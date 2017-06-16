قطر في عهد تميم.. مجتمع فقد بوصلته ودولة تنهار اقتصادياً

فصل من كتاب “أمراؤنا الأعزاء جداً”

للصحفيين الفرنسيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو

أمير.. مدير أعمال.. وحذر

بمقدار ما كان الشيخ حمد شخصية متهورة وجريئة، بمقدار ما يبدو تميم شخصية حذرة ومتحفظة. إن الأمير الشاب أكثر محافظة، وأكثر تديناً من أبيه. لا تظهر زوجتاه في الأماكن العامة أبداً. كان الشيخ حمد معروفاً بحبه للتواصل مع رعاياه. يبدو تميم متكلّفاً، وجافاً في علاقته بالناس. لاحظ أحد اللبنانيين من الذين يعملون في مكتب اتصالات أن “الأب هو الذي كان يدفع تميم للذهاب وتحية الناس في احتفالات العيد الوطني”. يضيف أحد محامي الأعمال الفرنسيين: “يبدو الأمير على وشك فقدان القرب من شعبه”. كان الشيخ حمد على تواصل مع القبائل التي يعرفها عن ظهر قلب. ليس لتميم القدرة نفسها على التواصل مع الناس. العيد الوطني، في قطر، مناسبة لإعادة التأكيد على عقد الولاء القديم بين العائلة الحاكمة من آل ثاني، وبين القبائل. وهي اللحظة الرمزية التي يوزّع فيها القصر الأموال على زعماء القبائل. يقول أحد المقربين من الديوان الأميري: “مع الشيخ حمد لم يكن توزيع الأموال يثير أي نقاش، ولكن اليوم، مع تميم، إن المبلغ المرصود لزعماء القبائل يخضع للنقاش”.

يجب عدم النسيان أبداً أن أمير قطر هو زعيم القبيلة الأقوى. وعليه، لهذا السبب، أن يحرص على التوازن الداخلي بين القبائل. إن تميم حديث العهد استلم عرشه على طبق من الفضة، بعكس سابقيه الذين وصلوا إلى الحكم عبر انقلابات. كان على الأمير الشاب أن يبادر هو بنفسه لأنه لم يكن يمتلك سلطة أبيه – لا شخصيته – الذي كان يسمح لنفسه بفعل أي شيء، ويفرض وجهات نظره. تميم واقعي وبراغماتي، وقد أقام نوعاً من التوازن ضمن اتجاه أكثر محافظة على صعيد الأخلاق لكي يضمن رجال الدين. وعلى صعيد الانفتاح، تبدو العودة إلى الوراء واضحة، فقد فرض الأمير الشاب منعاً لشرب الكحول قبل عشرة أيام من بداية رمضان، وعشرة أيام بعد عيد الفطر الذي يختم شهر الصوم، كما منع الكحول في بارات المسابح الموجودة في فنادق الدوحة الكبرى، ولم يعد مسموحاً تقديم المشروبات الكحولية في النادي الدبلوماسي الخاص.

الفريق الحاكم من الشباب على صورة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني البالغ من العمر ستة وثلاثين عاماً. منذ وصوله إلى الحكم، أحضر تميم جيلاً من التكنوقراط الذين تعلموا في أهم الجامعات الغربية لكي يديروا شؤون الدولة. والجميع يتكلم اللغات الأجنبية. لكن هذا الحاكم الشاب ليس بالضرورة أن يكون مقدّراً من الشعب. يخبرنا أحد المسؤولين: “يعوم تميم وسط جيش من الخبراء”. ترأس الشيخة هند، أخت الأمير، مؤسسة قطر (Qatar Foundation) التي تجسد جيل تميم في نسخته النسائية. استلمت مكان أمها الشيخة موزة في ربيع عام 2016. هذه المؤسسة أنشئت لتطوير القطاع الجامعي العالي المستوى، وتشجيع دخول النساء في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. هند شخصية متألقة، وكانت تعمل سابقاً مستشارة سياسية في مكتب والدها الشيخ حمد. كانت على اطلاع على الملفات الدبلوماسية، وكانت ترافق والدها في زياراته الرسمية إلى الخارج. يهمس بعض المراقبين في الدوحة أن الشيخة هند يمكنها أن تصبح يوماً رئيسة للوزراء، وستكون هذه هي الحالة الأولى في العالم العربي. في الديوان الأميري، أصبحت الكلمة العليا، من الآن فصاعداً، للكفاءة. انتهى زمن التبذير في عهد الشيخ حمد، حيث كان يقرر، بإشارة من اليد، البدء بمشروع مكلف دون التفكير، حقيقة، بفائدة هذا المشروع وإمكانية تحقيقه.

