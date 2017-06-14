السباق المقبل لمستقبل منطقة اليورو

أبرز التوقعات

الآن وبعد أن فشلت القوى المشككة باليورو في الفوز في الانتخابات العامة في فرنسا وهولندا، فإن التحدي القادم لمنطقة العملة الأوروبية سيكون من إيطاليا، حيث ستجرى الانتخابات في أواخر عام 2017 أو أوائل عام 2018.

الانتخابات الوشيكة ستثير تساؤلات حول مستقبل إيطاليا المالي، إذ أن اثنين من الأحزاب الأربعة الأكثر شعبية في البلاد لديهما أجندة مشككة باليورو.

سيؤثر التشريع الانتخابي الجديد، الذي يجري النقاش حوله حالياً، على فرص الأحزاب الأوروبية في الحصول على السلطة.

في عام الانتخابات الحاسمة، تجاوزت منطقة اليورو العاصفة حتى الآن،فقد خسرت الأحزاب المشككة باليورو الانتخابات في بلدين رئيسيين هما فرنسا وهولندا، ومن المتوقع أن يكون حزب البديل الوطني في ألمانيا أسوأ حالاً في انتخابات ألمانيا العامة في أيلول. ولكن منطقة العملة لم تصل إلى بر الأمان بعد. فالتهديد الخطير التالي الذي تواجهه سيأتي من إيطاليا التي تستعد لإجراء انتخابات عامة يمكن أن تهدد استمرارية منطقة اليورو. وبالنظر إلى ارتفاع مستويات الدين في البلاد، وانخفاض النمو الاقتصادي، وهشاشة القطاع المصرفي، و المشاعر القوية المعادية للمؤسسة، فإن الانتخابات ستكون واحدة من أكثر المنافسات الانتخابية البارزة والتي، لا يمكن التنبؤ بها، في الاتحاد الأوروبي.

لقد تحمل النظام السياسي في إيطاليا نصيبه من الاضطرابات على مدى الأشهر الستة الماضية.إذ استقال رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي في كانون الأول بعد أن رفض الناخبون في البلاد حزمة اصلاحاته الدستورية، وحل مكانه باولو جنتيلوني في الشهر التالي. ومنذ ذلك الحين، اضطرت روما إلى مواجهة مجموعة من التحديات، بدءاً من القضايا المالية بين البنوك والشركات الكبرى إلى الضغط من قبل الاتحاد الأوروبي للحد من العجز المالي في إيطاليا. وفي الوقت نفسه، أدى فشل الاستفتاء الدستوري إلى تفاقم التوترات في حزب يسار الوسط الديمقراطي الحاكم ، الذي يحكم بدعم من أحزاب الوسط الصغيرة، مما دفع بعض أعضائه إلى الانفصال وتشكيل حزب جديد لتزيد الأمور تعقيداً، وقد أعرب رينزي عن نيته العودة إلى الحكومة ، بعدما استعاد منصبه كرئيس للحزب الديمقراطي في 30 نيسان. على ايطاليا حتى أوائل عام 2018 إجراء انتخاباتها العامة المقبلة، ولكن يعتقد رئيس الوزراء السابق أنه يمكنه أن يقود حزبه إلى النصر في انتخابات مبكرة.

وضع الأساس

على الرغم من أن الشائعات عن انتخابات مفاجئة كانت تحوم في إيطاليا منذ استقالة رينزي، إلا أنها لم تؤكد بعد. في الواقع، قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إنه لن يحل البرلمان و يسمح بإجراء انتخابات مبكرة ما لم ينسق المشرعون القوانين الانتخابية المتباينة التي تحكم المجلسين التشريعيين. يتمتع مجلس الشيوخ ومجلس النواب بسلطات تشريعية متساوية، ولكن تعيين أعضائهما يتم بآليات مختلفة. ونتيجة لذلك، يمكن لأحزاب مختلفة الفوز بالسيطرة على كل مجلس، مما يعقد العملية التشريعية.وقد وعد رؤساء المجموعات السياسية الرئيسية في البرلمان مؤخراً ماتاريلا بأنهم سيجرون نقاشاً حول قانون انتخابي جديد في أواخر أيار. ولكن تمرير مثل هذا التشريع قد يستغرق أسابيع، إن لم يكن أشهراً.

