احتراق الرايخستاغ التالي.. حملة القمع المُقبلة

تقتضي الأمانة العلمية أنْ نَنشُر هذا المقال كما ورد، رغم احتوائه على بعض الأفكار والآراء والعبارات التي لا تمتّ لرأي المركز وتوجّهاته بأي صلة.

مقدمة المترجم تستند ماشا غيسين في تنبؤها بحدثٍ مروّع سيقع في الولايات المتحدة إلى عواملَ وظروفٍ مرّتْ ببلدان مختلفة ومهَّدَتْ الطريق لوقوع مثل هذا الحدث الذي استغلته حكومات هذه الدول للبدء بحملات قمعٍ والتخلص من معارضيها. ويبدو أن الولايات المتحدة تمرّ، حسب رأيها، بظروفٍ مشابهة لا ينقصها سوى ذلك الحدثِ المفصلي الذي سيحوّل البلاد إلى الأوتوقراطية.

تقارن غيسين هذا الحدث المستقبلي بحريق الرايخستاغ الذي اندلع في ألمانيا عام 1933، والذي استغله هتلر بحذاقة فائقة أدتْ إلى انتصار الحزب النازي في الانتخابات البرلمانية وأعقبته حملة قمعٍ للمعارضة السياسية. ورغم تطرّق غيسين، الصحافية الروسية المقيمة في أمريكا، لروسيا وإشارتها إلى أحداثٍ شبّهتها بحريق الرايخستاغ وزعمتْ أن بوتين استغلها ليتخلص من أعدائه، إلا أنها ذكرت أنها لا تملك أدلة تدعم ادعاءها. ولعلّ عدائها الشخصي مع بوتين والمبالغ المالية التي تتلقاها من جهات معادية لروسيا هي ما يدفعها لمهاجمتها، إلى جانب الشهرة التي ستنالها بفعلها ذلك.

اتسم العقد ونصف العقد الماضيين بسماتٍ دعتْ الكاتبة إلى الاعتقاد بأن الحدث سيقع قريباً في عهد ترامب، وتتوقع أن يكون هجوماً إرهابياً. فمنذ أحداث 11 أيلول 2001 والشعب الأمريكي يعيش في كذبة ابتدعتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة “الحرب على الإرهاب”. امتدت آثار هذه الكذبة إلى عهدي أوباما وترامب اللذان تعتقد الكاتبة أنهما يشتركان بنفس العقلية الاقصائية؛ فهما لا يعتبران المواطنين المسلمين أمريكيين. كما أن ترامب فور وصوله إلى سدة الرئاسة بدأ باستخدام العنف العسكري بشكلٍ غير مسؤول، وشنَّ حرباً على الصحافة الوطنية، ووضع قيوداً على التواصل، وانتهك خصوصية المواطنين، إلى جانب العديد من الانتهاكات الأخرى. ووصل الأمر بمساعدة ترامب، كيليان كونوان، أن تتخيل حدوث هجومٍ إرهابي وتدعو إلى التصرف على أساسه.

تعتبر غيسين هذه الإجراءاتِ من سماتِ الأوتوقراطية، لذا فهي تدعو معارضة ترامب إلى كسر المسار الذي اتخذته البلاد بعد أحداث 11 أيلول، وإلى أن تتحدى حالة الطوارئ الراهنة للتصدي لعواقبِ الحدث الكارثيّ القادم.



نص المقال:

عندما يجلب كل يوم معه المزيد من الأخبار أكثر مما كنا معتادين على رؤيته كل أسبوع، أخبارٌ أكثرُ كارثية مما يُمكن أن يستوعبه خيالنا، نجد أنفسنا نتحدث عن احتراق مبنى الرايخستاغ[1]. ويبدو لنا الزمن متسارعاً ومتباطئاً بذات الوقت، لذا نتصور أننا كنا نتحدث عن الحريق لسنوات. إنها الحُلَّة الجديدة للرئيس الجديد: حُلّةٌ خَفِية، لكنها موجودة دائماً في تصورنا له.

وغني عن القول إن حريق الرايخستاغ خاصتنا سيكون هجوماً إرهابياً، وسيمثل علامةَ هبوطنا المفاجئ والواضح الذي لا رجعة فيه نحو الأوتوقراطية. هاك ما يبدو عليه الأمر: في صباحٍ مشمسٍ قُمْتَ بتشغيل التلفاز وأنت تُعدُّ القهوة، أو أن مكبر الصوت يضخ لك الأخبار أثناء استحمامك، أو اشتغل الراديو عند إدارتك مفتاح الإشعال في سيارتك. تبدو أصواتُ مذيعي الأخبار مألوفة، ولكن حدّتها تغيّرت، ويتحدثون بعجالةٍ غريبة. لقد حدث شيءٌ فظيع – لم يتضح كُنْهه بعد- ومات الآلاف، ومن المتوقع أن يموت المزيد. وتسمع كلمة “ذعر” وتحس به.

تتناول هاتفك الخليوي، ولكن شبكات الاتصال مشغولة، وستبقى مشغولة لساعات، وستقضي بقية يومك محاولاً التواصل مع أحبائك. إنهم بأمان، لكنهم تغيّروا، كما تغيّرتَ أنت أيضاً. وهذه حالنا جميعاً. فقد ألقت المأساة بظلالها على كلِّ مكانٍ تُقابل فيه غرباءً: مترو الأنفاق، مدرسة طفلك، بقعة الغداء الخاصة بك. أصبح الناس أكثر هدوءاً، وأقلّ طيشاً، لكنهم غير مهزومين. فهم يتشاطرون شعوراً بهدف أكبر من خوفهم. إنهم يواجهون شيئاً كانوا يقرأون عنه فقط: الحرب قَدِمتْ إلى أرضهم. أصبح الجميع وطنيين الآن.