يقول أحد الفرنسيين الذين يعملون في مجال البنية التحتية: “لم أر قط، طيلة عشر سنوات من وجودي في قطر، مشروعاً أدير بشكل جيد. يريد تميم، اليوم، أن يميّز نفسه عن والده، فهو يفرض أن تنتهي المشاريع في وقتها المحدد، وأن تحدد التكلفة من البداية”. إنه يريد أن يكون إدارياً جيداً، ويريد وضع نهاية للفوضى التي تسببت بفساد متزايد ضمن عالم الأعمال. أصبحت بعض الشركات الكبرى تحت رقابة السلطات، مثل شركة Urba Con Trading and Cotractor، وشركة Aktor، ومجموعة بن لادن، وشركة الجبر (يقول مندوب شركة فرنسية: “أطلق الأمير بنفسه عملية الأيدي النظيفة. تم سجن عدداً من مدراء شركات البناء، وأجبرهم على دفع أكثر من مئة مليون ريـال قطري، أي ما يعادل خمسة وعشرين مليون يورو، لإطلاق سراحهم، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية). لا تتعلق عملية الأيدي النظيفة هذه بالأوساط الاقتصادية فقط. ينام اليوم في السجن خمسة من كبار ضباط جهاز الأمن الداخلي بتهم فساد. في معركته من أجل الشفافية، دعم الأمير تميم جهاز رقابة الدولة، وهو نوع من مكتب حسابات قطري يراقب النفقات في القطاع العام، ويتبع للديوان الأميري مباشرة. وضع تميم في سلم أولوياته إعادة النظام لداخل البيت القطري، والتخلي عن بعض أحلام الهيمنة الإقليمية، وذلك من أجل تدعيم سلطته (يقول دبلوماسي مقرّب من الديوان الأميري: “لقد اضطرب والده، الشيخ حمد، نفسياً إلى حد ما. عندما نجح، عام 2008، في توقيع اتفاق الدوحة الخاص بلبنان، اعتقد أنه أصبح لاعباً دولياً. ثم جاء بعد ذلك التدخل في ليبيا. اعتقد فجأة، من خلال دعمه “الإخوان المسلمين”، أنه أصبح عرّاب العالم العربي. لقد أصيب الأمير بالأوهام.

منذ وصول تميم إلى الحكم، مارس القادة الخليجيون ضغوطاً دبلوماسية كبيرة عليه. اتهمته دول الخليج بالتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه، فقامت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين باستدعاء سفرائها من الدوحة ربيع عام 2014. وربطت الرياض بين العمل والقول، فقامت بتحريك جيشها، وهددت بإغلاق حدودها أمام جارتها. دفعت قطر ثمن دعمها غير المشروط لـ “الإخوان المسلمين” خلال “الثورات العربية”، خاصة في مصر. تعتبر ممالك الخليج الأخرى أن هذه هرطقة سياسية، ولا تدخل السعادة إلى قلوبها. الأمير تميم جديد على الحكم، ولم يعد يمكنه الاستمرار في طريق والده بدعم “الإخوان المسلمين” (يقول أحد الدبلوماسيين المقربين من الديوان: “على الرغم من تطورات الأحداث في مصر، بقي الشيخ حمد مقتنعاً أن الإسلاميين هم مستقبل العالم العربي، لأنهم يمثلون الحساسية التي لا يمكن هزيمتها. عندما قلت له إن الطريق الذي سلكوه أوصل إلى مأزق، أجابني وهو يهمهم: نعم، هذا صحيح حالياً، ولكن ذلك لن يستمر بالضرورة…”. منذ الستينيات من القرن الماضي، شكلت عقيدة “الإخوان المسلمين” أساساً لفكر العائلة الحاكمة من آل ثاني. يعد الشيخ المصري يوسف القرضاوي، النجم الإعلامي لـ “الإخوان المسلمين” على محطة الجزيرة، الأب الروحي للأمير السابق الشيخ حمد. كما تربى الأمير تميم على عظاته وفتاويه عندما كان يحضر الصلوات في جامع خليفة. لم يعد الواعظ الكهل، وعمره تسعون سنة، يقدم برنامجه على الجزيرة (الشريعة والحياة) الذي جعله مشهوراً، ولكنه يبقى نشيطاً ومؤثراً في الإمارة.

ولكن تحت ضغط زملائه في ممالك الخليج، كان على تميم أن يتراجع، وأن يبتعد قليلاً عن “الإخوان المسلمين”، وأن يقوم بطرد سبعة مصريين في شهر أيلول عام 2014 نحو تركيا، وهم من حزب (الحرية والعدالة). أصبحت قطر، بعد ذلك، أقل عداوة اتجاه مصر عبد الفتاح السيسي، الجنرال الذي أطاح بالرئيس الإخواني السابق محمد مرسي. لا يتعلق الأمر، بالنسبة إلى قطر، بقطيعة كاملة مع التيار الإسلامي، ولكنها خطوة تكتيكية تماشياً مع الظروف، وهو تغير في الشكل وليس في العمق.

يبقى عزمي بشارة، النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي، والمقرب من الأمير الأب، شخصية مفتاحية في القصر الأميري. لا يزال مسموعاً عند تميم، وهو مستشاره الدبلوماسي. والدليل على وجوده في بلاط آل ثاني أن “عزمي بشارة لا يزال يظهر في نشرات أخبار الجزيرة عندما يريد، وحتى قبل عشر دقائق من بداية النشرة، على الرغم من عدم وجود برمجة لذلك من قبل”، مثلما يقول لنا أحد العاملين في المحطة.

