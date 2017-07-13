الطاقة المتجدة “مولود” التبني شرعاً وحاضنة التوطين دفينة جبن راس المال

يبدو إن السيناريو الذي ينتظر الوقود الأحفوري سيكون أسوداً كما هو حال التوصيف التقليدي لطاقة لطالما كانت سوداء بيئياً واقتصادياً وتنموياً, فتوقعات النفاذ لم تعد مجرد تكهنات ينطق بها قارئوا “طالع عالم الطاقة” , بل باتت حقيقة تراجعه تتضح بشكل جلي لا سيما في العالم العربي مادفع المعنيين في كل مكان إلى استثمار “أبناء الطبيعة” من شمس ورياح وماء لتوليد طاقة نظيفة صديقة للبيئة , ورغم وضوح نهاية طريق الطاقة التقليدية مازالت التجارب التي تقوم بها سورية خجولة مقارنة بغيرها من البلدان, ومع أن الكمون الشمسي والريحي عالي جداً بشهادة “أبناء الاستثمار” إلا أن ضعف الإمكانيات المادية إلى جانب غياب وجود مستثمر جريء يبقى حائلاً دون الانطلاق بمشاريع رائدة تستحق أن نطلق عليها طاقة متجددة بكل معنى الكلمة , ومع ذلك يحاول المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء وضمن إمكانياته المحدودة إثبات نفسه في مضمار الطاقة المتجددة عبر تركيب لواقط شمسية وضخ المياه بعد الاستفادة من الشمس إلى جانب مشاريع الهواضم الحيوية .

تجارب عالمية

تضاعف عدد البلدان التي تساهم فيها الطاقات المتجددة بأكثر من 10 % من إجمالي الطلب على الطاقة من 23 في عام 2010 إلى 44 في عام 2015, وتميز انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية في عام 2015 بالنمو السريع والذي وصل إلى نسبة زيادة مقدارها 33% بالمقارنة مع عام 2014 ,وقد وصلت قيمة الاستطاعة المركبة على مستوى العالم إلى حوالي(231GW) بحلول نهاية العام2015.

فيما وصلت مساهمة الطاقة الكهربائية المنتجة من طاقة الرياح إلى 3 % من الطاقة الكهربائية الإجمالية المنتجة عالمياً، ووصل إجمالي الاستطاعة المركبة على مستوى العالم إلى حوالي(435 GW)في نهاية العام2015, في وقت بلغ حجم الاستطاعة المركبة عالمياً حتى عام 2015 من محطات الطاقة الشمسية التي تعمل بتقنية المركزات الشمسية حوالي (4.6 GW) ويعتبر هذا الرقم قليل نسبياً عند مقارنته بحجم الاستطاعة المركبة من الخلايا الشمسية الكهروضوئية, بينما بلغت الاستطاعة المركبة من أنظمة التسخين الشمسي عالمياً مع نهاية العام /2014/ حوالي /410.2/ غيغا واط حراري، وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 9% عن الاستطاعة المركبة في نهاية العام 2013.

ولاتزال تجربة الدول العربية في استخدام الطاقات المتجددة خجولة ولا تذكر عند مقارنتها بالدول الأخرى بالرغم من أنها تمتلك موقع جغرافي مناسب لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و السبب توفر الوقود الأحفوري والاعتماد عليه بشكل كامل في عملية توليد الطاقة الكهربائية.

