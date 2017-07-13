إستراتيجية الولايات المتحدة في الإذلال والإبادة

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مقدمة المترجم يتحدث الكاتب عن تخطيط الولايات المتحدة لاستخدام هذه التكتيكات لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والتطرف الإسلامي التي شرحها في سياق المقال، وقد استخدم بعض المصطلحات التي تعبر عن رأيه والذي يمثل إلى حد ما وجهة نظر الإدارة الأمريكية.



نص المقال:

تسرع الولايات المتحدة من وتيرة حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية والتطرف الإسلامي، وفي أول مقابلة له كوزير للدفاع، عرض جيمس ماتيس إستراتيجية الولايات المتحدة. ولكلمات ماتيس ثقلها، لأنه أحد المرؤوسين القلة الذين يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثق بهم بشكل واضح ومن الذين أوكل لهم مسؤولية كبيرة. قال ماتيس في المقابلة، فشلت حرب الاستنزاف في طرد الأعداء من مواقعهم بدلاً من تدميرها بالكامل، في تحقيق النتيجة المرجوة. ستخوض الولايات المتحدة الآن حرب إبادة وإذلال ضد العدو، والذي هو ليس داعش فقط ولكن التطرف الإسلامي بشكل عام، ويتوقع ماتيس أن تكون الحرب معركة طويلة، ولكنه يتوقع أيضاً النصر فيها.

تغيير في التكتيكات

أشار ماتيس إلى معارك الموصل وتلعفر كنماذج لكيفية تنفيذ هذه التكتيكات في أماكن أخرى. وفي كلتا الحالتين، حاصرت القوات على الأرض، وبعضها بمساعدة الولايات المتحدة، مواقع تنظيم داعش في محاولة لمنع مقاتلي داعش من التراجع والمقاتلين الأجانب من مغادرة ساحة المعركة للعودة إلى بلدانهم، ومن ثم تتقدم القوات وتقوم بتطهير هذه المدن بالكامل، وهي مهمة صعبة تستغرق وقتاً طويلاً.هذا ما وصفه ماتيس بالإبادة. وكانت أكبر قوة لداعش في ساحة المعركة هي قدرتها على التراجع وإعادة التجمع، وهدف الإبادة هو تدمير تلك القوة. ولكن ستكون تكلفة هذه الإستراتيجية باهظة جداً. بداية أرسل العراق أفضل مقاتليه المدربين والمجهزين إلى الموصل ، وأفيد بأن معدلات الإصابات بلغت حوالي 50 في المائة في بعض الوحدات، في المعركة التي انتهت قبل أيام قليلة بطرد داعش مقاتلي داعش من هذه المدينة.

ووفقاً لما قاله ماتيس، فإن هذه الخطة ستستخدم لتدمير دولة الخلافة الإسلامية، وقد جهزت الأرضية كي يتم تطبيق هذا النموذج في الرقة عاصمة داعش. ماتيس متفائل بأن داعش سوف تخسر هذه المعركة، ولكن حتى لو حدث ذلك، سيكون التحدي بعد ذلك منع مجموعات أخرى مثل داعش من الظهور.

هذا هو المكان الذي ستتجلى فيه تكتيكات الإذلال، وأشار ماتيس في حديثه إلى أن المعركة ضد داعش ليست مجرد صراع عسكري.إنها “معركة حول الأفكار”. وقال ماتيس إن قدرات”داعش” في التجنيد والتنظيم يجب تدميرها، والسبيل للقيام بذلك هو القضاء على رسالة “الكراهية والعنف” التي تنتهجها الدولة الإسلامية وأي دولة تدعمها.