سيؤثر نوع النظام الذي يقرر المشرعون تأسيسه في إيطاليا على نتائج الانتخابات المقبلة.عادة ما تنتج النظم النسبية، التي يكون فيها تمثيل الحزب في البرلمان متوافقاً مع النسبة المئوية التي يحصل عليها في الانتخابات الوطنية، حكومات ائتلافية متعددة الأحزاب، مثل حكومات هولندا. وعلى النقيض من ذلك، تميل نظم الأغلبية كتلك الموجودة في المملكة المتحدة – حيث يأخذ الحزب الفائز في كل دائرة انتخابية جميع المقاعد البرلمانية لتلك الدائرة – إلى إنتاج حكومات أحادية الحزب أو بتحالفات صغيرة. وسيتعين على المشرعين أيضاً أن يقرروا ما إذا كان سيتم منح مقاعد مكافأة للحزب الفائز وتحديد عتبة الأصوات المطلوبة للدخول إلى البرلمان.

وسيكون التوصل إلى حل مناسب قولاً أسهل من القيام به فعلياً وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي يمتلك مقاعد أكثر من أي حزب آخر في كلا المجلسين البرلمانيين، إلا أنه يفتقر إلى الأغلبية المطلقة في أي منهما. وبعد ذلك سيتعين على رينزي وحزبه العمل مع المجموعات السياسية المتنافسة – وبالتحديد حركة “خمس نجوم” المناهضة للمؤسسة، وحزب فورزا إيطاليا”إلى الأمام إيطاليا” يمين الوسط ، ورابطة الشمال الشعبوية – لتمرير قانون انتخابي جديد.

وبينما تتنافس المجموعات القيادية الأربع على الهيمنة، سوف يدفع كل منها إلى نوع الإصلاح الذي يعتقد أنه سيخدم مصالحه على أفضل وجه. وقد دعا كل من رينزي وحركة “النجوم الخمس”، التي هي حالياً في مواجهة عنيفة مع الحزب الديمقراطي ، إلى إنشاء نظام أغلبية يمنح مقاعد إضافية للحزب الفائز. على أية حال، يأمل كل منهما كسب ما يكفي من الأصوات لتأمين حكومة الحزب الواحد. ومن ناحية أخرى، تفضل الأحزاب الصغرى النظم النسبية وتدعم تخصيص المقاعد الإضافية الممنوحة للائتلاف الفائز – بدلاً من حزب واحد – لتشجيع المجموعات الأكبر على العمل معها قبل الانتخابات. كما يؤيد الفصيل المنشق في الحزب الديمقراطي هذه الفكرة التي تضر بحركة” خمس نجوم” التي رفضت حتى الآن إقامة تحالفات مع الأحزاب الأخرى بما فيها رابطة الشمال. (قد يقرر الطرفان جيداً الانضمام إلى تحالف بعد الانتخابات القادمة، إذا ما أدت حركة ” خمس نجوم” أداء قوياً).

جدولة مواعيد الانتخابات

وفي حال فشل المشرعين الإيطاليين في تقديم قانون انتخابي جديد بحلول آذار 2018، وهو الموعد النهائي لحل البرلمان، فإنه لا يزال بإمكان البلد إجراء انتخابات بموجب القوانين القائمة. بيد أن القيام بذلك يمكن أن يجعل أحزاباً مختلفة تسيطر على كل من مجلسي الهيئات التشريعية، مما يعقد عملية صنع السياسات في إيطاليا.

حتى لو استقر المشرعون في إيطاليا على قانون انتخابي جديد، فمن المرجح ، على الرغم من ذلك، أن تؤجل الحكومة الانتخابات حتى نهاية العام. وينص الدستور الايطالي أنه يتعين على الحكومة الانتظار لمدة 45 يوماً على الأقل بعد حل البرلمان لإجراء انتخابات جديدة. وبعيداً عن المتطلبات القانونية، لدى الحكومة عدد قليل من شؤون الجدولة الزمنية الأخرى يجب وضعها في الاعتبار، فمن المقرر أن تستضيف ايطاليا على سبيل المثال قمة مجموعة الـ 7 التى ستعقد فى الفترة من 26 إلى 27 أيار، وهو التزام من المحتمل أن يمنع الحكومة الحالية من الاستقالة أثناء ذلك. وربما يحاول السياسيون الايطاليون أيضاً تجنب اجراء الانتخابات في تموز أو آب عندما يكون العديد من الناخبين فى إجازة. وسيتعين على الحكومة في منتصف تشرين الأول تقديم ميزانية عام 2018 إلى البرلمان. وبالنظر إلى الضغط الذي تمارسه مفوضية الاتحاد الأوروبي على إيطاليا لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب، قد تختار الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد تأجيل الانتخابات والسماح لجنتيلوني بالتخلي عن اتخاذ تدابير التقشف. وفي الواقع، أعلنت حركة “خمس نجوم” مؤخراً أنها ستختار مرشحاً لرئاسة الوزراء في أيلول، مما يوحي أنها لا تتوقع أن تُجرى الانتخابات قبل الربع الأخير من العام.