واقع الطاقات السورية

تعد قضايا محدودية مصادر الطاقة التقليدية ومعالجة مخلفاتها مشكلة لا تهم الدول المتقدمة فقط وإنما أصبحت ضرورة يجب أن تعالج على مختلف المستويات في كافة الدول وذلك للحد من آثارها السلبية كالتلوث وارتفاع درجة حرارةالجو وماينجم عن ذلك من آثار بيئية يصعب التخلص منها , وخطط التنمية المستدامة بالنسبة لسورية- كما يرى خبراء المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء – تتطلب زيادة معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل كبير حيث وصل هذا الإنتاج إلى(46413 جيغا واط ساعي)عام 2010, وكان مقدراً أن يصل إلى(130000 جيغا واط ساعي)عام 2030 بدون تطبيق إجراءات كفاءة الطاقة، ويتطلب ذلك استهلاك كميات مضاعفة من الوقود الإحفوري لإنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة، وسورية كباقي دول العالم تهتم بدور ومستقبل الطاقة آخذة بعين الاعتبار حتمية نفاذ مصادر الوقودالإحفوري وضرورة تقليل استهلاك الوقود قدر الإمكان من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة ومحاولة استغلال الطاقات المتجددة المتوفرة كحل بديل للتقليل من استخدام مصادر الطاقة التقليدية, ومن هذه الطاقات “المياه ” , حيث بينت دراسات المركز الوطني لبحوث الطاقة أن المحطات الكهرومائية في سورية تساهم في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية, و رغم ظروف الأزمة الحالية التي أثرت على الكهرباء تراوحت الطاقة المنتجة خلال الأعوام (2000-2011) ما بين(2800-4032) مليار ك و س، أما في العام 2012 فقد تراجع وارد المحطات الكهرومائية في سورية لتبلغ كمية الطاقة الكهرومائية المنتجة (3638) مليار ك و س،وفي العام 2013 وصلت ما يقارب (2729) مليار ك و س.

والشكل التالي يظهر تطور قيم الطاقة الكهربائية المنتجة حسب نوع التوليد للأعوام (2000-2011)

وانطلاقاً من أهمية استثمار الطاقة الشمسية لخدمة المواطن , قامت الحكومة من خلال المركز الوطني لبحوث الطاقة بتنفيذ مشاريع تجسد استخدام الطاقة الشمسية في المجالات الحرارية والكهربائية لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة عبر خطة طموحة بعيدة الأمد تمتد حتى عام 2030 تتمثل بتركيب (4,5 مليون) سخان شمسي لتسخين المياه في كل من القطاعين المنزلي والصناعي، بالإضافة إلى تركيب 2000 ميغاوات لواقط كهروضوئية و (1300 ميغاوات) مركزات شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، لكن الحرب التي عصفت بالبلاد لابد أن تنعكس على تنفيذ هذه الخطة وبالتالي تأخيرها ورغم ذلك أنجز المركز الوطني لبحوث الطاقة مشاريع كهرضوئية تمثلت بنظام ضخ مياه من بئر وادي الأحمر باستطاعة (3.7 ك واط) ونظام ضخ مياه في محمية التليلة باستطاعة 1.9(ك.و) ونظام ضخ مياه من بئر أبو الفوارس باستطاعة 3.6(ك.و) , ولافتة مضاءة باسم المركز الوطني لبحوث الطاقة مركبة على سطح مبنى المركز، ونظام كهروضوئي على سطح مؤسستي النقل والتوليد للتوزيع , ونظام كهروضوئي على سطح الحضانة في وزارة الكهرباء , كما قام المركز بتنفيذ محطة توليد كهرضوئية في حلب/مدينة حلب الصناعية الشيخ نجار/ وتم تم تركيب المحطة على سطح المبنى الجديد لإدارة المدينة الصناعية , وتستخدم الطاقة الكهربائية المولدة لتغذية المبنى والفائض يتم ضخه في الشبكة العامة مباشرة ويعتبر هذا المشروع من النوع البحثي

كما تم إنارة أربعة قرى في ريف محافظة حلب بتمويل من وكالة التعاون الدولي اليابانية ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع المنفذة في هذا المجال إضافة لذلك فقد تم تركيب نظام كهرشمسي لضخ المياه في قرية زرزيتا ونظام لتحلية وضخ المياه في قرية الشيخ خليف.

وأنجز المركز مشروع تدفئة سكن العاملين بمطار دمشق الدولي والذي يؤمن تدفئة الوحدات السكنية باستخدام النظام الذاتي للتدفئة الشمسية.