وجد تميم لنفسه صديقاً جديداً بشخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أقام الأمير تحالفاً استراتيجياً مع “الإخوان المسلمين” الموجودين في الحكم في أنقرة. وقعت قطر وتركيا، عام 2014، معاهدة دفاع مشترك تتضمن إقامة قاعدة عسكرية تركية في الإمارة، وتدريبات مشتركة بين الجيشين. ومن أجل دعم الاقتصاد التركي، ضخ البنك الوطني القطري مبلغ مليارين وسبعمئة مليون يورو، عام 2013، في (بنك التمويل)، وهو خامس بنك تركي خاص. الدليل على شهر العسل هذا بين الدوحة وأنقرة أن تميم كان أول رئيس دولة عربية يبارك للرئيس أردوغان بفشل الانقلاب العسكري الذي حدث في 15 – 16/ 7/ 2016.

تميم ليس مغامراً، بعكس والده الذي كان يلعب على حافة الهاوية. تخلى الأمير الشاب عن استعراضات القوة بصورة مطلقة، ووضع نفسه بحكمة تحت جناح السعودية. التعليمات وصلت إلى جميع وسائل إعلام الإمارة، خاصة الجزيرة، بأن تتوقف عن انتقاد الجار السعودي الكبير. إن إبداء التعاطف الإيديولوجي مع تركيا ومع حركة حماس شيء، ولكن تميم فهم جيداً أنه لكي يستمر في الحكم فإن الشيء الوحيد المهم، حقيقة، هو علاقته مع الولايات المتحدة. أولوية الأمير هي كسب ود واشنطن، وهو لذلك قرر استثمار خمسة وثلاثين مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس القادمة عبر (الصندوق القطري السيادي). وبسبب التوتر الشديد الذي يخيم على الشرق الأوسط، كان من الأفضل لتميم تجديد التحالف الأمني مع واشنطن. لم ينس تميم أن أكبر قاعدة جوية أمريكية، العيديد، والتي تغطي المسرح الأفغاني، والعراقي، والسوري، موجودة في الإمارة. وضمن جو الفوضى وعدم الوضوح الذي يسيطر على الشرق الأوسط، يبدو أن هناك نوعاً من العصبية تسيطر على الديوان الأميري. ينقل لنا أحد المقربين من كواليس القصر بعض الأسرار التي نقلتها له إحدى الأميرات من العائلة الحاكمة: “هل تعلم! لقد جهزنا شقتنا في لندن لأنه، ومع الأزمة السورية، والحرب في اليمن، نرى من واجبنا أن نحضّر أنفسنا لأي طارئ بوصفنا جزءاً من العائلة الحاكمة. يوجد، في جيشنا، كثير من الجنود اليمنيين. ولا نعرف ما الذي سيحدث..”. وجب على الأمير تميم أن يلبي طلب الأخ الأكبر السعودي بإرسال قوات إلى اليمن من أجل مقاتلة الحوثيين، حتى وإن لم يكن متحمساً لذلك.

هل حانت لحظة نهاية المعجزة القطرية؟

لا يوجد في قطر أي طريقة للتعبير عن النقد السياسي. وسائل الإعلام تحت السيطرة، وتعبّر عن وجهة نظر القصر. يعبّر الناس عن سخطهم في جلسات الدواوين، وهم يتساءلون عن مصير البلد. في هذه الأوقات المأزومة، يتذكّر بعض الأمراء أن لهم، أيضاً، أصولاً سعودية. التقينا، خلال بحثنا، مسؤولاً كبيراً فتح لنا قلبه. من الطبيعي أن يطلب ألا يذكر اسمه. هو يعتبر أن قطر ذاهبة، دون شك، مباشرة نحو الجدار (يقول لنا بكثير من الصراحة: “إن نظامنا يقود إلى المأزق، إنه قطار بسرعة كبيرة من الصعب إيقافه. لهذا فنحن نحاول أن نتأقلم مع هذا الوضع”.

يجب القول: إن طريق التطوّر الذي اختارته الإمارة يخالف كل القوانين المعمول بها على وجه الأرض. للمرة الأولى في تاريخ البشرية يتأسس بلد فوق الماء دون أي مصادر، مع شعب غير موجود بصورة كاملة، ومجبر على استيراد غذائه (أردنا نسخ نموذج تطور استوردناه بصورة كاملة عبر مكاتب الاستشارات العالمية. لقد باعونا وهم التطور ونحن اشترينا). اعترف مسؤولنا أنه يشكل جزءاً من أقلية في الإمارة تعي الوضع، ولكن من الصعب إقناع نخبة البلد. ويتابع: “الأسوأ من ذلك أننا في طريقنا لفقدان بنيتنا الثقافية والاجتماعية. إن غالبية القطريين غير مرتاحين من سرعة التغيرات. علينا إحضار أيدي عاملة أجنبية بأعداد كبيرة. لم يكن من الضروري تنظيم كأس العالم”. وهو يذكر أيضاً أن قطر تقع في منطقة زلزالية تتعرّض لارتدادات الزلازل في إيران: “نهضت اليابان بعد زلزال فوكوشيما. لو حدث الأمر نفسه عندنا فنحن سنختفي”. يجب ألّا ننسى أن البلد ليس لديه من مخزون ماء الشرب إلّا ما يكفيه لمدة اثنتين وسبعين ساعة، وهذا الماء تنتجه معامل التكرير في رأس لافان”.

