من هم الجهاديون الجدد؟!

الأصولية الدينية موجودة بشكل واضح، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى العنف السياسي. وما يحدث يبدو وكأنه مباراة في الجحيم. الرجال الذين يبحثون بالفعل عن وسيلة للموت المجيد (الاستشهاد) يتجندون في داعش. وضع الكاتب والباحث الفرنسي أوليفييه روي لنفسه مهمة استكشاف العلاقة بين الجهاد والموت في كتاب قصير سهل الفهم في نواحٍ كثيرة، على الرغم من الكلام الغامض في بعض الأحيان، وهو مُخرَج بجرأة وقوة وتظهر المقاربات العالمية المعرفية والفكرية للمؤلف بوضوح تام. (الكتاب الأول لروي كان عن تأثير الكونفوشيوسية).

احتل أوليفييه روي مناصب هامة في مراكز الأبحاث السياسية والاجتماعية في فرنسا بينها منصب مدير المركز الوطني الفرنسي للدراسات العلمية وحاضر في أبرز معاهد فرنسا كمعهد مدرسة الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية ومعهد دراسات العلوم السياسية في باريس، وعمل كمستشار لوزارة الخارجية الفرنسية ولمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، وله مؤلفات عديدة عن الإسلام والشرق الأوسط وعن التدهور الأمني في فرنسا وانتشار العنف والحركات المتطرفة فيها.

طرح روي في كتابه الجديد والذي يحمل عنوان “الجهاد والموت: النداء العالمي للدولة الإسلامية”، نظرية متطورة حول دوافع انخراط الشباب الأوروبي المسلم في الحركات الجهادية الإسلامية. ونظراً لأهمية هذه النظرية والجدال الكبير الذي أشعلته في أوساط المحللين الغربيين وخاصة المعارضين فكرياً للكاتب، كالباحث والمستشرق الفرنسي جيل كيبِل، المختص بقضايا الشرق الأوسط المعاصر والإسلام الغربي والذي انضم مؤخراً إلى “الربيع الجمهوري” وهي مجموعة يسارية من أجل تطبيق صارم للعلمانية. كما خصصت له كبريات الصحف الغربية أعمدتها لتفنيد خباياه، ونذكر أهمها مقالتين، الأولى في صحيفة الغارديان البريطانية، بقلم كريستوفر دي بيليغ، وهو كاتب وصحفي بريطاني من أصل فرنسي، يهتم بقضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ينشر مقالاته في الغارديان والنيو يوركر وغرانتا ونيو يورك ريفيو أُف بوكس. والثانية في صحيفة التايمز اللندنية، بقلم روجر بويز، الكاتب والصحفي البريطاني، مراسل صحيفة ذا تايمز اللندنية في برلين، المختص بقضايا السياسة الألمانية وشمال أوربا. وسنستعرض أهمّ ما جاء فيهما ثمّ سنضع بين أيديكم نصّاً محرراً من قبل المؤلف نفسه لكتابه وكانت قد نشرته صحيفة الغارديان.

إن الرجال الذين ينجرون وراء داعش تقودهم رغبة الموت، هذا ما يستهلُّ به بويز مقاله، ليتابع قائلاً، إن الكليات العسكرية في الولايات المتحدة تشجع طلابها على مشاهدة أفلام الزومبي (الأموات الأحياء)، ليس لتلقي عينات إضافية، ولكن لفهم إرهاب داعش. إنها إحدى طرق التحضير لقتال الجهاديين الذين لا يخشون الموت، بل يتبنوه، وقناعتهم بالموت تعطيهم ميزة خاصة. أما بيليغ، فبدأ مقالته بمجموعة من الأسئلة، كهل تمثل الجرائم والفظائع الإرهابية الأخيرة التطرف في الإسلام أم العدمية (والمقصود بالعدمية هنا عدم الاكتراث بأي دين أو معتقد أو المبادئ الأخلاقية حتى) بحثاً عن ذريعة؟ وهل تعاليم النبي محمد مسؤولة عن الجهادية الحديثة أم أن جهل الإرهابيين لدينهم يدل على أن الإسلام هو غطاء لنزاعات داخلية؟ ليجيب عنها بشكل غير مباشر، من خلال إجراء مقارنات لما جاء في كتاب روي الفيلسوف الماوي السابق، وكتاب كيبِل مناصر العلمانية “إرهاب في فرنسا”.

