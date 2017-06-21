السباق على سورية ما بعد داعش بدأ رسمياً

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مقدمة المترجم يرى أوري فريدمان الكاتب في مجلة “the Atlantic “، والذي يقوم بتغطية الشؤون الدولية أن الضربات الأمريكية ضد الحكومة السورية وحلفائها تشير إلى ديناميات جديدة في حرب طويلة الأمد

عمقت الولايات المتحدة في 18 أيار من تورطها في “الحرب الأهلية السورية” بطرق قد تصبح واضحة تدريجياً. إذ شنت الولايات المتحدة بشكل واضح وللمرة الأولى منذ بدء النزاع قبل ست سنوات هجوماً على مقاتلين أجانب متحالفين مع الحكومة السورية من خلال استهداف قافلة قال وزير الدفاع جيمس ماتيس إنها تضم قوات مدعومة من إيران وكذلك قوات” النظام السوري”. كما تعتبر الحادثة ذاتها أيضاً المرة الثانية التي يستهدف فيها الجيش الأمريكي عمداً قوات الحكومة السورية ، بعد قيام إدارة ترامب الشهر الماضي بتوجيه ضربة انتقاماً من الحكومة السورية على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. في ظل إدارة باراك أوباما، كانت العمليات العسكرية الأمريكية في سورية موجهة إلى داعش والقاعدة والجماعات التابعة لها.الآن هناك فصيلان إضافيان في مرمى أمريكا في الحرب الأهلية متعددة الأوجه.

هذا التطور هو في جزء منه انعكاس لحقيقة أن دونالد ترامب، الذي وعد كمرشح رئاسي بالتركيز فقط على داعش في سورية، اتخذ منحاً متشدداً على نحو مثير تجاه الحكومة السورية، لكنه يعكس أيضاً دينامية أوسع، فمع خسارة داعش للقوة والأراضي في سورية، فإن نهاية “الحرب الأهلية” تقترب، وستخسر القوى المختلفة المشاركة في هذه الحرب عدواً مشتركاً. والنتيجة هي سباق لتحديد مجالات النفوذ، وتبدو الولايات المتحدة في ظل ترامب مستمرة في مقاربتها هذه.

لنأخذ بعين الاعتبار السياق الذي تمت الغارات فيه، إذ قامت الطائرات الحربية الأمريكية بقصف قافلة عسكرية مؤيدة للحكومة السورية تجاهلت التحذيرات بالابتعاد عن قاعدة تقوم فيها قوات العمليات الأمريكية والبريطانية الخاصة بتدريب “المتمردين السوريين” على محاربة داعش. في عام 2016، قصفت الطائرات الروسية نفس القاعدة مرتين. لكن إدارة أوباما، بسبب مخاوفها من الانجرار بشكل أكبر في الحرب في سورية، لم تفعل شيئاً يذكر لردع الروس.

من خلال ضرب القوات السورية التي كانت تعتدي على مركز للحملة الأمريكية ضد داعش، كانت إدارة ترامب “تشكل ردعاً في سورية لم نكن نملكه بصراحة”، كما قال فيصل عيتاني، وهو باحث في النزاع السوري في مجلس الأطلسي. “لقد خسرنا ذلك (بقرار باراك أوباما في عام 2013 بعدم فرض خطه الأحمر) على الأسلحة الكيميائية، لقد خسرنا ذلك بحقيقة أنه عندما يكون لدينا رجال على الأرض يشاركون جدول أعمالنا العسكري، فإننا لا نحميهم، نحن نعطي الانطباع بأنك تستطيع أن تنتهك إستراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية دون عقاب “.

وقال عيتاني لقد أكدت الضربات ” المزيد من سياسات القوة التقليدية التي لم تكن حقاً جزءاً من تفكير إدارة أوباما” في سورية، وبعثت برسالة مفادها أن المنطقة المحيطة بقاعدة التنف في جنوب شرق سورية، بالقرب من الحدود مع العراق والأردن، كانت “منطقة نفوذ أمريكية ومنطقة عمليات”.

المشكلة هي أن العديد من الأطراف في الحرب على سورية – وعلى رأسها إيران – لا ترغب في منح الأمريكيين موطئ قدم. وقال تشارلز ليستر، الخبير في الشأن السوري في معهد الشرق الأوسط، أنه إذا كان الجيش الأمريكي قد ضرب بالفعل القوات التابعة لإيران ، فإن القصف هو “صفقة كبيرة جداً، ليس فقط لأنه قد يعقد التعاون بين مثل هذه القوات والقوات الأمريكية والعراقية في المعركة ضد داعش عبر الحدود.

وقال ليستر إن القوات المدعومة من إيران تسعى منذ أيام إلى” ترهيب القوات المعادية لداعش المدعومة من الولايات المتحدة في جنوب سورية “، كما أن وسائل الإعلام الإيرانية تنشر تقارير تحذر من” مؤامرة أمريكية “لإقامة منطقة عازلة في جنوب سورية “لحماية الإرهابيين”.

وكتب ليستر عبر البريد الالكتروني “إن إيران لا تريد أمريكياً واحداً في سورية ولديها سجل حافل من قتال الأمريكيين في العراق المجاور “. “ومع تطلع الأسد وإيران لكسب الحرب البرية في سورية، كثفت الولايات المتحدة وشركاؤها من أنشطة “المعارضين السوريين” في الجنوب المناهضة لداعش من خلال ممارسة المزيد من النفوذ والتواجد في الجنوب”.