عانت قطر، مثل بقية دول الخليج، من هبوط سعر النفط والغاز. لأول مرة منذ خمسة عشر عاماً عانت الميزانية من عجز نسبته 7,8% عام 2016، وسيتكرر هذا الأمر خلال السنوات الثلاث القادمة. يمكن أن نقرأ في تقرير موجه لوزارة الخارجية الفرنسية يتعلق بقطر: “إن وضع النظام المصرفي يتطلب متابعة خاصة لأن السيولة لم تعد كما كانت من جهة، ومن جهة أخرى لأن الاستثمارات الموجودة في مجالات حساسة، مثل العقارات في المقام الأول، تبقى ذات دلالة”. من المؤكد أن الإمارة تستطيع مواجهة انخفاض وارداتها من الغاز والنفط بفضل وضعها المالي الذي لا يزال جيداً، ولكن الوقت، الآن، هو لإعادة توجيه المشروعات، وحتى إيقاف بعضها بصورة كاملة (يلاحظ أحد محامي الأعمال الفرنسيين أن المناقصات لمشروعات كبيرة انخفضت بنسبة 92 % خلال سنة، بين عامي 2015 – 2016، وهو يعتقد أن كثيراً من هذه المشروعات غير واقعية).

احتفظت السلطات القطرية بالمشروعات الأساسية المرتبطة بـ (كأس العالم 2022)، مثل المترو والترامواي والميناء وتوسيع المطار… جميع المشاريع المرتبطة بهذا الحدث العالمي لها الأفضلية الأولى في التمويل. لا يوجد خيار أمام قطر: يجب أن تنتهي أعمال البنية التحتية هذه في وقتها، مهما كلف الأمر. هذا لا يمنع أجهزة الرقابة المالية القطرية من التدقيق في الحسابات. وجدت السلطات، في محطات المترو المستقبلي، أن أعمال التزيين والسجاد فاخرة أكثر مما يجب. يقول وزير النقل إن ذلك مكلف جداً، ويجب تخفيض التكلفة. كانت السلطات تخطط لحفر نفق تحت الماء بين المطار وبين حي الأعمال West Bay. تم إيقاف هذا المشروع الذي كان سيكلف اثني عشر مليار دولار. ولا وجود لدعم مالي للشركات بما في ذلك شركة الطيران القطرية، واجهة الإمارة. من أجل التوفير في الوقود، وبحجة الحفاظ على البيئة، تلقى الطيارون تعليمات بإطفاء أحد المحركات بعد الهبوط، وقبل الوصول إلى محطة الوقوف النهائية (روى لنا أحد الطيارين: “في يوم من الأيام، لم يعد لدي ما يكفي من الطاقة، فلم أستطع الوصول إلى نهاية مدرج مطار حمد الدولي، في الدوحة، المنار بشكل جيد. كان يجب استدعاء القاطرة من أجل الوصول إلى الموقف النهائي”). أثّر هذا النقص في السيولة بجميع المجالات، بما في ذلك الرياضة التي كانت فخر العائلة الحاكمة. أعلنت الاتحادات الرياضية القطرية خفضاً في ميزانياتها يتراوح بين 30 % إلى 60 %، وتقوم بتأخير دفوعاتها للمسابقات الدولية الكبرى التي تنظمها في الدوحة، وقد تطلب، أحياناً، تأجيل المواعيد. بدأ التساؤل في الأوساط الرياضية حول هل لا تزال قطر قادرة على الوفاء بالتزاماتها؟.

من أجل الحصول على السيولة المالية، بدأت قطر تستدين من الأسواق الدولية بسعر فائدة قريب من الصفر بالمئة. إن فكرة الضريبة على الاستهلاك، التي ستطبق في دول الخليج جميعها، بدأت تأخذ طريقها، وستطبق بدءاً من العام 2018. إنها ثورة في هذه البلدان التي لا تفرض ضريبة. جاء مندوب من مجلس التعاون الخليجي إلى باريس لكي يطلب الخبرة التقنية من وزارة الخارجية الفرنسية بهذا المجال (يقول لنا وزير الاقتصاد: “هم يريدون منا أن نرسل لهم موظفين لكي يشرفوا على تأسيس نظام الضريبة على الاستهلاك. أفهمناهم أن عليهم أن يتحملوا أعباء هؤلاء الموظفين”). (يقول مقاول مرتبط بالعائلة الحاكمة: “هذا صحيح. الأمور لا تسير بشكل جيد، ولكن ذلك ليس خطيراً. يوجد دائماً أموال بكميات كبيرة في قطر. بالنسبة للمهاجرين الأجانب، خفضنا الامتيازات.. لم نعد نطلب فيلا، ونكتفي بشقة.. لم نعد نحصل على بطاقات طائرة لكل العائلة مثلما كان يحدث من قبل. انتهت الرفاهية”). فجأة بدأ الاستغناء عن آلاف العمال، خاصة في الشركات التي تواجه مشكلات مثل (شركة قطر للنفط)، و(مؤسسة قطر)، و(متحف قطر الوطني)… من المتوقع انخفاض المشروعات، أو ببساطة يمكن أن تلغى. ولن ترى النور بعض المتاحف التي كان من المخطط إقامتها. إن مبنى المتحف الوطني للمهندس جان نوفل، والذي يشبه زهرة الرمال، والقائم على الكورنيش، أفلت من الإلغاء، وسيدشن في نهاية العام 2017. تم إيقاف مشروع لتربية الذوق بكلفة خمسمئة مليون يورو نفذه بويغو.

