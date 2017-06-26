هل يتوافق الدستور الأمريكي مع رئيس وغد” مجنون”؟

وصف جورج سوروس ، الملياردير الأمريكي في معرض مداخلته في مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي الذي انعقد في 19 كانون الثاني 2017 في سويسرا، دونالد ترامب على أنه دجال مخادع و ديكتاتور بالقوة. لكنه لايعدو كونه ديكتاتور كامن، ساكن، نظراً لقناعتي التامة بأن الدستور و المؤسسات الأمريكية صلبة بما يكفي لمنعه من أن يصبح كذلك ………. سيصبح ديكتاتوراً لو كان بمقدوره ولكن لن يصبح”.

قام ترامب بطرد وإقالة مدير ال “اف بي آي” جيمس كومي، لأنه فتح تحقيقاً حول البيت الأبيض، هذا النوع من الأمور يحدث عادةً في الأنظمة اللاديمقراطية” بحسب جيفري توبين “1960” وهو محلل قضائي و نائب فيدرالي سابق على قناة “سي إن إن” في أيار 2017. أما الجنرال مايكل هايدن، المدير السابق للاستخبارات ومكتب الأمن القومي، فقد قال في10 أيار 2017 :” أحاول أن اقنع نفسي بأننا لم نصبح نيكاراغوا أخرى”. فيما قال جورج كليمنصو” 1841-1929 ” رئيس وزراء فرنسا الأسبق :” من الخطورة بمكان إيداع قرار الحرب للعسكريين”. وضع قرار الحرب بيد العسكريين

في 12 حزيران 2017 وأثناء الاجتماع العام الأول للمكتب الرئاسي رأينا دونالد ترامب يتلقى عبارات الولاء والتملق من قبل وزرائه تماماً كالممارسة المعتادة في دول أخرى مثل كوريا الشمالية ، وكانت كاميرات التلفزة تنقل الاجتماع مباشرة بعد أن أفرط في التفاخر بنفسه أمام وزرائه. فكان أغرب مشهد يتمثل في رؤية هؤلاء الوزراء يتذللون في كيل المديح بطريقة مفرطة في التملق “للزعيم الأعلى”، وهم يقلدون رينس فريبوس مدير مكتب ترامب الذي حطم كل الأرقام القياسية في التملق عندما صرخ قائلاً :” باسم كل أعضاء الفريق الذي يحيط بكم سيدي الرئيس، نود أن نقدم لكم كل الشكر على الفرصة التي منحتنا إياها للعمل على انجاز وتنفيذ برنامجكم السياسي، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نكون تحت تصرفكم”. هؤلاء الوزراء المجاملون ، معظمهم يحمل صفة ملياردير أو جنرالات أو أصحاب كبرى الشركات ، لم يقولوا أنهم معنيون بخدمة الشعب الأمريكي والدستور الأمريكي بترسيخ خبراتهم وقدراتهم على أكمل وجه. بل على العكس، أعلنوا أنهم وضعوا أنفسهم في خدمة شخص دونالد ترامب بطريقة تشبه ما يمكن أن نراه بوجود حكومة انتقالية. والاسوءأ من ذلك لم يفكر أحد منهم منهم بالاستقالة عندما طلب منهم التصرف أمام العامة، بطريقة الاستعباد المهينة. يعتبر هذا الحدث علامة فارقة في ذلك اليوم الذي تعين فيه على المراقبين السياسيين الأكثر تشككاً التسليم بأن الرئيس دونالد ترامب غدا رسمياً ديكتاتور بالقوة.

فما أن تسلم سدة الحكم و دخل البيت الأبيض حتى سارع إلى حكم البلاد بطريقة سلطوية بإصدار المراسيم الواحد تلو الآخر ، وشن هجوماً عنيفاً على وسائل الإعلام و القضاء على حد سواء. وبعد أشهر قليلة، بدا واضحاً عزمه على وضع الحكومة الأمريكية برمتها تحت خدمته الشخصية. في 17 شباط الماضي، نشرت مذكرة بعنوان” رئاسة دونالد ترامب الامبريالية: تهديد للديمقراطية الأمريكية و عميل للفوضى في العالم؟” فمن فضيحة إلى أخرى ، ومن تصريحات خطيرة إلى أخرى، من شتائم إلى أخرى، ومن كذبة إلى أخرى، و سلسلة طويلة من الحماقات، اثبت ترامب ما كان يخشى معرفته كثيرون وهو أنه أصبح ” يشكل تهديداً للديمقراطية الأمريكية”. وبدا واضحاً انه يتعين على المرء أن يكون أعمى أو موالي متعصب كي لا يتحقق من هذا الأمر.

