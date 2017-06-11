السعودية تُزعزع استقرار العالم

تقتضي الأمانة العلمية أنْ نَنشُر هذا المقال كما ورد، رغم احتوائه على بعض الأفكار والآراء والعبارات التي لا تمتّ لرأي المركز وتوجّهاته بأي صلة.

قبل بضعة أشهر، بدا أن محافظ أكبر مدينة في إندونيسيا، جاكرتا، سيُعاد انتخابه بسهولة رغم كونه مسيحياً في بلدٍ غالبيته مسلمة. فجأة ساءت الأمور إلى حدٍّ عنيف. وبذريعة إدلاء المحافظ لتصريحات غير رسمية عن القرآن، خرجت جماهير المسلمين الغاضبين إلى الشوارع للتنديد به. وخلال وقتٍ قصير خَسر الانتخابات، وألقي القبض عليه، واتهم بالتجديف، وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين.

هذه الحادثة، بشكلٍ خاص، تُثير القلق لأن إندونيسيا، وهي أكبر دولة مسلمة في العالم، كانت لفترة طويلة أحد أكثر الدول الإسلامية تسامحاً. وتَميز الإسلام الإندونيسي، شأنه شأن معظم النُظم العقائدية في هذا الأرخبيل الشاسع، بأنه توفيقي، ومُعتدل، ومُنفتح. لكنّ السقوط المذهل لمحافظ جاكرتا يَعكس نقيض ذلك؛ فهو يَعكس التعصب، والكراهية الطائفية، واحتقار الديمقراطية. كما أن الأصولية آخذة بالانتشار في إندونيسيا. وذلك لم يحدث بشكلٍ طبيعي بالتأكيد.

عَملتْ السعودية منذ عقود على جرِّ إندونيسيا بعيداً عن الإسلام المعتدل، ودفعها إلى الشكل الوهابي المتشدد، وهو دينُ الدولة في السعودية. واتسمت هذه الحملة السعودية بالصبر، وتَعدّدْ الأوجه، وتمّ تمويلها ببذخ. تشابه هذه الحملة الحملات الأخرى التي شنتها السعودية في البلدان الإسلامية في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا.

لقد أكد لنا الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون أن السعودية صديقتنا، وأنها تريد لنا الخير. لكننا نعلم أن أسامة بن لادن ومعظم الخاطفين الذين نفذوا هجمات 11 أيلول كانوا سعوديين، وكما كتبت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في إحدى البرقيات الدبلوماسية منذ ثماني سنوات، “يُشكّل متبرعو السعودية أهم مصدرٍ لتمويل الجماعات الإرهابية “السنية” في جميع أنحاء العالم”.

تُسلط الأحداث الأخيرة في إندونيسيا الضوء على مشروعٍ سعودي أشد ضرراً وخبثاً من تمويل الإرهابيين. فقد استخدمت السعودية ثروتها، ومعظمها آتٍ من الولايات المتحدة، لتحويل دولٍ بأكملها إلى بؤرٍ للإسلام المتطرف. وبرفضنا الاعتراض على أو حتى الاعتراف رسمياً بهذا المشروع بعيد المدى، فإننا نمول قتلتنا ومُغتالينا – والإرهابَ العالمي طبعاً.

إن مركز حملة السعودية لتحويل الإندونيسيين إلى الإسلام الوهابي هو جامعة مجانية في جاكرتا تعرف اختصاراً باسم ليپيا [LIPIA]. كامل منهاجها باللغة العربية، ويُدرسه بشكلٍ رئيسي دُعاةٌ من السعودية والبلدان المجاورة. ويتم عزل الجنسين عن بعضهما؛ وفرض قوانين لباسٍ صارمة؛ كما أن الموسيقى، والتلفزيون، و”الضحك بصوت عالٍ” هي أمورٌ محرمة. ويتعلم الطلاب فيها شكلاً متحفظا جداً من الإسلام يُفضل بَتْرَ يَدِ الصوص ورَجم الزانيين وقتل المثليين والمُجدِّفين.

ويأتي العديد من الطلاب إما من أحد المدارس الداخلية التي تَدعمها السعودية في إندونيسيا والتي يصل عددها لأكثر من 100 مدرسة، أو من أحد المساجد الـ 150 التي أنشأها السعوديون هناك. وأكثر الإغراءات فَتْناً هي تقديم منحٍ دراسية للدراسة في السعودية، التي يعودون منها مُجهزين بشكل كاملٍ لإثارة الفوضى الاجتماعية والسياسية والدينية في وطنهم الأم. ومنهم مَنْ شجّع على قيام جماعاتٍ إرهابية مثل حماس إندونيسيا وجبهة المدافعين الإسلاميين، اللتان لم تكونا موجودتين قبل وصول السعوديين.