مشاريع منفذة

استطاع المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء بالاعتماد على كوادره وقدراته الذاتية تنفيذ حوالي 150% من وسطي خطته الموضوعة للعام الماضي ، ورغم التحديات الكبيرة التي يعمل ضمنها المركز نفذ خلال العام الماضي عدة مشاريع كان لها بصمة واضحة رغم استطاعاتها الصغيرة كمشروع كهروضوئي باستطاعة / 15/ ك واط على سطح مبنى وزارة البيئة المنفذ وفق نظام توليد كهروضوئي مربوط مع الشبكة العامة باستطاعة /15/ ك.واط مكون من /69/ لاقط مصنعة في الشركة السورية الاوكرانية ومعرج باستطاعة /15/ ك.واط، , ويقوم بحقن الطاقة الكهربائية المتولدة منه بالشبكة الكهربائية العامة، وتقدر كمية الكهرباء المتوقع انتاجها سنوياً من النظام بحوالي 24000 ك.و.ساعي, ومشروع كهروضوئي باستطاعة / 25/ ك واط على سطح مبنى وزارة الزراعة , حيث تم تنفيذ نظام توليد كهروضوئي مربوط مع الشبكة العامة باستطاعة /25/ ك.واط مكون من /108/ لاقط مصنعة في الشركة السورية الاوكرانية ومعرج باستطاعة /25/ ك.واط، ويقوم هذا النظام بحقن الطاقة الكهربائية المتولدة منه بالشبكة الكهربائية العامة، وتقدر كمية الكهرباء المتوقع انتاجها سنوياً منه حوالي/40000ك.و.ساعي , إضافة لمشروع كهروضوئي باستطاعة / 13.2/ كيلو واط لضخ المياه من الآبار في منطقة المزرعة بدمشق , كما قام المركز بتنفيذ نظام ضخ مياه باستخدام الخلايا الكهروضوئية باستطاعة /13.2/ ك.واط مكون من /60/ لاقط مصنعة في الشركة السورية الاوكرانية ومعرج خاص بضخ المياه من انظمة التوليد بالطاقة الشمسية باستطاعة /11/ ك.واط، ، و تقدر كمية المياه المنتجة سنوياً من النظام بحوالي:32000 متر مكعب ., إلى جانب مشروع كهروضوئي باستطاعة / 4.2/ لإنارة أحد الشوارع في محافظة اللاذقية وهو عبارة عن تركيب /14/ نظام إنارة باستخدام الخلايا الكهروضوئية ومؤلف من لاقطين كهروضوئيين باستطاعة اجمالية / 300 / واط .

بالتوازي مع سعي المركز خلال الـ 2017 وبالتعاون مع وزارة التربية إلى تركيب لواقط كهروضوئية لـ 335 مدرسة في المحافظات بمعدل 30 كيلو واط لكل سطح لتأمين الإنارة اللازمة خلال فترات التقنين , ناهيكم عن خطة المركز لتركيب 10 آلاف كيلو واط من اللواقط على اسطح المدارس الحكومية المناسبة , وتعميمها في حال نجاحها على باقي المدارس والبالغ عددها 17 ألف مدرسة خلال خمس سنوات .

طاقة مدرسية

إلى جانب المشاريع المذكورة والهواضم الحيوية التي انتشرت في السويداء وطرطوس اتجه المركز إلى قطاع التربية ونفذ مشروع كهروضوئي باستطاعة / 15/ ك واط على سطح مبنى مدرسة جودت الهاشمي قائم على نظام توليد كهروضوئي هجين مكون من /68/ لاقط ومعرج هجين باستطاعة /10/ ك.واط بالإضافة إلى /16/ مدخرة سعة /200/ أمبير ساعي يقوم بتغذية أجهزة الإنارة الموجودة في المدرسة، كما يقوم بحقن الطاقة الفائضة عن الحمل بالشبكة الكهربائية العامة و تقدر كمية الكهرباءالمنتجةسنوياً من النظام بحوالي/24000 ك.و.ساعي/.