ترامب يطرح تحدياً للدستور الأمريكي:

تم إقرار دستور الولايات المتحدة في 17 أيلول عام 1787 ، أي منذ230 عاماً، وأصبح ساري المفعول عام 1789 حيث جعل من الديمقراطية الأمريكية الأقدم في العالم. الفكرة الرئيسية في هذا الدستور هي فصل السلطات وقواعد القانون، وهو مزيج من الرقابة والمحظورات والقيود.

ويجسد الدستور الأمريكي عقيدة سياسية مستوحاة من كتابات الفيلسوف المحامي الفرنسي “مونتيسكيو” (1689-1755 ). على سبيل المثال، ينص الدستور الأمريكي على إمكانية تجريد الرئيس من مهامه لأسباب الخيانة أو الفساد أو لأسباب تتعلق بجرائم أخرى و جرائم خطيرة تحت سلطة كونغرس الولايات المتحدة. ولكن الفيلسوف اليوناني سقراط قال لـ بلاتون إن” الاستبداد ينتج طبيعياً من الديمقراطية، وان أقسى أشكال الاستبداد والعبودية تلد من رحم الحرية القصوى.”

أراد سقراط القول إن الديمقراطية، على الرغم من كل مناقبها ومزاياها، ليست شكلاً ثابتاً للحكومة، بل تبقى على الدوام تحت وطأة تهديد صعود الاستبداد، وحكم فردي أو سلطوي لشخص واحد، أي يحكمها ديكتاتور طامح أو اوليغارشية( هي حكومة تهيمن عليها مجموعة صغيرة نافذة همها استغلال السلطة لغاياتها الفردية)، وهي استبداد أقلية، واستبداد أكثرية إزاء الأقليات عندما يكون الأفراد أو مجموعات الأفراد محرومين من الحقوق الأساسية. لذلك يقتضي استمرار الديمقراطية يقظة دائمة من قبل المواطنين. وكان أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة “جورج ماسون” أعرب عن قلقه إزاء بقاء واستمرارية الديمقراطية ” عندما تكون زمام الأمور بيد نفس الشخص أو مجموعة صغيرة من الأشخاص ، ما يقود إلى انقراض الحرية”. وهاهو محرر بيان الاستقلال الأمريكي ، توماس جيفرسون”(1743-1826) يظهر المزيد من التفاؤل. فقد كان على قناعة تامة بأن دستور الولايات المتحدة قوي بما يكفي لمنع أي ظهور محتمل لديكتاتور بالقوة أو اوليغارشية تسعى للاستئثار بالسلطة المطلقة عندما كتب في عام 1798 :” فيما يخص السلطة السياسية، لا تثقوا على الإطلاق برجال السلطة بل امنعوهم من القيام بأشياء سيئة بربطهم بسلاسل الدستور.” والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كان جيفرسون متفائلاً جداً إزاء مسالة فرض الدستور على الأشخاص الذين يستحوذون على السلطة عندما يكون هؤلاء يسيطرون على الموارد المالية ووسائل البروباغندا؟ أو لم يستخف من احتمال أن تسيطر مصالح مناصرة على السلطة المطلقة عندما يكون الرئيس عضواً في نفس الحزب السياسي الذي يهيمن على الكونغرس؟ أوليس بوسع الكونغرس أن يمنح الرئيس سلطة مطلقة دائمة وثابتة تتيح له انتهاك وخرق الدستور متى شاء، ومن خلال إدارة الحكم بالمراسيم أو الشروع في حروب اعتداء خارجية بقيادته دون أي رقابة حقيقية من الكونغرس المنتخب؟

في الواقع الدستور هو مستند يتطور، ويمكن أن يتم تعديله و تغييره و إعادة توجيهه للاستجابة لاحتياجات الأفراد التواقين والمتعطشين للسلطة عندما تكون الظروف ملائمة كما أظهر التاريخ .

