المشروع الوطني للإصلاح الإداري

أطلق الرئيس الأسد مُؤخراً المشروع الوطني حول الإصلاح الإداري، وهو مشروع شديد الأهمية ويُمكن أن يُغير وجه سورية تغييراً كُلياً إذا قُيّض له أن يطبق كما أراد له الرئيس بشار الأسد، ومن هنا جاء حرص المركز الوطني للأبحاث واستطلاع الرأي لتسليط الضوء على هذا المشروع وعلى أبعاده في ندوته الأسبوعية، حيث قدم الدكتور وضاح الخطيب مدير المركز الوطني للأبحاث واستطلاع الرأي تحليل مكثف لخطاب السيد الرئيس تضمن مجموعة من النقاط على الشكل الآتي أولاً لماذا ورد بهذا الشكل الذي ظهر فيه ولماذا تحدث السيد الرئيس في هذا الخطاب عن مثل هذا الموضوع، فقد يبدو وكأنه فكرة عبَرت في نهاية الحديث أو ردة فعل معينة كما قد يعتقد البعض لحادثة أو مجموعة حوادث معينة، أم هل هو من صلب الموضوع الذي تطرق إليه إذاً المنهجية في تحليل الخطاب هي أولاً النظر إلى البُنية بشكل سريع جداً عن ماذا تحدث الخطاب وما المعنى الذي قيل دون أن ُيقال وسلسلة “لماذا” لماذا الآن لماذا أشار السيد الرئيس إلى موضوع التجاوزات لماذا الإشارة إلى الإعلام في الخطاب وهي كانت إشارة مستفيضة وهنا الإجابة في البُنية، يبدأ الخطاب بالفعل بالحديث عن لماذا الآن، خاصة وأنّ بعض المواطنين قد يتساءلون لماذا الآن الحديث عن الإصلاح الإداري وما هي الأسباب التي تجعلنا الآن في هذا التوقيت نتحدث عن هذا المشروع الوطني خاصة أن الخطاب مهد في الحديث عن التطورات على الأرض، إن الوقت قد نضج في عمر الأزمة السورية لرؤية مرحلة قادمة أسستها التحولات الواقعة على الأرض والتحولات في السياسة الخارجية، ولفت الخطيب إلى أنّ لقاء بوتين ترامب الأخير يعكس واقع أن هناك تغيرات حقيقية على الأرض خاصّة بما يتعلق في الوضع في سورية، إذاً الخطاب يُجيب عن السؤال الأهم وهو لماذا الآن بشكل واضح، الآن لأننا أمنياً ارتحنا بعض الشيء أكثر مما مضى إضافةً إلى أنّ هناك رؤية واضحة للمستقبل القريب، أّمّا الفكرة الثانية التي أشار إليها الخطيب هي الحديث عن المرحلة السابقة المتضمنة عملية التحديث والتطوير حيث لفت إلى أنه تم التطرق إلى واقع التحديث والتطوير الذي تم منذ بداية العقد الأول في هذه الألفية إلى ما قبل الأزمة بقليل وكان عبارة عن عملية إصدار عدد هائل جداً من القوانين والتشريعات وتطرق الحديث بشكل واضح إلى أن بعض هذه القوانين والتشريعات كانت ارتجالية وعشوائية وهذا ما ذكره السيد الرئيس في خطابه وخلُص إلى نتيجة أن الموضوع لا يتعلق فقط بإصدار قوانين وتشريعات وإنما ببيئة العمل أيضاً، وأضاف ” الخطيب” أن السيد الرئيس تحدث في خطابه عن التجربة السابقة فيما يخص الفساد مؤكداً أن الفساد هو ليس فقط تلقي الرشوة ،أحياناً سوء الإدارة أو عدم القيام بالعمل المطلوب أو عدم متابعة صلاحيات الوزير أو المدير في قطاع معين هو شكل من أشكال الفساد، وبعد حديث السيد الرئيس عن الفساد وتركيزه على هذا الموضوع بشكل مكثف تم الانتقال إلى عرض المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وأكد الخطيب من وجهة نظره أنّ المشروع مرتبط بقاعدتين أساسيتين في الإدارة، القاعدة الأولى تقول أنك لا تستطيع إدارة ما لا تستطيع قياسه فهناك معايير مهمة جداً في الإدارة يجب قياسها وهذه المعايير تخضع لما يطلق عليه قبولية القياس فالمعايير الكمية سهل الحصول عليها، أما المعطيات النوعية هي التي لا يستطيع أي وزير أو مدير أن يقيسها في أي مؤسسة بسبب عدم توفر أي أدوات حقيقية لقياسها، وهنا أكد الخطيب إلى ما جاء في الخطاب عن هذا الموضوع بالتحديد وهو كيف يمكن قياس رضا المواطن وقياس رضا الموظف ، فاليوم نحن