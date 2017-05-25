بعد فوز ماكرون فرنسا مقسمة إلى أربع

يعتبر انتصار إيمانويل ماكرون الكبير ضد مارين لوبان، وفقاً لمعظم المحللين السياسيين في فرنسا والخارج، نتيجة للصراع بين فكرتين متعارضتين حول ما يجب أن تكون عليه فرنسا. إنه نتيجة للنزاع بين الانفتاح والانغلاق. هناك تحليل مماثل يدور على مدار عدة أشهر حول الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا وانتصار دونالد ترامب في الولايات المتحدة. ولكن هذا التحليل خاطئ تماماً. إنها ليست فكرة ضد أخرى، وإنما هناك أربعة أفكار متعارضة. في فرنسا، وعلى خلاف ما هو عليه الحال في بريطانيا والولايات المتحدة، لا يوجد مثل هذين القطبين. ما لدينا هو، في الواقع، قطبية رباعية في المشهد السياسي.

اليوم، تركز معظم الديمقراطيات الغنية على قضيتين شائكتين للغاية. الأولى هي العولمة الاقتصادية. فمن جهة، هناك من يعتقدون أن العولمة نظام جيد له آثار إيجابية في الغالب على البشرية والأرض. ومن جهة أخرى، هناك من يعتقدون أن هذا النظام يجلب بطالة مرتفعة بسبب الإغراق الاجتماعي والضريبي، ويزيد من أوجه عدم المساواة في طبقة البركاريا(الفئة التي تعيش أوضاعاً هشة)، لصالح نسبة الـ 1 في المائة الأغنى: وهم مؤيدو مناهضة العولمة أو العولمة المتغيرة.

أما القضية الثانية المثيرة للانقسام بشكل كبير فهي الأقليات: المهاجرون وأولئك الذين يعرفون بأنهم من المثليات والمثليين. فمن جهة، لدينا من يدافعون عن الحق في المساواة.ومن ناحية أخرى، هناك من يدافعون عن الأولوية الوطنية – فرنسا أولاً، أو أمريكا أولاً، كما كانت حملة السيدة لوبان و ترامب الانتخابية، وكذلك هناك أولئك الذين يقفون ضد حقوق المثليين في إطار خطاب القيم الأسرية. ومن هنا ينشأ توتر سياسي بين الناخبين المؤيدين والمعارضين للأقليات.

وهكذا، يمكن للمرء أن يلحظ بسهولة وجود أربع كتل سياسية كبيرة متجانسة ومتماسكة في فرنسا.

هناك الكتلة المناهضة للعولمة ومؤيدة للأقليات: إنه حزب عمل جيريمي كوربين في بريطانيا، وبيرني ساندرز في الولايات المتحدة ،والآن جان لوك ميلينشون في فرنسا. إنهم الكتلة الاشتراكية.

هناك الكتلة المؤيدة للعولمة والمؤيدة للأقليات: إنها جناح بلير في حزب العمل في بريطانيا،و هيلاري كلينتون في الولايات المتحدة، والآن إيمانويل ماكرون في فرنسا. وهي الكتلة الليبرالية.

هناك الكتلة المؤيدة للعولمة والمناهضة للأقليات: الجزء الأكثر محافظة من حزب المحافظين في بريطانيا، والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، وحزب نيكولا ساركوزي الجمهوري في فرنسا. إنهم الكتلة المحافظة.

وأخيرا وليس آخراً، هناك الكتلة المناهضة للعولمة والمناهضة للأقليات: إنها حزب الاستقلال في بريطانيا، و ترامب في الولايات المتحدة، والسيدة لوبان في فرنسا. إنهم الكتلة المعادية للأجانب.

ومع ذلك، يجب أن نفهم ما يلي: إذا كان للعولمة الاقتصادية بعض الآثار الإيجابية، فإن لها أيضاً عواقب سلبية كبيرة، تتضمن،على وجه الخصوص، سقوط المزيد والمزيد من الضحايا فيما دعاه عالم الاجتماع البريطاني غي ستاندينغ بالبركاريا(الفئة المهمشة) . ومع ذلك، فإن لهؤلاء الضحايا من الجانب المظلم من العولمة جميعهم الحق في التصويت. لذلك، يزداد التصويت المناهض للنظام مع ازدياد البركاريا وسط جمهور الناخبين.

هناك نوعان من التصويت ضد النظام، فنظام تصويت كراهية الأجانب يركز على الناس الذين يرون في الهجرة الأخيرة كبش فداء للضائقة الاجتماعية التي يعانون منها: السيدة لوبان ،و حزب الاستقلال البريطاني، ودونالد ترامب. ويركز الاشتراكي على الشركات الكبرى والتمويل والنخب الغنية، باعتبارها مذنبة في بناء عولمة غير عادلة: السيد ميلينشون، والسيد كوربين، والسيد ساندرز.

لا يمكن إنكار صعود هذين النوعين المختلفين جداً من التصويت المناهض للنظام – تصويت الكراهية للأجانب وتصويت الاشتراكية. هذا هو السبب الذي يجعل النظر إلى الانقسام السياسي ثنائي القطب بين الانفتاح والانغلاق ساذجاً، نصف أعمى وغبي.

في فرنسا، الأرجح أن النخب لن تأخذ هذا التسونامي المزدوج على محمل الجد. بل على العكس من ذلك، إذا ما فاز السيد ماكرون ومؤيديه الليبراليون بالانتخابات البرلمانية في حزيران، فإن الرئيس الفرنسي الجديد يعتزم الإسراع بإلغاء الضوابط التنظيمية لأسواق العمل، وتقليل الحماية الاجتماعية، وتنفيذ تدابير تقشفية تجاه الخدمة العامة والرعاية الصحية.

المفارقة، تعني في فرنسا، أن الصعود المذهل للتصويت المناهض للنظام سيؤدي إلى تكثيف السياسات التي تنتج في الواقع هذا الصعود. لذلك، فإن الدورة السياسية الخمسية القادمة في فرنسا قد تبدو وكأنها قصة الحرائق والمصابين بهوس إشعال الحرائق.

*توماس غينولي أستاذ في معهد باريس للدراسات السياسية ومؤلف العولمة الحزينة.

http://www.theglobeandmail.com/opinion/after-macrons-win-france-is-divided-in-four/article34915063/?service=print