استئناف حرب الخليج الباردة

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مقدمة المترجم يحلل هذا المقال الأزمة الراهنة التي وضعت مشيخة قطر في مواجهة السعودية والإمارات والبحرين. ويشرح قليلاً الأسباب التي دفعت السعودية لشن هذه الحملة على إحدى جاراتها ما يكشف النقاب عن ضعف وهشاشة العلاقات في صلب مجلس التعاون الخليجي، وينذر بنشوب حرب ستكون لها عواقب عديدة على المنطقة والعالم.

أعلنت قطر في ليلة 23 أيار عن قيام مجهولين باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية ونشر بيان كاذب باسم الأمير تميم بن حمد آل ثاني. ونسب البيان أقوال وتصريحات للأمير تميم حول عدة مواضيع حساسة موجها الاتهام إلى جيرانه في منطقة الخليج. وسرعان ما تناقلت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية هذه التصريحات وعجت بالتحليلات والقراءات لها بطريقة عدوانية إزاء قطر، ما أثار موجة استنكار في المنطقة وبلغت الحرب الإعلامية ذروتها بين وسائل الإعلام السعودية والإماراتية من جهة (العربية وسكاي نيوز)، والقطرية من الجهة الأخرى(قناة الجزيرة).

فبعدما تحسنت العلاقات بين قطر وجيرانها في نهاية 2014 عقب أزمة عميقة، هاهم جيرانها يسحبون سفرائهم من الدوحة. وقد كشفت الأزمة الراهنة النقاب كم هي العلاقات داخل مجلس التعاون الخليجي هشة على الرغم من عبارات الإخوة التي يستعملونها على الدوام للإيحاء بقوة الروابط بين دول مجلس التعاون. في صباح 24 أيار نشرت وكالة الأنباء القطرية على موقعها الالكتروني بيانا حول كلمة الأمير التي ألقاها في احتفال توزيع شهادات الدبلوم على الخريجين، وذلك ردا على البيان الكاذب، أطلق من خلالها أحكاماً تقلل من شأن بعض الفاعلين، وبشكل خاص إزاء إدارة ترامب “بسبب مشاكلها المتعلقة بالنظام القضائي”. ونفس الأمر حول العلاقات مع دول الخليج : حيث أكد الأمير تميم على أن القاعدة العسكرية الأمريكية “العديد” التي أقيمت على أراضي إمارته تحميه وتحمي الإمارة من “تطلعات بعض الجيران السلبية”. ووصف حركة حماس “بالممثل الشرعي للشعب الفلسطيني”، فيما وصف علاقات إمارته مع إسرائيل ب”الممتازة”. وفي محاولة لترسيخ المصداقية على هذه التصريحات، غردت وكالة الأنباء القطرية على تويتر بثلاث رسائل ابتعدت عن الاعتدال المنسوب إلى اللغة الدبلوماسية : الرسالة الأولى تتمحور حول خبر صادر عن وزارة الخارجية يفيد بان الأمير سيعقد مؤتمراً صحفياً سيتحدث فيه عن مؤامرة تستهدف الشعب القطري. والثانية تؤكد وجود هذه المؤامرة محملاً المسؤولية المباشرة للسعودية والكويت والإمارات، البحرين ومصر. الرسالة الثالثة والأخيرة تطلق نداء إلى الدبلوماسيين الخمسة في هذه الممالك للعودة إلى قطر ومطالبة سفراء هذه الممالك بمغادرة الدوحة خلال 24 ساعة. ومباشرة انكبت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية في تبادل ونقل هذه الأخبار واستنفرت قناتي العربية وسكاي نيوز عربية وعملتا على تنسيق شبكة الأخبار بطريقة مكثفة ومتزامنة للتطرق بإفراط إلى انعكاسات الحرب الكلامية في شبكات التواصل الاجتماعي. فقد اغرق تويتر بآلاف الرسائل والتغريدات التي تحدثت عن نفاق قطر التي تشكل رؤيتها السياسية ووضعها الإيديولوجي خطراً كبيراً على مصالح دول الخليج و الدول العربية عموماً. فيما قامت شبكة ام بي سي بمنع بث قناة الجزيرة على أراضيها وحظرت الوصول إلى موقعها وتطبيقات الموبايل.

