في فيلم ” أبولو 13 ” التي اندفعت نحو الهاوية، منذ ما يقرب من 50 عاماً، بعد انفجار كبير وسلسلة من الانهيارات الميكانيكية. ظهرت الكارثة كأمر حتمي ومعجزة فقط يمكن أن تنقذ الطاقم من الهلاك.

وبدا مغريا،ً كما هو عليه الحال الآن، الإذعان للقدر وقبول المحتوم. عند التفكير كيف أن سلوك ترَمب في المكتب البيضاوي قد شكّل الدور الأمريكي في العالم، كل ما يمكن أن يسير بشكل خاطئ، سار بشكل خاطئ. يشعر المرء في أيام كثيرة، وكأنه أحد طياري “الناسا” المحاصرين والذين يحاولون إعادة توجيه السفينة إلى الأرض، مجهدين ورؤوسهم بين أيديهم مع عدم وجود إجابات جيدة، متسائلين ما التالي.

كل هذا يجعلنا نستذكر واحدة من اللحظات الرئيسة التي صورت في فيلم “أبولو 13″، فبعد وقت قصير من المنعطف الكارثي للبعثة الفضائية، يسأل قائد الرحلة جين كرانز سؤالاً بسيطاً، “ما الجيد الذي لدينا في المركبة الفضائية؟” هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب أن يسأل، فمن السهل جداً التركيز على ما هو خطأ في سياسة ترَمب الخارجية حتى الآن. لكن من الجدير تسليط الضوء على ما هو صحيح.

وهنا تبرز ثلاثة مجالات صحيحة، نبدأ بالأكثر سهولة. ألا وهو قيادة وزير الدفاع جيمس ماتيس وأداء الجيش الأمريكي. أصبح ماتيس نقطة اتصال للجمهوريين الذين يحاولون الدفاع عن ترَمب، والضامن للمراقبين والحلفاء القلقين من توجه الولايات المتحدة. ولكثرة الثناء عليه تساءل الأمريكيون، هل هو الظهور الثاني للجنرال جورج مارشال؟ لا، لكن الأمريكيين محظوظون أنه هنا.

ويحصل ماتيس على كل هذا الثناء أساساً، لأنّ الأشهر الستة الأولى له في البنتاغون كانت “طبيعية” بسبب جهود ترَمب في مجال الأمن القومي. وحدّد ماتيس ،من حيث المضمون، السياسات التي تم تمديدها في جزء كبير من السياسات التي ورثها. كما حافظ ماتيس، بالرغم من كل المخاوف التي تدور حول علاقة ترَمب بروسيا والتزامه بالدفاع عن أوروبا، على موقف قوي للقوة الأمريكية في أوروبا يعبر عن شكوك عميقة حول التعاون مع موسكو. وفي آسيا والمحيط الهادئ، كانت المقومات العسكرية الأساسية لبرنامج أوباما لإعادة التوازن نشطة وتعمل بشكل جيد. ولم يكن هناك أي تغيير تقريباً فيما يتعلق بالنهج العسكري في العراق وسورية لدرجة أنه كان غير خائف من الاعتراف بذلك علناً.

سئل ماتيس في مقابلته الأخيرة مع جريدة “أيسلاندر”، وهي صحيفة لإحدى الثانويات في ولاية واشنطن، عن الاختلافات بين نهج أوباما وترَمب في الشرق الأوسط. فأجاب “اعتقد أن كلا الإدارتين يختلفان حول الموضوع أكثر مما يختلفان بشكل درامي حول النهج”. وفي المقابلة نفسها، أعرب عن إعجابه بإنجازات هيلاري كلينتون كوزيرة للخارجية، وبدبلوماسيتها التي أدت إلى تعطيل العقوبات ضدّ إيران، مما أدى إلى جلبها إلى طاولة المفاوضات. ومن الجدير التساؤل ما سيكون عليه الاختلاف في سياسة الدفاع اليوم إذا كانت كلينتون هي التي تجلس في المكتب البيضاوي. والجواب حتى الآن، سيكون “على الأرجح” لن يكون واضحاً.