وأضاف ليستر: “في الوقت نفسه لا تخفي الولايات المتحدة نواياها في شمال شرق سورية، حيث يدير (الجيش الأمريكي) الآن على الأقل قاعدتين جويتين. يمثل كل هذا تحدياً خطيراً للغاية للمكاسب الإيرانية التي تحققت بشق الأنفس في سورية، ولإمكانية إنشاء ممر بري سريع من طهران، إلى بغداد، إلى دمشق، وإلى بيروت. هذا هو الهدف النهائي لحلم إيران في الشرق الأوسط وهو يهدد كثيراً مناطق النفوذ الأمريكية في شمال وجنوب سورية “.

تقع قاعدة التنف في منطقة صحراوية قليلة السكان تعرف باسم البادية. ولكن تصادف أيضاً أن تتوضع بالقرب من احتياطيات النفط، والطريق السريع بين دمشق وبغداد (الذي استخدمته إيران كطريق توريد للأسلحة)، وبالقرب من مدينة دير الزور السورية، حيث قد تتخذ الدولة الإسلامية ملاذها الأخير إذا اقتلعت الجماعة من معقلها في الرقة. وقد أدى تراجع تنظيم داعش ومحادثات السلام في كازاخستان، التي وضعت مؤخرا خطة روسية ، إيرانية ، تركية لتقسيم ساحة المعركة السورية إلى “مناطق تخفيف التوتر”، لجعل السعي للسيطرة على المنطقة أكثر إلحاحاً. ومن هنا حشد القوات والتلويح بالعمل العسكري.

وكما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز:

إن المنطقة مزدحمة بالأجانب المشاركين في الحرب في سورية الذين يتناوبون لكسب النفوذ في مناطق تخفيف التوتر والمناطق المحيطة بها التي تسعى روسيا وتركيا إلى إقامتها. إحداها في جنوب سورية حيث تتوق الولايات المتحدة والأردن و”إسرائيل” لمنع الجماعات المدعومة من إيران وخصوصاً حزب الله من توسيع موطئ قدم لها. …

وتعتبر المنطقة ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة التي تريد استقرار العراق حيث تمتلك استثمارات عسكرية وسياسية طويلة الأجل، وإلى روسيا التي تريد تعزيز سيطرة الحكومة السورية على أكبر قدر ممكن من الأراضي.

وتعد المنطقة بالغة الأهمية لإيران التي تريد ممرات آمنة من حدودها إلى البحر الأبيض المتوسط ​​لتعزيز نفوذها في لبنان والحفاظ على القدرة على تحدي “إسرائيل.” وكل هذه القوى تدعي أنها تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية لكنها ترفض التعاون فيما بينها.

يقول أحمد ماجدير، خبير في الشؤون الإيرانية في معهد الشرق الأوسط: “إن الصراع الجيوسياسي على السلطة في سورية يؤثر أيضاً على العراق، حيث “شنت القوات المدعومة من إيران هجوماً عسكرياً جديداً … للاستيلاء على المزيد من الأراضي من الدولة الإسلامية في غرب الموصل والسيطرة على ممر بري من مدينة تلعفر الإستراتيجية إلى الحدود السورية “.

“من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الضربات الأمريكية تمثل تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية في سورية ،على الرغم من أنها المرة الأولى التي يقدم فيها الجيش الأمريكي الدعم الجوي “للجماعات المتمردة “التي هاجمتها القوات السورية ، أو أن الضربات كانت عملا ًلمرة واحدة لأغراض حماية القوة “، كما كتب. “لكن هناك شيء واحد واضح: حيث أن العدو المشترك – داعش – يخسر الأرض في العراق وسورية، فإن احتمال المواجهة الخطيرة والمباشرة بين القوات المدعومة من إيران وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سورية والعراق هو في تزايد.”

لكن مخاطر تلك المواجهة هي ثمن الالتزام الذي لا مفر منه بهزيمة “داعش” في سورية، كما قال عيتاني. لنقل إن الولايات المتحدة نجحت في إزالة “داعش” من الرقة ودير الزور، كيف ستمنع الجماعة الإرهابية من الارتداد؟ والخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة أو حلفاؤها هو أن تحتفظ بأراضي داعش السابقة، وهذا يتطلب تدعيم مجالات النفوذ في سورية.

وقال عيتاني: “لم أكن أعتقد أنه من المنطقي تجزئة مشكلة “داعش” عن الحقائق الجغرافية

والجيوسياسية والعسكرية للحرب. “الآن قد فهمت الموقف الذي يقول،” داعش لا تستحق كل هذا العناء. سنقوم بقصفها قليلاً، سنقوم بإضعافها، وسوف نتعاون مع حلفائنا، ولكننا لن نقوم بإذلالها وتدميرها ورفع سقف هذا التوقع عالياً. لكن دونالد ترامب لم يتخذ هذا الموقف لقد رفع سقف التوقع عالياً.

وقال عيتاني إن هذا القرار “لا يعني أن عليك غزو سورية بربع مليون جندي”. “ولكن هذا يعني، نعم، عليك أن تجلس وتنفق الكثير من الجهد والوقت على المشكلة. إنه في الوقت نفسه، بعد أيام قليلة من ضرب الجيش السوري وحلفائه المدعومين من إيران، وصل الرئيس الأمريكي إلى الوجهة الأولى لأول رحلة رسمية له وهي المملكة العربية السعودية، والمعروفة باسم “العدو الإيراني”.

https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/05/trump-syria-iran/527262/