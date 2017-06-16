تفسير أزمة الخليج العربي

تقتضي الأمانة العلمية أنْ نَنشُر هذا المقال كما ورد، رغم احتوائه على بعض الأفكار والآراء والعبارات التي لا تمتّ لرأي المركز وتوجّهاته بأي صلة.

مقدمة المترجم يتحدّث الكاتب في المقال الأول عن تاريخ قطر في دعم الإخوان المسلمين في مصر ومختلف الجماعات المتطرفة في المنطقة، متناسياً دور السعودية في دعم الإرهاب في سورية والعديد من بلدان العالم، وكأن لا صلة لملوكها بالتطرف والوهابية. وهذا الدور السعودي يَعرضه المقال الثاني ضارباً إندونيسيا كمثال، وهي دولة إسلامية اجتاحتها السعودية بمعتقداتها الوهابية المريضة. تدعونا مثل هذه المقالات، خاصةً من ناحية توقيت نشرها، إلى التساؤل عن مدى الحرية الفعلية التي تُمارسها وسائل الإعلام في الغرب، خاصة مع إيرادِ مصادرَ متنوعة لمعلومات عن “تعاقد” الإمارات والسعودية مع صحافيين وجهات إعلامية أمريكية وبريطانية لترويج مواقفهما تجاه قطر التي استأجرت أيضاً بعض الأقلام “الحرة”!

نص المقال

تَشهد دول الخليج العربي أزمةً إقليميةً غير مسبوقة. ففي الساعات المبكرة من صباح يوم الاثنين، أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بياناتٍ منسقة أعلنت فيها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وهي شبه جزيرة صغيرة وثرية. كما أغلقت هذه البلدان كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية أمام قطر وطالبت المسؤولين والمواطنين القطريين المقيمين فيها بالعودة إلى وطنهم.

لعبت قطر، التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف مواطن تقريباً، دوراً كبيراً في الساحة العالمية نظراً لامتلاكها ثروة كبيرة من النفط والغاز الطبيعي. وتراجعت أسعار النفط العالمية يوم الاثنين بفعل إصرار الجانبين على عنادهما. وكما ذكر زملائي، دفعت حالة الذعر، التي تسبب بها الحصار السعودي على الحدود البرية الوحيدة لقطر، السكان إلى إفراغ رفوف المتاجر في الدوحة.

ويأتي هذا التحرك انعكاساً لمشاعر الإحباط المستمرة من القطريين الذين يَزعم السعوديون والإماراتيون أنهم يدعمون الجماعات الإرهابية، فضلاً عن علاقاتهم العميقة مع إيران، منافستهم الإقليمية. تسري هناك حالة معقدة وغامضة، بوجود مخاطر بعيدة المدى – فقطر، في نهاية الأمر، هي موطنٌ لقاعدة أمامية هامة للقيادة المركزية الأمريكية. وهاك محاولتنا لعرضِ تمهيدٍ سريع لما تحتاج معرفته.

ما أسباب الخلاف؟

لسنواتٍ عديدة، كان المسؤولون في الرياض وأبو ظبي غاضبين من سياسة قطر الخارجية التي يعتبرونها سياسة ناشطة ومخادعة. وخلافاً لجارتهم البحرين، مثلاً، المنصاعة للأوامر السعودية، خرجت قطر عن الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي، وهو كتلة مؤلفة من ستة ممالك عربية، واستثمرت أموالها الكثيرة لنشر نفوذها على نطاق واسع.

فعلى سبيل المثال، بعد الاضطرابات السياسية التي نشأت عن الربيع العربي، انحازت قطر للأحزاب السياسية الإسلامية، مثل الإخوان المسلمين في مصر، معتقدة أن لديها حقاً في دعم الحركات التي تحظى بدعمٍ شعبي حقيقي. ويبدو أن قناة الجزيرة الإخبارية التي تمولها قطر قد تبنَّت قضية هذه الجماعات، وغالباً ما دافعت عن الديمقراطية والانشقاق في منطقة يحكمها أوتوقراطيون علمانيون أو ملوكٌ لا يخضعون للمحاسبة، ما أثار حِنق جيرانها. وكانت قطر من بين أنشط الداعمين للمقاتلين الإسلاميين في عمليات التمرد في سورية وليبيا.