القول أسهل من الفعل. أكد ماتيس في نقاط متعددة في المقابلة،أن الولايات المتحدة تبذل كل

ما في وسعها لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين، الأمر الذي قال إنه يميز الولايات المتحدة عن خصومها. في الحد الأدنى هذا صحيح، فالولايات المتحدة لا تستهدف المدنيين لكن داعش تقوم بذلك، ولكن الواقع أكثر تعقيداً.فالأشخاص الذين فقدوا أحباءهم في غارة جوية أمريكية عن طريق الخطأ لا تعزيهم حقيقة أن الولايات المتحدة تحاول تجنب قتل المدنيين. وحقيقة أن التنظيم، وفقا ًلما ذكره ماتيس، دمر مبنى تسبب في انفجار ضخم عندما أصابته غارة جوية أمريكية، قيل إنها تسببت بمقتل أكثر من 200 مدني في الموصل، لن تعيد الموتى أو تقنع رجل عربي شاهد الغارة بالنوايا النبيلة للولايات المتحدة، فالطريق إلى الجحيم ممهد بهذه النوايا الطيبة.

داعش ليست غريبة عن استخدام الإذلال كتكتيك، فعندما قرر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إرسال قوات إلى العراق لمحاربة تنظيم داعش في عام 2014، تمنى متحدث باسم داعش على الولايات المتحدة إرسال جنودها إلى المنطقة حتى يتمكن تنظيم داعش من “إذلالهم في كل مكان”. وقد حاول تنظيم داعش منذ لحظة تشكله إهانة الولايات المتحدة والحكومات في الشرق الأوسط .هذه هي إستراتيجية داعش الكبرى، وكانت هي الإستراتيجية الكبرى لتنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن أيضاً. عندما يتحدث ماتيس عن إهانة تنظيم الدولة الإسلامية في الوقت ذاته الذي تحدث فيه عن تجنب الولايات المتحدة الإصابات بين المدنيين، فهو يبرر المعركة ضد هذه القوات للشعب الأمريكي. عدد قليل جداً في سورية والعراق يصغون إلى ما يجب أن يقوله المسؤولون الأمريكيون، وإذا ما فعلوا ذلك، فإن تجاربهم الشخصية ربما تجعل مثل هذا الادعاء غير مقنع. ويعتقد تنظيم داعش بصوابية قضاياه بقدر ما يؤمن ماتيس بصوابية قضيته، ولن يتوقف أولئك الذين يتبعون داعش لمجرد أن الولايات المتحدة تقول إن رسالتهم غير أخلاقية.

إذلال الأعداء في الحرب

ربما يحاول جميع الأعداء إذلال بعضهم البعض في الحرب، ولكن هناك شيء مختلف عن هذا النوع من المواجهة. حتى عندما كان القتال في الحرب العالمية الثانية في أسوأ حالاته، اجتمع فرانكلين روزفلت ونستون تشرشل معاً من أجل وضع خطة ما بعد الحرب من شأنها أن تتجنب ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبت في فرساي، عندما أعطيت الانتقام من ألمانيا الأولوية على قرار السلام. من خلال جهودهما، أنشأ روزفلت وتشرشل العمود الفقري لهيكل التحالف الذي انتصر في الحرب الباردة. بعد الحرب العالمية الثانية، أعادت الولايات المتحدة بناء أوروبا، بما في ذلك خصمها السابق ألمانيا، من خلال خطة مارشال. كما ساعدت على إعادة بناء اليابان، التي أصبحت واحدة من القوى الاقتصادية المهيمنة في العالم. وكان هناك اعتقاد بأنه سيتعين على كلا الجانبين العيش مع بعضهما البعض في نهاية الحرب.

أمكن للولايات المتحدة القيام بذلك لأن هزيمة ألمانيا واليابان تعني هزيمة الفاشية. لكن هزيمة داعش لن تعني هزيمة التطرف الإسلامي، بل ستعني فقط الانتقال إلى المجموعة التالية. في مناقشة الحرب ضد داعش، ذكر ماتيس أيضاً حزب الله في لبنان والقاعدة، التي لها فروع في كل من سورية واليمن. وإذا كانت هذه حرب إبادة، فإنها لن تنتهي بتدمير الدولة الإسلامية، لكنها سوف تحتاج إلى تدمير الجماعات الإسلامية “الشيعية” و”السنية” على حد سواء، الأمر الذي يجعل التحدي أكبر بكثير.يدرك ماتيس هذا الأمر. وأشار ماتيس في المقابلة إلى أن الولايات المتحدة استعدت لمعركة طويلة، وستستنفر جنودها ومواردها لمواجهة “حقبة من المعارك المتتالية”.