كأشخاص نعيش في هذه البلد ونعمل في قطاعات حكومية مختلفة كيف نستطيع قياس رضا الموظف هل هناك أدوات في الإدارة لمثل هذا القياس بالتأكيد، فالممارسات العالمية في القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال هي ممارسات موجودة و ولا يوجد قياس قائم في المؤسسات كما أسلفنا وقد يكون أفضل الموجود مديرية الإحصاء والتخطيط التي تقدم بعض الإحصاءات والبيانات الرقمية دون أي تحليل، وأضاف ” الخطيب” ان القاعدة الثانية التي استند إليها الخطاب بشكل واضح هي أن الاستمرار في استخدام نفس الأدوات القديمة لا يمكن أن يعطي نتائج جديدة وبالتالي بمجرد إصدار قوانين وتشريعات على النمط القائم في العقد الماضي هو وحسب رؤية السيد الرئيس لم يعد مقبولاً إذاً ما هي الأدوات في الإدارة، في النهاية هي الأشخاص سواء كانوا إدارة عليا أو إدارة متوسطة أو العاملين والبنية التشريعية والتنظيمية، وهنا لفت الخطيب إلى أنّ السيد الرئيس كان قد تطرق في خطابه إلى القوانين والهيكليات وإلى الأنظمة الداخلية فالهيكليات بحد ذاتها قد تكون نموذجية فمثلاً الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي في سورية مقارنة بالمعاير العالمية مُطابقا لها كهيكل تنظيمي ولكن ما ليس مطابق للمعايير العالمية هو الأنظمة الداخلية”، إذاً الموضوع يتطلب أدوات جديدة ومن هنا جاءت هاتان الأداتان اللتان تم اقتراحهما في الخطاب، الأداة الأولى هي مركز القياس والدعم الإداري والأداة الثانية هي مرصد الأداء الإداري، إذاً الخطاب وضع إطار زمني طموح جداً ولكنه مرن ففي نهاية 2018 يكون هذا المشروع قد وضع على السكة وأُتم ولكن ليس بشكل نهائي حيث تبقى هناك مراجعة مستمرة له والإطار الزمني أيضاً أُرفق بإعطاء مهل للوزارات، والنقطة قبل الأخيرة التي أشار إليها الخطيب هي ما أكد عليه الرئيس بشار الأسد بشكل واضح والتي اعتقد فيها البعض أنها إجابة أو ردة فعل على موضوع كتاب رئاسة الوزارة ووزارة العدل وموضوع الصحفيين ودخولهم إلى الفضاءات الحكومية المختلفة وهنا أوضح الخطيب أن الموضوع أبعد من ذلك فموضوع الإعلام “السلطة الرابعة” وحسب اعتقاد الخطيب أن الإشارة إليه في ما قبل نهاية الخطاب هو اقتراح أن الإعلام هو أيضا ًوسيلة قياس ورصد جديدة ولكن ترك السيد الرئيس الباب مفتوح لنا جميعا لنفكر بالأدوات التي نستطيع تطويرها بالنسبة لهذا القياس فالتحدي الحقيقي حسب رأي الخطيب أمام قطاع الإعلام يكمن بأن يصبح وسيلة قياس للعمل الإداري وليس مجرد وسيلة عرض لمشكلات ونوّه الخطيب أننا في الصحافة غالباً ما نلجأ للتوصيف ودور الإعلامي المتخصص في قطاعه أو وزارته أن يقدم رؤية وتصور للحلول و طريقة لمعالجة الخلل الإداري أو الأدائي الموجود في مكان معين، النقطة الأخيرة التي تحدث عنها الخطيب هي أن الرسالة أعمق ولا يمكن لهذا الإصلاح أن يبدأ إلا عندما ننظر إلى قمة الهرم الإداري في الحكومة فنحن دائماً في الإصلاح ومحاسبة الفساد، غالباً ما نركز على إدارة وسطى أو على أسفل الهرم الإداري وعليه إن الرسالة كانت موجهة في خطاب السيد الرئيس إلى الموجودين في القاعة وخارجها ممن هم في قمة الهرم الإداري وأن العمل سيكون ليس فقط بالنظر إلى أسفل الهرم الإداري باتجاه القمة ولكن من قمة الهرم، يجب أن يكون هناك مقاربة مختلفة فالتحدي الأساسي في هذه العملية هي أنها عملية تغيير وهناك علم قائم بحد ذاته ونظريات في إدارة التغيير، ورافض التغيير هو أحد شخصين إمّا شخص مرتاح لما هو فيه ويرفض أي جديد لمجرد أنه سيخرجه من مساحة الراحة أو شخص مستفيد من الوضع القائم ويرى في التغيير تهديد للفائدة التي يحصل عليها