نرى في الدوحة نزفاً في الكوادر الأجنبية الذين لا يأتي بديلهم (يقول لنا أحد الأجانب: “استلمت رسالة تسريحي من العمل بعد شهر من تجديد عقدي. صاحب العمل لم يعطني تعويض نهاية الخدمة على الرغم من أني بقيت ست سنوات في قطر”). قبل تسريحه مباشرة، تم الطلب من هذا المواطن الفرنسي أن يتحمل، هو، أعباء التأمين الصحي. على الأجنبي في قطر أن يكون مستعداً لحزم حقائبه خلال أسبوع. خلال صيف العام 2016، قامت شركة ترحيل بتنظيم مغادرة خمسة وثلاثين ألف أجنبي. في بعض القطاعات، بدأت هذه الهجرة تقلق مسؤولي الإمارة. إن البلد ستغلق أبوابها دون أيدي عاملة أجنبية مؤهلة – أو غير مؤهلة – لأن القسم الأكبر من القطريين لا يعملون، كما سنرى لاحقاً (يروي لنا أحد محامي الأعمال الفرنسيين، ويعمل في شركة قطر للتمويل الإقليمي في WEST BAY، ما جرى في اجتماع عقد، في ربيع العام 2016، مع مسؤولين قطريين وأجانب غربيين: “في العادة، القطريون متعجرفون، ولكنهم كانوا، هذه المرة، لطيفين. لقد كان القلق مسيطراً بصورة كاملة. الرسالة التي نقلوها لنا هي: ماذا نفعل لكي تبقوا في قطر؟ لأن محامياً أنكلو – ساكسونياً طرح سؤالاً مفيداً: كيف تقنعونا كي لا نهاجر نحو دبي؟ طرح أحدهم فكرة فتح سوق إيراني. باختصار، لقد كان القطريون منزعجين. ليس لديهم ما يكفي من عمالة محلية تأخذ مكان الأجانب المغادرين، وليس لديهم كثير من الأفكار يطرحونها. هذه المرة الأولى التي أرى فيها هذا الانفعال منذ عشر سنوات”.

مما لا شك فيه أن قطر تطوّرت بسرعة كبيرة، وكانت النتيجة أن بعض المشاريع أنجزت، أحياناً، بسرعة دون العناية المطلوبة، مثل مطار حمد الدولي. تم التعاقد مع الشركات الأقل تكلفة، والتي، بعد ذلك، وزعت الأعمال على عدد من المقاولين. في النهاية، ازدادت التكاليف، وتعددت عمولات الوسطاء، وكانت النتيجة النهائية مخيبة للآمال (يقول أحد المحامين: “بالنسبة لمطار حمد، كان هناك دعوة قضائية كبيرة ضد مجموع الشركات الإيطالية التي تولت البناء. إن قائمة العيوب في المشروع طويلة جداً، هذا إذا لم نتحدث عن النوعية السيئة للمواد، وعن التأخير في التنفيذ”). انهار قسم من سقف المطار بعد عاصفة مطرية قوية في شتاء 2016. حتى قناة الجزيرة، التي عرّفت بقطر في جميع أنحاء العالم، قلصت من أعمالها مع تسريح خمسمئة موظف عام 2016 (طال التسريح، بصورة أساسية، الإداريين والتقنيين، مثلما يقول أحد كوادر المحطة. بررت الإدارة هذه التسريحات بانخفاض التمويل، لذلك كان يجب إيقاف الفوضى). تم إيقاف جميع مشاريع التوسع في الخارج..

أغلقت محطة (الجزيرة أمريكا) أبوابها على الرغم من استثمار ملياري دولار. ومما لا شك فيه أن مشاريع المحطات، باللغات التركية والفرنسية والساحلية والصينية، لن ترى النور أبداً. وحدها محطة (الجزيرة بلقان) الموجهة للمسلمين في البوسنة وكوسوفو نجت من العاصفة، ويعود ذلك، دون شك، إلى أن تكلفتها ليست مرتفعة (يقول أحد صحفيي المحطة: “لم يعد حجم الجزيرة يتناسب مع التأثير الذي مارسته في فترة ازدهارها. كنا في الفترة الماضية الوحيدين الذين نشاهد في الشرق الأوسط، وليست هذه هي الحالة اليوم. بالنسبة إلى الأمير تميم، قامت الجزيرة بدورها التاريخي، لذلك خفض من ميزانيتها، ولكن مسألة إغلاقها ليست مطروحة).