اغتنم الملك سلمان الفرصة وقام بزيارة استغرقت تسعة أيام إلى إندونيسيا فى آذار، ورافقته حاشيته المؤلفة من 1500 شخص. وافق السعوديون خلالها على السماح لأكثر من 200 ألف إندونيسي بأداء فريضة الحج في مكة كل عام – أكثر من أي بلد آخر – والتمسوا الإذن لافتتاح فروعٍ جديدة لجامعة ليپيا. تصدى بعض الإندونيسيين لهذا العدوان السعودي على قيمهم التقليدية، ولكنْ من العسير رفض السماح بافتتاح المدارس الدينية الجديدة عندما تكون الدولة غير قادرة على توفير بدائلَ علمانية لائقة. في إندونيسيا، كما هو الحال في البلدان الأخرى التي يروِّج السعوديون فيها للوهابية – من بينها باكستان وأفغانستان والبوسنة – يَخلق ضعف الحكومات المركزية وفسادها كُتلاً من العاطلين عن العمل الذين يُمكن إغراؤهم بسهولة عن طريق إطلاق وعود الطعام المجاني وتوفير مكانٍ لهم في جيش الله.

تُعلِمُنا الأصولية المتزايدة التي تُغير من طبيعة إندونيسيا عدةَ دروس. الأول الذي كان علينا أن نتعلمه من قبل، وهو طبيعة الحكومة السعودية؛ فهي ملكية مطلقة تدعمها أحد أكثر الطوائف الدينية رجعيةً في العالم. وهي تمنح رجال الدين مبالغ كبيرة لتروج لنموذجها الديني المتشدد المعادي للغرب وللمسيحية وللسامية. ويمتنع رجال الدين في المقابل عن انتقاد النظام الملكي السعودي أو آلاف الأمراء الذين يعيشون حياة البذخ الشديد. ويُقدم السعوديون المرتبطون بعلاقاتٍ وثيقة مع الأسرة الحاكمة دعماً حاسماً لمجموعات كالقاعدة وطالبان وداعش. وعلينا أن نضع هذه الحقيقة ببالنا كلما نظرنا في سياستنا تجاه الشرق الأوسط – وحتى عندما نقرر ما إذا كنا سننحاز إلى السعوديين في نزاعهم الجديد مع قطر المجاورة.

يَدل نجاح السعودية في إعادة تشكيل إندونيسيا على أهمية معركة الأفكار العالمية. ويرى الكثيرون في واشنطن أن الإنفاق على المشاريع الثقافية وغيرها من مشاريع “القوة الناعمة” مضيعة للوقت. أما السعوديون فيشعرون بشعورٍ مختلف. فهم يغدقون الأموال والموارد في سبيل تعزيز وجهة نظرهم العالمية. علينا أن نفعل الشيء نفسه.

أما الدرس الثالث الذي تُعلمه لنا إندونيسيا اليوم هو هشاشة الديمقراطية. ففي عام 1998، أخلتْ الدكتاتورية العسكرية القمعية في إندونيسيا السبيلَ إلى نظامٍ جديدٍ يَقوم على الانتخابات الحرة التي تُبشرُ بتوفير الحقوق المدنية والسياسية للجميع. لكن بالنسبة للدعاةِ المتطرفين، الذين سُجنوا في السابق لإثارتهم الكراهية الدينية، فقد وجدوا أنفسهم أحراراً يَبثّون سمومهم. فقد أتاحتْ لهم الديمقراطية تشكيلَ حشودٍ عملاقة تُطالب بقتل المرتدين والملحدين. وتُدير أحزابهم السياسية الحملات في الانتخابات الديمقراطية للحصول على حقّ تولي السلطة وسحق الديمقراطية. وهذا واقعٌ أليمٌ بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن نظاماً سياسياً ما هو الأفضل لجميع البلدان في كافة الظروف.

كما تُظهر الحملة السعودية لتجذير التطرف في الإسلام العالمي أن الأحداث التي تهزّ الأرض غالباً ما تحدث ببطءٍ وهدوء. وغالباً ما تُغفل الصحافة، التي تُركز بجدّ على إيراد الأخبار الآنية، قصصاً أعمقَ وأكثر أهمية. يُشير مؤرخو الصحافة في بعض الأحيان إلى “الهجرة الكبيرة” للأمريكيين الأفارقة باتجاه الشمال بعد الحرب العالمية الثانية كقصةٍ تاريخية لم يلاحظها سوى عددٍ قليلٍ من الصحفيين لأنها كانت عمليةً بطيئةً وليست حدثاً إخبارياً آنياً.

وهذا ينطبق على حملة السعودية طويلة الأمد الرامية إلى إرجاع 1.8 مليار مسلمٍ في العالم إلى القرن السابع. بالكاد نلاحظ ذلك، لكننا نشعر بآثاره كل يوم، من مومباي إلى مانشستر.

* ستيفن كينزر: هو زميل أقدم في معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون.

https://www.bostonglobe.com/opinion/2017/06/10/saudi-arabia-destabilizing-world/ivMeb7TWGk1fQaVjZWWKGP/story.html