ورأى “ناظم عيد” مدير تحرير الشؤون الاقتصادية في صحيفة البعث أن المشروع الذي طرحه السيد الرئيس، ليس بالمشروع الجديد، وهذا مايخيفنا من الاستجابة على المستوى الأفقي لما يُطرح، لأن الواقع وكما رأيناه فهو مطروح بطرقة جداً عصرية، ديناميكية، محكمة، مربوطة بإحكام مع إدارة يجب أن تكون فاعلة، وقال إننا فشلنا في تجربة مع الإصلاح الإداري عندما حاولنا أن نوّطن تجربة فرنسية منذ أكثر من عشر سنوات عندما أحضرنا فريق ضم مستشارين ومتخصصين في هذا الجانب من فرنسا وفشلوا، ثم حاولنا أن نوطن أيضاً التجربة الماليزية عندما تفاعلنا مع الخط الماليزي وأخذ مهاتير محمد كرئيس حكومة انتقل ببلاده نقلات كبيرة فحاولنا نحن أن نُحضر النمط الإداري الذي ارتقى فيه بمؤسساته وأيضاً لم تنجح التجربة، لأنه لدينا خصوصية وأضاف أن موضوع الإصلاح الإداري يُعتبر أخطر ملف يمكن أن يواجه الدولة، لأنه ليس إصلاح آلي أو نشر تقنية على نطاق واسع وإنما لأنه يتعلق بالعامل البشري وهذه هي الحيثية الأهم والأخطر وذلك بسبب وجود مشكلة في الترهل الإداري، فالترهل الإداري أولاً والبنية التشريعية التي وضعت هذا الموظف في مكانه، وثانياً بنية أو ثقافة العمل التي تُغلف العامل أو الموظف الحكومي في سورية بكل فئاته وتراتبياته، كما أن هناك اختلاف في ثقافات الانتماء وهذا لمسناه. هناك أيضاً اختلاف في ثقافة العمل، وهذا الاختلاف بكافة أشكاله لا يمكن فصله نهائياً عن الفساد، فالفساد هو الابن الأكبر للترهل الإداري، وقد أصبح ثقافة، يوجد ثقافة عمل متواضعة في التعاطي مع أعمال المؤسسات من قبل الموظفين لأن ثقافة الفساد أصبحت رائجة، يمكن لأي شخص أن يمارس سلوك فاسد في عمله أو مؤسسته، وعند طرح تساؤلات أو مسائلة فهو يستغرب لأن الفساد أصبح عرف في المؤسسات ، فمنشأ الفساد أولاً إما لجهل لأنه غير مؤهل ووصل بطريقة خطأ، أو بسبب نُخب الفساد، المنظمين الذين يستخدمون موظفين آخرين كأدوات بشكل ربما ترغيب أو ترهيب أو ربما بعلم أو لا، بسبب كفاءته بعلم هذا الموظف المتواضعة، إذاً نحن أمام مشروع لم يعد خياراً، والطرح بهذه الفترة على الرغم من أنها ليست المرة الأولى إلا أن كل المراقبين متفائلين لأنه برعاية رفيعة المستوى وقد وضع المشروع بطريقة مدروسة ومنظمة يُشرك التقنية في الأمر، ولم يُغفل جانب من الجوانب بما فيه الفساد، وموضوع الخدمات بأحد المراكز هو قياس رضا المواطن على الأداء وهنا نحن أمام حزمة متكاملة. ريما في المرحلة الأولى سيكون هذا المشروع هو عبارة عن سد “فلتر” كي يمنع وصول نتائج الإجراءات الفاسدة إلى مضمار المؤسسات كانعكاس مباشر على الحياة العامة، وهذه مرحلة لازمة لأنه لدينا مشكلة كبيرة، وهذا المشروع يمكن أن يوصل لأنه يوجد فقرات فيه تشترط معايير معينة لوصول الموظف إلى عمله كموظف أو كتعيين، ولكن الموظف الموجود وهذا أمر واقع ماذا نفعل معه، ونوه “عيد” إلى ماذكره “الخطيب” عن وجود أعداء للتغير والتطوير، هذا وصل إلى مكانه وهذا أمر واقع ويوجد جوانب تعترينا إجبارياً وهي الجانب الإنساني، من أعلى المستويات إلى أدنى المستويات يجب أن نراعيها، فدولتنا تراحمية لها دور أبوي وهؤلاء تم تعينهم في زمن الدور الأبوي، وفي زمن التعيين الاجتماعي وليس التعيين المدروس وفق حاجة المؤسسات وأضاف “عيد” لدينا فوائض كثيرة وتوزيع عمالة غير مدروسة، وتساءل ماذا يمكن أن نفعل بالموجودين، لدينا كوادر مترهلة؟ ولفت إلى أن هذا المشروع سيأتي على تنظيم تدفقات العمالة إلى القطاعات الحكومية، وسيضع معايير جديدة للإسناد الوظيفي للمواقع القيادية مثلاً، وبالنسبة للموظفين والعمال الموجودين ماذا؟ الخلل موجود وهذا الخلل تشريعي بالدرجة الأولى لأنه يوجد قانون إسمه ” قانون العاملين في الدولة” رقمه”50″ يغيب عنه أي معيار أو أي اشتراط حول مكان تعيين الموظف، كيف يمكن تعينه في الموسسات؟ وعام 2005 أصبح هناك توصيف وظيفي لكل الكوادر، حتى هذا تم اختراقه، وبالقانون ليس لدينا أي معيار، والآن أتى هذا المشروع حتى يسد هذه الثغرة، كان يوجد في السابق معايير، يوجد قانون يعود إلى أربعينيات القرن الماضي، قانون الموظفين من خلاله يضبط التدرج الوظيفي، قانون الموظفين الذي تم تعديله في الثمانينيات أسمه قانون العمل الموحد ألغى كل هذه المعايير وهنا أصبحت المحسوبيات ومراكز القوى، ثم أتى القانون الذي يليه، قانون العاملين الأساسي ولم يلحظ شيئاً ثم عُدل القانون وكان أخر تعديل عام 2004 والآن يتم تعديل قانون العاملين الأساسي الذي نرى أنه لا يخضع لأي معايير.

