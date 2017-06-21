الولايات المتحدة في طريقها إلى التورط في الأزمة السورية

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دخل الجيش الأمريكي مرحلة الصراع المباشر مع قوات الجيش السوري وحلفائه مؤخراً. وآخر ضربة في 8 حزيران (وهي الضربة الثالثة) شنتها قوات التحالف في الأسابيع الأخيرة ضد الجيش السوري قرب بلدة التنف (وهي بلدة سورية قريبة من تقاطع الحدود السورية والعراقية والأردنية) التي يتم فيها تدريب المقاتلين السوريين المدعومين من الولايات المتحدة.

ووجهت روسيا للولايات المتحدة رسالة واضحة عقب الضربة مفادها أن الضربات ضدّ قوات الجيش السوري وحلفائه في سورية غير مقبولة. كما أدت الأعمال العسكرية إلى إعاقة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة وانتهاك سيادة سورية. وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن معارضته المطلقة للضربات ضدّ القوات المؤيدة للحكومة السورية، ودعا الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

ولم يصدر أي تصريح علني عن مسؤول أمريكي لشرح الإجراءات العسكرية، وحتى أن المشرعين لم يسألوا أية أسئلة. إضافة إلى أن التغطية الإعلامية للأحداث كانت محدودة. إنّ الإدارة الأمريكية تتخبط في هذا الصراع دون أي مناقشة علنية على الإطلاق. وتثير الأعمال العسكرية ضدّ الجيش السوري وحلفائه العديد من التساؤلات، على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب معها، وخاصةً أن كلا البلدين لهما عدوّ مشترك هو الدولة الإسلامية (IS).

ومن الواضح أن البنتاغون يحاول تحديد المنطقة التي تريد الولايات المتحدة أن تبقيها تحت سيطرتها الفعلية. مع العلم أن القوات التي تدعمها الولايات المتحدة تسيطر على قطاع كبير من الحدود السورية في الجنوب. وتحدث هذه الاعتداءات على خلفية تزايد التكهنات بأن الولايات المتحدة والأردن سيشاركان في هجوم عسكري برّي مشترك داخل سورية.

وقد وسع التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، انتشاره في سورية في الأشهر الأخيرة، مسارعاً لاستعادة أراضٍ فقدتها المعارضة لصالح الجيش السوري، لتحسين وضعه في المفاوضات القادمة والمتوقع انعقادها من أجل التوصل لتسوية سلمية. ودخلت قوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الرقة وأنشأت منطقة منزوعة السلاح حول “التنف”. وتمّ هذا الإجراء الأخير دون استشارة الحكومة السورية. وكان التحالف قد صرح يوم 8 حزيران أن الحامية في التنف “لن يتم إخلاؤها حتى هزيمة داعش” وتعهد “باتخاذ التدابير المناسبة لحماية قواته”. ولا شك أن المنطقة يمكن توسيعها.

وتشكل الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من سورية مصدر قلق وخاصة أن السيطرة عليها من قبل القوات الموالية للحكومة السورية يمكن أن تهيئ طريقاً بريّةً إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الحشد الشعبي في العراق، وربط إيران- وهي البلد الذي ينظر إليه على أنه العدو الرئيس لإدارة ترَمب- بالبحر الأبيض المتوسط ​​من خلال سورية. وبدون أي تردد، اتخذ الرئيس ترَمب طرفاً من طرفي الانقسام العربي الأخير، فوقف إلى جانب أولئك الذين يرون طهران كشرّ قاتل، وأيضاً على الرغم من حقيقة أن لإيران والولايات المتحدة عدوٌّ مشترك هو الدولة الإسلامية.

ومع تحرير الرقة من داعش، ستحاول قوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة “التوجه” إلى دير الزور، وربما أبعد من ذلك. وإذا ما اتجه التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة في الجنوب شمالاً، فإن طرفي القوات الموالية للولايات المتحدة يمكنهما الانضمام سويّاً ليبسطا سيطرتهما على مساحات شاسعة من الأراضي السورية في الجزء الشرقي من البلاد والمتاخم للعراق. وبمساعدة “حلف الناتو العربي” الذي تم إنشاؤه حديثاً، يمكن أن تصبح العملية دولية. وستعتبرها القوات المناهضة لإيران جزءاً من الخطة الإقليمية الرامية إلى إضعاف إيران وتعزيز نفوذ واشنطن وتحالف الدول العربية الذي تقوده السعودية.