وأبرز تحوّل ملحوظ في السياسة العسكرية تحت إمرة ترَمب هو التنازل عن جميع سلطات صنع القرار تقريباً للبنتاغون. وهذا الميل إلى الإنابة والتفويض لا ينبع من الرؤية المستنيرة لإيجاد توازن سليم بين المدنيين والعسكريين في القرارات المتعلقة باستخدام القوة. الموضوع أبسط من ذلك، فترَمب، غير المبالي بفطرته بالتفاصيل الخلقية، والحساسية تجاه المساءلة، يتنازل عن السلطة في القرارات العسكرية ليس بالضرورة ليسمح للأمور بأن تنحو إلى الطريق الصحيح، ولكن لإعطاء نفسه مخرجاً إذا ساءت الأمور.

والمجال الثاني للسياسة والذي ما يزال جيداً، هو التعاون في مكافحة الإرهاب مع الشركاء الرئيسيين. فمن السهل أن يغيب عن بالنا هذا الأمر وسط الحديث عن كيفية سير الأمور السيئة مع الحلفاء، وخاصة في أوروبا. لكن مسؤولي مكافحة الإرهاب على جانبي المحيط الأطلسي يقولون إن العلاقات لا تزال على حالها، وأنه لا يزال هناك تشارك للمعلومات، وتنسيق للأنشطة، وعرقلة للمكائد.

حصل اثنان من مسؤولي الأمن الوطني، ممن هم أقل جذباً للانتباه ، وهما مدير وكالة المخابرات المركزية مايكل بومبيو، ومستشار الأمن الداخلي للبيت الأبيض توماس بوسرت، على تقييمات عالية من المتخصصين في مكافحة الإرهاب داخل الحكومة وخارجها. ويبدو أن فريق ترَمب قد أدار بفعالية تهديداً خطيراً ومقلقاً يتعلق بأمن الطيران– تجلى بقدرة الإرهابيين على وضع القنابل في أجهزة الكمبيوتر المحمولة- عن طريق التنسيق الوثيق والاستماع الفعلي للحلفاء ومصنعي الطائرات. جرت العملية على نحو سلس، والخطأ الأبرز كان بإخبار ترَمب وزير الخارجية الروسي تفاصيل أمنية حساسة حول هذا التهديد.

والجزء الثالث من سياسة ترَمب الخارجية، والتي يمكن على الأقل القول بأن إدارة ترَمب قد حاولت، على الرغم من أنه من السابق لأوانه أن نستنتج بأنها تسير على ما يرام، هي الدبلوماسية. قد يبدو هذا غير معقول. على الرغم من الآمال الكبيرة المعقودة على نجاحه، تعدّ بداية ريكس تيلرسون الأسوأ بالنسبة لأي وزير حديث العهد، فهو يعاني من خمسة أضعاف مشاكل الميزانية وعدم وجود موظفين وليس له تأثير واضح على قرارات البيت الأبيض الكبير- على الرغم من الوقت الكثير المستثمر في بناء علاقة مع ترَمب- إضافة للعلاقة المتزعزعة مع الحلفاء أو الكابيتول هيل. وهو في معظم الأحيان، يتعامل مع العمل الدبلوماسي كالمحاكي “سيري” المتواجد لتوفير المعلومات عندما يسأل فقط. وعلى الرغم من كل هذا، هناك دلائل على أن فريق ترَمب مستعد في بعض القضايا لإعطاء فرصة للدبلوماسية.

فعلى سبيل المثال، عين مبعوثين خاصين لمعالجة قضيتين من أصعب القضايا. فاحتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يبدو قاتماً، ولكن جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية، كسب الثناء على جهوده المبذولة في العمل مع كلا الجانبين، مما أثار الدهشة لدى الكثيرين ممن تساءلوا حول عدم وجود خبرة دبلوماسية ومهنية له كمحامي لترَمب (مسؤول الشؤون القانونية لشركات ترمب). ومن العلامات الإيجابية الأخرى، تسمية كورت فولكر كمبعوث أمريكي لمعالجة الأزمة الأوكرانية. فهو دبلوماسي موهوب جداً وخبير ذكي صعب المراس تجاه روسيا وله مكانته في جميع أنحاء المجتمع الاستراتيجي عبر الأطلسي. هذا ويتوسط تيلرسون نفسه في الأزمة بين السعودية وقطر، على الرغم من أنه إذا لم يتمكن من النجاح في الجزء من العالم الذي يَخبر فيه كلّ القضايا ويعرف كلّ اللاعبين بشكل جيد، من الصعب أن نرى له نجاح يكتب في أيّ مكان.