المشروع المطروح من قبل السيد الرئيس يسد هذه الثغرات حيث توجد معايير كاملة في التفاصيل، حتى في المسابقات وحتى في اختيار الموظف، واقترح “عيد” لحل هذه المسألة : فيما يخص الموظفين الموجودين القائمين على رأس عملهم القديم منهم أو المبتدِأ، يجب تحضير بنية لهذا المشروع وذلك من خلال إنعاش مراكز التدريب وإلغاء فكرة أن مشروع التدريب هو فقط لإعطائهم الشهادة، ويجب أن تنفق عليهم الحكومة و وأن تُغير هذا الكادر الذي يُدرب من تحت مظلة القانون الأساسي وتعطيهم علاوات تشجعهم على العمل وتمنع ذرائع الفساد وترسل الموظفين لتدريبهم كلٍ باختصاص، وهذا الأمر يحتاج إلى سنوات وعليه يتم بناء على نجاحه في الاختبار بعد فترة سيكون علاواته وحوافزه وترقيته وعليه يتم التعاون معه وفق ما تلقاه من أدبيات عمل جديدة وفق هذا المشروع، ولابأس أن يكون هذا المشروع موطّن في قالب قانون، ولابأس أن يكون القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي يتم تعديله الآن من قبل مختصين أو ربما غير مختصين،هذا التعديل يحتاج إلى فريق خبراء متخصصين في الإدارة للإشراف على تعديل هذا القانون مع أنه لدينا إشكالية في خبراء الإدارة نتيجة عدم وجود معايير، مما يؤدي إلى فساد، إذاً يوجد خلل ليس لدينا أدبيات إدارة موحدة على مستوى سورية لا في الوزارات ولا في المؤسسات، في الأساس يوجد اختلال، ثانياً السلوكيات التي تنتج عن رؤية شخصية أيضاً تؤثر وتؤدي إلى انحرافات ووصلت الأمور إلى المستوى الأفقي وأصبح لدينا ثقافات مختلفة، وإمكانات مختلفة وقدرات مختلفة حتى بات من الممكن القول أن مؤسساتنا تقوم على أفراد وليس على نسق متماهي مع بعضه للنهوض بعبء العمل وهذه مشكلة كبيرة لأن لها تبعات، فهذا الذي يعمل كأحد أعمدة مؤسسة معينة أو شعبة أو دائرة هو لا يُحفز أو لا يعطى بدل مادي كاف بموجب القانون أو القانون لا يسمح، بينما الموظف الثاني زميله الذي لا يعمل يتقاضى ذات أجره أو قريب منه وبالتالي فإن الموظف الكفء يفكر أن ليس عليه أن يعمل والآخر يقول أن الوضع صحيح هكذا وأنا لن أعمل وسوف أستمر على هذه الحال وأضاف “عيد”: التحدي كبير ربما نحتاج عام 2018 لإرساء البنية التنظيمية لكن هو مشروع طويل ويجب أن يستغرق وقت ويأخذ حقه لأنه يحتاج على الأقل لخمس سنوات حتى يحقق عائد نلمسه على أرض الواقع، وأهم نقطة هي الكادر البشري الذي سيقوم بالإشراف على هذه المراكز والمرصد والموقع الالكتروني.