وهناك جانب لا يجب إغفاله. لقد اتخذت الولايات المتحدة طرفاً في المعركة الدينية الممتدة لقرون بين المسلمين “الشيعة والسنة”. وتفضل الدول “السنية” مثل تركيا وقطر وعمان والكويت السير على خط الوسط، لكن الولايات المتحدة- “الدولة المسيحية”- تشارك بنشاط في الصراع بدلاً من محاولة أن تكون وسيطاً مثل روسيا وتركيا. قد تكسب واشنطن وتعزز نفوذها من خلال إتمام صفقات الأسلحة، ولكن هذه السياسة تنطوي على مخاطر كبيرة ولا مصلحة للولايات المتحدة بالتعمق في هذا الصراع الطويل. وعادةً ما تبدأ العملية ببطء، لتُسحَب تدريجياً إلى قلب المعركة دون وجود أي وسيلة للخروج، وأفغانستان خير مثال.

وهذا ما بدأ بالفعل في أماكن أخرى كما أظهرت الضربات الأخيرة في الصومال. ومع عدم كفاءة التحالف الذي تقوده السعودية، ربما تجرّ الولايات المتحدة إلى حرب اليمن، حيث لا تملك أمريكا شيئاً لتكسبه أو تخسره. واليوم، فَقَدَ نفط الشرق الأوسط أهميته بالنسبة لأمريكا. وعليه أصبحت دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط غير ذات أهمية فيما يتعلق بمتطلبات الطاقة الأمريكية.

فلماذا يجب على واشنطن أن تعرض حياة جنودها للخطر في المناطق التي لا تملك فيها مصالح حيوية؟ ولماذا يجب أن تسمح الولايات المتحدة للسعودية بأن تجرها إلى صراعات لا داعي لها مثل اليمن؟ وكيف سيجعل التدخل العسكري الأمريكي، في الحرب المتعددة الأطراف الجارية في سورية، الأمور أفضل، خاصة بعد التدخلات العسكرية الأمريكية الكارثية في ليبيا والعراق؟ ليس لدى واشنطن مصلحة أمنية في سورية تستدعي المواجهة العسكرية.

وحتى لو كان السبب تعزيز شعبية الرئيس ترَمب، فإن المشاركة لا تخدم هذا الغرض، لأن الشعبية لا تزيد إلا بعد حروب قصيرة تجلب النصر المؤكد لأمريكا، وليس نزاعات مكلفة.

شاركت الولايات المتحدة في عملية “أستانا” للسلام. وفي آخر محادثات “أستانا” والتي عقدت في الفترة ما بين 3-4 أيار، كانت واشنطن ممثلة بمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى “ستيوارت جونز” وليس على مستوى السفراء كما جرت العادة. كما تجرى روسيا والولايات المتحدة محادثات حول عقد اجتماع لبوتين وترَمب على هامش قمة مجموعة العشرين يومي 7 و 8 تموز في هامبورغ. لم يفت الأوان حتى الآن للسماح بسريان العمل الدبلوماسي، وهناك اجتماعات مقبلة يمكن فيها معالجة القضايا الساخنة وعقد الصفقات. إن التدخل في سورية ليس مسعى خال من المخاطر، ولا تزال هناك فرصة جيدة لإجراء محادثات من شأنها أن تنجح الجهود الدبلوماسية. وتعكس الغارات الجوية التي حدثت حتى الآن، تجاهل جهود السلام المتعددة الأطراف، كما تشكل انتهاكاً صريحاً لكل قاعدة من قواعد القانون الدولي.

*محلل مختص في الشؤون الدبلوماسية وشؤون الدفاع.

https://www.strategic-culture.org/news/2017/06/15/us-on-way-get-sucked-syria-conflict.html