كنتَ معتاداً على الاستهزاء بتلك الكلمة، أو تجادل بأن الانشقاق كان أسمى شكلٍ من أشكال الوطنية. لكنك الآن تجد أنها كلمةٌ تُعبّر عمّا يختلج في صدرك الآن. وحالياً، الوقت ليس مناسباً للانشقاق، مع أن بعض المفكرين يصرّون على أنها اللحظة المناسبة، إلا أنك تَشعر بالأسف عليهم. ويتلاشون بسرعة من المشهد، ما يُسلط الضوء على نوعٍ من الاتحاد لم يسبق له مثيل.

ويتجلى هذا الاتحاد بشكل أكبرَ في واشنطن، حيث يتم سنّ القوانين بالإجماع. تُعطي هذه القوانين سلطاتٍ جديدةً للرئيس وجهازه الأمني. والآن، يتقدّم الرئيس، الذي لا يحظى بشعبية ويعتبره الكثيرون غير كفءٍ حتى قبل حدوث الهجوم، ليقوم بتوجيه المجهود الحربي. إن سلوكه، الذي يَعدُّه البعض بدائياً بداعي السخرية، مناسبٌ تماماً لهذه الحقبة الجديدة المليئة بالتناقضات. وتُدير إدارته رقابة شاملة للتحري الدؤوب عن الأعداء في الداخل، وتشنّ حرباً تلو أخرى في الخارج.

تحوّلت الحياة العامة الأمريكية تحوّلاً عميقاً. باتت الصحافة لا تنتقد الحكومة. ولا وجود لرقابة صريحة؛ فقد أصبح المراسلون الصحفيون جزءاً من هذا المجهود الآن، كما كانوا خلال الحرب العالمية الثانية. وتتراكم الخسائر البشرية الأمريكية، والمجازر الخارجية هائلة ولا يمكن قياسها، لكن هناك مقاومةً محلية ضئيلة. كما لا يُشكّك بعض الناس بفائدة وشرعية هذا المجهود الحربي إلا على هامش السياسة ووسائل الإعلام.

وقد تمادت الحكومة أكثر من ذلك، حيث وصل بها الأمر إلى حجب وصولِ منْ تَعتبرهم عدواً إلى النظام القضائي. ولم تَعدْ شعبية الرئيس متدنية، ويمكنه فرضُ إرادته على واشنطن وعلى البلاد. تمرّ البلاد بحربٍ أبدية، وهي حالة استثناءٍ سَلبتْ الكثير من الحريات الأمريكية، وتم التنازل عن بعضها طواعية.

هذا ما نَقصده عندما نتحدث عن حريق الرايخستاغ، وقد حدثَ بالفعل. ونحن، مثل الإصدارات المحزنة لشخصياتٍ في رواية “The Wizard of Oz”، الذين انطلقوا بحثاً عن السمات التي يمتلكونها بالفعل، نعيش في خوف من حدثٍ سيقذفنا إلى مستقبلٍ مروعٍ وقع فيه هذا الحدث مسبقاً- ووهبنا حاضرنا المرعبَ هذا.

اندلع الحريق الفعلي في مبنى الرايخستاغ -مبنى البرلمان الألماني- في مساء 27 شباط 1933. وكان قد تم تعيين أدولف هتلر مستشاراً قبل ذلك بأربعة أسابيع، وبدأ في ذلك الحين بوضع قيودٍ على الصحافة وووسّع صلاحيات الشرطة. ومع ذلك، فإن الحريق، بدلاً من الإجراءات السامة الأولى لهتلر، هو الذي يتم تَذكُّره على أنه الحدث الذي لم تَعُدْ الأمور بعده إلى سابق عهدها في ألمانيا أو في العالم.

استغل هتلر الحريق من خلال اتخاذ موقفٍ متشددٍ لا يتزعزع: “لن يكون هناك رحمةٌ الآن. أي شخصٍ يقف في طريقنا سينتهي أمره”. وهذا بدوره عزز شعبيته، ما مهد الطريق لانتصار الحزب النازي في الانتخابات البرلمانية بعد أسبوع.

بدأ هتلر مباشرةً بحملةِ قمعٍ للمعارضة السياسية. وبعد يوم من اندلاع الحريق، أصدرتْ الحكومة مرسوماً يَسمح للشرطة باحتجاز أشخاص دون توجيه اتهامات إليهم، بحجة الوقاية. وألقي القبض على النشطاء من قبل قواته شبه العسكرية، أي وحدات “SS” و”SA”، ووضعوا في معسكرات. وبعد أقل من شهر، أصدر البرلمان “قانوناً تفويضياً” أتاح حكماً عن طريق المراسيم، وأسس لحالة طوارئ استمرت طوال فترة تقلّد النازيين للسلطة.

لم تكن قد ضُمّت النمسا إلا بعد خمس سنوات، ولم تبدأ الحرب العالمية الثانية إلا بعد ستة أعوام ونصف، لكن استُخدم حريق الرايخستاغ لخلق حالة استثناء، كما دعاها كارل شميت، الباحث القانوني المفضل لدى هتلر. حسب تعبير شميت، تنشأ حالة الاستثناء عندما يهزّ طارئ معين، وهو حدث منفرد، النظامَ المعهود للأمور. ويحدث هذا عندما يتقدم الحاكم ويَعتمد قواعدَ جديدة خارج نطاق القانون. تُمكّن حالة الطوارئ من تحقيق قفزة نوعية: على الحاكم أن يتمتع بسلطةٍ كافية لإعلان حالة الاستثناء، وثم يكتسب من خلال ذلك الإعلان سلطةً أكبر من ذلك بكثير تصل لحدود السلطة المُطلقة. وهذا ما يجعل التغيير مُبرماً لا رجعة فيه، ويجعل حالة الاستثناء هذه دائمة.