الاعتراف بما هو “جيد” بشأن سياسة ترَمب الخارجية لا يمكن أن يعوض عّما هو سيء في جوهرها (على صعيد التجارة، والعلاقة مع روسيا، والتهديدات العالمية مثل تغّير المناخ، وعلى وجهة النظر الأنانية والساخرة للدور الأمريكي في العالم).

عدم التوصل إلى استراتيجة كبرى

بعد ستة أشهر من فترة ولاية الرئيس، من الواضح فعلياً أنّ الانتصارات الصغيرة والصفقات التكتيكية لا ترقى إلى أي استراتيجية من أيّ نوع.

قال دوايت أيزنهاور عام 1952 “لا رجل حكيم ولا رجل شجاع يقبع على مسارات التاريخ منتظراً قطار المستقبل ليدهسه”. إدارة مسار المستقبل ليست مهمة صغيرة، ولكن في السياسة الخارجية، تطوير وتنفيذ استراتيجية سليمة هي أفضل أمل للقائد. في كانون الثاني، وعشية تنصيب دونالد ترَمب، حذرت مجلة “الفورين بوليسي” في أحد مقالاتها من أن نهج ترَمب في السياسة الخارجية بعيد المنال ويشكل مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي. وبغض النظر عن تصحيح المسار، فإن تحطم القطار (كناية عن الكارثة) أمر شبه مضمون.

حقيقة لا توجد دلالات أو مؤشرات ولو قليلة بعد ستة أشهر، على تطوير الرئيس ومستشاريه لنوع من الاستراتيجية- ما يطلق عليه أكاديميّاً “الاستراتيجية الكبرى” ويشير إليها النقاد بالـ “العقيدة”- تهدف إلى فرض إرادة أمريكا على العالم، وليس العكس- بالفعل يبدو أنه لن يكون هناك أبداً عقيدة ترَمبية. فطريقة الإدارة في صنع السياسات بصراحة قاصرة وغير استراتيجية.

يتأتى هذا القصور من ثلاثة مبادئ تشغيلية وفلسفية توجه عملية صنع القرار للرئيس، التركيز على الانتصارات القصيرة الأجل بدلاً من البعد الاستراتيجي الأطول أجلاً، ونظرة “صفرية” حيث تكون جميع المكاسب نسبية وتغيب المعاملة بالمثل، ورفض صنع السياسات القائمة على القيم. إن أوجه القصور في هذا النهج- والتي أطلقنا عليها “المعاملاتية التكتيكية”- واضحة بالفعل في سجل السياسة الخارجية لإدارة ترَمب حتى الآن.

أولاً، لم يخف ترَمب رغبته في “الفوز”، وهي رؤية عالمية تمنح امتيازات تكتيكية قصيرة الأجل. ولم يكن هذا الموقف أكثر وضوحاً مما كان عليه قرار ترَمب إطلاق 59 صاروخ كروز انتقاماً بحسب المزاعم الأمريكية من الهجوم الكيماوي المزعوم للحكومة السورية. وعلى الرغم من أن المسؤولين الإداريين يبشرون بهذا القرار في العلن والسرّ باعتباره إنجازاً لسياسة ترَمب الخارجية، إلا أنه لم يكن للضربة أيّ تأثير يذكر، فقد بدأ تشغيل المطار المستهدف مرة أخرى في غضون أيام. ومع ذلك، فإن الصور الباهرة لمدمرات البحرية الأمريكية التي تطلق الصواريخ، تبقى النموذج الأكثر حيوية للسياسة الخارجية لإدارة ترَمب في الأشهر الستة الأولى.

