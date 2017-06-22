الأزمة السعودية القطرية تضع المجموعات المسلحة السورية في موقف صعب

أجمع المحلّلون على التأثير السلبي للأزمة الدبلوماسية بين السعودية وقطر، على المجموعات المسلحة في سورية، وذلك بعد أن أدّى التنافس بين دول الخليج إلى إضعاف ما يسمى بالمعارضة. وسنستعرض بشكل موجز أهمّ التبعات التي خلص بها المحللون الغربيون حول انعكاسات هذه الأزمة.

وقف كلا النظامين إلى جانب المتظاهرين في آذار 2011. وعندما بدأت الأحداث الدامية، واصلا دعم المسلحين في صراعهم ضدّ الجيش السوري وحلفائه.

ولكن بعد ست سنوات، عانى المسلحون من التنافس بين الرياض والدوحة، فضلاً عن تقهقر الإرهابيين، الذي سببه الدعم العسكري الروسي للجيش السوري، بما في ذلك الخسارة التاريخية لمدينة حلب في كانون الأول الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، قطعت السعودية وحلفاؤها، بما فيهم دولة الإمارات العربية المتحدة، علاقتهم الدبلوماسية مع قطر، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب، الاتهام الذي نفته بالمطلق.

وقال يزيد صايغ، الزميل في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، “إن التمزق الحالي يضع المسلحين في موقف سياسي حرج للغاية، حيث لا أحد يريد أن يتخلى عن موقفه أو يتنازل للطرف الآخر”. فيما أمل أحد مسؤولي الجماعات الإرهابية في أحد معاقل المسلحين في الغوطة الشرقية خارج مدينة دمشق، بأن تكون الأزمة بين الدوحة والرياض “عاصفةً مؤقتة”.

وأضاف المسؤول أن قطر والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة، دعموا الأعمال الإرهابية في سورية وأعربوا عن تضامنهم طوال سنوات الأزمة.

مسألة حسّاسة

وفي إشارة إلى الحرج الذي تسببت به هذه الأزمة، رفضت عدّة جماعات مسلحة الإدلاء بأي تعليق لوسائل الإعلام الغربية المؤيدة لهم، متذرعين بأنها قضية “حساسة”.

لكن بحسب صايغ، لن يكون للأزمة الأخيرة في العلاقات بين قطر والسعودية الأثر الكبير على الأزمة السورية. موضحاً “أنه على الأرجح لن يكون لها أثر مالي كبير، ولا تأثير عسكري منذ أن كثفت الولايات المتحدة وتركيا دعمهما للفصائل التي كانت قريبة من قطر والسعودية”. فالرياض خفضت تمويلها بشكل كبير منذ صيف عام 2015، بعد أن بدأت تدخلها في اليمن في وقت سابق من ذلك العام.

وبعد ست سنوات من الحرب والدعم من السعودية وقطر وتركيا والأردن والولايات المتحدة، يسيطر المسلحون على حوالي 10% من الأرض فقط. ويتواجد في الشمال السوري إرهابيون مؤيدون لدولة قطر من بينهم مجموعة أحرار الشام. وفي الغوطة الشرقية، توجد جماعات مؤيدة للدوحة أيضاً جنباً إلى جنب مع تحالف المسلحين الموالين للرياض والمسمى جيش الإسلام.

وهناك لاعب آخر هو تنظيم القاعدة سابقاً في سورية، الذي يقود الآن مجموعة أحرار الشام والتي يؤكد المحللون والفصائل السورية على صلتها بقطر، على الرغم من أن الدوحة نفت ذلك.

التوترات في الغوطة الشرقية

قادت قطر معظم جهود الوساطة للحصول على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الجماعة المعروفة سابقاً بجبهة النصرة (جيش الفتح حالياً). وفي الغوطة الشرقية، حتى قبل أزمة الخليج، كانت الفصائل التي تدعمها قطر قد اشتبكت بالفعل فيما بينها، مما أسفر عن مقتل مئات الإرهابيين.

وقال رافائيل ليفيفر، الباحث في جامعة أكسفورد، إن الأزمة السعودية القطرية الأخيرة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التوترات بين الجماعات المتنافسة على سيادة الأراضي السورية. وأضاف، أن العواقب التي تترتب على هذا التناحر قد تؤدي إلى أحداث دمويّة وخصوصاً أن الدولتين تدعمان فصائل الإرهابيين المتقاتلين أصلاً فيما بينهم في مناطق شهدت بالفعل كمّاً كبيراً من المعارك والعنف.

تنافست قطر والمملكة العربية السعودية في عامي 2013 و2014، على النفوذ داخل ما يسمى معارضة الخارج، كل منهما يدعم فصائل وقادة مختلفين، الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في شلّ وتشتت المعارضة السورية.

غير أن الخبير في الشؤون السورية والأستاذ في جامعة إدنبورغ، توماس بييريت قال إن “الديناميات المحليّة تحدد التحالفات بدلاً من الرعاة الخارجيين” في الغوطة الشرقية. وأشار إلى أن ما يسمى بحركة أحرار الشام معرضة لخطر “المعاناة المالية من إعادة التوجيه في السياسة القطرية”، حتى لو استمرت في الحصول على دعم تركيا، التي تدخلت كوسيط في النزاع الخليجي.

وأخيراً يجب التذكير بأن ما يسمى بالمعارضة السياسية في الخارج قد تعرضت لصعقة كبيرة من هذه الأزمة أيضاً. فلجنة المفاوضات العليا في الرياض، في حين أن الائتلاف الوطني يعمل من إسطنبول التي تقف بجانب الدوحة.