عالم الطاقة السوري

يشكل النفط والغاز الطبيعي في سورية المصدرين الأساسيين للطاقة المستثمرة حتى الآن ويعتبر قطاع الطاقة في سورية قطاعاً إستراتيجياً بامتياز, و رغم أن الاحتياطيات النفطية السورية أخذت بالتراجع من عام لآخر فهو مازال في عرف الخبراء العامل الأهم لتحقيق معدل النموالمطلوب لتكوين الناتج المحلي لكافة قطاعات الاقتصاد لاسيما خلال الأزمة التي أثرت وبشكل دراماتيكي على الاقتصاد السوري وتحديداً منظومات النفط والكهرباء الذين عانا من العقوبات الاقتصادية وعمليات التخريب والتعدي .

وفي هذا السياق بيّن مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي لـ “البعث” أن الطلب الكلي على مختلف حوامل الطاقة بلغ قبل الأزمة (24.189) مليون ط م ن مقارنة مع (10.362) مليون ط م ن لعام 2015، وبلغ الطلب الكلي على الطاقة الكهربائية حوالي (49.837) مليار ك و س في العام 2011 مقارنة مع الطلب الملبى (19.601) مليار ك و س في العام 2015 , وكانت مساهمة الطاقة المتجددة تقتصر على الطاقة الكهرومائية بنسبة (2.8%) وطاقة الكتلة الحيوية بنسبة (2.5%) وبنسبة كلية حوالي (5.3%) من الطلب الكلي على حوامل الطاقة في العام 2011.

ولم يكن تراجع كمية الطاقة المستهلكة خلال أعوام الأزمة بدءاً من العام 2012- بحسب يونس – ذا مدلول إيجابي في سياق مفهوم كفاءة الطاقة , إلا أن ظروف الحرب وما آل إليه واقع قطاع النفط والكهرباء نتيجة عمليات التخريب المتعمدة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة إضافة إلى الحصار الاقتصادي الجائر على سورية ساهم بشكل مباشر وغير مباشر بتخفيض قيم الطاقة المستهلكة بالإضافة لانخفاض استهلاك كميات حوامل الطاقة لاسيما بعض المشتقات النفطية مثل المازوت والبنزين والغاز المنزلي وذلك لارتفاع أسعار مبيعها مقابل ضعف القوة الشرائية لدى المواطن السوري ناهيك عن صعوبة تأمين هذه المواد في السوق المحلية أو حتى السوق السوداء.

تداعيات الأزمة على قطاع النفط والغاز:

وأوضح الدكتور يونس أن تأثير الأزمة بدأ اعتباراً من أواخر عام 2011 وتجلى بالانخفاض الحاصل في إنتاج النفط وتصديره بعد فرض المقاطعة الغربية، ثم تدهور الإنتاج نتيجة التعديات الإرهابية المستمرة على المنشآت النفطية بينما بدأ تأثير الأزمة على إنتاج الغاز اعتباراً من عام 2012 , حيث انخفض إنتاج الغاز المرافق بشكل حاد تبعاً لانخفاض إنتاج النفط، , وتراجع إنتاج الغاز الحر بسبب تعديات المجموعات الإرهابية على معامل وخطوط نقله

يبين الشكل التالي الطلب المُلبى على الطاقة في القطر للأعوام 2011- 2015 م

“م,ط مكافئ نفطي “.

وتميزت فترة الأزمة (2011-2015) بنقص الوقود والاعتداءات الإرهابية على مكونات المنظومة الكهربائية والعقوبات الاقتصادية على قطاع الكهرباء التي أدت إلى خسائر مالية كبيرة والاعتداءات على العاملين في قطاع الكهرباء.