ويدرك ماتيس أيضاً أنه يجب القيام بذلك “من خلال، وعن طريق التعاون مع دول أخرى. ولكن هذا يطرح سؤالاً مختلفاً، ما هي الدول التي ستتعاون مع الولايات المتحدة؟ ووصف ماتيس الحكومة الإيرانية بأنها مصدر الفوضى والعنف في جميع أنحاء المنطقة. وتقوم الحكومة نفسها بتمويل وتجهيز الميليشيات” الشيعية” التي حاصرت تلعفر، إحدى المدينتين اللتين تستخدم فيهما تكتيكات الإبادة الجديدة بشكل كامل. كما أشار ماتيس إلى أن مجموعة أخرى، وهي حزب الله، وبدعم من إيران، لعبت دوراً رئيسياً في دعم الحكومة السورية. وبدون هذا الدعم، كان يمكن لنظام الحكم في سورية أن ينهار، وفتح مساحات واسعة من الأراضي أمام داعش للاستيلاء عليها في عامي 2014 و 2015. وشجعت المملكة العربية السعودية صعود تنظيم داعش، والجماعات الإسلامية المتطرفة الأخرى للرد على انتشار القوة الإيرانية في المنطقة. السبب في غضب الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في المقام الأول هو أن القوى الإقليمية أثبتت أنها غير قادرة على احتواء التطرف الإسلامي. يمكن للولايات المتحدة أن تبيد كل الجماعات الإسلامية التي تريدها، ولكن الدول الضعيفة والظروف التي أدت إلى التطرف الإسلامي ستظل موجودة هناك.

بالكيفية التي يبدو فيها النصر بالنسبة للولايات المتحدة، فإن التحدي الأكبر في الشرق الأوسط هو أنه ليس هناك إحساس واضح ، ولا توجد جهات على الأرض فاعلة وقوية بما فيه الكفاية تتشاطر مع أمريكا المصالح للمساعدة في تحقيقها. وقد عرف ماتيس الانتصار بأنه ناشئ عن إبادة وإذلال داعش والعديد من المجموعات الأخرى التي تشبهها.وقد أبلغ الشعب الأمريكي بالاستعداد لصراع طويل سيمتد من أوروبا إلى أسيا.المشكلة في هذا هو أن الإبادة هي نفس الإهانة، وليس لدى الولايات المتحدة خطة ولا قوة لتشكيل ما يأتي بعد أن تنتهي الإهانة .

كسبت الولايات المتحدة العديد من المناوشات، ويبدو أنها ستفوز بالكثير. لكن السؤال الأهم هو ما إذا كان السلام يمكن أن يتبعها.ولا يمكن للولايات المتحدة إلا أن تأمل أن تموت أفكار العدو مع مقاتليه. لكن الأفكار تتسم بالمرونة بشكل ملحوظ في مواجهة الموت والإهانة .برز التطرف الإسلامي من الموت والإذلال، وإعطاؤه المزيد من الوقود لن يوقف تطوره . ومن المحتمل أن ماتيس يدرك ذلك، ويعرف أن أفضل ما تستطيع الولايات المتحدة فعله هو احتواؤه، والاعتماد قدر الإمكان على الشركاء الإقليميين للمساعدة في هذه المعركة.لا يستطيع أن يقول ذلك علناً ​​لأنه يحتاج إقناع مواطنيه بأهمية القتال الذي هو بالفعل في عامه السادس عشر، ولكن هذه هي الحقيقة .

* أستاذ مساعد في العلوم السياسية والشئون الدولية في جامعة بريستون الأمريكية.

https://geopoliticalfutures.com/us-strategy-annihilation-humiliation/