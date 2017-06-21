الاختبار الحقيقي لناتو عربي يبدأ بعد يوم من سقوط الرقة

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مقدمة المترجم يعرض فيصل اليافعي كاتب الرأي في صحيفة ذا ناشونال وجهة نظره في إقامة ناتو عربي” يماثل في مهامه حلف الناتو،وما هي التحديات التي سيواجهها والمهمات التي ستوكل إليه،بالإضافة إلى العديد من المسائل الشائكة المتعلقة بهذا الحلف.

يعرض فيصل اليافعي كاتب الرأي في صحيفة ذا ناشونال وجهة نظره في إقامة ناتو عربي” يماثل في مهامه حلف الناتو،وما هي التحديات التي سيواجهها والمهمات التي ستوكل إليه،بالإضافة إلى العديد من المسائل الشائكة المتعلقة بهذا الحلف.

في الفترة التي سبقت الزيارة الأولى التي قام بها دونالد ترامب إلى الخارج، اتضح على نطاق واسع أنه سيؤيد “الناتو العربي”، وهو تحالف عسكري سيتم تشكيله للدفاع عن الشرق الأوسط تجاه التهديدات الداخلية والخارجية.

في النهاية لم يذكر خطابه الواسع كلمات “الناتو العربي” على الإطلاق، لكنه ربط موقفه الثابت ضد إيران، ومليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة إلى المنطقة، وحثه للشرق الأوسط على عدم انتظار ” القوة الأمريكية لسحق هذا العدو من أجلهم ” كتأكيد على أن هذا التحالف العسكري سيحدث.

الأمر الذي لا يثير الدهشة أن الشرق الأوسط كان حاضراً من قبل، ففي الخمسينات، كانت بريطانيا هي من سعى إلى جمع تحالف عسكري ضد تهديد كبير.وشكل العراق وإيران وتركيا وباكستان ما عُرف بحلف بغداد.

وبعد نصف قرن ، يستهدف”حلف الرياض”، كما “حلف بغداد” قبله، الأعداء الداخليين والخارجيين. فمع “حلف بغداد”، كان البريطانيون يسعون لبناء تحالف ضد التدخل السوفييتي في الشرق الأوسط، لكنهم كانوا يبحثون أيضاً عن طريقة لاحتواء القومية العربية المتزايدة.

“حلف الرياض” مشابه. هناك معتدي خارجي، “إيران”، وآخر داخلي، “التطرف الإسلامي”، ستستهدف المجموعة كليهما. فإلى أي مدى تغير الشرق الأوسط في غضون 60 عاماً؟.لقد أصبح أحد الأعضاء الرئيسيين في “حلف بغداد” الآن عدواً “لحلف الرياض”. ولكن، مرة أخرى، هناك ترابط بين الاثنين، لأن ثورة 1979في إيران هي من أدت إلى انهيار حلف بغداد،تماماً مثلما أوصلت إلى السلطة أيديولوجية توسعية في إيران.[1]

ثم، كما هو الحال الآن، فإن التحدي الرئيسي أمام “حلف ناتو عربي” ليس لوجستياً، بل سياسياً. فكيف ستتعامل الدول التي تشكل التحالف ، السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن وربما باكستان، مع التحديات السياسية؟ من سيتولى قيادة الجيش وما هي عملية صنع القرار؟ وهل سيتوجب على بلد ما أن يشارك حتى إذا لم يتفق مع الحلف ؟

هناك أسئلة هامة أخرى تتعلق بكيفية تشكيل أي معاهدة للمنظمة. على سبيل المثال، تنص المادة 5 من حلف الناتو، على أن الهجوم على عضو واحد هو هجوم على الجميع. هذا هو حجر الزاوية في موقف الدفاع الجماعي في حلف شمال الأطلسي. هل سيكون لناتو عربي حكم مماثل، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يعني ذلك أنه يمكن جر مصر إلى الدفاع عن باكستان في حال نشوب حرب بينها وبين الهند؟

أو لنأخذ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن إقحام نفسه عند تهديد للسلام داخل البلدان الأعضاء. ويمكن لبند من هذا القبيل أن يعني وجود القوات السعودية والباكستانية داخل الأردن إذا كان تنظيم “داعش”على سبيل المثال أو أي تنظيم مشابه يحتل الأراضي هناك. و في حال انضمام المزيد من الدول العربية، ستصبح السياسة أكثر تعقيداً.