وبحسب بيليغ تطوّرت نظرية “أسلمة التطرف” في رواية “الجهاد والموت” لتعتبر أن الجهادية الأوروبية هي ضجة تشكلت من الخيال والتمرد. وكتب روي “إن الأصولية وحدها لا تنتج العنف”، ومثال ذلك الكاثوليكية البينديكتية. ويرجع التحريض على العنف في الإسلام إلى القرون الوسطى مع ابن تيمية ثمّ حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في العشرينيات، إلى ابن لادن. وبدلاً من تكرار ذلك، يفضل روي “نهجاً شاملاً” يشدد على انجذاب الجهاديين لثقافة الشباب، ورفضهم لالتزام آبائهم بالتعاليم الدينية، مع عدم الاكتراث بتحقيق الفضيلة في هذه الحياة والطمع بالنعيم والتخلص من كافة ذنوبهم دفعة واحدة.

ويضيف بيليغ، يلاحظ القارئ حيوية كتابة روي لدعم نظريته. نرجسية القتلة الجماعيين، والعبث على وسائل التواصل الاجتماعية. فقد فتحت داعش في بلاد الرافدين فضاء ألعاب جديد بالمعنى الحرفي، الصحراء الشاسعة التي يمكن للمرء اجتيازها بعربات الدفع الرباعي والشَعر والأعلام التي ترفرف ورفع البنادق (…) والشباب الفاشل من الضواحي أضحى أكثر وسامة وجاذبية، والكثير من الفتيات الصغيرات من الفيسبوك تذهب لجهاد النكاح.

وثمّن كلا الكاتبين، بويز وكيبل، المجهود الكبير الذي قام به روي من خلال التدقيق في سجلات حوالي 140 إرهابياً نشطاً في الغرب من الجهاديين الفرنسيين والبلجيكيين، وقارن النتائج مع التجربة البريطانية. فيقول “إنهم تقريباً من المسلمين الذين ولدوا من جديد (المهتدين حديثاً)، بعد أن عاشوا حياة علمانية صاخبة (…) الهدف هو نوع جديد من المسلمين، مسلم منفصل تماماً عن الروابط العرقية والوطنية والقبلية والأسرية، مسلم عالمي/معولم”.

ليغوص بعدها بيليغ في بحر المقارنة بين روي وكيبِل. فعلى عكس روي، يحدد كيبِل جذور الإرهاب الإسلامي من تجربة المسلمين في فرنسا. ويكشف في كتابه الأخير كيف أن الأسباب المحلية والدولية لهذه القضية، الناتجة عن الفشل الاقتصادي والاجتماعي، ساهمت بتجنيد العديد من الجهاديين. وكيبِل دقيق كجزم روا. لا ينبغي أن يكون هناك تناقض بين القول بأن الجهاديين هم مخلفات الحداثة، في الوقت الذي تدرس فيه الأحداث التي جعلتهم غير راضين أولاً، ثم غاضبين، وأخيراً متأثرين بعالم داعش. ويكرّس كيبِل في كتابه اهتماماً كبيراً لبلدة “لونيل” جنوب فرنسا، والتي بسبب العدد الكبير للمنضمين منها لصفوف داعش كانت ولفترة من الوقت عاصمة الجهاد الفرنسي. إن انخفاض مردود زراعة الكروم، والهجرة الجماعية من المستعمرات السابقة، والبطالة بنسبة 40٪ بين الشباب المسلم، كما أن نقاط الضعف الرمزية مثل بناء مسجد كبير سهلت كثيراً التطرف. وفوق كل هذا تحوم سحابة من “الإسلاموفوبيا” (الخوف من الإسلام).

ويختم بيليغ هذه المقارنة قائلاً، إن عضوية كيبِل في “الربيع الجمهوري” تربطه بقضية من شأنها أن تعزز النخب العلمانية، في حين أن روي يشير إلى أن هذه العلمانية نفسها، باعتبارها “الشكل الأيديولوجي الأقصى من العلمانية”، قد تساعد في تفسير تواجد العدد الكبير من الفرنسيين بين الجهاديين. وتحدث روي عن العوامل الخارجية التي وضعها كيبِل. وهنا هذا الماوي السابق يكشف جذوره الكاثوليكية المتعلقة بالخطيئة والاعتراف. ويضيف “يمكن للمتشدد أن يتوب، ولكن يجب عليه أولاً أن يتحمل مسؤولية ما فعله، أو أحياناً ما كان يعتقده فقط”.