أما من الجانب القطري، فلم يتأخر الرد. فقد نشر المكتب الصحفي الخاص بالأمير بياناً في محاولة لإخماد الحريق: ” تعرضت وكالة الأنباء القطرية لعملية قرصنة واختراق من قبل مجموعة مجهولة قامت بنشر بيان كاذب.” بدورها نفت وزارة الخارجية صدور مثل هذا البيان وتوعدت باتخاذ كل الإجراءات القضائية الضرورية لملاحقة و مقاضاة الهكرز الذين اخترقوا موقع وكالة الأنباء الرسمية. حيث استغرق الفنيون تسع ساعات من الوقت لاستعادة الموقع. وقد وصف وزير الخارجية القطري الهجوم بـ” الجريمة الالكترونية” وتوعد بمحاسبة المجرمين و مقاضاتهم لينالوا جزاء جريمتهم. ولم يخف الوزير افتقارهم إلى اللياقة الصحفية في إشارة إلى وسائل الإعلام السعودية والإماراتية والعربية التي رددت ما اعتبرته كخديعة.

واقع الأمر، حدثت هذه الأزمة بعد أيام قليلة فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض وهنا تحديداً بوسعنا إيجاد السبب الرئيسي لها. ذلك أن زيارة الرئيس الأمريكي كانت قد سبقت بصلية جديدة من الرسائل فيما وراء الأطلسي قدمت قطر على أنها إمارة تمول الإرهاب. وقد تم تنسيق هذه الاتهامات، المنتظمة عند بعض وسائل الإعلام الأمريكية، من قبل شبكات عدة تعمل لحساب بعض دول مجلس التعاون ولحساب إسرائيل أيضاً التي يعتبر نفورها إزاء الدوحة مباغتاً. وفي محاولة منها لشيطنة جارتها، عملت أبو ظبي على فك الحصار عن ملايين الدولارات لمكافأة وكالات الأنباء أو تمويل بعض المحركين الفاعلين للرأي العام لدرجة بدت فيه البلد الأجنبي الأكثر إسرافاً في مجال جماعات الضغط “اللوبيات” في واشنطن. وعليه فإن توقيت الهجوم و تسلسل وترابط الأحداث التي تلته تدعو إلى الشك والتساؤل حول جذور وهدف المناورة. ففي نفس الوقت الذي أطلق فيه الهجوم الاعلامي، انعقد اجتماع في الولايات المتحدة ضم جماعات ضغط و مفكرون ومحللون سياسيون وكتاب عشرات المقالات التي انتقدت بشدة لعبة قطر المزدوجة. وفي غضون الدقائق التي تلت نشر البيان، سارعت قناتا العربية وسكاي نيوز لتحريك وتغيير برامجهما وتكريس كل الوقت لتسليط الضوء على الحدث الأبرز. وفي منتصف الليل كان المراسلون على أهبة الاستعداد، فيما جلس المدعوون في الأماكن المخصصة لهم وبعضهم جاء قبل ساعتين من الموعد، ولم تمنح أي مصداقية لبيان التفنيد الصادر عن الضباط القطريين. كل التعليقات كانت متشابهة: مكر ودهاء قطر استشرى في وضح النهار، وخيانة الأمة العربية بعلاقاتها مع إسرائيل ، وتقاربها مع إيران لا يمكنه إلا أن يهدد جيرانها الخليجيين، وخاصة السعودية التي لديها حساسية مفرطة إزاء الملف الإيراني. وفي إشارة إلى مخالفة الدوحة للمعايير الخليجية نشرت قناة الإخبارية السعودية مقتطفات من كلمة الأمير القطري في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قال فيها:” إيران دولة هامة وعلاقاتنا الثنائية سوف تتطور وتترسخ على الدوام”. الأمر الذي أثار امتعاض السلطات السعودية. ودون ذكر تاريخ التصريح (أيلول 2015 )، فقد كانت هذه الترنيمة مكرسة لإظهار انه لا يمكن اعتبار قطر كحليف مناسب في المواجهة الضرورية التي تقودها “الجبهة السنية”، خاصة بعد زرع فكرة معاداة إيران في ذهن الرأي العام السعودي و خطاب ترامب الهجومي بعد عدة أيام من دخوله البيت الابيض متهماً إياها “بتمويل وتدريب الإرهابيين”. في ذهن المحركين يبدو هدف العملية مزدوج: إذ يجب أولاً كسر العلاقة القوية التي رسخها الملك سلمان مع الدوحة بذريعة أن قطر كانت متقلبة في موقفها ووضعها مع إيران. ومن ثم وفي ذات السياق إجهاض إستراتيجية تطبيع العلاقات بين الدوحة وواشنطن، خاصة عقب المديح والثناء الذي منحته إدارة ترامب لإمارة قطر قبل أيام قليلة عندما اثنت على جهودها في مواصلة مكافحة تمويل الإرهاب وتشجيعها لها.