وقد تم مقارنة كل حدثٍ دافعٍ في الثمانين عاماً الماضية بحريق الرايخستاغ. في 1 كانون الأول 1934، قتلَ مسلحٌ وحيد سيرجي كيروف، رئيس الحزب الشيوعي في لينينغراد. تم إلقاء القبض على القاتل ليونيد نيكولايف وإعدامه، ولكن يُذْكَر الاغتيال بأنه ذريعة لخلقِ حالة استثناء في روسيا. وتلا ذلك محاكمات شكلية واعتقالات جماعية، ما ملأ المعتقلات السوفيتية بأشخاص اتهموا بأنهم خونة وجواسيس ومتواطئون إرهابيون. ولمعالجة حجم هذه الاعتقالات، أنشأ الكرملين الترويكاس -وهي هيئة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تُصدر حكماً دون أي مراجعة للقضية، ولا يستمعون كثيراً للدفاع.

في الآونة الأخيرة، اعتمد فلاديمير بوتين على سلسلة من الأحداث الكارثية لخلق استثناءات لا يُمكن عكسها. وفي عام 1999، قُتل المئات في سلسلة من التفجيرات السكنية في موسكو ومدنٍ في جنوبي روسيا. وهذا ما سمح لبوتين بإعلان أنه يمكنه أن يقوم بإعدام أولئك الذين اعتبروا “إرهابيين” بإجراءات موجزة وأصبح ذلك مُبرراً لحربٍ جديدة في الشيشان. في عام 2002، كان حصار مسرح موسكو الذي دام لثلاثة أيام بمثابة دليلٍ على مبدأ الإعدام بإجراءات موجزة: ضخ جهاز إنفاذ القانون الروسي غاز النوم في كامل المسرح، ودخل المبنى، وأطلق النار على محتجزي الرهائن وهم فاقدون لوعيهم. كما استخدم الكرملين حصار المسرح كذريعة لمنع وسائل الإعلام، المذعورة بالأساس، من تغطية عمليات مكافحة الإرهاب. وبعد عامين، توفي أكثر من ثلاثمائة شخص، معظمهم من الأطفال، بعد هجوم على مدرسة في بيسلان، جنوبي روسيا. وقد استخدم بوتين هذا الحدث الكارثي لإلغاء انتخابات المحافظين المحليين، ما أدى إلى إلغاء الهيكل الاتحادي للبلاد.

والتفكير الذي يُحوّل المأساة إلى حملة قمعٍ ليس غريباً عن الولايات المتحدة. فخلال الأزمة التي أعقبتْ إصدار قانوني الأجانب وإثارة الفتنة في مَطلع القرن التاسع عشر، اتّهم الفيدراليون الحاكمون والجمهوريون المعارضون بعضهم البعض بالخيانة وقلة اليقظة القاتلة، وبأنهم دمى يعقوبية[2]. ولم تهدر المحاكم، المكدسة بالمُعَيّنين الاتحاديين، أي وقت لإغلاق صحف المعارضة.

وبعد نصف قرن، علّق إبراهام لنكولن حقّ المثول أمام المحكمة، وهو حقّ المرء بألا يُسجن دون مراجعة قضائية مدنية. لقد فعل ذلك لكي يتمكن من احتجاز المتمردين الذين اعتبرهم خطراً على الاتحاد إلى أجلٍ غير مسمى -لكنه قال إن “المحاكم، التي تتصرف وفقاً للقواعد العادية، ستطلق سراحهم”. ولم يحدث هذا إلا بحلول عام 1866 عندما أصدرت المحكمة العليا قراراً بأنها ممارسة غير دستورية.

وقبل الحرب الكبرى التالية، الحرب العالمية الأولى، كان يُعاقب على الخطاب الذي يُوصف بأنه انتقادٌ لـِ أو ضارٌ بالمجهود الحربي الأمريكي بأحكام بالسجن لمدة عشر سنوات. وقد وصف المؤرخ جيفري ستون قانون إثارة الفتنة الذي وضعه وودرو ويلسون عام 1918 بأنه “التشريع الأشدُّ قمعيةً في التاريخ الأمريكي”. تم اعتقال آلاف الأشخاص – دون أوامر قضائية – وتم ترحيل 249 من النشطاء الآناركيين والشيوعيين إلى روسيا السوفياتية. وفي وقت لاحق، باشر قاضيان من المحكمة العليا، وهما أوليفر ويندل هولمز الابن ولويس برانديز، العمل على مخططٍ مخالف أدى في نهاية المطاف إلى استعادة حماية حرية التعبير وإيضاحها.

أتتْ الحرب العالمية الثانية باعتداءٍ رئاسي آخر على الدستور: اعتقال أكثر من مائة ألف أمريكي من أصل ياباني. ثم جاءت حقبة مكارثي، عندما انبرتْ الحكومة للتجسس على العدو في الداخل وعلى إلقاء تهم الخيانة، سواء كانت مدعومة بالأدلة أم لا، ما أدى إلى تدمير حياةٍ تلو أخرى. عاش الجيل التالي من الأمريكيين في ظل سنواتٍ مليئة بالسرية والخداع والبارانويا من حرب فيتنام، والتي بلغت ذروتها في عهد رئيسٍ كان يلاحق معارضيه قضائياً ويتنصت على محادثاتهم الهاتفية. بالنسبة للأمريكيين الذين عاشوا خلال القرن العشرين، أوشكت حالة الاستثناء أن تكون.