وكان هذا المدى القصير واضحاً أيضاً في الاستجابة الأولية الحماسية لأزمة الخليج والتي بدأت في 5 حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأعلنت الحصار على البلاد. غرّد ترَمب، متحمساً للادعاء بالفوز عند عودته من رحلته إلى الشرق الأوسط، داعماً هذه الخطوة. حتى عندما حاول وزير الخارجية ريكس تيلرسون أن يأخذ نظرة استراتيجية أكثر للأزمة- إدراكاً لمركزية القاعدة الجوية في قطر في حملة مكافحة الدولة الإسلامية التي تقودها الولايات المتحدة- قوض ترَمب عمل رئيس دبلوماسييه بالتصريح “إذا احتجنا إلى قاعدة عسكرية أخرى، فلدينا دول أخرى من شأنها أن تبنيها بكل سرور”. ومن غير المفاجئ أنه عندما حاول وزير الخارجية بذل جهد دبلوماسي جيد الدعاية لإيجاد حل إقليمي، رفض شركاء الولايات المتحدة المشاركة.

ثانياً، تتميز السياسة الخارجية لترَمب بنظرة عالمية صفرية، كل فوز لبلد آخر هو خسارة بالنسبة للولايات المتحدة، وأفضل رهان في واشنطن هو التفاوض مع الحلفاء والخصوم عند كل منعطف. ولا يظهر التعاون، وفقاً للمنظور الذي عبر عنه بوضوح المستشاران، إتش أر ماكماستر وغاري كوهن، إلّا عندما تتماشى المصالح الذاتية الضيقة.

وفي مثال على هذا المبدأ، وقع ترَمب في اليوم الرابع على توليه منصبه، أمراً تنفيذياً سحب الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ. فعل ذلك بعد أن أعرب عن سلسلة من سوء التفاهم العميق حول التأثير المحتمل لشركة “تي بي بي” على الوظائف والأجور وقوتها على صنع القرار الأمريكي وعدم قدرتها على التعامل مع التعاملات النقدية الصينية واليابانية. وقد وعد ترَمب بـ “إصلاح” العلاقات التجارية الأمريكية مع جميع الشركاء التجاريين من خلال الصفقات الثنائية. وكان قد تفاخر في تصريحه لصحيفة نيويورك تايمز، “انتظروا حتى تروا ما سنقوم به على صعيد التجارة” دون تقديم أي تفاصيل داعمة (كما هو الحال دائماً). وفي الوقت نفسه، يجري الآن إعادة صياغة بروتوكول “تي تي بي”، بينما تقدم الصين أجندة التجارة الخاصة بها من خلال الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

ويمتد المنظور الصفري ليشمل حلفاء الولايات المتحدة، الذين يعتبرهم الرئيس منافسين أكثر منهم شركاء استراتيجيين دائمين. فعلى الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه سيؤول في معالجة الأزمة النووية في كوريا الديمقراطية- لا شك في أن قضية الأمن القومي على جدول أعمال ترَمب- هدّد بإنهاء اتفاقية التجارة الثنائية الأمريكية مع كوريا الجنوبية وحاول أن يتراجع عن التزام الولايات المتحدة بدفع ثمن نظام الدفاع الصاروخي “تي إتش إي إي دي”.

ومن خلال تجاهل الطبيعة المتعددة الأبعاد للسياسة الدولية وحرمانها من قيمة المعاملة بالمثل، فإن هذه الانفرادية التي لا هوادة فيها تحرم الولايات المتحدة من الأدوات التعاونية الحاسمة في مواجهة التهديدات واغتنام الفرص.