والآن، يقول منتقدو قطر إنهم فشلوا في لجم دعمها لبعض الجماعات الإسلامية المسلحة، بما فيها حماس والتنظيم المرتبط بالقاعدة في سورية. كما اتُّهمَ القطريون بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن، وهو ادعاء يُثير الدهشة نظراً لأن قطر، حتى اليوم السابق لهذه القطيعة، كانت جزءاً من التحالف الذي تقوده السعودية والذي يُقاتل الحوثيين المدعومين بشكل كبير من إيران.

كتب حسن حسن، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط “يُمكن تقسيم دول المنطقة إلى معسكرين: أحدهما يسعى إلى تعزيز مصالحه الخارجية من خلال دعم الإسلاميين، وآخرُ تقودُ سياستَه الخارجية معارضةٌ لصعود الإسلاميين”. لذا فإن قطر، حسب رأي حسن، تنتمي للمعسكر الأول، بينما ينتمي السعوديون والإماراتيون للمعسكر الآخر.

وفي بيانٍ لها، وصفت وزارة الخارجية القطرية هذه الإجراءات بأنها “غير مبررة” وقالت إن قرار قطع العلاقات “استناداً إلى ادعاءات ومزاعم لا أساس لها” يُشكل انتهاكاً لسيادة البلاد.

كما تدعم السعودية، والإمارات بدرجةٍ أقل، العديد من الجماعات المتمردة والفصائل الإسلامية في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط. لكن وقفَ البلدان ضد الإسلام السياسي في أماكن كمصر، حيث دعما الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة في انقلاب عام 2013 الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، وأعقبته حملة قمعية دموية ضد الإسلاميين. وقد انضمت الحكومة اليمنية المنهكة، التي تدعمها الرياض بالكامل، وحكومة شرق ليبيا التي تدعمها الإمارات وجزر المالديف في أرخبيل المحيط الهندي – التي يبدو رئيسها عميلاً سعودياً – إلى قطع العلاقات مع قطر.

وقد قامتْ الإمارات، على وجه الخصوص، بتقييد دور قطر المستمر في دعم الإسلاميين في ليبيا وأماكن أخرى، ويبدو أنها قادتْ حملة عزل قطر.

لكن ذلك لا يفسر سبب حدوث هذا الآن.

هناك عدة نظريات تُفسر سبب انجراف الأمور إلى هذا الحد المتطرف. صاغت حادثتان منفصلتان لقرصنة الكترونية محتملة هذه العداوة المتصاعدة. الأولى، نُشر بيانٌ على موقع قطري رسمي نُسب فيه الى أمير البلاد بأنه متعاطف مع إيران وحزب الله الشيعي المتشدد. وحتى بعد رفض القطريين للتقرير وقولهم إنه من فعل قراصنة، واصلت القنوات الإعلامية السعودية والإماراتية نشره وكأنه حقيقة. في الأثناء، يبدو أن رسائل البريد الإلكتروني المُسربة للمبعوث الإماراتي في واشنطن تُظهر رغبة بلاده في مواجهة النفوذ القطري.

ويعتقد بعض الخبراء أن محمد بن زايد، ولي العهد المؤثر لإمارة أبو ظبي، قد وجد في ولي ولي العهد السعودي، الشاب محمد بن سلمان، شريكاً مستمراً ومتلهفاً، حيث أن هذا الأخير يترأس إصرار السعودية في السياسة الخارجية في السنوات الأخيرة وهو من دفع إلى تشكيلِ تحالفٍ إقليمي مناهض لإيران.

وجاء في تقرير رائع لصحيفة “فايننشال تايمز”: يبدو أن المسؤولين القطريين دفعوا فدية تقرب من مليار دولار للإفراج عن فريق الصقور القطري الذي اختُطف أثناء ممارسته الصيد في جنوب العراق. ونقلت هذه الصحيفة البريطانية عن مصدرٍ قوله: إن معظم هذه الأموال قد ذهبت إلى مسؤولين إيرانيين وميليشيات شيعية تابعة لهم، وكانت هذه المدفوعات “القشة التي قصمت ظهر البعير” بالنسبة لنُقَّاد قطر في الخليج.