وقال” عيد” : فيما يخص الإعلام، في الحقيقة يوجد إشكالية كبرى في الإعلام،هل أنا مؤهل كفاية لأن أراقب، لأن أُقدم فكرة، في هذا الجانب بالعموم لدينا حالات متفاوتة جداً ويوجد أزمة ثقة، حتى لو كتبنا بطريقة فيها من التصويب الإيجابي تعتبر إهانة وتأتي الردود وكأنه يوجد اتهام على الرغم من أن الهدف هو التصويب فذلك الشخص الذي كتبنا عنه لا يقبل، ومباشرة يكتب ردوداً ويدفعها للجهات الأعلى ويتهم الصحفي بأنه مرتش أو مغرض أو ليس لديه قدرة أو إمكانية مهنية تعكس الواقع الصحيح، وبالتالي أصبح هناك إشكالية، لذلك حتى يكون الإعلام فاعلاً في الموضوع يجب إعادة صيغة العلاقة مع السلطة بكل تفرعاتها.

وفي مداخلته عقب “محمد كنايسي” رئيس تحرير جريدة البعث على ما جاء في حديث عيد حول مشروع المعهد الوطني للإدارة مؤكداً أن هذا المشروع مهمته تخريج إداريين وأصحاب كفاءات إدارية يتولون إدارة الشأن العام في بلدانهم ولقد نجح في كثير من البلدان، ما حدث في سورية أنه اصطدم مع بيئة محلية فيها عناصر رافضة له لافتاً إلى أن السيد الرئيس أشار إلى خريجي المعهد الوطني للإدارة وقال أين هم من المفترض أن هؤلاء الذين تخرجوا هم خبراء لأنهم خريجي معهد له سمعة أكاديمية هائلة وهذا السؤال شديد الأهمية، إذاً مشروع السيد الرئيس هو مشروع طموح وضروري ولكنه لن يمر بسلاسة فهذا المشروع سيمر في إطار الاصطدام مع قوى لا تريد للإدارة السورية أن تعرف الإصلاح ولا أن تتطور لذلك دورنا في الإعلام هو أحد الأدوار الأساسية التي يجب أن تساهم ورأى كنايسي أننا يجب أن نكون رُدفاء في خدمة هذا المشروع ولابد للإعلاميين أن يتجنّدو لهذا الأمر.