وفيما يلي تبيّن المخططات التالية استهلاك الطاقة الأولية والنهائية خلال عام 2015:

توزيع استهلاك الطاقة بمختلف أشكالها في الجمهورية العربية السورية لعام 2015 حسب مصادر الطاقة الأولية:

خلاصة ميزان الطاقة

بين المركز الوطني لبحوث الطاقة أن اجمالي الكمية المتاحة من الطاقة الأولية عدا الكتلة الحيوية متمثلة بالحطب ( الانتاج المحلي + الاستيراد) 8862]مليون ط.م.ن[ واجمالي كمية الطاقة النهائية المستهلكة 6024]مليون طن مكافىء نفطي[ , أما ضياعات تحويل حوامل الطاقة المختلفة ونقلها: 2.838 ,والمردود العام لاستخدام الطاقة = 8,862/6,024x 100= 68% , وبناءاً على ذلك رأى خبراء وباحثين أن حجم التحديات الطاقية التي تواجهنا خلال المرحلة الحالية بات واضحاً وهى تحديات – من وجهة نظرهم – تهدد بإلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني، ونظراً لخطورة التحديات الاقتصادية وأثارها السلبية المختلفة فإنه يتوجب العمل على تطبيق الخطط والبرامج التي يمكن من خلالها مواجهة الصعوبات حتى لا تتفاقم المشكلات المترتبة عليها.

فيما أكد مدير المركز أن الدراسات القائمة من قبل خبراء ومهندسي المركز حاولت التوصل إلى توصيف الواقع الحالي لقطاع الطاقة في سورية ووضع نظرة مستقبلية للقطاع، وبما أن قدرة النظام الاقتصادي على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق معدل عالٍ من النمو الاقتصادي يعد معياراً للحكم على درجة نجاح هذا النظام الاقتصادي أو فشله، فأن مدى نجاحه يعتمد على سيره بخطوات ثابتة وسريعة في طريق مواجهة التحديات الاقتصادية وتأمين الطلب على الطاقة خلال فترة إعادة الإعمار وتحقيق معدلات نمو مقبولة ومن كان التوجه نحو الطاقات المتجددة .

التدريب والتعاون

يعتبر التدريب من المواضيع بالغة الأهمية في العصر الحديث. وبما أن التطور التكنولوجي والعلمي بات سريعاً , يرى المعنيين في مركز بحوث الطاقة أننا بحاجة مستمرة لتعلم مهارات وعلوم جديدة, ويرى بعضهم أن التدريب لا يقتصر فقط على العلوم والمعارف والتقنيات الحديثة وإنما لتقوية نقاط الضعف لديهم أو لدى العاملين في المؤسسة والتي تقلل من كفاءتهم لأداء أعمالهم.

وضمن إطار عمل المركز الوطني لبحوث الطاقة في مجال التدريب والتأهيل فقد تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية سواء الخاصة بكوادر المركز الوطني لبحوث الطاقة أو بكوادر تابعة لوزارات ومؤسسات القطاع العام. كما تم المشاركة في معظم المؤتمرات وورش العمل ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز الوطني لبحوث الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ جميع الدورات التدريبية المدرجة في الخطة لعام 2016 حيث بلغت نسبة التنفيذ 100%, وشارك المركز في (12) فعالية تم من خلالها تقديم عروض حول المواضيع المتعلقة بالقوانين والتشريعات ذات العلاقة بكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث المنجزة من قبل المركز بالتعاون مع الجهات الأخرى.

تدريب ووعي طاقي

وقع المركز خلال العام الماضي مذكرات مع جهات حكومية وخاصة كالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ووزارة التربية , ومذكرة تفاهم مع الاستشاري جورج أزرق وأخرى مع الدولية للتجارة والاستشارة – انتركوم بدمشق ومع مجموعة الجودة للاستشارات , إلى جانب توقيع مذكرات سابقة مع وزارة الزراعة والإدارة المحلية والبيئةو وزارة التربية و التعليم العالي إضافة لـ المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا مركز البحوث والدراسات العلمية

التعاون الدولي:

وفي مجال التشبيك مع الأصدقاء برمج المركز تعاونه مع الصين الشعبية عبر زيارة للإطلاع على التجربة الصينية في مجال التغيرات المناخية وأثر الطاقات المتجددة واجتماع عمل مع شركة سيمنس الألمانية إلى لبنان.