لكن لابد أن يكون أحد أهم الدوافع هو زيارة الرئيس ترامب الودية للرياض الشهر الماضي وتَبَنِّيه الأجندة السعودية في الشرق الأوسط، ما شجع المسؤولين هناك. وفي يوم الثلاثاء، تحدّث ترامب ضد قطر على تويتر، وربطها بتمويل “الأيديولوجية الراديكالية”.

وقال أندرو بوين، وهو زميل زائر في معهد “أميريكان إنتربرايز” المحافظ: رأى السعوديون والإماراتيون في زيارة ترامب لحظةً مهمة لحمل قطر على الإذعان”. وتبعاً لصحفي إماراتي بارز، فإن المسؤولين في أبو ظبي يَرغبون بالحصول على تنازلاتٍ كبيرة من الدوحة، بما في ذلك إغلاق وسائل الإعلام القطرية في الخارج والتخلي عن سياسة قطر الخارجية المستقلة.

ما المخاطر المحدقة؟

من الصعب تخمين ما سيحدث تالياً. قد تحاول دولتان من مجلس التعاون الخليجي تقعان في قلب ساحة العراك – عمان والكويت – أن تمارسا تأثيراً محدوداً لتدفعا نحو التوصل إلى تسوية. ويمكن للولايات المتحدة أن تفعل المثل أيضاً، رغم أن إدارة ترامب لم تُقدّم أي تعليقٍ يُذكر بشأن مأزق يوم الاثنين. ومع ذلك، قد تكون إدارة ترامب مجبرةً على ذلك، نظراً لأن قاعدة العديد الجوية المترامية على الأراضي القطرية هي نقطة انطلاقٍ محورية لعمليات الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

ويبدو أن ترامب، بعد أن وجه أصابع الاتهام نحو قطر في سلسلة من التغريدات، يُعارض غرائز مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك تصريحات المبعوث الأمريكي في الدوحة التي تدعو إلى التهدئة، وقامَ بتأزيم الوضع.

لدى قطر احتياطيات مالية كبيرة، وتحظى بدعمٍ سياسي من الحكومة التركية، وهي شريكٌ رئيسي في مجال الطاقة لدول كروسيا والصين. لذا قد يُدرك السعوديون والإماراتيون أن عزلَ قطر ليس بالأمر الهين.

قال ثيودور كاراسيك، المحلل البارز في مركز تحليل شؤون الخليج، لصحيفة بوزفيد نيوز الالكترونية: “يعتقدون أنهم يستطيعون خنق قطر وإجبارها على الخضوع”. وأضاف “قد يعود عليهم ذلك بنتائج عكسية. تكمن المشكلة الأولى في أن ذلك سيُجبر قطر على البحث عن شراكاتٍ أمنية جديدة مع تركيا. كما يمكن أن تتوجه الدوحة إلى إيران”.

وقال بوين لـ “توديز ورلدفيو” (Today’s WorldView): “إني أشعر بالقلق من كونهم سيُخطئون في الحكم على مواقف بعضهم البعض، الأمر الذي قد يؤدي إلى أن يَستغرق هذا الصراع وقتاً أطول قليلاً”.

كما يَزيد الخلافُ تعقيداتِ الانقسامات في الشرق الأوسط، التي يحاول المعلقون في الولايات المتحدة تقليصها إلى حجم خصامٍ ثنائي بسيط بين كتلة عربية سنية تقودها السعودية وإيران الشيعية.

وكتب حسن “إن التوتر بين قطر وجيرانها يُبيِّن أن الخطوط الجيوسياسية القديمة لم تعد قادرة على تفسير طبيعة الشرق الأوسط”.

ويبدو أن ترامب، الذي ابتهج في حفل استقباله الفخم في الرياض، قد اتخذ موقفاً غريباً جداً بانحيازه الكامل للرياض وأبو ظبي. وأكَّد البيت الابيض أن الرئيس قد “وحّد العالم الإسلامي بأسره بطريقةٍ لم تحدث منذ سنوات عديدة” كما قال أحد مساعدي ترامب في الشهر الماضي. بيد أن أحداث هذا الأسبوع تُبين كم كان هذا التأكيد زائفاً بشكل مضحك.

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/06/06/the-persian-gulf-crisis-over-qatar-explained/?utm_term=.c3ffa73b84e9

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