وأشار “بسام هاشم” مدير تحرير الشؤون السياسية والثقافية في جريدة البعث إلى أن أي مشروع إصلاحي من الضروري لكي يمضي قدماً أن يحدد الشرائح والفئات الاجتماعية التي ستعتبر المستفيدة الأولى من أي عملية بهذا الشأن فهذا مهم وضروري ،عاشت سورية بين عامي 2005 و2010 مرحلة حدثت فيها فورة بالاقتصاد وفورة في عالم التحديث الإداري إلا أن المشكلة الأساسية في أن العوائد الاجتماعية للإصلاح ذهبت بمنحى آخر وكان هناك مستفيدين، واليوم في هذه المرحلة سورية على أبواب النهوض من سنوات الحرب والرؤية اليوم ممكن أن تكون أوضح، بمعنى أن سبع سنوات من الحرب استطاعت أن تخلق نوع من الفرز داخل المجتمع نفسه أي أن السوريين بإمكانهم أن يُميزوا بين من كان له ممارسات أداء وطني خلال الفترة الماضية وبين من انتهج طريقاً آخر، وهذا عامل أساسي وضروري ربما يساعد القيادة السياسية على تحديد وجهة الإصلاح وعلى طرح الإصلاح بقوة ، والمطلوب في هذا الإطار أن تتحدد بالضبط الشريحة والفئات الاجتماعية التي سوف تستفيد أولاً من هذا الإصلاح لكي نستطيع أن نجد من يقود هذا الإصلاح .

وفي مداخلته طرح قسيم دحدل المحرر في القسم الاقتصادي في جريدة البعث، سؤالاً مفاده هل الإدارة هي موهبة؟ فحسب اعتقاده أنها موهبة تحتاج إلى صقل كأية موهبة أخرى والنقطة الثانية التي أشار إليها أن هناك قاعدة في القطاع العام والخاص قد تمت ملاحظتها هي أن هناك خلق للمشكلات فعندما تخلق مشكلة تفتح باب للفساد حيث يتم العمل على خلق المشكلة وليس على حل المشكلات.

ورداً على مداخلات الزملاء قال د. “الخطيب” حول سؤال ما إذا كانت الإدارة موهبة؟ أعتقد أننا نتفق على أنه لا يمكن لأية حكومة أو مؤسسة في العالم أن تكون باحثة عن المواهب، هي باحثة عن الكفاءات وهناك فرق بين الموهبة والكفاءة، وأعتقد أننا متفقان بهذا الخصوص،جزء أساسي من الكفاءة هو التدريب والخبرة.

وفيما يتعلق بالسؤال الذي يخص التطوير الإداري في دار البعث قال “الخطيب”: إنه من السهل جداً أن نسأل هذا السؤال ولكن دعني أعيد طرح السؤال ذاته عليك، هل اقترحت خلال الفترة الماضية أي خطوات للتطوير الإداري في مكان العمل في دار البعث، وهل لديك مقترحات لتطورات من خلال المتابعة والعمل المستمر وهل قدمت هذه المقترحات للإدارة وماذا كانت ردة الفعل؟.

وتساءل “الخطيب” هل يتعلق الموضوع فقط بالمدير أو الوزير ؟ نحن على الأقل يفترض فينا أن نقدم تفكير نقدي، حول ما هي مقترحاتنا العملية الحقيقية القابلة للقياس والقابلة للتطبيق .

وبالنسبة للشرائح المستهدفة والدور التراحمي للدولة، يعتقد”الخطيب بأن الدولة يجب أن تصبح دولة رفاه اجتماعي وليس دولة رعاية أبوية، هنالك فرق هائل بين المفهومين، فدولة الرعاية الأبوية هي التي تؤمن الشرائح الأكثر حاجة في المجتمع من المتطلبات الإغاثية حتى قبل الحرب، بينما الدولة الحديثة هي دولة تبحث عن الرفاه الاجتماعي للمواطن، عن تمكينه بكل الأدوات التي تجعله مع مرور جيل أو جيلين ليس بحاجة إلى هذه الإعانة المستمرة.

لا يمكن لأي دولة في العالم أن تكون مستمرة في عملها كرب العمل الأكبر، وهنا نطرح موضوع الحرب كفرصة، نحن في أي كارثة ننظر إلى نتائجها المرعبة،لكن أيضاً علينا أن ننظر إليها كفرصة، فالحرب اليوم هي فرصة كبيرة لإعادة التأهيل على كافة المستويات النفسية والبشرية، والخلل الديموغرافي كبير، وإذا أردنا أن نتحدث عن كوادر لدى فضاء عمل حكومي شائخ، فعندنا نسبة كبيرة من العنصر الشاب الذي سافر خارج البلد ونسبة من الشباب التي ستضع أسلحتها في المخازن بعد انتهاء الحرب، وتذهب للبحث عن العمل، ولعل إحدى أكبر التحديات في التاريخ الأمريكي عندما انتهت الحرب العالمية الثانية، وبدأت السفن تحمل الجنود الأمريكيين العائدين من أوربا وشرق أسيا واليابان والباحثين عن فرص عمل، أثناء الحرب شُجعت المرأة على العمل وعندما عاد الشباب، أُعيدت النساء إلى البيوت، لتوظيف الجنود وهذه أيضاً معطيات إشكالية ويجب النظر إليها، لدينا وضع ديموغرافي نشط ومتغير وبحاجة إلى رؤية، وإلى الدور الذي يمكن للدولة أن تلعبه فيه.