لم تكن جميع فترات الاستثناء قمعية: ففي إحدى حالات الاستثناء، لاحظ الفيلسوف الإيطالي جيورجيو أغامبين أن فرانكلين روزفلت استخدم صلاحيات الطوارئ لتمرير “الصفقة الجديدة” [New Deal] في عام 1933، بحجة أن الكارثة الاقتصادية تبرر “توسيع السلطة التنفيذية لشن حربٍ على هذا الطارئ، بقدر السلطة الكبيرة التي ستُمنح لي إن غزانا عدوٌّ أجنبي”. في عام 2005، رسم أغامبين خطاً سردياً من حالة الاستثناء في أوروبا التي تلت الحرب العالمية الأولى إلى حالة الاستثناء في أمريكا التي تلت أحداث 9/11.

ومادامت رحى الحرب دائرة، سيظل الإجماع السياسي يَدعم حملات القمع. يصف الباحث القانوني ستيفن هولمز هذه الحكمة بـ “الادعاء البديهي بأن حالات الطوارئ الخطيرة تتطلب سلطة تقديرية للعمل خارج إطار وضد القواعد الموروثة وإجراءات التشغيل القياسية”. ليس هنالك دليل على فعالية مثل هذه الاستجابة -وهناك أدلة وافية على أنها تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة وإلى إضرار المجتمع- ولكن إغراء الاستيلاء على السلطة والتخلي عنها في مواجهة المخاوف لا يُقَاوَمْ، وهذا ما يَثبُتُ لدينا يوماً بعد يوم.

الحرب التي بدأت عام 2001 ليست كغيرها من الحروب؛ فليس العدو أمةً أو جيشاً وإنما تكتيكاً، تكتيكٌ موجود منذ آلاف السنين. ولا يمكن كسب هذه الحرب، لاستحالة القضاء على تكتيك. والحرب التي لا يُمكن كسبها لا يُمكن أن تنتهي، لذلك لم تنتهِ حرب 2001. كما لم تُسترد الحريات التي تنازل عنها الأمريكيون استجابة لأحداث 11 أيلول. في عهد الرئيس أوباما، تحولت الحرب على الإرهاب إلى حربٍ أكثر منطقية على الإرهاب. وتحول قانون باتريوت إلى قانون الحريات. ويبدو أن استخدام التعذيب قد توقف بشكل كبير، رغم استمرار الوجود المخزي لمعتقل غوانتانامو – مع انخفاض عدد السجناء، ولو أن الأرقام لا تُعدّ أبداً مقياساً جيداً للحرية. وقد عاش ملايين الأمريكيين الذين صوتوا في الانتخابات الأخيرة في ظل الحرب على الإرهاب لمدة طويلة.

وفى خطاب وداعه في شيكاغو، لم يستطعْ أوباما إلا أن يدّعي أنه “عمل على وضع الحرب ضد الإرهاب على أساس قانوني راسخ. هذا ما دعانا إلى إنهاء التعذيب، والعمل على إغلاق معتقل غوانتانامو، وإصلاح قوانيننا التي تحكم أنشطة المراقبة لحماية الخصوصية والحريات المدنية. ولذلك أرفض التمييز ضد الأمريكيين المسلمين”، وتابع وقد قاطعته الهتافات قبل أن يستمر في حديثه: “الذين لديهم نفس قدر الوطنية التي لدينا”. وعلى مدى أكثر من خمسة عشر عاماً، بقيت الفرضية الأساسية – بأن الولايات المتحدة في حالة حرب، وأن الطرف الآخر في هذه الحرب هم المسلمون – دون تغيير. يدّعي ترامب أن الأمريكيين المسلمين قد احتفلوا بأحداث 11 أيلول، بينما يقول أوباما إنهم وطنيون مثلنا تماماً؛ لكن أحد الأشياء القليلة التي يتفق عليها الرجلان هي أنهم ليسوا منّا.

تُعزى حالة الاستثناء الحالية، بشكلٍ جزئي، إلى حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها جورج دبليو بوش بعد ثلاثة أيام من اعتداءات 11 أيلول، وعمل على تجديدها في كل عام من أعوام رئاسته، كما جدّدها أوباما كل شهر أيلول طوال فترة رئاسته أيضاً. إن قدرة الرئيس على فرض وتجديد حالة الطوارئ محدودةً تقنياً بموجب قانون الطوارئ الوطنية لعام 1976 الذي يستوجب تصويت الكونغرس على حالة الطوارئ في غضون ستة أشهر من اليوم الذي فُرضت فيه. ولكن لم يحدث مثل هذا التصويت قط – رغم أنه تم الاحتجاج بهذا القانون ما لا يقل عن ثلاثة وخمسين مرة. يتمتع الرئيس من الناحية العملية بسلطة أحادية الجانب على حالات الطوارئ.

يُمكن الاحتجاج بقانون الطوارئ الوطنية بذريعة كوارث ما بعد الحرب الفعلية – أعلن أوباما حالة طوارئ وطنية تحسباً لانتشار وباء انفلونزا الخنازير عام 2009 – ولكن دائماً ما يُمثِّلُ هذا القانون ردَّ فعلٍ كبير على تهديدٍ متصور وخروجاً عما نعتبره سلوكاً وطنياً واجتماعياً طبيعياً. طوال العقد الماضي، تم تطبيق ما يقرب من ثلاثين حالة طوارئ مُتزامنة. وانبثقت من حالات الطوارئ هذه عشرات الأوامر التنفيذية، والعديد من التوجيهات والأنظمة الأخرى – خلقت جميعها سلطاتٍ كان من المستحيل أن توجد في الحالة الطبيعية للأمور التي تحولت إلى مجرد وهم. تسمح حالة الطوارئ للرئيس بالسيطرة أحادياً على وسائل الإعلام والإمدادات الغذائية والسفن التجارية، على سبيل المثال. وحقيقة أن بوش وأوباما لم يستخدما بعض الإمكانات الأكثر تطرفاً لحالة الطوارئ تُبرهن على ضبطهما لنفسيهما فقط، وليس على القيود القانونية. وفي الوقت ذاته، تقلّ معرفتنا تدريجياً بالسلطات التي تُمارسها الحكومة؛ فمنذ عام 2001، جرى تصنيف عدد متزايد من سلطات الطوارئ هذه.