وأخيراً، تخلو المعاملاتية التكتيكية من الاعتبارات الأخلاقية أو الأدبية. أظهر الرئيس ترَمب تعاطفاً مع القادة الذين يصفهم الغرب بالاستبداديين. إذ أشاد في نيسان الماضي، بقيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، “بعمل رائع في وضع صعب للغاية”. ودعا في وقت لاحق من الشهر نفسه، إلى تهنئة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرت، وهو المسؤول عن وفاة الآلاف من مواطنيه في الحملة ضدّ المخدرات، “أنا أسمع عن مهمة لا تصدق بشأن مشكلة المخدرات … ثابر على هذا العمل الجيد. إنك تقوم بعمل رائع “. ولعل أكثر ما يثير الدهشة هو أنه وصف كيم جونغ أون، زعيم كوريا الديمقراطية، بالذكي جداً ومن الشرف الالتقاء به.

لا يمكن للولايات المتحدة أن تمسك بزمام المبادرة على الساحة العالمية، بدون استراتيجية كبرى. إن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترَمب قد أفزع بالفعل حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، الذين يتساءلون عما إذا كان من الممكن الوثوق بواشنطن للوفاء بالتزاماتها الأمنية. يتحول الرأي العام في جميع أنحاء العالم، ضد الولايات المتحدة، ويمكن أن يتوقع من العواصم الأجنبية إعادة توجيه سياساتها الخارجية وفقاً لذلك.

يمكن أن يعطي إفراج الإدارة، على الأرجح، عن موجة من الوثائق الاستراتيجية، تتضمن استراتيجية أمنية وطنية شاملة إلى استعراض استراتيجية للموقف النووي، الانطباع بوجود استراتيجية كبرى، لكن الإدارة لا تستطيع إغفال حقيقة أساسية، طالما أن المعاملاتية التكتيكية لترَمب تحكم بنية السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ستدان الولايات المتحدة بأن تكون المفعول بدلاً من أن تكون الفاعل.

عقيدة ترَمب

من الواضح مما سبق أنّ سياسة ترمب الخارجية تتمحور حول السعي لتحقيق “أفضل صفقة”. فقد حاول محللو السياسة الخارجية على مدى الأشهر الستة الماضية، وفي أعقاب الضربات الصاروخية على سورية وبعد خطبتي ترمب في المملكة العربية السعودية وبولندا، إيجاد عقيدة لاستراتيجية متماسكة لإجراءات الإدارة الأمريكية، ولكن دون جدوى. كبار المسؤولين في الإدارة هم في اللعبة أيضاً، مع العديد من المتنافسين بغرابة لفرض رؤيتهم الاستراتيجية حول “أمريكا أولا”. ولكن بالنسبة لكل محللي الرأي كل ما يتم تسريبه، لا يتعدى كونه محاولات فاشلة.

وحتى لو كان بإمكان المحللين والمستشارين أن يفرضوا اتساقا فكرياً من الغرائز والافتراضات على مجموعة ترَمب، فإن جميع “المعاملاتية التكتيكية” لا تضمن سوى الترجمة غير المتناسقة لتلك التفضيلات نحو السياسة.

ولا تعدّ كراهية ترَمب الموثقة جيداً نحو حلفاء الولايات المتحدة، دليلاً موثوقاً به لسلوكه الفعلي للعلاقات الخارجية. على الرغم من عقود من التقريع لكلّ من اليابان وألمانيا، احتضن ترَمب على مدى الأشهر الستة الماضية، رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، في حين ازدرى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وعلاوة على ذلك، تفتقر الإدارة كما أسلفنا، القدرة على تنفيذ أي رؤية استراتيجية- لا سيما التي تتطلب استخدام أدوات غير قاسية- وكان المسؤولون العسكريون قد أكدوا على أن الحلول الدائمة للحروب في أفغانستان وسورية وحتى اليمن هي في المقام الأول مسؤولية ودور وزارة الخارجية. لكن وزارة الخارجية نفسها قد أُربكت وانهارت معنوياتها. وتأكيد ذلك، الميزانية المالية لسنة 2018 للبيت الأبيض، فقط 37.6 مليار دولار لوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية القومية (بانخفاض 33 في المئة مقارنة بالميزانية السابقة) بينما حصلت وزارة الدفاع على639 مليار دولار (وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المئة). ورفض تيلرسون أيضاً ملء عدد غير مسبوق من شواغر الوظائف الدبلوماسية الرفيعة، مدعياً أنه من غير المجدي القيام بذلك حتى يتم إعادة تنظيم وزارة الخارجية تماماً.