في مجال نشر الوعي الطاقي:

قام المركز بحملة لترشيد الطاقة بالتعاون مع الجهات والفعاليات العامة والخاصة، تضمنت العديد من الندوات وورشات العمل والجولات الميدانية إلى المباني الحكومية والمدارس بالتزامن مع طباعة برشورات وملصقات توعوية لترشيد استهلاك الطاقة والمشاركة في البرامج والندوات التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى , إضافة لعرض مقاطع إعلامية توعوية مرئية ومسموعة في مجال ترشيد الكهرباء تم عرضها عبر وسائل الاعلام الوطنية وإصدار نشرة دورية تعنى بالطاقة وترشيد استهلاكها وتساهم في التشجيع على تطبيقات الطاقات المتجددة وطباعة 500 نسخة من دليل المعلم في مجال نشر مفاهيم ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استخدامها واستخدام الطاقات المتجددة.

العزل الحراري والإنارة الكفوءة

لحظ المركز الوطني لبحوث الطاقة أهمية تطبيق العزل الحراري والإنارة الكفوءة واستخدام تطبيقات الطاقة الشمسية في الأبنية واعتبرها من أهم الركائز الأساسية لرفع كفاءة الطاقة في قطاع الأبنية وتأمين الجو الصحي والمريح لمستثمري هذه الأبنية , وفيما يتعلق بمدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 55/15 تاريخ 20/3/2013 الخاص بالإجراءات اللازمة لتطبيق كود العزل الحراري واستخدام أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في الأبنية الحكومية الجديدة , أكد الدكتور علي أنه ورغم صدور التعميم منذ عام 2013 إلا أنه ليس هناك أي بناء تم تنفيذه وفق المتطلبات التصميمية لكود العزل الحراري، لذلك ومن أجل اتخاذ خطوات أكثر فعالية سيتم تنفيذ دراسات فنية تتضمن حسابات العزل الحراري وتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الكهرضوئية لبعض النماذج المعتمدة للأبنية المدرسية والتي من الممكن أن يكون لها صدى كبير في نشر ثقافة كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقات المتجددة في قطاع الأبنية بشكل عام والتعليم بشكل خاص بغية تعميمها مستقبلاَ لجميع الأبنية المدرسية المصممة وفقهما وذلك من خلال فريق عمل فني مختص من المركز.

نماذج المدارس المعتمدة

بعد الدراسة تبين أن نماذج الأبنية المدرسية هي ثلاثة نماذج رئيسية والأكثر انتشارا وتنفيذاً هما:

النموذج رقم /107/ – والنموذج رقم /117/ , وتم إجراء زيارات ميدانية للنموذجين المقترحين والعمل على إعداد استبيان تدقيق طاقي أولي خاص بالمدارس وتم تنفيذ دراسة تدقيق طاقي أولي وفقاً لهذا الاستبيان لكل من مدرسة عبد القادر المغربي (النموذج 107) ومدرسة سليمان الحلبي (النموذج 117) ,و دراسة تدقيق طاقي تفصيلي لمدرسة عبد القادر المغربي (النموذج 107) والتي من خلالها تم تحديد أهم الفرص الممكن تنفيذها والتي تحقق عائدية اقتصادية عالية.

نتائج البحث:

بعد دراسة واقع مدرسة عبد القادر المغربي ومن خلال الجولات الميدانية والقياسات التي تمت نجد أنه لدينا مجموعة من الفرص القابلة للتنفيذ والتي ستحقق وفورات عالية في حوامل الطاقة، هذه الفرص موضحة في الجدول التالي

الفرصة كمية الوفر قيمة الوفر ل.س تكاليف التنفيذ ل.س فترة الاسترداد استبدال نظام الإنارة الحالي بنظام الليد 13852 (ك.واط.سا) 484820 (سعر مدعوم) 1.5 مليون 3 سنوات 969640 (سعر التكلفة) 19 شهر عزل الغلاف الخارجي لبناء المدرسة 7751 ( لتر مازوت) 1.4 مليون 14 مليون 10 سنوات تركيب نظام خلايا كهروضوئية (20 ك.واط) 31200 (ك.واط.سا) 1.1 مليون (سعر مدعوم) 15 مليون 14 سنة 2.2 مليون (سعر التكلفة) 7 سنوات