حتى المحكمة العليا نفسها، لها الحكم الفصل للطعن في التأويلات الدستورية، وبوسعها أن تشكل موضوع تخريب أو موضوع تعيينات أشخاص يعادون المبادئ نفسها المطلوب منهم مراعاتها واحترامها. بالمحصلة أي دستور يكون جيداً طالما أن الأشخاص المتبوؤن للسلطة يقبلون ويؤمنون بمبادئه الأساسية، فإذا كان الذين يستحوذون السلطة لا يؤمنون بمبادئه الأساسية، فإنهم سيبحثون عن أي طريقة لتعديله أو تغييره كلياً. وعليه نستخلص درساً هاماً من تاريخ الديمقراطية: من الممكن أن تخمد الديمقراطيات وتستبدل بالاستبداد. بالفعل، في مراحل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، فإنها قد تفتح الطريق أمام الدجالين والغوغائيين وأمام ديكتاتوريين بالقوة والمحتالين. وعليه بوسع أمثال هؤلاء إغراء الأشخاص الذين يعانون من الضائقة بوعود لإيجاد حلول سريعة وسهلة لتسوية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعترضهم مقابل عزوفهم عن حريتهم.

نموذجان تاريخيان عن الديكتاتور “المنتخب”: في ايطاليا في أعوام 1920 وفي ألمانيا أعوام 1930:

*بينيتو موسيليني (1883-1945) كان كاتب صحفي وحكم ايطاليا بوصفه رئيس وزراء و ديكتاتور في نفس الوقت على مدى أكثر من عشرين عاماً(1922-1943). انتخب في البرلمان الايطالي في 15 أيار 1921، وحصل حزبه الفاشي المتحالف مع أحزاب اليمين على 35 مقعداً

عندئذ لجأ موسيليني إلى استخدام تكتيك التخويف والتهديد والعنف في محاولة لترسيخ سلطته السياسية. فيما أطلق أنصاره الفاشيون، الذين عرفوا باسم القمصان السوداء ، حملة للإطاحة بالحكومة القائمة آنذاك، ونظموا لتحقيق هذه الغاية، ما عرف بـ”المسير إلى روما”. في 28 تشرين الأول 1922 ، رفض ملك ايطاليا فيكتور ايمانويل الثالث أن يمنح الحكومة الايطالية الإذن لإعلان القانون العرفي بغية صد انقلاب عسكري فاشي ، فلم تجد أمامها سوى الاستقالة.

عندها طلب الملك من موسيليني تشكيل حكومة ائتلاف من اليمين مع دعم الجيش و أوساط الصناعيين و الزراعيين الايطاليين الأكثر نفوذاً في البلاد. وكان هدف موسيليني أن يخلق حالة شمولية بوصفه “الزعيم الأعلى”. في 24 كانون الاول1925، أصبح بطريقة شرعية ديكتاتور عقب تبني قانون بهذا الخصوص في ذلك اليوم جعل منه ” رئيس الحكومة” إضافة إلى صفة رئيس الوزراء ، الأمر الذي يخوله إدارة الحكم دون الرجوع إلى البرلمان وإنما فقط بالرجوع إلى الملك. ومن ثم شرع موسليني يطعن ومن ثم يلغي تدريجياً كل القيود الدستورية والاصطلاحية التي تعيق سلطته.

* يتمثل النموذج الثاني بـ أدولف هتلر (1889-1945) عين مستشاراً لألمانيا ورئيس حكومة ائتلاف في 30 كانون الثاني 1933 على الرغم من أن حزبه النازي” الحزب القومي الاجتماعي للعمال الألمان”لم يحصل على أكثرية المقاعد في الانتخابات التي جرت عام 1932 . لقد استغل هتلر السخط والغضب اللذين كانا يهيمنان على الناخبين على الصعيد الاقتصادي والسياسي على حد سواء. وبناء على هذا الحال تم انتخابه بعد أن وعد الناخبين بحكومة” فعالة و جديرة” واقترح إنعاش الاقتصاد من خلال سياسة إعادة التسليح و إبرام اتفاقيات دولية جديدة.