أدى عدم قدرة إدارة ترَمب، إلى حد ما، على تطوير وتنفيذ استراتيجية كبرى إلى درجة مذهلة من الاستمرارية مع سياسات باراك أوباما الخارجية. وعلى الرغم من إعلان ترَمب بأن “الصبر الاستراتيجي” الذي انتهجه أوباما مع كوريا الديموقراطية قد انتهى، فإن سياسة “الضغط السلمي” ليست واضحة بشكل مميز. وبالمثل، فإن استراتيجية الإدارة التي لا تزال سرية لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية تتستلزم بوضوح التشديد التكتيكي لكنها مماثلة استراتيجياً لنهج أوباما.

انخفاض شعبية ترَمب

والسؤال المهم هنا لما لم يتمكن ترَمب من نقل مؤيديه إلى دائرة سيطرته؟ وسبب ذلك، هو أن الدعم الذي تلقاه في الانتخابات كان يعود بشكل أكبر لرد فعل بعض النخابين من كلينتون، فهم صوّتوا له لا بسبب إعاجبهم به بل بسبب رفضهم له بشكل أقل من رفضهم لكلينتون.

لم يتمكن ترَمب من الحفاظ على مؤيديه لسبيين، الأول هو أنه لم يكلف نفسه عناء الحفاظ عليهم في جانبه، فقد نجح في ضمهم لقاعدته، ولكنه فشل في إدراك حاجته لاستراتيجية مختلفة للحفاظ عليهم، أو أنه اعتقد أن الحفاظ على كثافة قاعدة الدعم الخاصة به هي المفتاح، وأنه مع مرور الوقت سيزيد نجاحه من معدلات الإقبال عليه. أيّاً كان الأمر، فقد كانت استراتيجيته هي الحفاظ على شخصيته العنيفة غير التقليدية وأن يضم مجموعة من السياسات التي استجابت لها قاعدته، بينما يكون مرناً فيما يراه كقضايا ثانوية. ولكنه فشل في إدراك هشاشة ناخبيه المتقلبين الذين دعموه بالرغم من مواقفه. لقد اختار ترَمب استرضاء قاعدته ولكنه خسر مركزه مع مرور الوقت.

أما السبب الثاني فهو أن وسائل الإعلام الرئيسة بدأت تشن عليه ذاك النوع من الهجمات القاسية التي كان يشنها هو على أعداءه. ويرتبط ذلك بعض الشيء بالأوضاع الجيوسياسية الخاصة بالولايات المتحدة، حيث يقع معقل اليسار الأمريكي في الساحل الأطلسي الشمالي وساحل المحيط الهادئ، ولا تعدّ هذه مساحات كثيفة بالسكان وحسب، بل هي مراكز جغرافية للمنافذ الإعلامية الأساسية أيضاً، وكان متلقو هذه المنافذ من المعارضين الأشداء له، ولكن كما هو الحال مع ترَمب، كانت وسائل الإعلام مخيَّرةً بين الرضا بقاعدتها والوصول إلى المزيد من الناس، فاختارت التركيز على القاعدة.

ونتيجة ذلك، تمت مجابهة ترَمب باعتداء منظم، وبطريقة لا تختلف عن الهجوم الذي شنه على أولئك الذين يعتبرهم خصوماً له، وذلك بالرغم من تسلح خصومه بمصادر أكبر وتحالفهم مع شخصيات سياسية ديمقراطية. تكاملت الهجمات على الإعلام وتدعَّمت مع الهجمات القادمة من الكونغرس، مما خلق موجات مستمرة من المعارضة التي قوَّضت مصداقية ترَمب. كانت الحرب على المركز، لكن أدت استراتيجية ترَمب إلى وضع نفسه في خانة الدفاع من أجل الحفاظ على الدعم الذي يمتلكه. وتم تضخيم وتسليط الضوء على كل مشكلة مهما صغرت.

