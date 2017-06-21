حرب الأيام الستة هبة إلى أمريكا

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كان للتفوق العسكري الإقليمي الإسرائيلي في حرب الأيام الستة عام 1967 أهمية كبيرة بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

لم يكن للولايات المتحدة علاقة تذكر بالحرب التي قامت في الشرق الأوسط قبل خمسين عاماً في مثل هذا الشهر عام 1967. ولكن بعد نصف قرن، أصبح واضحاً جداً أن أحد أهم النتائج الرئيسية والدائمة لتلك الحرب هي تأثيرها القوي والكبير على السياسة الخارجية الأمريكية.

لعبت الإدارة الأمريكية خلال الحرب وبعدها مباشرة دور المتفرج إلى حد كبير. وتمثلت مساهمتها الرئيسية في أنها لم تفعل شيئاً. حاول الرئيس ليندون جونسون تنظيم أسطول بحري متعدد الجنسيات لضمان المرور الآمن عبر مضيق تيران، وهو منفذ إسرائيل الوحيد إلى البحر الأحمر ولكنه فشل بعد أن أمر الرئيس المصري جمال عبد الناصر بإغلاقه. كما لم يكرر جونسون طلب الرئيس دوايت أيزنهاور، بعد الحرب العربية الإسرائيلية السابقة التي حدثت في عام 1956، بأن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها. وبدلاً من ذلك، أيدت الولايات المتحدة قرار الأمم المتحدة 242 الذي دعا إلى تبادل الأرض التي احتلتها إسرائيل مقابل السلام مع جيرانها العرب، والتي كانت بمثابة قالب لصنع السلام منذ ذلك الوقت.

النتيجة الرئيسية للحرب والتي تفاقمت في جميع أنحاء المنطقة منذ ذلك الوقت هي نشر التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط. وقد أثرت هذه النتيجة على العرب بشكل مباشر تقريباً. لم يتخل معظمهم عن هدف القضاء على السيادة اليهودية في المنطقة وإضعاف معنويات الإسرائيليين باستثناء الرئيس المصري أنور السادات. ودافعوا كذلك عن الاستراتيجية السياسية لنزع الشرعية، والسعي إلى التشكيك في أساس وجود إسرائيل في أعين العالم. ومع حرب 1973، التي شنها السادات لأهداف محدودة، والتي دفعت العملية الدبلوماسية التي أعادت كل شبه جزيرة سيناء إلى مصر (بحلول نيسان 1982) مقابل معاهدة سلام مصرية مع إسرائيل (في آذار 1979)، انتهت فترة حروب إسرائيل الكبرى مع جيرانها العرب.

وكما كانت الحرب مهمة للعرب والإسرائيليين على حد سواء، كان للهيمنة العسكرية الإسرائيلية في فترة ما بعد عام 1967 على الشرق الأوسط تأثير قوي، وإن كان غير مباشر وغير معترف به في كثير من الأحيان، على السياسة الخارجية للولايات المتحدة فقد ثبت أن نتائج الحرب كانت بمثابة مدخرات استراتيجية أمريكية ثمينة خلال نصف القرن الماضي.

كان للولايات المتحدة، منذ الحرب العالمية الثانية، هدف وحيد في المنطقة وهو منع أي قوة معادية من السيطرة عليها. أرجعنا هذا الهدف إلى هدف سياسة بريطانيا العظمى في أوروبا، الهدف التقليدي، الذي يعود لقرون طويلة، وهو الحفاظ على التوازن بين مختلف القوى العظمى في القارة بحيث لا تصبح أي قوة منها قوية بما يكفي لتهديد الجزر البريطانية. كانت بريطانيا تتدخل عند الضرورة بالمساعدة الاقتصادية بدلاً من قواتها الخاصة، لمنع القوة الصاعدة من تحقيق الهيمنة القارية – هابسبورغ الإسباني، بوربون و نابليون فرنسا، فيلهلمين وهتلر ألمانيا.

وكان للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية نفس الهدف ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في أوروبا وشرق آسيا أيضاً. شكل الاتحاد السوفياتي أخطر التهديدات التي تواجهها أمريكا، واختلف الشرق الأوسط عن المناطق الأخرى بطريقتين هامتين. أولاً، للحفاظ على توازن مقبول للسلطة وخلافاً لما هو الحال في أوروبا وشرق آسيا، لا تحتاج الولايات المتحدة إلى وضع قوات أمريكية على أراضي حلفائها. فقد ساعد التفوق العسكري الإسرائيلي على جعل الوجود العسكري الأمريكي الكبير على الأرض غير ضروري، وبالتالي خفض تكلفة السياسة الخارجية الأمريكية. وبالفعل كانت إسرائيل ولا تزال الحليف الديمقراطي الوحيد للولايات المتحدة الذي لا يلتمس الحماية العسكرية الأمريكية المباشرة. في الشرق الأوسط، تستطيع أمريكا بالتالي أن تتصرف، كما كان يفضل البريطانيون تاريخياً أن يتصرفوا في أوروبا.

