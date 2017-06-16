استراتيجية ترامب المبسطة في مواجهة الجهادية

بدا خطاب دونالد ترامب الذي ألقاه في المملكة العربية السعودية في تناقض صارخ مع تصريحاته السابقة عن الإسلام، لكنه لم يولد الثقة.

بعد ستة أيام على هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001، توجه الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى المركز الإسلامي في واشنطن لتخفيف المخاوف من صدام الحضارات بين العالم الإسلامي والغرب. وقال “إن وجه الإرهاب ليس الوجه الحقيقي للإسلام”. “الإسلام هو السلام”. وبعد ثلاثة أيام، وفي جلسة مشتركة للكونغرس، حدد بوش التحدي القادم من القاعدة بتعابير سياسية وليس دينية أو ثقافية. وقال أمام الكونغرس “إنها معركة كل الذين يؤمنون بالتقدم والتعددية والتسامح والحرية”. أضاف “لن يكون هذا عصر الإرهاب. سيكون هذا عصر الحرية هنا وفي جميع أنحاء العالم “. وكان الموضوع الرئيسي لرئاسة بوش تعزيز الديمقراطية من خلال بناء الدولة.

ودعا خطاب الرئيس باراك أوباما الرئيسي إلى العالم الإسلامي في عام 2009 إلى “بداية جديدة” بين الدول الإسلامية والغربية، مشيراً إلى أن” الإسلام دَين الحضارة “، معلناً لطلاب جامعة القاهرة “نحن نعلم أيضاً أن القوة العسكرية وحدها لن تحل المشاكل “، كما تصور حلولاً سياسية واقتصادية لمواجهة التطرف.

“قال أوباما :” كل الناس يتوقون إلى أشياء معينة: حرية الكلمة، وأن يكون لك رأي في الطريقة التي تريد أن تُحكم بها، والثقة في سيادة القانون، وإقامة العدل على قدم المساواة، وفي حكومة تتسم بالشفافية ولا تسرق من الناس، حرية اختيار أسلوب الحياة التي يريد المرء أن يعيشها”، “هذه ليست أفكارا أمريكية فحسب، بل هي حقوق للإنسان ، ولذلك فإننا سنساندها في كل مكان”. كما عرض خططاً لإنفاق مليارات من المساعدات الأمريكية لبناء المدارس والمستشفيات والطرق والأعمال التجارية، ومساعدة النازحين بسبب الصراعات في العالم الإسلامي.

اتخذ دونالد ترامب مساراً مختلفاً بشكل صارخ خلال حملته الانتخابية. وقال ترامب لأندرسون كوبر، المذيع في شبكة /سي إن إن/، قبل أربعة عشر شهراً، “أعتقد أن الإسلام يكرهنا”. وقال لكل من شبكة ” إم إس إن بي سي” و” فوكس نيوز” إنه سيكون على استعداد لإغلاق المساجد في الولايات المتحدة. وكان في المناظرة الرئاسية في تشرين الأول الماضي، في لاس فيغاس، ينتقد المملكة العربية السعودية بشكل خاص. وقال “هؤلاء الناس هم الذين رموا الناس عن أسطح المباني”. “هؤلاء هم الناس الذين يقتلون النساء، ويعاملون النساء بشكل فظيع، ومع ذلك تأخذ أموالهم”. وتابع الموضوع في أول أيامه في منصبه، بأمر تنفيذي يحظر دخول أمريكا على سبع دول ذات أغلبية مسلمة (تم تخفيضها لاحقا ًإلى ست) . وقد حكمت محكمة في الولايات المتحدة بعدم قانونية هذه المسألة، بيد أن إدارة ترامب ما زالت تستأنف القرار.

حاول ترامب في أول زيارة له خارج البلاد، الضغط على زر إعادة ضبط العلاقة في السعودية، مهد الإسلام. واعتبر الإسلام “كأحد أهم الديانات في العالم” وزيارته كبداية “فصل جديد” بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي. في قصر من البذخ المبهر، تحدث إلى عشرات القادة الذين جمعهم السعوديون من العالم العربي والإسلامي. وفي المقابل، عاملته المملكة الغنية بالنفط، التي تعاني من الاضطرابات السياسية والعسكرية، مثل الملوك، من خلال نشر لوحات إعلانية في جميع أنحاء العاصمة السعودية تبرز وجه ترامب.

كانت رسالة ترامب الرئيسية، يجب على المسلمين أن يفعلوا أكثر من ذلك بكثير لمحاربة المسلحين الذين جاؤوا من شمال أفريقيا إلى جنوب آسيا منذ الحادي عشر من أيلول. وأضاف: إن دول الشرق الأوسط لا يمكنها أن تنتظر القوة الأمريكية كي تسحق هذا العدو من أجلها”. وبعد القراءة ببطء من الملقن، حث ترامب، وحتى طالب، “اطردوهم ! اطردوهم من أماكن العبادة! أطردوهم من مجتمعاتكم! أخرجوهم من أرضكم المقدسة! أخرجوهم من هذه الأرض!”.

كان بعضاً من لغة ترامب عن الإسلام بالكامل من كتاب إرشاد بوش-أوباما. وقال: “هذه ليست معركة بين ديانات مختلفة أو طوائف مختلفة أو حضارات مختلفة”. “هذه معركة ضد مجرمين همجيين الذين يسعون إلى طمس حياة الإنسان والناس الشرفاء ، كل ذلك باسم الدين”. وأعلن أنها “معركة بين الخير والشر”.