وبذلك نصب هتلر نفسه ديكتاتور شرعي في 23 آذار عام 1933 عندما تبنى البرلمان الألماني قانوناً جديداً يمنح حكومة هتلر السلطة المطلقة في إصدار ” مراسيم تنفيذية” دون التشاور مع البرلمان على مدى أربعة أعوام. وبهذه الطريقة بات بوسع هتلر الحكم عبر إصدار المراسيم ، ليصبح ديكتاتور نظامي في 19 آب 1934 عقب استفتاء شعبي أقرت نتيجته إدماج منصب الرئيس والمستشار ،الأمر الذي أصبح بموجبه رئيساً للدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وعليه أصبح هتلر حر التصرف لتهيئة الاقتصاد الألماني وتحضيره للحرب. لقد نجح هتلر في استغلال سخط الرأي العام الألماني ووعدهم بأن يجعل من ألمانيا “قوته”. اتهم اليهود و الاشتراكيين و الشيوعيين و أحزاب أخرى بأنهم سبب المشاكل التي تعصف بالبلاد . وقد عملت خطاباته الرنانة على استقطاب الأنصار المؤيدين لأهدافه.

هل بوسع دونالد ترامب الحكم بتجاهل دستور الولايات المتحدة؟

منذ أدائه القسم في 20 كانون الثاني 2017، أبدى ترامب ميولاً خفيفاً للحكم بطريقة استبدادية، وأكد أن أحد أهدافه هو ترسيخ المفهوم العسكري-الصناعي الأمريكي. على سبيل المثال، صرح في 23 شباط الماضي أنه يأمل أن تكون ترسانة الولايات المتحدة الأمريكية النووية الأقوى في العالم مؤكداً أن الولايات المتحدة متأخرة في مجال الأسلحة الذرية. يقول الكاتب في هذا الصدد: في كتابي “لماذا أراد بوش الحرب” كتبت: نجد عند العديد من الزعماء الجمهوريين الأمريكيين نفس الشعبوية المبسطة، ونفس مذهب التعقلية،والانعزالية العدائية ،والنزعة الحربية ونفس الاحتقار لكل القوانين والمؤسسات الدولية. ربما أصبحت الولايات المتحدة تشكل البلد الأكثر خطراً مما يعتقد كثيرون.” أظن أن هذه الحالة تطبق اليوم على حكومة دونالد ترامب، وثمة احتمال قوي أن نشهد في الأشهر القادمة كيف سيتعين على الولايات المتحدة تجاوز الاختبار الديمقراطي الأكثر أهميةً في تاريخها. وثمة قرار حاسم تم اتخاذه، ترك قرارات الحرب والسلام الهامة للعسكريين. لقد اتخذ ترامب مؤخراً قراراً متهوراً بنقل مسؤولية السياسة العسكرية الأمريكية في سورية لوزير دفاعه الجنرال جيم ماتيس و للقادة العسكريين، تاركاً بذلك فراغاً سياسياً متعلقاً باتخاذ مثل هذه القرارات. ومن شأن هذا التوجه الجديد لحكومة ترامب أن يزيد مخاطر نشوب مواجهة عسكرية بين أقوى قوتين نوويتين في العالم ، الولايات المتحدة وروسيا. وأحدث مثال على ذلك هو إسقاط طائرة حربية سورية من قبل عسكريين أمريكيين في 18 حزيران الفائت. والهدف من إسقاط الطائرة السورية هو منع الجيش السوري من المشاركة المباشرة في عملية تحرير الرقة، عاصمة الدولة الإسلامية في بلاد الشام والعراق، سيما وأن الحكومة السورية تواصل تقدمها في عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهذا الأمر لا يروق لإدارة ترامب ولا