تقارب مع تركيا:

بالتأكيد، لن تصلح هذه القضية العلاقات داخل مجلس التعاون الخليجي، و ليس مؤكداً أن تكون الإمارات حسنت سمعتها وصيتها إزاء الساحة السعودية، ذلك أن سمة العملية المخطط لها بديهية بنظر العديد من المراقبين واستخدام مثل هذه الطرق لتخوين إمارة تربطها علاقة قوية بالملك سلمان، لا يمكنها إلا أن تثير الحذر والشك. بشكل أوضح هذا هو الخط السياسي الجديد الذي انتهجته الإمارات التي تبدو أنها دخلت في تحالف مع إستراتيجية الدفاع الجديدة التي تتبعها الرياض، وربما تفسر هذه القضية كإظهار ولاء إماراتي للسعودية. ذلك انه في حال أدار الملك سلمان ظهره للتشبث المناهض للإخوان المسلمين الذي انتهجه سلفه، بترسيخ شراكته مع القوى المتحدرة من الإخوة (من حماس إلى رجب طيب اردوغان) في رؤية إستراتيجية عميقة لمواجهة إيران، فان حكام أبو ظبي لن يفعلوا ذلك خاصة محمد بن زايد آل نهيان الرجل القوي في البلاد. فحكام أبو ظبي يرفضون أي شكل من أشكال التسوية مع كوكبة الإخوان المسلمين أو مع رعاتهم الإقليميين والمدعومين من قبل جهاز الدولة المصرية، ينشطون أكثر على الصعيد المالي والإعلامي لحل أو القضاء على كل محرك فاعل ومؤثر يطالب بالإسلام السياسي في الشرق الأدنى. التصلب في الحفاظ على نوع من التضليل حول قطر، يذكر بالإستراتيجية المتبعة الصيف الماضي عندما بثت وسائل الإعلام الإماراتية أخبار مزيفة حول محاولة الانقلاب في تركيا التي تم إجهاضها. فقد قامت بعض الدوائر ووسائل الإعلام في أبو ظبي بنشر شائعات حول قيام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بطلب اللجوء إلى ألمانيا بهدف تحريض أنصاره ضده و توفير كل الفرص أمام الجيش التركي لإنجاح انقلابه.

تفادي عاصفة جديدة؟

لابد من الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المضطربة في بعض الدول العربية الأخرى لفهم دافع محمد بن زايد آل نهيان في إصراره تجاه قطر. سواء أكان الأمر يتعلق بسورية أو اليمن، ليبيا أو مصر، فان كلا الإمارتين ضالعتين في حرب بالوكالة في هذه الدول منذ اندلاع ” الربيع العربي”، تماماً كضلوع مملكة آل سعود في الحرب السورية، إذ قامت مع قطر بتمويل ورعاية وتجنيد المتطرفين في سورية، بينما تورطت الإمارات في الحرب على اليمن. فإذا كانت أبو ظبي قد برزت كزعيم “الثورة المضادة” الذي يرى بعين الشر أي تعبئة شعبية تعارض النظام القائم، فان قطر تقلبت في دبلوماسية تدخل ترافقت مع منعطف تاريخي يلائم مصالحها، خاصة في عهد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني”. وعليه فإن الأزمة الراهنة التي تعصف بالخليج ليست إلا تفسير وتوضيح لهذا الشرخ العميق، بالنظر إلى المناورات التي أطلقتها ابوظبي منذ عدة أيام لترسيخ منطقة نفوذها في جنوب اليمن أثارت امتعاض قناة الجزيرة والمسؤولين القطريين الذين وصفوها بمحاولة انقلاب خاصة وان القوات الإماراتية تشكل القوة الثانية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وبالنسبة للجانب القطري، من شأن هذه الأزمة أن تقدم حجج للمتربصين بها للرد بطريقة أكثر قوة على المتهجمين عليها. فمنذ أن أطاح الأمير تميم بن حمد بوالده وتسلمه عرش السلطة، كان ميالاً إلى مخالفة فرط النشاط الذي كان علامة فارقة في سياسة الأب. ولكن لمواجهة استماتة الفاعلين الإقليميين الذين يريدون الأضرار بمصالح البلاد، فربما لن تكتفي السلطات بالرد من خلال تعزيز الأمن المعلوماتي لمواقعها الحساسة. إلا إذا تمكن وزير الخارجية الكويتي من التوصل إلى تجنيب مجلس التعاون الخليجي عاصفة جديدة. فبحكم العلاقة القوية التي تربط عائلة الصباح الملكية مع الرياض، فهي ترفض على الدوام الموافقة على عزل قطر حتى في ذروة “أزمة السفراء في 2014 . وهناك رهان قوي أن تعمل ما بوسعها لتفادي ألا يكون للتحديات الثقيلة التي يواجها المشهد الإقليمي، الحرب في العراق والحرب في سورية مروراً بتهاوي أسعار البترول، تداعيات إضافية كارثية على منطقة الخليج.

http://www.investigaction.net/reprise-de-la-guerre-froide-du-golfe