الوعود الانتخابية

ما تزال وعوده الانتخابية، التي تَعهَد بتنفيذ بعض بنودها الرئيسة في اليوم أو الأسبوع الأول من رئاسته، حبراً على ورق، والكونغرس المتمرد عليه، يرفض تمريرها. فلا حظوة له حتى عند أغلبيته من الجمهوريين، ومن يساندونه لا يملكون موهبة رسم السياسات والاسترتيجيات الملائمة لقوة عظمى. بنتيجة ذلك حصل خلل في صياغة القرار، التي تتم عادة بالتشاور الموسع ضمن الإدارة وبالتفاهم ولو بحد أدنى مع الفريق الآخر في المشهد السياسي. فأدى التفرد إلى التخبط والتشتت، خاصة في السياسة الخارجية كما شرحنا. والمؤرق بالنسبة للمتخوفين أن ترَمب مصرّ على السباحة ضد التيار.

هل من مخرج لترَمب؟

حصدت هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016، على 48.2٪ من الأصوات في حين فاز ترَمب بـ 46.1٪. كان الدعم الموجه لكلينتون متركِّزاً في السواحل، في حين كان الدعم الموجه لترَمب موزَّعاً في عدة مناطق مختلفة، وهو ما أعطاه الأولوية في الانتخابات. وخلال حملته الانتخابية، عمل ترَمب على توسيع قاعدة الدعم بحيث تجاوزت قاعدته الرئيسة وجذبت بعض الناخبين المستقلين.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة “إي بي سي” من واشنطن صدر في 16 تموز، أن معدل القبول لترَمب قد وصل لـ 36٪، ويشير هذا إلى أنه حافظ على الدعم القادم من قاعدته الانتخابية ولكنه خسر دعم أولئك المستقلين ولم يفتح الطرق مع خصومه السياسيين. بينما أظهرت استطلاعات أخرى اختلافات طفيفة عن تلك النتيجة ولكن النقطة الأساسية المشتركة هي أنه خسر من قاعدته الداعمة بدلاً من توسيعها.

وعليه، ينبغي على ترَمب أن يتجاوز أسلوب التهجم كي يحاول جذب بعض ناخبي كلينتون. يقوم السياسيون الديمقراطيون ووسائل الإعلام الأساسية، بالتركيز على إضعاف رصيد ترَمب ودائرته. ربما كانت ردود ترَمب جذَّابة بالنسبة لقاعدته، ولكنهم لا يمتلكون أي تأثير على خصومه أو لا يستطيعون التصدي لهم. ولذلك لم يتمكن ترَمب من تحويل ناخبي كلينتون.

وتجعل طريقة فوزه بالرئاسة مسألة الحكم أمراً شديد الصعوبة، لأنه لا يستطيع الاعتماد على داعميه الذين لا يشكلون ثقلاً كبيراً. ويلاقي معارضة كبيرة عند اقتراحه لبعض التشريعات وتقديمه للتوجيهات الرئاسية وصياغته للسياسات الخارجية. ونتيجة ذلك، صعوبة في تمرير التشريعات والاشتباك المستمر مع المحاكم. وحتى يتجنب ترَمب هذه العوائق، ينبغي عليه حل المشاكل البنيوية التي تكبِّله، ولن يصل لشيءٍ في حال استمر بعمل ما يقوم به حالياً، فما فشل به في الستة أشهر الماضية من غير المرجح أن ينجح في الوقت القادم.

فالقضية ترتبط بمدى تعلقه الشخصي والمؤسسي بطبيعة الإدارة الحالية التي باتت تعيقه عن تغيير ساحة المعركة. يمتلك الرئيس دائماً القدرة على إعادة تعريف اللعبة، وذلك إذا أدرك أنه يخسر، وهذا أمر يصعب على بعض الرؤساء القيام به.

*المادة مستندة إلى مقالين كانت قد نشرتهما مجلة الفورين بوليسي.

الرابطين للاطلاع:

http://foreignpolicy.com/2017/07/21/trump-first-6-months-mattis-defense-diplomacy/

http://foreignpolicy.com/2017/07/21/there-is-no-trump-doctrine-and-there-will-never-be-one-grand-strategy/