ثانياً، على عكس أوروبا وشرق آسيا، لم ترتبط القوى المحلية الصديقة للاتحاد السوفياتي، “روسيا فيما بعد”، رسمياً بها، بل بحثت بنشاط الهيمنة الإقليمية، وهكذا هددت المصالح الأمريكية. كانت مصر في عهد جمال عبد الناصر إحدى الدول وقد وضعت إسرائيل حداً لطموحاتها في عام 1967. وكان العراق في عهد صدام حسين التالي. ورداً على احتلاله للكويت عام 1991، الذي جعله في وضع يسمح له بتخويف المملكة العربية السعودية ومن ثم السيطرة على أغلبية نفط المنطقة، أرسلت الولايات المتحدة جيشاً إلى المنطقة. وفي الحرب التي أعقبت ذلك، أوضح الرئيس جورج بوش أن المشاركة الإسرائيلية ليست مطلوبة ولا مرحباً بها، بل ضغطت الولايات المتحدة على الحكومة الإسرائيلية بعدم ضرب العراق حتى بعد أن أطلق العراق الصواريخ على إسرائيل.

ولكن حتى ذلك الحين، قدمت القوة العسكرية الإسرائيلية إسهاماً حيوياً في النجاح الأمريكي. فقد دمرت غارة جوية إسرائيلية قبل عشر سنوات مفاعلاً نووياً عراقياً فى أوسيراك، ما أعاق برنامج صدام فيما يخص السلاح النووي.

كان للتفوق العسكري الإسرائيلي في فترة ما بعد عام 1967 دور في الحفاظ على دول الخليج على الوضع الراهن في الشرق الأوسط. وهو الدور الذي أعطي أقل مما يستحقه، فقد عملت القوة العسكرية الإسرائيلية لصالح أمريكا من خلال قمع المبادرات التي قد تتخذها دول الشرق الأوسط المعادية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة.

وبهذه الطريقة، كانت القيمة الاستراتيجية الإسرائيلية للولايات المتحدة تشبه تأثير المتصدي الفعال للكرات في كرة السلة، الذي يؤثر على نتيجة اللعبة من خلال تصديه للكرات بسبب وجوده الذي يمنع قيام الفريق المقابل بالتسديد. كما أن الضربات التي لا يتم تسجيلها لا تظهر في السجل الإحصائي للعبة كرة السلة، وهكذا فإن الفائدة القوية التي استمدتها الولايات المتحدة من التفوق العسكري الإسرائيلي لا تظهر في السجل التاريخي للشرق الأوسط الحديث. التاريخ، بعد كل شيء، هو وقائع ما حدث.

لكن في الآونة الأخيرة، لعبت القوة العسكرية الإسرائيلية دوراً صريحاً في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لأن الحكومة الأمريكية اختارت عمداً وبحماقة عدم الاستفادة منها. وتسعى إيران اليوم، مثل مصر والعراق، إلى إبراز دور لها في الشرق الأوسط. ويشكل برنامجها للحصول على الأسلحة النووية جزءاً رئيسياً من جهودها لتحقيق هذه الغاية. سعى الرئيس باراك أوباما إلى فرض قيود على ايران من خلال المفاوضات، وتوصل إلى اتفاق من هذا القبيل مع الحكومة الإيرانية، خطة العمل الشاملة المشتركة، في تموز 2015.

وعادة ما تعكس نتيجة المفاوضات الدولية نقاط القوة النسبية للأطراف فيه. غير أن الولايات المتحدة، على الرغم من كونها أقوى بكثير من إيران، قدمت تنازلات كبيرة وربما ضارة جداً، فقد احتفظت الجمهورية الإسلامية بمرافقها لإثراء اليورانيوم، وهو أمر تعهد جميع الرؤساء الأمريكيين، بمن فيهم باراك أوباما، بعدم السماح به، وتنتهي جميع حدود برنامجها النووي بعد 15 عاماً، مما يترك إيران حرة للحصول على القنبلة بعد ذلك. والسبب في هذه النتيجة هو عدم رغبة أوباما الواضحة في الاستفادة من الميزة العسكرية الأمريكية بتهديد موثوق به لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

ومع ذلك، كان هناك بديل عن التهديد الأمريكي الموثوق به فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها مستعدة لشن مثل هذا الهجوم إذا كانت أمريكا لا ترغب بفعل ذلك. إن القوة العسكرية الإسرائيلية، وسجل إسرائيل في استخدامها، جعلت هذا التهديد ذا مصداقية. وبعيداً عن استخدام إسرائيل لقوتها في تعاملها مع إيران من أجل ضمان نتيجة ملائمة أكثر للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، عارض الرئيس أوباما علناً ​​أي ضربة إسرائيلية، حتى أنه ألمح إلى أن واشنطن ستعاقب إسرائيل إذا تجرأت على إطلاق صاروخ واحد.

لا شك أن لدى الرئيس الأمريكي عدة دوافع لسياسته مع إيران، بما في ذلك الاعتقاد بأن تقديم يد الصداقة الأمريكية إلى الملالي الحاكمين سيجعلهم يعتدلون في سياستهم الخارجية – وهو اعتقاد لا يتجلى في سلوك إيران منذ عام 2015؛ وفي حين أنه لا يمكن بعد تقييم العواقب النهائية للمساومة النووية لأوباما، يمكن أن يقال شيء واحد بكل تأكيد: من خلال تفاوضها مع ايران بددت إدارة أوباما ما كان بالنسبة للولايات الأمريكية الإرث القيم للغاية لحرب الأيام الستة التي حصلت قبل خمسين عاماً.