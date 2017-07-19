العالم الذي بنته الحرب العالمية الثانية

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عدد قليل من المعارك من 1942 إلى 1943 أعاد تعريف النظام العالمي الذي كنا نعرفه.

في الفترة من 4 إلى 7 حزيران، يكون قد مضى 75 عاماً على معركة ميدواي، المعركة التي كسبت فيها الولايات المتحدة الحرب في المحيط الهادئ ومنعت هزيمة بريطانيا وروسيا. وتلاها معارك غوادالكانال، العلمين وستالينغراد، تم خوض كل تلك المعارك في الغالب في النصف الثاني من عام 1942. استمر الرعب على مدى عامين، إذ أن كلاً من اليابان و ألمانيا لم تكونا على استعداد للتنازل عن نقطة ، ولكن تم كسب الحرب مع بداية عام 1943.

كانت تلك معارك استثنائية في حرب غير عادية. أريد أن أخصص بعض الوقت هذا العام للنظر في تلك المعارك في الذكرى السنوية لها ، وسأحاول أن أشرح كيف كانت هذه المعارك كلها متشابكة، في الواقع كانت معركة عالمية واحدة متجددة بشكل جماعي حسمت الحرب بحلول نهاية العام. هدفي هو أن أظهر أن معركة عالمية واحدة، بدءاً من ميدواي وانتهاء بـ ستالينغراد، حددت مصير البشرية.

الحروب الممنهجة

ببساطة، إنها ليست مسألة موغلة في القدم، على الرغم من أن التأكيد على أن الفترة من حزيران 1942 إلى شباط 1943 يجب أن تقارن مع موقعة سلاميس، حيث أوقف اليونانيون المد الفارسي إلى أوروبا، ومعركة تيوتوبورغ، حيث أوقف الألمان التقدم الروماني، أو ليبانتو، حيث أوقفت أوروبا المسيحية التوسع العثماني الإسلامي. لقد حددت تلك المعارك مستقبل الحضارة،فلقد حددت الفترة حزيران عام 1942 إلى شباط 1943 مستقبل العالم بأسره.

لقد حددت الحرب العالمية الثانية الحضارة العالمية التي نعيش فيها الآن. إذ أنهت مشروع أوروبا الإمبراطوري، وفتحت الباب أمام القوة العالمية الأمريكية، وخلقت ما يسمى العالم الثالث، ومهدت الطريق لظهور البر الآسيوي باعتباره لاعباً عالمياً هاماً. وأفرزت الحرب أيضاً انعدام الثقة في القومية، وأفضت إلى صعود المؤسسات متعددة الجنسيات، وحولت الاهتمام بالتكنولوجيا إلى هاجس من استبداد قدراتها. نحن نعيش في ظل الحرب العالمية الثانية، والآن في ثورة عالمية ضد العالم الذي أنشأته.

كل هذا يجب أن يناقش، ولكن لفهم الحرب، يجب علينا أن نفهمها بمصطلحاتها وقواعدها الخاصة.تحدث كثر عن الحروب دون الرغبة في فهم منطقها، من تفاصيل وابل المدفعية إلى حمولة الإمدادات التي يجب أن تتدفق إلى ساحة المعركة. فالحرب، كما كل الأشياء، هي مسألة تفصيل، ويجب أن يكون التفصيل محاطاً بكل من منطق الحرب وهدفها. كان للحرب العالمية الثانية منطق فريد. فالعديد من الأمريكيين يحنون للأيام التي كان فيها الأمريكيون متحدين في الحرب. لقد أخطأوا باعتبار الحرب العالمية الثانية كوسيلة خاض من خلال الأمريكيون الحروب ذات مرة بقيم مشتركة. لم يكن هذا هو الحال أبداً. لقد تم خوض الثورة الأمريكية، والحرب المكسيكية الأمريكية، وبالطبع الحرب الأهلية، والحرب الإسبانية الأمريكية بوجود فصيل غاضب يعارض صراحة الحرب في الوقت الذي كانت تجري فيه. كانت معارضة فيتنام أو العراق هي قاعدة في الحرب الأمريكية، أما الحرب العالمية الثانية (وإلى حد أقل الحرب العالمية الأولى) فقد كانت فريدة من نوعها في توحيدها الأمريكيين، وذلك لأنها كانت حرباً فريدة من نوعها.