تشجعه. أياً كان الهدف المرجو، دون حساب المكر والدهاء في مثل هذا الاختبار، فإن عملية الاعتداء العسكري الأمريكي ضد القوات المسلحة السورية كان انتهاكاً لسيادة سورية و إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الأمريكي على حد سواء. فنحن هنا أمام فصل اعتداء متعمد ضد دولة سيادية، عضو في الأمم المتحدة ودون أي تفويض من مجلس الأمن أو من الكونغرس الأمريكي كما يقتضي القانون الدولي أو القانون الأمريكي. ووقع هذا الاعتداء بعد قيام ترامب بضرب قاعدة جوية سورية في مطار الشعيرات بطريقة لا شرعية، في 7 نيسان 2017بناء على معلومات استخباراتية كاذبة حاولت الاستخبارات الأمريكية إقناعه بها بوجود أدلة تثبت تورط الحكومة السورية في هجوم كيميائي على بلدة خان شيخون. وهذا يذكرنا بقصف المطارات البولونية من قبل هتلر عام 1939 بناء على ذرائع كاذبة. ويذكر أيضاً بالغزو الأمريكي للعراق من قبل إدارة بوش بذريعة امتلاكه لأسلحة دمار شامل عام 2003 والتي كانت هي الأخرى ذرائع واهية. بالنتيجة لا يحبذ الديكتاتوريون المنتخبون أو بالقوة قيود القوانين سواء أكانت قومية أو دولية. وغالباً ما يبحثون عن حجج وذرائع لشن حروب العدوان لخدمة برامجهم في الغزو. والحقيقة أن سورية لا تشكل أي تهديد للولايات المتحدة ، مثلما لم تشكل بولونيا أي تهديد لألمانيا عام 1939. سورية لم تشن هجوماً على الولايات المتحدة ، وبولونيا لم تشن هجوماً على ألمانيا. فإذا كانت الحرب في سورية ستولد المزيد من المخاطر بحق الشعب السوري، فإنه يتعين على ترامب الاضطلاع بمسؤوليته إزاء الفوضى والكوارث الإنسانية التي ستنجم عنها. ومن الضرورة بمكان التذكير بأن روسيا موجودة أيضاً في سورية، بلداً سيادياً ، بطريقة شرعية بعدما تلقت دعوة رسمية من قبل الحكومة السورية لمساعدتها في دفاعها ضد اعتداء خارجي، بينما لا تملك الولايات المتحدة أي أساس قانوني للتواجد في سورية دون تلقي دعوة رسمية. ليس لدى الولايات المتحدة أي سبب شرعي لقيادة عمليات عسكرية في هذا البلد، وبالتالي هي في حالة انتهاك واضح وصارخ لسيادة سورية. لماذا يظهر ترامب المزيد من الرغبة في تأجيج الحرب في سورية بمساعدة إرهابيي القاعدة، حرب من شأنها أن تؤول إلى حرب عالمية؟ و هل يوافق الرأي العام الأمريكي على مثل هذا التخبط وهو الذي يعرف جيداً أن تنظيم القاعدة الإرهابي هو المسؤول عن هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 التي أودت بحياة 3000 ضحية؟ ما هذا إلا غيض من فيض على نزعة ترامب الحربية وعدم مسؤوليته بما يخص العلاقات الدولية. هناك أيضاً انتهاك لدستور الولايات المتحدة الذي يمنح مسؤولية اتخاذ قرارات الحرب للكونغرس. ويبدو صحيح أنه منذ الحرب العالمية الثانية، تنامت سلطة الرئيس الأمريكي بشن الحروب على مسؤوليته بطريقة مخيفة وهذا ليس مؤشر على التطور.