وتعزى حالة الاستثناء أيضاً إلى تفويض استخدام القوة العسكرية، الذي أقره الكونغرس بعد ثلاثة أيام من هجمات عام 2001. وأعطى الرئيس سلطة واسعة بـ:

استخدام القوة اللازمة والمناسبة ضد تلك الدول أو المنظمات أو الأشخاص الذين يُقرر [الرئيس] أنهم خططوا أو أذنوا أو ارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول 2001، أو كانوا يُؤوون مثل هذه المنظمات أو الأشخاص، للحلول دون قيام الإرهاب الدولي بأعمال مستقبلية ضد الولايات المتحدة عبر مثل هذه الدول أو المنظمات أو الأشخاص.

ويظلّ القانون، الذي لم يعترضْ عليه سوى صوت وحيد، نافذَ المفعول عندما تدخل البلاد الفترة الرئاسية الرابعة ما بعد أحداث 11 أيلول.

واليوم، عندما يُقال إنه من المؤكد حدوث هجومٍ إرهابي، يُفترض أن يتم تنفيذ الهجوم باسم الدولة الإسلامية. إن افتراض حتمية حدوث ذلك جديرٌ بالذكر – قد يعتقد المرء أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تقع في الولايات المتحدة بشكل منتظم ودوري. غير أنه منذ 11 أيلول 2001، حدثت 11 هجمة مدفوعة ظاهرياً بأيديولوجية جهادية؛ وأودت بحياة خمسة وتسعين شخصاً. ذكر تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة أمريكا الجديدة [New America foundation] “أن عدد القتلى يُشابه إلى حد بعيد أشكالاً أخرى من العنف السياسي، وحتى غير السياسي، الذي يواجهه الأمريكيون اليوم”. ولم يُشرْ التقرير إلا إلى الإرهاب المحلي وحوادث إطلاق النار على حشد من الناس، بيد أن الكثير من الأمريكيين لقوا حتفهم على يد الدولة: ففي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، أدى استخدام الشرطة للقوة الفتاكة إلى مقتل ثلاثة أضعاف ذلك العدد. وتُعدُّ عمليات القتل هذه خارج نطاق القضاء، من حيث تعريفها، وهي أحد أعراض حالة الاستثناء الذي حوّل الشرطة إلى قوة عسكرية. ونصرّ نحن كأمةٍ أن يُوحدنا خوفُ وقوعِ نوعٍ معينٍ من العنف احتماله واحدٌ في المليون. وأن نبدو واثقين كل الثقة بأن معالمَ حريق الرايخستاغ ستظهر في المستقبل يكشف حقيقة أنه قد حدث بالفعل.

ومن بين ضحايا حالة الاستثناء، التي بلغ عمرها الستة عشر عاماً، مئاتُ الأفراد الذين تم تحديدهم ومقاضاتهم والحكم عليهم بموجب قواعد الطوارئ. ومنذ بدء الحرب على الإرهاب، قامت الولايات المتحدة بملاحقة أربعين قضية إرهاب في المتوسط سنوياً، يقوم نصفها تقريباً على أساس عمليات المخبرين. والإدانات الناتجة عن مثل هذه الحالات – تنتج جميع هذه الإدانات دون فشل تقريباً، وعادة ما تكون نتيجة مفاوضةٍ لتخفيف العقوبة – تؤدي إلى عقوبات أشد بسبب أمرٍ يُعرف باسم تعديل الإرهاب في المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام الفيدرالية. دخل هذا التعديل حيز التنفيذ عقب تفجير مركز التجارة العالمي في عام 1993، ولكن تم استخدمه بشكل واسع بعد أحداث 11 أيلول. وكان هذا قانوناً أقرّه الكونغرس، إلا أنه خلق فئة استثنائية من الجرائم لا يمكن معالجتها بموجب القانون العادي. وأحد الأمثلة على ذلك مقاضاة اثنين من اللاجئين العراقيين الذين حوكموا في بولينغ غرين، كنتاكي، بزعم عزمهما على مساعدة المقاتلين المتمردين الذين يقاتلون القوات الأمريكية في بلدهما. وأدين الرجلان بالإرهاب، رغم أن الاتهام الموجه إليهما – أنهما ساعدا مقاتلين يحاربون الجيش – لا يتطابق مع التعريفات القياسية للإرهاب. وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة، لكن الرجل الذي اعتُقل وهو في سن الثالثة والعشرين، حُكم عليه بقضاء أربعين عاماً خلف القضبان لتعاونه مع النيابة العامة. ويُفترض أن هذه القضية هي التي كانت ببال مساعدة ترامب كيليان كونواي عندما استحضرت ذكرى مذبحة بولينغ غرين[3] – وهي أمرٌ [أي المذبحة] لم يحدث قطْ، ولكن وفقاً للمنطق الذي طبقته البلاد على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، كان من الممكن أن يحدث.

وتتمثل إحدى السمات الرئيسية لأكثر الأنظمة ترويعاً في السنوات المائة الماضية في التعبئة. هذا ما يُميز الأنظمة الاستبدادية المحضة عن الأنظمة الشمولية. يُفضل المستبدون رعاياهم سلبيين، منكبين على حياتهم الخاصة بينما يجمع المستبد ورفاقه الثروة والسلطة. أما الشمولي فيرغب أن يخرج الشعب إلى الساحات؛ لأنه يَعشق تملقهم وولاءهم، واستعدادهم للقتال والموت من أجله. كانت التعبئة عنصراً هاماً من عناصر توطيد سلطة هتلر عام 1933 بنفس قدر أهمية حملات القمع. وقد بيَّنت مسيرات النصر والأعياد الوطنية والمواكب وحدة الأمة، ويُمكن القول حتى إنها أجبرت حدوثها. في كتابه “Germans into Nazis”، لم يَذْكر المؤرخ بيتر فريتزشه حريق الرايخستاغ أبداً ولكنه كرّس فصلاً كاملاً لمهرجان أول أيار لعام 1933، وهو استعراضٌ على مستوى المدينة استغرق طوال النهار و”تم تصميمه بعناية لـ.؟.؟. إظهار الإحساس الوطني بالهدف المتمثل ببث الحماس في الشعب الألماني”.