مجتمع فقد بوصلته

إن انخفاض أسعار النفط، ثم انقراض مهنة صيد اللؤلؤ، بين عامي 1930 و1940، سببا صدمة نفسية خطيرة في اللاوعي الجمعي. كان قطاع اللؤلؤ نشاطاً تقليدياً في بلدان الخليج، وكان مصدر رزق لقسم كبير من السكان المحليين. كانت نوعية اللؤلؤ معروفة في جميع أنحاء العالم. إن أجمل القطع تزيّن عقود كل الرؤوس التي توجت في العالم. أفلست البلد، في ذلك الوقت، بسبب منافسة اللؤلؤ الياباني، ثم عرفت بعد ذلك سنوات عجاف. إن انخفاض سعر النفط والغاز، اليوم، لا يقارن بذلك، ولكن على تميم أن يحافظ على بلد قوي وسخي لكي يضمن ولاء القبائل والعائلات الكبيرة، وإلّا فإن محاولات قلب النظام ستظهر.

على الرغم من التحديث الذي قامت به العائلة الحاكمة، فإن المجتمع القطري يبقى، في العمق محافظاً. ومثل السعودية، فإن العقيدة المسيطرة في قطر هي الوهابية بنسخة ملطفة. النساء تقود السيارات، ولا يوجد فصل كامل بين الناس، ويسمح بتناول الكحول، ولكن الجو ثقيل في ظل حكم تميم. مع ذلك، على هذا اللبناني الذي يعيش في مبنى مؤمّن أمنياً، بالقرب من أحد الجوامع، أن يتحمّل، كل يوم جمعة، خطباً مستفزة (“في نهاية الصلاة، تصم أذناي عندما يطلب الإمام من الله أن يقتل جميع الكفار”). تمّ سحب نسخ من كتاب (الثلج الأبيض والأقزام السبعة) من مدرسة خاصة لأنه يحوي رسومات غير محتشمة، وصوراً غير مناسبة. قام المجلس الأعلى للتعليم بإجراء تحقيق سريع على إثر شكوى من والد أحد التلاميذ. أرسلت السلطات، أيضاً، تعليمات إلى دور الحضانة في الإمارة من أجل منع أي زينة لها علاقة بليلة رأس السنة، احتفالاً بطقس غير إسلامي. في الوقت نفسه، أعطى الأمير موافقته على تخصيص أرض من أجل بناء كنيسة القديس شربل الخاصة بالجالية اللبنانية في الدوحة. يجب على تميم أن يقود جيلاً جديداً صعباً جداً. التحدي الرئيسي له هو توجيه جيل فقد البوصلة بصورة كاملة، خاصة الفئة العمرية بين خمس عشرة إلى عشرين سنة، وهي الفئة التي لم تعرف قساوة حياة الصحراء. يحاول الأمير في خطاباته أن يحض الشباب على الموضوع: “أوقفوا قضاء حياتكم في المراكز التجارية، وأكملوا تعليمكم، وانخرطوا في العمل”. ولكن النقود أفسدت جيلاً كاملاً. إذا كانت الهبة لكل شخص تقارب المئة ألف دولار في السنة، فلماذا العمل، وبذل الجهد إذا كان عمرك ثمانية عشر عاماً؟ (يلاحظ أحد محامي الأعمال الفرنسيين: “يستلم القطريون رواتب تتناسب مع المكانة الوظيفية. يتقاضى الكادر المحلي راتباً وسطياً يقارب المئة ألف ريـال قطري، ما يعادل خمسة وعشرين ألف يورو. إن من يحتلون وظائف رئيسية يعملون ليل نهار من أجل تطور بلدهم، ثم هناك من يفضّل قضاء عطلة نهاية الأسبوع في لندن أو باريس، وفي النهاية هناك الطبقة الوسطى المحافظة، غالباً، التي تنظر نظرة ريبة اتجاه الأجانب). تجشع السلطات قطرنة الأعمال، ولكن القطريين المؤهلين قلة، ويجدون أنفسهم، غالباً، في وظائف أكبر من قدراتهم، ويغرقون في الملفات التي يجب التعامل معها. المشكلة أن القطريين يعتبرون العمل إهانة، إلى حد ما. البطالة هنا ليست معيبة، بل بالعكس فهي تؤكد أن لك تأثيراً، وأنك تشغّل الآخرين. مع ذلك، تقوم السلطات القطرية بمحاولات كثيرة لكي يؤسس الناس أعمالهم الخاصة، ويتوقفوا عن انتظار كرم الدولة (يروي كادر لبناني يعمل في مكتب إعلانات ما يلي: “يمنحهم بنك التطوير القطري قروضاً، في البداية، من أجل تأسيس شركاتهم، ويقدم لهم خطة الأعمال، وقد يقدم لهم العمال. أين نجد بلداً في العالم فيه مثل هذه الشروط المناسبة للانطلاق في الحياة؟ وعليه، فإن الشباب هنا لا يستغلون الفرصة، فهم، جميعاً، يريدون أن يصبحوا مدراء في إدارات الدولة).