لقد قسمت الحروب إلى نوعين: الحروب السياسية، التي يوجد منها الكثير، والحروب الممنهجة، والتي لا يوجد منها سوى حفنة. الحروب السياسية هي تلك التي تهدف لتحقيق غايات محدودة. قد تكون النهايات مهمة ولكن ليست وجودية. إن خسارة الحرب لا تعني كارثة بالنسبة للأمة. معظم الحروب هي من هذا القبيل، وكثير منها فيها نهايات غريبة أو متناثرة. كان الهدف من الحرب الكورية إظهار إرادة الولايات المتحدة في مقاومة الشيوعية.بينما سعت حرب فيتنام إلى تعزيز الموقف الأمريكي في جنوب شرق آسيا ،وهو هدف هام ولكنه ليس حاسماً، والحفاظ على مصداقية الالتزام الأمريكي بنظام الحلف الذي تعتمد عليه. على مدى تاريخ جميع الدول القوية، كانت الحروب السياسية كثيرة. وكثيراً لم يقصد منها أن يتحقق النصر بها بالمعنى التقليدي ولكن تهدف للبدء بحل أو تحقيق أهداف سياسية محدودة. الهزيمة يمكن إدارتها. تبدو مثل هذه الحروب تافهة وغير ضرورية لقطاعات من السكان، وبالتالي تولد المعارضة، التي يمكن تحملها، لأن تلك الحروب لا تستحق ثمن إسكات المعارضين.

تختلف الحروب الممنهجة بطريقتين. أولاً، تجنبها ليس خياراً عادة. ثانياً، خسارتها يمكن أن تكون كارثية. فهي ليست متعلقة بالمصالح السياسية العابرة بل في التحولات التكتونية في النظام العالمي. فالتحولات لا تقاد بـ نية الأمة، وإنما بالصعود والتراجع الحتميين للدول، والاختلالات التي تخلقها، وإعادة التوازن التي لا مفر منها، والتي كثيراً ما تؤدي إلى الحروب. هذه الحروب نادرة لأن التحولات التكتونية تستغرق وقتاً طويلاً كي تحدث، وأطول كي تنضج، وتأخذ وقتاً أطول لتؤدي إلى تغيرات في القوى والتي هي كبيرة بما فيه الكفاية، ومهمة للغاية لإنهاء الحرب على حدّ سواء.

كانت الحروب النابليونية في أوروبا في القرن التاسع عشر منهجية، كما كانت حرب السنوات السبع في القرن الثامن عشر. كانت الغزوات المغولية، والإمبريالية الأوروبية وكل ما شابه ذلك أحداثاً ممنهجة تحتوي على حروب حاسمة. كانت الحرب العالمية الثانية حرباً ممنهجة. ويرى البعض أنها كانت استمراراً للحرب العالمية الأولى، وفي أوروبا كان هذا صحيحا. لكن الحرب العالمية الثانية كانت مختلفة عن الحرب العالمية الأولى بطريقة مهمة، إذ أضافت حرب المحيط الهادئ بين اليابانيين والأمريكيين بعداً جديداً لها .