لم يستعمل ترامب أحد تعابيره المفضلة “الإرهاب الإسلامي المتطرف”. وقد حاول مستشاره للأمن القومي، ماكماستر، أن يتجنب الرئيس استخدام هذا المصطلح، على الأقل علناً. خلال الحملة انتقد ترامب أوباما لعدم استخدامه المصطلح، وحتى اتهم بأن “كل من لا يستطيع تسمية عدونا لا يصلح لقيادة هذا البلد”. وفي الرياض، دعا خطاب ترامب الأصلي، بدلاً من ذلك، إلى الحديث عن “التطرف الإسلامي “، لكنه خرج عن النص وتحدث عن” مواجهة أزمة التطرف الإسلامي، والإسلاميين، والإرهاب الإسلامي بجميع أنواعه “. العديد من المسلمين حساسين تجاه مسألة الربط بين الإسلام والتطرف.

تختلف استراتيجية ترامب بشكل لافت للنظر عن استراتيجية بوش وأوباما في مقاربتها العسكرية إلى حد كبير للتطرف. ومن أهم أهداف جولته الخارجية الأولى إقامة ائتلاف من الدول العربية والإسلامية لمواجهة التطرف ومواجهة إيران وتعزيز السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. وقد أُطلق على هذا التحالف اسم “ناتو عربي”.

ويبدو أن ترامب قد تخلى إلى حد كبير عن مفاهيم تعزيز الانفتاح السياسي أو معالجة المظالم الاقتصادية التي غذت الكثير من المعارضة والنزاعات، ولا سيما بين الشباب العربي. فحتى السعودية الغنية بالنفط لديها بطالة عالية في صفوف الشباب، ويقدر أن تتجاوز 30 في المائة. وقد أنتجت المملكة آلاف الجهاديين الذين انضموا إلى داعش والقاعدة.

وقال ترامب للقادة المسلمين الذين كانوا جالسين على كراس ملكية تحت ثريات ضخمة من الكريستال:” “إننا لسنا هنا لنحاضر”، لسنا هنا لنملي على الآخرين كيفية عيش حياتهم أو التصرف أو ممارسة عبادتهم. وبدلاً من ذلك، نحن هنا لتقديم الشراكة القائمة على المصالح والقيم المشتركة بهدف الوصول إلى تحقيق مستقبل أفضل لنا جميعاً”.

ربط ترامب سياسته لمكافحة الإرهاب بشروط تضمنها مصطلح”عقد الصفقة”: ستبيع واشنطن الأسلحة للعرب، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خلق وظائف في قطاع الصناعات العسكرية في الولايات المتحدة. وفي كلمته، استخلص الرئيس من الموضوع الرئيسي الدعوة بأن إدارته خلقت ما يقرب من مليون وظيفة جديدة، مضيفاً أن تعهد المملكة باستثمار مليارات أخرى في الولايات المتحدة سيخلق آلاف الوظائف الجديدة.

وكمرشح، اشتكى ترامب مراراً من أن الولايات المتحدة حصلت على القليل جداً من علاقتها مع المملكة. “أخبر السعودية وغيرها بأننا نريد (نطلب!) النفط مجاناً على مدى السنوات العشر المقبلة ،أو أننا لن نقوم بحماية طائرات بوينغ الخاصة 747 ادفعوا ! غرد ترامب ، في عام 2014.

في ذلك العام، غرد أيضاً: “أريد فقط أن أعرف كم هي المملكة العربية السعودية وغيرها من الذين نساعدهم على استعداد لدفع ثمن الادخار لمواجهة الانقراض الكلي. ادفعوا الآن! “وغرد في عام 2015، إن المملكة العربية السعودية” يجب أن تدفع غالياً! لا مجاملات. ”

إلا أنه تفاخر في الرياض، بشأن الأسعار المنخفضة التي تقدمها إدارته للسعوديين. “سنكون على يقين بمساعدة أصدقائنا السعوديين للحصول على صفقة جيدة من شركاتنا الدفاعية الأمريكية الكبرى”. وتفيد التقارير أن صهره ، جاريد كوشنر، تدخل شخصياً مع لوكهيد للتفاوض على صفقة أفضل للسعوديين.

في أحد تعليقاته الأكثر إثارة للدهشة، أعرب الرئيس عن تفاؤله بشأن مستقبل الشرق الأوسط، على الرغم من الحروب في ليبيا واليمن والعراق وسورية التي تسببت بمقتل مئات الآلاف، أكبر الأزمات الإنسانية واللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، وعودة الحكم الاستبدادي ،والكوارث التي حطمت الآمال التي أثارها الربيع العربي.

وقال ترامب للقادة المسلمين الذين اجتمعوا في الرياض “إن إمكانات هذه المنطقة كانت على الدوام كبيرة “، ربما كان الوهج الرائع للثريات أعمى رؤيته.

رويبن رايت، كاتبة مساهمة في موقع newyorker.com، وباحثة مميزة بمعهد الولايات المتحدة للسلام ومركز ويلسون. وهي مؤلفة كتاب “صخرة القصبة: الغضب والتمرد في أنحاء العالم الإسلامي”.

http://www.newyorker.com/news/news-desk/trumps-simplistic-strategy-on-jihadism