وبالنسبة إلى راصدي الشمولية، بَدَتْ مسيرات حملة ترامب، التي تحولت بسلاسة إلى مسيرات انتصار، بما في ذلك خطاب تنصيبه “أميريكا فيرست”، مألوفةً وربما أكثر إثارة للقلق من حريقٍ مستقبليّ متخيّل. لكن بالنسبة لمؤرخي القرن الحادي والعشرين ستبدو [المسيرات] على الأرجح كخطوات منطقية بدأت من سنوات خطاب الحرب التي سبقتها، وليس كقفزات هائلة. فلا يُمكن حشد الأمة إلا إذا كانت تعرف عدوها وتؤمن بالمخاطر المنبثقة منه.

ليس واضحاً كم حضر من الألمان مهرجان أول أيار من الذين دفعتهم معنوياتهم، وكم عدد الذين أجبرهم الخوف أو العنف على الحضور. بعد أربعة عقود ونصف، قال المنشق التشيكي فاتسلاف هافل في كتابه “قوة المستضعفين” [The Power of the Powerless] إن الفرد “يعيش في كذبة”، كذبة الأيديولوجية الرسمية، دون أن يقبلها أو يرفضها بوعي. فالشمولية تسلب من الفرد قدرته على تكوين الآراء.

للخوف وسيلة في دفع المواطنين للعيش داخل كذبة. فعقب تفجيرات الشقق عام 1999، تجمع الروس سوية، وشكّلوا دوريات في الأحياء، ناظرين إلى الغرباء والجيران بعين الشك، ثم قدّموا دعمهم لرئيس الوزراء المُعين حديثاً، فلاديمير بوتين. وفي أحد بياناته العامة الأولى، تعهد السياسي الأشيب الصغير، المجهول، بمطاردة الإرهابيين و”وقتلهم في معاقلهم”، حيث داس خطابياً على أسس نظام العدالة.

كما شحذ الأمريكيون غرائزهم وتعاضدوا معاً في مواجهة أي هجوم. وفي غضون ساعات من هجمات 11 أيلول، تجمع 150 عضواً من أعضاء الكونغرس على درج مبنى الكابيتول وغنوا “بارك الله أمريكا”. وأمسك البعض منهم بأيدي بعضهم. وأبدى أقوى بلدٍ على هذا الكوكب مشاعراً من الخوف والعزم. وفي اليوم التالي، أُوْقِفَ قطار يُسافر بين مدينتي بوسطن ونيويورك بسبب جَزَعِ الركاب من وجود أحد معتنقي الديانة السيخية؛ وتم إخراجه من القطار. وبعد يومين، تم سن تشريعات تمكينية – قوانين تخص سلطات الحرب وحالة الطوارئ.

ترامب ليس مجبراً على إعلان الحرب -فقد تم هذا بالفعل- أو حتى على تقديم تقييم للخطر المُحدق. لكنه أظهر بالفعل أنه يستطيع، بشكلٍ حاذق، استخدام السلطة القسرية لحالة الحرب – وربما تكون هذه الأداةَ السياسية الوحيدة التي يُتْقن الرئيس استخدامها بشكل غريزي. فخلال أول خطابٍ له في جلسةٍ مشتركة للكونغرس، نظّم ترامب أكثر من دقيقتين من التصفيق لأرملة جندي بحرية. كانت تلك 125 ثانية من السخرية العارية التي لم تترك لأيٍّ من الحاضرين أي خيار سوى الوقوف والتصفيق. وفي اليوم التالي زعمتْ شبكة بريتبارت الإخبارية زوراً أن العديد من كبار الديمقراطيين قد رفضوا القيام بذلك. كانت هذه لمحة مسبقة عن الإكراه الذي تفرضه الوحدة الوطنية التي نقصدها عندما نتحدث عن حريق الرايخستاغ، لكنها تُعيد إلى ذاكرتنا أيضاً الأسابيع والشهور الأولى التي أعقبت أحداث 11 أيلول، عندما وُصِم بيل مار وسوزان سونتاغ بالعار لخرقهما، بلاغياً، الصف الواحد.

في روسيا، استغرق الأمر من بوتين سنوات عديدة لتوطيد سلطته، ولم يتطبّع نظامه بالطابع الشمولي الرجعي الحالي إلا بحلول عام 2012. عبر السنين، أصبح استخدام الهجمات الإرهابية لتبرير عمليات القمع المتعاقبة مألوفاً وحوّل طريقة تفكير البلاد شيئاً فشيئاً. إن انعدام وجود صلات منطقية بين الأحداث وعواقبها المزعومة، إلى جانب التدهور العام للنظام القضائي وإنفاذ القانون، أدى إلى تآكل كامل الثقة بالحكومة – إلى حد أنه في كل مرة يقع فيها هجومٌ إرهابي، يفترض العديد من الروس أن الحكومة وراء ذلك، بغض النظر عما تقوله. وعندما انفجرت قنبلة في مترو سانت بطرسبيرغ في نيسان، وأودت بحياة أربعة عشر شخصاً، افترض مراقبو روسيا وصحفيون على الفور بأن الكرملين قد نظّم الهجوم لصرف الانتباه عن، أو لإخماد الاحتجاجات الناشئة المناهضة للفساد.