إعادة توازن النظام

ومع ذلك، فإن كلا الحربين العالميتين انبثقتا من صعود وسقوط بعض القوى. في القرن التاسع عشر، بدأت ثلاث قوى جديدة في الظهور، ألمانيا واليابان والولايات المتحدة. زعزعت ألمانيا استقرار أوروبا،كما زعزعت اليابان شرق آسيا إلا أن الولايات المتحدة زعزعت استقرار العالم. خلق توحيد ألمانيا في عام 1871 قوة ديناميكية اقتصادية هائلة، ولكنها كانت قوة عرضة بشكل كبير للهجوم العسكري في وقت واحد من روسيا وفرنسا والحصار من قبل بريطانيا. وكانت اليابان أيضاً دينامو اقتصادي، محرومة من الموارد الطبيعية ،غير أنها لم تكن قادرة على الحفاظ على قاعدتها الصناعية دون استيراد النفط وغيره من المعادن الصناعية، ويتوقف وصولها إلى هذه المعادن على رغبة الموردين في البيع والقدرة على إيصالها عبر المياه التي تسيطر عليها البحرية البريطانية والأمريكية. وكانت القوى الاقتصادية الناشئة حديثاً غير آمنة عسكرياً. وقد أجبرها ذلك على السعي إلى تصحيح توازن القوى ضد القوى الأكبر والأضعف في كثير من الأحيان.

وكان صعود الولايات المتحدة أكثر التحولات جذرية، فلقد أصبحت الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الرائدة في العالم في وقت قصير للغاية. وكان الضعف الوحيد للولايات المتحدة قادم من البحر، وكانت القوى البحرية الرئيسية هي البريطانية واليابانية. وقد شيدت الولايات المتحدة اسطولاً بحرياً هائلاً رداً على ذلك، مما أدى إلى زعزعة اليابانيين في أقصى الحدود وجعل البريطانيين غير مستقرين. ولكن وراء ذلك كان واقعاً أساسياً. لقد بنيت الإمبراطوريات الأوروبية، وخاصة البريطانية، على توازن للقوى الذي لم يعد قائماً. لم يفسح النظام الحالي فرصة للألمان واليابانيين، ولكن لم يكن هناك أيضاً مكان للأمريكيين. لم يسع الأمريكيون لإمبراطورية رسمية، لكنهم رفضوا فكرة استبعادهم عبر الأنشطة الاقتصادية في الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية. كان النظام الذي همش الولايات المتحدة واليابان وألمانيا لا يمكن تحمله.

الحروب الممنهجة معقدة.وتتحول فيها التحالفات، وتتباين فيها دوافع الحلفاء، فلقد أثار الخوف الياباني من الحصار الأمريكي إلى الهجوم على بيرل هاربر، واعتمدت عقود الإقراض الأمريكية لبريطانيا على تسليم البريطانيين قواعدهم البحرية في نصف الكرة الغربي إلى الولايات المتحدة. قاتل البريطانيون للحفاظ على امبراطوريتهم، لكن الولايات المتحدة كانت تبدو مرتاحة لرؤيتها وهي تنهار. وكان الاتحاد السوفييتي عازماً على إثارة الثورات في بريطانيا والولايات المتحدة، ولكن كلاً منهما دعم العمليات العسكرية السوفيتية ضد الألمان. لا أحاول هنا كتابة قصة الحرب العالمية الثانية، بل أشير إلى أن الحروب الممنهجة تشمل العديد من الدول، وتميل إلى أن تكون عالمية وهي معقدة. وتحدد نتائجها أيضا مصير الأمم، وإلى حد ما، مصير العالم.

أحد مقاييس الحرب الممنهجة هو الدرجة التي تتغير فيها النظم الجيوسياسية. كان التغيير الأول الناجم عن الحرب العالمية الثانية انهيار جميع الإمبراطوريات الأوروبية في السنوات العشرين التي أعقبت نهاية الحرب. والثاني هو صعود الولايات المتحدة، ليس فقط كقوة اقتصادية كبرى بل أيضاً كقوة عسكرية مهيمنة. انهارت كل من اليابان وألمانيا، الدول التي نهضت إلى جانب الولايات المتحدة، بعد الحرب، ثم عاودت الظهور كقوى اقتصادية في المقام الأول، وبالتالي كانت قوى محدودة في العالم. فتحت هزيمة اليابان الباب أمام النظام الشيوعي في الصين الذي خلفه نظام أكثر تعقيداً سمح للصين أن تظهر كقوة اقتصادية رئيسية.