يبدو دونالد ترامب مدفوعاً طبيعياً نحو النزعة الحربية، إذ عين عدة جنرالات في حكومته (الجنرال جيمس ماتيس ، والجنرال جوزيف اف دانفور، والجنرال جون أف كيلي، والثلاثة من البحرية)، ولم يتردد في أن يوكل قرارات الحرب والسلم إلى القادة العسكريين التي تكشف عن السلطة السياسية. على الرغم من أن هؤلاء العسكريين في حالة صراع مصالح لأن فرصهم في الترقية تزداد عندما يشاركون في الحروب والصراعات المسلحة. وعليه لم يعد غريباً أن نرى جنرالات أمريكيون يشغلون مناصب مرموقة في حكومة ترامب، وبوسعنا استنتاج أن ترامب يعاني من خصومات سياسية في واشنطن لذلك يحاول الالتجاء والاحتماء خلفهم للتغطية على وضع سياسي داخلي هائج نوعاً ما أو الهروب منه. مزيداً على ذلك، ثمة أمر قائم في الولايات المتحدة، الحروب الخارجية هي عامل التفاف السكان واستقطاب الأنصار، لذلك بوسعنا أن نفهم جيداً لماذا يقوم سياسي بتزكية الحروب الخارجية في استطلاعات الرأي. بمعنى أدق، من شأن تأجيج الصراع في سورية أن يؤدي إلى نتيجة جيدة بالنسبة لرئيس كـ دونالد ترامب يواجه صعوبات سياسية شخصية.

ضحايا العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي فرضها ترامب هم الأكثر فقرا وسط الشعب الأمريكي:

على الرغم من الوعود الطنانة التي أطلقها المرشح دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية والتي وعد من خلالها بمساعدة الناخبين الأكثر حرماناً، وتحسين البرامج الاجتماعية بالنسبة للأمريكيين الأكثر فقرا والمجردين من كل حقوقهم ، إلا أنه نسي كل ما وعد به بل وعمل عكس ذلك منذ دخوله البيت الأبيض ومباشرته مهامه حتى الآن. حيث تهدف تعييناته للمقربين منه ولسياسييه في المناصب الحكومية إلى إثراء خزائن الشركات الكبرى والمجمع العسكري- الصناعي مع تخفيض الضرائب عليها وهي التي تمثل الشريحة الأكثر ثراءً بين الأمريكيين . إذ يجب تمويلهم بالاقتطاع من مخصصات البرامج الاجتماعية ، خاصة فيما يخص الحصول على الرعاية الصحية والتربية وباقي الخدمات الاجتماعية الأساسية. في حين أن المرشح ترامب حصل على أكبر دعم وتصويت من الناخبين في الولايات والمقاطعات التي يعاني سكانها من الفقر والحرمان ويمثلون الأكثر حرماناً في البرامج الاجتماعية التي عرضها ترامب المرشح. ضمن هذا السياق يمكن القول إن اعتبار السياسي ترامب دجال سياسي يوحي للشعب أنه شخص بخلاف شخصيته الحقيقية ، لخداع الناس. علاوة على ذلك اثبت الرئيس ترامب أيضاً افتقاراً خطيراً للشفافية والانفتاح، وقَبل أن يتلقى أفراد أسرته هدايا ثمينة من حكومات أجنبية تواقة للتقرب من الادراة الجديدة. ترامب نفسه لم يتخذ أي إجراء لتفادي صراعات المصالح الشخصية التي نتجت عن وظيفته، ورفض نشر البيانات الخاصة بموارده وثروته كما اعتاد أسلافه على القيام بهذا الأمر. أمام هذا القدر من المخالفات التي لابد من وضع حد لها، وعلى فرض نجاح الديمقراطيون في الهيمنة على مجلس النواب في 2018 وإطلاق إجراءات الاستبدال، بحثاً عن بديل لترامب، إلا انه ما من شيء يضمن أن يتم إطلاق مثل هذه الإجراءات ، وما هو مؤكد أن استمرار ترامب في الحكم سيؤدي إلى زعزعة الاقتصاد الأمريكي. بالنتيجة، أقول نعم من الممكن انتخاب ديكتاتور بالقوة بأقلية من الأصوات في أغلب الأحيان، كما اثبت التاريخ. وليس هناك أي دستور ديمقراطي في تاريخ العالم كان بمنأى عن انتهاكات مبادئه عندما تقوم اوليغارشية في السلطة بالتساهل معها أو بتشجيعها، وعندما تقوم مجموعة صغيرة من الشعب بالموافقة عليها. ولابد أن يتوقف الأمريكيون عن التباهي والغرور و تصديق أنفسهم بأن هذا الأمر لن يحدث عندهم، فقد حدث وأكثر.

http://www.mondialisation.ca/une-reflexion-pour-le-4-juillet-est-ce-que-la-constitution-americaine