على مر السنين، أصبح الكثير من الروس، وأنا من ضمنهم، مقتنعين أن تفجيرات مباني الشقق في موسكو وغيرها قد نظمها ونفذها جهاز الأمن الاتحادي لإحكام قبضة بوتين على السلطة. لم يجرِ أبداً أي تحقيق شفاف ومرض للانفجارات، ولكن الأدلة المتاحة تتراكم لتؤيد هذه النظرية.

عندما نتحدث عن حريق الرايخستاغ، فإننا لا نتكلم فقط عن حدثٍ عجّل حالة الاستثناء وبدأ تعبئة وطنية قسرية بل نتحدث عن التآمر أيضاً. كان العديد من الألمان على يقين من أن النازيين هم من أضرم النار بمبنى الرايخستاغ. وقد أيدت الكثير من الأدلة هذه النظرية القائلة بإنه على مدى العقود التي تلت الحرب العالمية الأولى أجمع المؤرخون على احتمال وجود مؤامرة نازية. وخلال الفترة نفسها، كان من المقبول بوجه عام أن اغتيال كيروف كان من فعل الشرطة السرية. ولكن عندما تم الكشف عن جميع المعلومات المتاحة عن مقتل كيروف في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، لم يكن هناك أي دليل يدعم نظرية المؤامرة: ويُعتقد الآن أن زوج مساعدة كيروف الغيور هو من قتله. في الستينيات، أثارت التقارير الواردة شكوكاً حول النظرية القائلة بأن النازيين أحرقوا مبنى الرايخستاغ، ولكن في التسعينات، اقترحت موجة جديدة من الأدلة أنهم قد يكونون متورطين في آخر الأمر. واصل المؤرخون مناقشة هذه المسألة. (تم القبض على شاب شيوعي هولندي في مكان الحادث، وحكم عليه بالإعدام بقطع الرأس). ولا بد أنه من السابق لأوانه تبرئة بوتين وجهاز الأمن الاتحادي من تفجيرات الشقق، ولكن في نهاية المطاف قد يتبين أن الأوتوقراطي الروسي قد استغل فرصة ببساطة، كما فعل عدة مرات منذ ذلك الحين. أما الآن، فلا نعرف ما يكفي، وندرة المعلومات هي إحدى علامات الأوتوقراطية أيضاً.

إن الأنظمة الاستبدادية تُثير وتتغذى على الخوف والجهل، وعلى نتاجهما المشترك المتمثل بنظرية المؤامرة. كتب اللغوي فيكتور كليمبيرر في مذكراته في كانون الثاني 1934 كنوعٍ من الدعابة: “تحظى المحادثات بشعبية في الفردوس. وأفضلها محادثة هتلر لموسى: ولكن يمكنك أن تُخبرني سراً، سيد موسى. ألست من أضرم النار بالأجمة؟” تُظهر هذه الدعابة هتلر وهو يُشاطر العالم، بتهكمٍ، نظرته التآمرية: يعتقد الشخص الذي يروي الطرفة أن الرئيس هتلر هو من أضرم النار بمبنى الرايخستاغ وأنه يرى العالم من خلال منظوره المخادع. الجميع مُتآمر ومن أصحاب نظرية المؤامرة.

ولَّدت هجمات 11 أيلول، مثلها مثل كل الأحداث غير المعقولة، نظريات مؤامرة عديدة. انتشر مذهب التروثريزم [Trutherism][4] بشكل واسع؛ واحتضن ابن عمه الأصغر، البيرثيريزم [birtherism][5]، جمهوراً أصغر من الأنصار ولكن أكثر صخباً. عندما انتخب ترامب رئيساً، كانت تعاني أمريكا من وباء عقلية المؤامرة. وكان بعضهم مقتنعين بأن هيلاري كلينتون تدير شبكة لدعارة الأطفال من متجرٍ للبيتزا في واشنطن؛ واعتقد البعض الآخر بأن كل روسي مات في الآونة الأخيرة كان مرتبطاً بفوز ترامب في الانتخابات. يبدو الآن أنْ لا أحد يعتقد أن معظم الأمور هي كما تبدو عليه، أي فوضى، كالعادة.

عندما نتحدث عن حريق الرايخستاغ، فإننا نتحدث عن عواقبَ حدثٍ كارثي. لكن في حالتنا هذه، فإن هذه العواقب –أي: حالة الاستثناء القانونية، والشعور بالعيش تحت الحصار، والتعبئة الشعبية، ووباء عقلية المؤامرة – قائمةٌ بالفعل. والواقع أنها الشروط المسبقة لورطتنا الحالية. استثمر ترامب عقلية المؤامرة وعقلية الحصار بطريقة تضمن انتخابه. وحالما أصبح رئيساً، استخدم حالة الاستثناء ليبدأ إطلاق الصواريخ، وإسقاط القنابل – لا شيء أقل مما يسمى “أم القنابل”. ضمنت التعبئة، وهي الشعور الشعبي بالتعاضد معاً في معركة مستمرة، أن تظهر أولى غزوات ترامب بمظهر جيد على شاشة التلفاز. في الوقت نفسه، بالغَ ترامب في تقدير السلطة التي منحته إياها عقلية الحصار. فعلى سبيل المثال، واجه ترامب مقاومة شعبية ومؤسساتية كبيرة عندما حاول منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

وهنا يكمن أكبر أمل لدينا في إبطال آثار حريق الرايخستاغ التالي: أن يكون المجتمع المدني الأمريكي متيناً -أمتن بكثير مما كان عليه قبل الانتخابات، وهذا من عجيب المفارقات. وأن يبقى هناك شيء ممّا لاحظته حنّة أرندت[6] في رسالة من عام 1946:

يشعر الناس هنا أنهم مسؤولون عن الحياة العامة إلى حد لم أره في أي بلد أوروبي. على سبيل المثال، عندما سجن الأمريكيون من أصلٍ ياباني محبوسين، طوعاً أو كرهاً، في معسكرات الاعتقال في بداية الحرب، ثارت عاصفة صادقة من الاحتجاجات عبر البلاد ولا تزال ملموسة حتى اليوم.