تألفت المرحلة التالية من التاريخ من المواجهة العالمية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. وشملت هذه المواجهة كلا من الحزام الاستراتيجي حول الاتحاد السوفييتي والمنافسة الكبرى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي من أجل السيطرة على بقايا الإمبراطورية الأوروبية. كما أنها اشتملت على مواجهة بين القوى النووية، وهي سلاح ظهر مع الحرب العالمية الثانية.

قوى الاختيار والإرادة

تصعد القوى وتهبط ، ولكن العملية لا تحدث بسرعة. فهي مدفوعة بالتحولات العميقة داخل بنى المجتمعات. ويستغرق الأمر وقتاً طويلاً جداً، أجيالاً أو حتى قروناً ، لكي يعلنها أفراد أو انتخابات.

ما هو حاسم في القصة هو الحروب. فالحرب، ولا سيما الحروب الحديثة، تدفعها بالضرورة. الحروب الحديثة هي حروب الإنتاج الصناعي، ويحدد حجم وإبداع المحطة الصناعية نتائج الحروب، وكذلك القدرة على تدمير القدرة الصناعية للعدو.وفي الوقت نفسه، يبدو أن هناك لحظات في الحرب الممنهجة لا تبدو فيها مرتبطة بالبنية الأساسية لصنع الحرب ولكن مرتبطة بقدر أكبر بثبات النظام الاجتماعي، والتزام المحاربين وفرص الحرب.

يمكن التنبؤ بالجغرافيا السياسية، كما ناقشت وحاولت أن أظهر. إذا أخذت في الحسبان البنية العميقة والحتميات وحدود الدول القومية، وتجاهلت الشخصيات والرأي العام في هذه اللحظة، يمكنك تمييز العملية التي تجري وترى إلى أين يمكن أن تسيير. يمكنك التنبؤ من سيكون في الحرب ومن المرجح أن يكسبها. ولكن في الحرب قوى غريبة الأطوار للإرادة والفرصة تتضافر لخلق النتائج التي، إذا لم تفشل التوقعات، فإنها تعطيها أبعاداً غير متوقعة.

أظهرت الفترة من حزيران عام 1942 إلى شباط 1943 تلك الاحتمالات غريبة الأطوار نفسها، فهي تتركنا بحالة اندهاش، بالتأكيد حول كيفية اندلاع الحرب، ولكن أيضاً باقترابها كما كنا نتوقع. بعد خمسة وسبعين عاماً من ميدواي، غوادالكانال، العلمين وستالينغراد، هناك عدد قليل من الذين خاضوا تلك المعارك لا يزالون على قيد الحياة. وهذه نقطة جيدة بالنسبة لنا للنظر فيها خلال هذه الأشهر. وعلينا الآن أن نملك منظوراً بشأن ما كان يجري في أكثر من ثمانية أشهر بقليل أعادت تعريف العالم.

هناك شيء واحد لنرى البنية العميقة لحدث ما. ولكن في الحروب الممنهجة، يجب عليك أيضاً السيطرة على المعارك، ضمن قواعد الحرب نفسها. لذلك، على النقيض من التاريخ، الذي يتحرك ببطء من وجهة نظر الإنسان، تقاس المعارك في ثوان، دقائق، ساعات وأيام.إن الحروب الطويلة التي نتكلم عنها اليوم هي حروب سياسية.الحروب الممنهجة تمزق العالم وتعيد تصميمه في غضون سنوات، حيث أن جوهر المسألة في كثير من الأحيان يحدد في دقائق. لقد مرت قبل فترة ذكرى ما أعتبره المعركة الوحيدة الأكثر حزماً للحرب العالمية الثانية لجميع القوى المقاتلة: ميدواي، حيث كان من الممكن أن يخسر الحلفاء ولكن لم يحدث ذلك، كل ذلك بسبب الأحداث التي ظهرت في دقائق معدودة.

* مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلة Geopolitical Futures المتخصصة في خدمات التنبؤ الجيوسياسي.

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