وبدوره أكد “عيد” على فكرة أن هذا المشروع غير شعبي، فصحيح أننا كلنا نحب أن نكافح الفساد، ولكن ماذا فعلنا حتى نكافحه، إذا ما قمنا بإجراء استبيان فإلى أي حد أي شخص محصن ضد أن يسقط في ممارسة الفساد. لدينا مشكلة يجب أن نخرج منها فنحن نقول لا يثاب المجتهد ولا يعاقب المترهل في ظل منظومة قانونية تشريعية موجودة تساوي بين الجميع، وتقدم فرص عمل للجميع وتعطي الجميع الحق في العمل إذاً أين الواجب ؟.

وفي معرِض إجاباته عن الأسئلة التي طرحت في الندوة وضح عيد قائلاً أنه عندما توجد المعايير قطعاً سيمتثل لها الجميع والمشروع الذي عُرِض منه خطوط عريضة هناك تفاصيل كثيرة وهذه التفاصيل دعم ومعايير شديدة التخصص فالمشروع يلحظ كل الثغرات لأن هناك قوانين كثيرة لها علاقة بالإصلاح الإداري وتحتاج إلى تعديل وستأخذ وقت طويل لذلك هذا المشروع هو أكثر صيغة تتماشى مع الخصوصية السورية وهناك تفاصيل كثيرة

وبدوره قال “هاشم”إنه ليس المطلوب إعادة بناء الدولة الأبوية، علماً أنه بالوقت نفسه نموذج دولة الرفاه الاجتماعية هو نموذج مأزوم والدليل على ذلك موجات الهجرة، ألمانيا تريد لاجئين بالملايين، والحديث ليس عن التوظيف بل هو عن خلق فرص عمل، العمل شي مختلف عن التوظيف، فخلق فرص عمل هو المهمة الأساسية لأية دولة، وكان خلق فرص العمل بنداً أساسياً في برنامج ترامب الانتخابي

وخلصت الندوة إلى أن وأضاف : بالنسية لهذا المشروع نحن متفائلون لسببين: فتوقيت طرحه ولد شعور لدى الجميع بأن الدولة سوف تلتف إلى الشأن الداخلي وبالتالي قد فرغت جزئياً من التحدي الخارجي وهي تنظر في أفق التطوير، ثانياً القضايا التي تناولها د.الخطيب وهي إشكالات سوف نلتمسها بعد زوال هذه العاصفة حيث يمكن لهذه النواظم والمعايير أن تنظم كافة هذه الأمور.

ولكن من الجدير القول بأن هذا المشروع محفوف بالمخاطر لأنه سيضر بكثير من المستفيدين من الواقع الراهن .

وخلصت الندوة إلى أن وأضاف : بالنسية لهذا المشروع نحن متفائلون لسببين: فتوقيت طرحه ولد شعور لدى الجميع بأن الدولة سوف تلتف إلى الشأن الداخلي وبالتالي قد فرغت جزئياً من التحدي الخارجي وهي تنظر في أفق التطوير، ثانياً القضايا التي تناولها د.الخطيب وهي إشكالات سوف نلتمسها بعد زوال هذه العاصفة حيث يمكن لهذه النواظم والمعايير أن تنظم كافة هذه الأمور.

ولكن من الجدير القول بأن هذا المشروع محفوف بالمخاطر لأنه سيضر بكثير من المستفيدين من الواقع الراهن .

ولكن من الجدير القول بأن هذا المشروع محفوف بالمخاطر لأنه سيضر بكثير من المستفيدين من الواقع الراهن .

وختم المحاضرون بأن مشروع الإصلاح يشير إلى أن الدولة سوف تلتف إلى الشأن الداخلي خاصة بعد أن فرغت جزئياً من التحدي الخارجي، فمشرع الإصلاح الإداري هو مشروع طموح وحاجة ضرورية خاصة في هذه الفترة.