إن الأموال التي تسيل في قطر منذ خمسة عشر عاماً لم تفسد المواطنين المحليين على المستوى الأخلاقي فقط. وصلت نسبة مرض السمنة في قطر، اليوم، إلى 30 %، أي إلى المستوى الموجود في الولايات المتحدة. يأكل الناس في جلسات الدواوين، كل مساء، كمية كبيرة من الطعام (يقول طبيب تونسي: “لا يستطيع القطري رفض دعوة، لأن ذلك يعد التزاماً اجتماعياً. أحد مرضاي لديه نسبة مرتفعة جداً في الكولسترول، ويشتكي من أنه مجبر على الأكل لأن لديه ثلاث أو أربع جلسات ديوان في الأسبوع”). لا يمكن الأكل، في هذه الولائم التي لا تنتهي، بكميات قليلة، لأن ذلك قد يزعج صاحب الدعوة. أصبح الاستهلاك، عند القطريين، إدماناً. يعيش الناس على التقسيط على الرغم من الدخول المالية المريحة. يقدّم الناس طلبات للحصول على قروض من أجل شراء سيارات يبيعونها بعد وقت قصير، دون تسديد البنك. تصدر الحكومة عفواً بمناسبة العيد الوطني، أو بمناسبة شهر رمضان. وهذا يحدث أيضاً عندما يقترض الناس من أجل بناء بيت، وبعد سنوات عديدة يتوقفون عن تسديد قروضهم، ومرة أخرى يقوم الديوان الأميري بتسديد ما تبقى من القرض.

إن التباطؤ الاقتصادي لم يخفف من ميل الناس إلى البذخ في قطر. الموضة الأخيرة ليست، فقط، شراء سيارة فاخرة، ولكن أيضاً امتلاك رقم سيارة خاص لكي يتميز صاحب السيارة عن الآخرين. إن رقم مثل 333، أو 007، يساوي بين مليونين إلى ثلاثة ملايين دولار. والأمر نفسه بالنسبة إلى أرقام الهواتف المحمولة مع أرقام خاصة، ويمكن أن يصل سعرها إلى ثلاثين ألف يورو. يزداد استهلاك الكحول هنا بشكل كبير، مثل بقية دول الخليج ، بما في ذلك عند النساء. هناك ظاهرة جديدة ظهرت في الدوحة، وهي قهوة الشيخة. في الحقيقة، يستخدم القطريون هذا التعبير لكي يطلبوا الكحول في الفنادق الكبرى. يتم إخفاء الشراب الكحولي في ركوة القهوة، أو في إبريق الشاي. بين الإفراط والحرمان كل شيء مسموح، شرط ألّا يكون ذلك معلناً.