ماذا سيحدث لو انضمت تركيا في مرحلة ما؟ من وجهة نظر واحدة، فإن هذا سيكون منطقياً، تركيا بلد “سني “كبير ينضم إلى تحالف من الدول ذات الغالبية “السنية”، وتركيا عضو بالفعل في الناتو.

ولكن حجم تركيا الهائل والبيئة السياسية المعقدة تخلق تعقيدات خاصة بها، ففي عام 2012، بعد أن أسقطت سورية طائرة تركية، استندت أنقرة إلى مادة الناتو التي تجمع التحالف معاً لمناقشة الرد. هل ستجمع أيضا حلفائها العرب؟ سيكون ذلك تحالفاً هائلاً.

العلاقة مع الناتو أيضاً مثيرة للاهتمام. وقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في مهمات الناتو في البوسنة وليبيا وأفغانستان،وكانت مراقباً في قمتي الناتو الماضيتين، وشاركت مع دول خليجية أخرى في مناورات عسكرية مع الحلف.

وفي حين أن “ميثاق بغداد” كان تحالفاً عسكرياً يعمل فقط داخل المنطقة من باب توخي الحذر، فإن منطق “الناتو العربي” هو أنه سيعمل في نهاية المطاف أبعد من ذلك. وبالنظر إلى الصلات الوثيقة القائمة بالفعل، فمن المتصور أن يضطلع ناتو عربي بدور في مكان ما من العالم إلى جانب منظمة الناتو نفسها. ومن هذه الخطوة الصغيرة، يمكن أن يقوم الناتو العربي بعمليات لحفظ السلام خارج منطقة الشرق الأوسط.

كل ذلك لملاحظة خطورة التحالف العسكري الحقيقي، الذي من شأنه أن يغير الموقف السياسي، والسياسة الخارجية للبلدان المعنية. ولن يكون أي من ذلك واضحاً على الفور.

تم تشكيل ميثاق الرياض لمحاربة عدويين ،”داعش” و “إيران”. الأول سهل التعامل معه، على الرغم من كونه غير متبلور. لكن الاختبار الحقيقي لناتو عربي سيأتي في اليوم التالي لسقوط الرقة.

ولأن الحرب الحقيقية مع إيران لا تزال غير محتملة، فإن القوة العسكرية للخليج ووجود السفن الحربية الأمريكية في المنطقة يعني أن أي هجوم يمكن صده بسهولة ،والخطر طويل الأجل هو استمرار إيران في سياسة زعزعة الاستقرار، فمن خلال الاستمرار في دعم الأنظمة و”المتمردين” في جميع أنحاء المنطقة، خلقت طهران قدراً كبيراً من الفوضى، خلال التوقف عن القتال في حرب لا يمكن الدفاع عنها.

ويتعين على الناتو العربي التعامل مع هذا التحدي الدقيق، كما هو حال الناتو ،في ظروف مماثلة، في التعامل مع روسيا. وحتى في مواجهة تحالف عسكري موحد، فمن المحتمل أن تواصل طهران هذه الإستراتيجية. وبالتالي، فإن التحالف العسكري ليس نهاية التنافس بين المملكة العربية السعودية وإيران، بل هو تمكين موقف دفاعي أكثر هدوءاً يسمح للحكمة أن تسود.

مقاومة النفوذ الإيراني تحتاج إلى كل من القوة العسكرية والسياسة الذكية. ميثاق الرياض هو العصا الكبيرة التي تجعل الخطاب أكثر ليونة.

[1] من غير الواضح ما إذا كان الكاتب يتحدث عن حلف بغداد الساقط في خمسينيات القرن المنصرم أم عن شي آخر.

http://www.thenational.ae/opinion/comment/the-real-test-for-an-arab-nato-will-come-the-day-after-raqqa-falls