ما استوقف نظر أرندت هو التعبير العفوي والفاعل عن التكافل من جانب الأمريكيين العاديين الذين “أعلنوا أنه إن حدث شيء من هذا القبيل، فلن يشعروا بالأمان بعد الآن”.

قد لا تكون مقارنة ذلك مع الاحتجاجات المعاصرة مقارنة دقيقة. لقد استندت الحجج الرئيسية إلى انعدام التمييز الديني؛ واعتمد الاحتجاج الشعبي على شعورٍ عامٍ بالظلم وعلى الحجة المنطقية بأن منع دخول أناس من سبع دول ذات أغلبية مسلمة لن يساعد كثيراً على صيانة الأمريكيين من الإرهاب. ولكن عبر الإشارة إلى انعدام جدوى الحظر المقترح، عززت بعض هذه الحجج، من غير قصد، فكرة أن الأمريكيين يمكنهم تأمين أنفسهم بشكل أكبر عبر حجب جزء ما من العالم.

تتشارك الاحتجاجات الحديثة في عيب جوهري: فهي تصور افتراضَ أن الأمور كانت جيدة إلى أن انتخبت أمريكا ترامب لسبب غير مفهوم. إن مسيرات النساء، ومسيرات المهاجرين، ومسيرات العلماء، والاحتجاجات دفاعاً عن قانون الرعاية الصحية الميسورة وحرية التعبير، وأولى الاحتجاجات التي عبّرت ببساطة عن عدم الاقتناع بنتائج الانتخابات، جميعها خدم الهدف الرامي إلى تثبيت المعايير الحالية والتعهد بالدفاع عنها. ومن الصعب مجادلة هذ الدافع؛ فجميع الدلائل تُشير إلى أن المعايير الحالية أفضل بكثير من واقع المستقبل القريب والبعيد. ومع ذلك، فإن معظم الاحتجاجات تعيش في كذبة – التوهم بأن تهديدات رئاسة ترامب ليست خطيرة فحسب بل جديدة أيضاً. وحربه ضد الصحافة الوطنية هي نَسفٌ بشعٌ لسنوات عديدة من إمكانية وضع قيود على التواصل، وتركيز السلطة، والتعتيم الحكومي. تستند حرب ترامب على المهاجرين إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين في عهد أوباما، التي استندت بحد ذاتها إلى عقلية الحصار في عهد بوش. وأتاحت الحرب الأزلية التي بدأت منذ ستة عشر عاماً لترامب بإلقاء القنابل بشكل غير مبال.

ولنتصدى للتهديد الذي نواجهه، لا يكفي أن نُرسّخ الحجة المنطقية القائلة بأن احتمال موت الأمريكي إثر هجوم إرهابي نفّذه لاجئ أقل من احتمال موته بضربةِ صاعقة. كما ليس كافياً التركيز على الظلم الكالح المتمثل في تشويه صورة المهاجرين باعتبارهم مجرمين محتملين واعتبار اللاجئين المسلمين كإرهابيين محتملين. وبالطبع لا يكفي أن نستمتع بجمال وذكاء ودهاء العديد من الناس الذين خرجوا للاحتجاج على هجمات ترامب على الإنسانية وكوكبها. في الواقع، لا يسعنا تهنئة أنفسنا على إجراءات من واجبنا اتخاذها.

ولكي تكون معارضة ترامب جديرة باسم “المقاومة”، عليها أن تهدف إلى كسر المسار الذي اتخذته البلاد بعد أحداث 11 أيلول. وعليها أن تُشكك في فرضية الحرب على الإرهاب بحد ذاتها، وأن تتحدى حقيقة حالة الطوارئ الدائمة، وألا تواجه رئاسة ترامب فحسب، وإنما تراث إدارتي بوش وأوباما. وقد قامت منظمات كالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بذلك لسنوات. وللمفارقة، لم تنجح رئاسة ترامب في جمع الملايين من الدولارات، بل حشدت ملايين الناس دعماً لهذه القضية. والآن حان الوقت لنتوقف عن انتظار حريق الرايخستاغ ونبدأ بالتصدي لعواقب الحريق الذي اندلع بالفعل -ترامب والشروط القانونية والعامة التي أتاحت له الوصول إلى سدة الرئاسة.

https://harpers.org/archive/2017/07/the-reichstag-fire-next-time/

[1] هو مبنى البرلمان الألماني الذي احترق عام 1933. ويُعتبر هذا الحدث محورياً في تأسيس ألمانيا النازية. [المترجم]

[2] نسبة إلى نادي اليعاقبة في فرنسا الذي أسس في باريس عام 1789 إبان الثورة الفرنسية. تعود تسمية هذا النادي إلى دير القديس يعقوب الذي كانوا يجتمعون فيه. [المترجم]

[3] هي حادثة وهمية أشارت إليها كيليان كونواي، مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافترضت أن منفذيها من العرب. [المترجم]

[4] التروثريزم: حركة نشأت في الولايات المتحدة بعد أحداث 9/11. ترفض هذه الحركة التفسير الرسمي الذي قدمته الحكومة الأمريكية لهذه الأحداث، كما تؤمن ان هناك مؤامرة حكومية وراء هذه الهجمات. [المترجم]

[5] حركة في الولايات المتحدة تُشكك أو تُنكر أن الرئيس باراك أوباما مواطن أمريكي بالميلاد، ما يعني ضمناً أنه غير مؤهل ليكون رئيساً. [المترجم]