بالنسبة إلى الأمير تميم، إن المهمة الكبرى لحكمه هي النجاح في تنظيم كأس العالم لكرة القدم، وهو مشروع يأمل أن يكون عامل تعبئة لشعبه. ليس صدفة أن تجري المباراة النهائية يوم 18/12/ 2022، ويصادف هذا اليوم العيد الوطني. تم إعداد كل شيء لكي يتوج هذا اليوم ذروة مجد تميم. حضر الأمير ختام كأس أوربا في ملعب فرنسا في باريس، وأوفد خمسة عشر ضابطاً من الشرطة القطرية لكي يتعلموا طرق تنظيم الأمن في حدث كبير. ولكن، من الآن وحتى العام 2022، لا يزال الطريق طويلاً، ومزروعاً بالأشواك. يمكن الكشف عن أن جيشاً من القانونيين والمحامين الدوليين يعملون على “الخطة ب” إذا غامر الاتحاد الدولي لكرة القدم وسحب تنظيم كأس العالم من قطر، بسب فضيحة الفساد التي تحيط بمنح الإمارة حق تنظيم الكأس. تم الطلب من مكاتب قانونية العمل على سيناريو إلغاء البطولة (يقول لنا أحد المتابعين للملف: “يتعلق الأمر بمعرفة كيف يمكن توظيف التأمين، وما هي الخسائر والفوائد، وماذا ستكون الخسائر. إذا أخلت اللجنة القطرية المنظمة بالتنظيم، فإن الدوحة سترفع القبعة لبعض الأفراد، وستصر على أنهم ليسوا موظفين رسميين، وهذا سيعفي السلطات في الإمارة من المسؤولية المباشرة”). باختصار، يتم التضحية ببعض الأفراد من أجل الاحتفاظ بتنظيم كأس العالم بأي ثمن. تم إعداد مناطق خاصة للمشجعين الذين يرغبون بشرب الكحول. ولكن داخل الحكومة القطرية، حاول بعضهم التشكيك بالحملة الدعائية القادمة الخاصة بصانع بيرة Carlsberg، وهو الشريك الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم. يتساءل المنظمون: “هل نحتاج فعلاً لراع لمشروبات كحولية؟”. فكر بعضهم بتخريب الجهاز الدانماركي الخاص بالبيرة لكي لا يعمل خلال كأس العالم. عبث! لأن ضغط الاتحاد الدولي، والمعلنين، قوي جداً في مثل هذا النوع من الأحداث. إن نقطة ضعف المنظمين هي، خاصة، مئات آلاف العمال الآسيويين الذين يبنون ثمانية ملاعب للمسابقات، والبنية التحتية للدوحة، والتي ستكلف مئتي مليار دولار. لم يتوقف سيل الانتقادات المتعلقة بمصير هذه اليد العاملة الأجنبية. يقدّر اتحاد النقابات العالمي أن سبعة آلاف من هؤلاء العمال سيموتون من الآن وحتى انطلاق المباراة الأولى عام 2022. رفض المنظمون هذا الرقم الذي يعتبرونه وهماً، والذي لا يأخذ بعين الاعتبار إجراءات الحماية الجديدة التي تطبق. في الحقيقة، تم وضع الإمارة أمام مسؤولياتها، وهي تكره الدعاية السيئة، فبدأت بإعادة إصلاح وضع اليد العاملة الأجنبية، وشروط عملها. إن السلطات في الدوحة تعي اليوم المغالطة التاريخية لنظام كفالة الأجانب. تم تبني قانون جديد في كانون الأول 2015، ولكنه لن يدخل حيز التطبيق قبل عام 2017. إن النقطة الأكثر تعرضاً للانتقاد في النظام القديم تتعلق بأن السماح بمغادرة البلد تبقى خاضعة، بصورة كاملة، لرب العمل الذي يستطيع أن يمنع عاملاً من مغادرة قطر رغماً عنه. مع القانون الجديد، أصبحت وزارة الداخلية، من الآن فصاعداً، هي التي تمنح تأشيرة الخروج خلال مدة ثلاثة أيام (يقول أحد محامي الأعمال: “هذا لا يغير شيئاً كثيراً. إن القانون جعل الأمور أكثر تعقيداً. تمنح تأشيرة الخروج، الآن، من قبل لجنة في وزارة الداخلية. لكن، مع ذلك، يجب أخذ رأي صاحب العمل”). بعبارة أخرى، إذا كان صاحب العمل يريد منع عامل من مغادرة البلد، يمكنه دائماً فعل ذلك بطريقة غير مباشرة. مع ذلك، تم تحقيق تقدم حقيقي من أجل تحسين وضع اليد العاملة الأجنبية. يجب على أصحاب العمل القطريين دفع رواتب عمالهم، من الآن فصاعداً، وبصورة إجبارية، من خلال تحويل مصرفي، وليس مباشرة ليد العامل. وسيكون بإمكان هؤلاء العمال، ضمن شروط معينة، تغيير عملهم في نهاية عقودهم، بعكس ما هو موجود اليوم. اعتباراً من 1/ 1/ 2017، على الشركات نقل عمالها بحافلات مكيفة بين أماكن سكنهم وأماكن عملهم. وبضغط من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بدأت قطر تلغي معسكرات سكن العمال السيئة جداً. أصبحت الشركات التي تشارك في بناء مباني كأس العالم ملتزمة، من الآن فصاعداً، بنظام يفرض إسكان أربعة عمال في غرفة من أربعة وعشرين متراً مربعاً، في حين أن النظام، سابقاً، يفرض إسكان ثمانية عمال في غرفة من عشرين متراً مربعاً. وظفّت السلطات القطرية ثلاثمئة وخمسة وسبعين مفتش عمل، من أجل التأكد من شروط حياة العمال الآسيويين. هناك جهود كبيرة تبذل من أجل التخلص من الجوانب التعسفية في نظام الكفالة، وهذا يؤكد، مثلما يشير تقرير للسفارة الفرنسية في قطر “الرغبة السياسية القوية بوضع إطار تشريعي جديد على الرغم من المعارضة التي يمكن أن يبديها أصحاب العمل القطريون”.

بفضل كأس العالم، تسعى قطر لتسريع عملية الاهتمام بالسياحة بجميع أشكالها الثقافية والطبية، أو سياحة الأعمال. الهدف هو استقبال 11% من الزائرين زيادة في كل سنة، من أجل الوصول إلى سبعة ملايين زائر عام 2030، مقابل مليونين وثمانمئة ألف عام 2014. يتوقع افتتاح ثمانين فندقاً جديداً، خلال السنوات الخمس القادمة، ثمانون بالمئة منها فنادق أربع أو خمس نجوم. ولكن هناك مجموعة أسئلة تطرح نفسها مسبقاً: بعد كأس العالم، ماذا ستفيد البنية التحتية التي بنيت؟ ماذا سيكون مصير المليوني عامل أجنبي الذين بنوا المعجزة القطرية؟ وعلى الأمير تميم أن يظهر، بعد ختام هذا الحدث العالمي، أن قطر تستطيع أن تستمر في التألق ولفت أنظار العالم، مثلما كان يحلم والده الشيخ حمد.