انتخابات مصيرية

وبغض النظر عن موعد إجراء الانتخابات، ستشكل الانتخابات العامة القادمة فى ايطاليا تحدياً آخر لمنطقة اليورو.ومن بين الأحزاب الايطالية الأربع الأكثر شعبية، طلبت رابطة الشمال وحدها إجراء استفتاء حول عضوية ايطاليا فى منطقة اليورو. ولم تشر حركة “خمس نجوم” حتى الآن إلى إجراء استفتاء في برنامجها الانتخابي، على الرغم من أن زعيمها بيبى جريللو دعا البلاد إلى الانسحاب من منطقة اليورو. وفي الوقت نفسه، ألقى حزب فورزا إيطاليا “إلى الأمام إيطاليا” اللوم على اليورو في نمو الاقتصاد الإيطالي البطيء، مقترحاً إعادة إدخال الليرة كعملة موازية. الحزب الديمقراطي هو المجموعة السياسية الرائدة الوحيدة في إيطاليا التي تدعم صراحة الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، انتقد رينزي في كثير من الأحيان حث بروكسل على التقشف وهاجم مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

واعتماداً على نوع النظام الانتخابي الذي يحدده البرلمان، قد تواجه الأحزاب الإيطالية المشككة باليورو صعوبة في الحصول على السلطة. فعلى سبيل المثال، ستواجه حركة “خمس نجوم” مشكلة في تشكيل حكومة في ظل نظام نسبي، إذ أنها تتجنب التحالفات مع أحزاب أخرى ولديها علاقات ضعيفة مع رابطة الشمال. لكن إذا أسس البرلمان نظام أغلبية، فإن حركة “خمس نجوم” سيكون لها،بذاتها، تأثير على الحكم في إيطاليا ،وهو احتمال من شأنه أن يثير عدم الارتياح في الأسواق المالية في أوروبا. ومن المحتمل أن يؤدي خروج إيطالي من منطقة اليورو، بعد كل شيء، إلى انهيار منطقة العملة بأكملها.

وبطبيعة الحال، فإن انتصاراً لحزب المشككين باليورو لن يعني زوال منطقة اليورو، فتنظيم استفتاء حول مشاركة إيطاليا في منطقة العملة سيتطلب إصلاحاً دستورياً، وهي عملية مطولة وملتوية، وحتى ذلك الحين، قد يقرر الناخبون البقاء في منطقة اليورو. ولكن وضع الأسر والشركات والمستثمرين في إيطاليا وخارجها سيجعلها على الحياد في مسألة انتقاد مستقبل الاتحاد. ويمكن أن تؤدي زيادة عدم اليقين، بدورها، إلى تشغيل المصارف في بلدان أوروبا الجنوبية أو ارتفاع عائدات ديونها.

وسواء حدث ذلك عاجلاً أم آجلاً، فستكون الانتخابات القادمة في إيطاليا اختباراً حاسماً لمنطقة اليور، ففيها ثاني أكبر نسبة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة وأعلى مستوى للديون بالقيم المطلقة. وقد نما اقتصادها بالكاد على مدى العقد الماضي، وظل معدل البطالة فيها مرتفعاً، ومع ذلك فإن مؤسساتها السياسية المتحجرة تتحكم بالإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها. والأهم من ذلك، تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن دعم اليورو منخفض بشكل خاص بين الناخبين الإيطاليين، مقارنة ببلدان أخرى في القارة. ونتيجة لذلك، فإنه حتى أكثر السياسيين الموالين لأوروبا ينتقدون الكتلة.

https://worldview.stratfor.com/article/next-race-eurozones-future