أما في حال المدارس الجديدة: وتطبيقاً للتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 55/15 تاريخ 20/3/2013 الخاص بالإجراءات اللازمة لتطبيق كود العزل الحراري واستخدام أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في الأبنية الحكومية الجديدة , ارتأى الباجثون في المركز إلى إمكانية تطبيق فيمكن العزل الحراري للغلاف الخارجي لبناء المدارس وفقاً لكود العزل الحراري للأبنية في سورية واستخدام نظام إنارة كفوءة يحقق سويات الإنارة المطلوبة في العملية التعليمية ويخفض من الطلب على الطاقة اللازمة لغراض الإنارة.

توصيات ورغبات

وفي هذا السياق نوه مدير المركز الوطني إلى أن فرص الوفر بالطاقة وتكاليفها السنوية كبيرة في قطاع المدارس، بالإضافة إلى أن اعتماد التقنيات الواردة في الدراسة الفنية سيحقق الارتياح الحراري المطلوب وسويات الانارة اللازمة للعملية التعليمية بالإضافة لتحقيق جزء من الأمان الطاقي للمدرسة في ظل ظروف الأزمة الحالية وما نتج عنها من زيادة ساعات التقنين والكميات المحدودة المتاحة لمادة المازوت اللازمة لعملية التدفئة.

وباعتبار أن عدد المدارس القائمة في سورية يقدر بحوالي /17000/ مدرسة. وفي حال تطبيق الفرص المذكورة سابقاً سنحصل وبشكل تقريبي على النتائج التالية:

الفرصة كمية الوفرلمدرسة واحدة(ك.واط.سا) قيمة الوفر لمدرسة واحدة بالسعر المدعوم (ل.س) قيمة الوفر لمدرسة واحدة بسعر التكلفة (ل.س) كمية الوفر الإجمالية (غيعا واط سا ) قيمة الوفر الإجمالية بالسعر المدعوم ل س قيمة الوفر الإجمالية بسعر التكلفة (ل.س) استبدال نظام الإنارة الحالي بنظام الليد 13852 484820 969640 235.5 غيغا واط سا 8.24 مليار 16.48 مليار عزلالغلاف الخارجي لبناء المدرسة 7751 لتر مازوت 1.4 مليون 131.767 مليون ليتر 23.7 مليار تركيب نظام خلايا كهروضوئية (20 ك.واط) 31200 1.1 مليون 2.2 مليون 530.4 (الاستطاعة المركبة حوالي 340 ميغا واط ) 18.56 مليار (سعر مدعوم) 37 مليار

ويقول علي : إن هذه الوفورات هي بالحدود الدنيا في قيمها إذا ما اعتبرنا أن تطبيق إجراءات رفع الكفاءة المقترحة سيتم على الأبنية قيد الإنشاء ، كما أن كلف التنفيذ ستكون أقل من الكلف المشار إليها في حسابات النموذج المقترح كونه طبقنا الدراسة على مدرسة قائمة وبالتالي لابد من الأخذ بعين الاعتبار فرق الكلف بين النظام القائم والنظام المقترح فيما يخص تنفيذ العزل الحراري وتركيب نظام إنارة كفوءة.

وفي ما يلي الوفر السنوي حتى عام 2024 نتيجة اعتماد خطة تدريجية طموحة بتنفيذ الإجراءات على نسبة من حجم المدارس ولمدة ثمان سنوات، آخذين بعين الإعتبار معدل زيادة سنوي في حجم المدارس يقدر بـ3%:

كما يبين الجدول التالي كميات الوفر التراكمي حتى عام 2024

مصادر البحث : د.م يونس علي مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة – د.م سنجار طعمة معاون مدير المركز – الطاقات المتجددة في سورية

المهندس نزيه طنوس و المهندس مظهر الحمو – واقع العزل الحراري والتدقيق الطاقي داخل الأبنية .