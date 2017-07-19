لماذا لا تستطيع واشنطن اسكات قطر؟

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شارك الصحفيون في وسائل الإعلام في الشرق الأوسط في عمليات تشهير قاسية منذ أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين (اللجنة الرباعية) العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في حزيران على خلفية دعم الدوحة المزعوم للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ، ولتنظيم القاعدة والميليشيات المدعومة من إيران في العديد من الدول العربية. وعلى الرغم من تأكيد البعض أن هذا التحرك طال انتظاره، إلا أن البعض الآخر استغرب أن تقود السعودية التهمة وهي الأقرب إليها فالرياض، أكثر من أي عاصمة عربية، تعزز التطرف العنيف في العالم الإسلامي.

من الواضح هنا واستناداً إلى كلمات وأفعال المؤسسة الدبلوماسية الأمريكية والبنتاغون منذ اندلاع أزمة قطر، أن واشنطن تعتزم مواصلة العمل عن كثب مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الحرب ضد الإرهاب. ومع ذلك، أوضحت الرسائل المشوشة للحكومة الأمريكية حول أزمة قطر الطبيعة المتعددة الأوجه والمعقدة للادعاءات الشائعة ضد الإمارة العربية الغنية بالغاز.

وقد أشار مسؤولون رفيعو المستوى من كلا الحزبين في واشنطن بأصابعهم إلى الدوحة و الرياض، واعتبروهما جزءاً من المشكلة، فقد أثارت علاقات قطر مع حماس والفصائل الإسلامية الأخرى خلال رئاسة باراك أوباما، إدانة قوية من المشرعين الأمريكيين مثل السيناتور جون كيري الذي قال في عام 2009 إن ” لا يمكن أن تكون قطر حليفاً أمريكياً اليوم ثم ترسل دعماً مالياً لحماس غداً”.

وفي حزيران، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولين “رفيعي المستوى” في الدوحة بدعم الإرهاب، وشاركه الرأي بعض المحافظين وأعضاء الكونجرس ووزير الدفاع السابق روبرت غيتس.

وفي وقت سابق من شهر تموز، ورداً على مطالب اللجنة الرباعية للمصالحة مع الدوحة، أكد مستشار الاتصالات في وزارة الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون ، أن “هذا طريق ذو اتجاهين” وأنه “لا توجد أيدي نظيفة”. وفي 12 تموز، قال السناتور الأمريكي بوب كوركر الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن “حجم الدعم للإرهاب من قبل السعودية يقزم ما تفعله قطر”. في العام الماضي، تغلب المشرعون الأمريكيون على حق النقض الذي استخدمه أوباما وأقروا قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، الذي يعني ضمناً أن الحكومة السعودية لها يد في هجمات 11 أيلول الإرهابية. وكمرشح للرئاسة دعم ترامب التشريع، كما فعلت هيلاري كلينتون، منافسته الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية، على الرغم من أن مستقبل جاستا يبدو الآن غير مؤكد.

وفي أعقاب دبلوماسية تيلرسون المكوكية في دول مجلس التعاون الخليجي، قال: إن رد الدوحة على مطالب اللجنة الرباعية كان “معقولا جدا”، فمن الواضح أن المؤسسة الدبلوماسية في واشنطن لا تزال تقدر قطر كحليف أمريكي وثيق. وعلاوة على ذلك، وقعت الولايات المتحدة وقطر اتفاقاً لمكافحة الإرهاب عندما كان تيلرسون في الدوحة يوم 11 تموز، الذي أعقبه صفقة أسلحة بين البلدين بقيمة 12 مليار دولار. وفي اليوم التالي، قال ترامب في مقابلة مع شبكة سي بي إن نيوز: “سنحظى بعلاقات جيدة مع قطر ولن نواجه مشكلة مع القاعدة العسكرية.” من الواضح أنه على الرغم من تغريدات ترامب، فإن واشنطن والدوحة تعتزمان الحفاظ على علاقات وثيقة مع رفضها لحظر اللجنة الرباعية لقطر.

هل ستحول اتفاقية مكافحة الإرهاب التركيز نحو الرياض وعواصم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي اتهمت الدوحة برعاية التطرف ؟ يبدو ذلك. الآن يمكن للقطريين أن يدعوا أنهم يمتثلون لمعايير واشنطن في مكافحة الإرهاب. فأما الدول التي تقودها السعودية / الإمارات العربية المتحدة سوف تتعرض الآن لضغوط لتوقيع اتفاقات مماثلة أو تشرح الأسباب الكامنة وراء رفضها القيام بذلك. وعلى أية حال، فإن توقيع واشنطن والدوحة على هذا الاتفاق سوف يقوض جهود اللجنة الرباعية لإقناع الولايات المتحدة لرؤية قطر من منظورهم.

وبالنسبة لجميع تحديات الاتصالات في البيت الأبيض، فإن الحكومة الأمريكية ملتزمة بتعزيز تعاون واشنطن مع كل من المملكة العربية السعودية وقطر في مكافحة الإرهاب، وتعتزم دفع الرياض والدوحة نحو المصالحة. أن هدف تيلرسون هو تعزيز موقف الولايات المتحدة وحلفائها العرب في مواجهة داعش وغيرها من القوى السلفية الجهادية المتشددة.

ستواجه إدارة ترامب بيئة أكثر تحديا في الشرق الأوسط إذا ما ثبت أن الجهود الدبلوماسية للتوسط في حل أزمة قطر والتي تجعل الجانبين يتمتعان بأمن وكرامة غير مجدية، وهذا سيحد من قدرة البيت الأبيض على تحقيق أهدافه في المنطقة.

nationalinterest.org/feature/why-washington-cant-quit-qatar-21627