أما بويز، فيستمرّ في تحليل كلام روا، فالافتراض الغربي الخمول بأن الجهاديين يتم جذبهم لوضع حزام من المتفجرات عن طريق إشباعهم بفكرة الجنة والحوريات، بحسب أوليفييه روا، افتراض خاطئ تماماً، فالروايات المثالية للحياة بعد الموت (الجنة) أقل أهمية من فعل الموت نفسه (الانتحار). وفي معظم الأحيان كانت مقاربات روي تنحصر بما يسمى الجهاديين من الجيل الثاني، وغالباً ما يكونوا من الأطفال المغاربة. ومع تطور الإرهاب في أوروبا على مدى السنوات الـ 15 الماضية، ظلّ ثابتاً وبشكل ملحوظ ليس فقط الأنواع التي تتحول إلى الإرهاب بل أيضاً الأهداف، المحطات والمطارات والمساحات المفتوحة المزدحمة مثل أسواق عيد الميلاد والمواقع اليهودية و”التجديف” كـتشارلي إبدو والرسوم الدنماركية.

ونتيجة لذلك لم تعد على داعش أن تقوم بعمليات التجنيد، فالجهاديون المحتملون في أوروبا لديهم إحساس واضح بما ينبغي استهدافه. وهذا ما مهد الطريق أمام زيادة أعداد ما يسمى “الذئاب الوحيدة”، ومن أهم خصائصهم أنه لا يتعين عليهم التنسيق، أو القيام بعمليات كبيرة أو حتى جمع الأسلحة. وبناء عليه تغيرت طبيعة الهجمات الانتحارية. ويمثّل الانتحار بالتالي تحدياً للأجيال، وتأكيداً للتفوق الأخلاقي، ولكن أيضاً “الرحمة”. “إنهم يموتون قبل شيوخهم، ولكن في ذلك ضماناً لخلاصهم وللحياة الأبدية، من خلال تضحياتهم يدخلون الجنة، وحتى أقاربهم يمكن لهم ذلك على الرغم من عيشهم لحياة الخطيئة”.

عمل روي الحيوي مليء بهذه الأنماط الخيالية، وهذا ما يعطيه قيمة. هناك الكثير من الكتابة غير المباشرة عن “العقل الإرهابي”، والكثير من الافتراضات حول غسل الدماغ. من خلال دراسة أهمية الموت لهؤلاء الجهاديين، يمكنه تعرية اضطراباتهم المتعددة.

ويختم بويز مقاله بالقول، إن المؤلف يأخذ مسألة “عدم التطرف”، ويقارن محاولات إعادة تثقيف الجهاديين العائدين بالتحكم بالعقول والذي تمارسه المجتمعات الشمولية. ويتغاضى عن هؤلاء المقاتلين الذين يعودون إلى أوروبا ويسعون إلى علاج حالتهم الطبية بدلاً من التوبة، فيعتبرهم أقرب إلى المدمنين على الكحول. وبدلاً من ذلك، يجب أن يتم تسليم المسلحين العائدين لتحمل مسؤولية ما قاموا به. الجهاديون قد لا يخافون من الموت، ولكنهم يريدون إنقاذ ماضيهم، وإعطاء أعمالهم معنى. ولهذا، عندما يعودون، يجب أن يواجهوا ولا يسمح لهم باللجوء إلى الخيال.

النص المحرر*

تظهر السير الذاتية للإرهابيين الأوروبيين “المحليين” أنهم من العدميّين (أتباع العدميّة) العنيفين الذين يتبنون الإسلام، أكثر من كونهم من الأصوليين الدينيين الذين يلجؤون إلى العنف.

هناك شيء جديد حول العنف الإرهابي الجهادي خلال العقدين الماضيين. عرف كلّ من الإرهاب والجهاد منذ سنوات عديدة، كما تعود أشكال الإرهاب “المعولم” – الذي يستهدف مواقع رمزية للغاية أو مدنيين أبرياء، دون أي اعتبار للحدود الجغرافية الدولية- على الأقل إلى الحركة الفوضويّة في أواخر القرن التاسع عشر. وما لم يسبق له مثيل هو الطريقة التي يتبعها الإرهابيون الآن عمداً في موتهم.

وعلى مدى السنوات العشرين الماضية – من خالد كيلكال، زعيم مؤامرة تفجير قطارات باريس عام 1995، إلى قتلة باتاكلان عام 2015 – فجّر تقريباً كل إرهابي في فرنسا نفسه أو قُتل على يد الشرطة. نطق محمد مراح، الذي قتل حاخاماً وثلاثة أطفال في مدرسة يهودية في تولوز عام 2012، بكلمات مختلفة لبيان شهير ينسب إلى أسامة بن لادن ويستخدمه عادةً الجهاديون الآخرون، “نحن نحب الموت كما تحبون الحياة”. فموت الإرهابي الآن لم يعد مجرد احتمال أو نتيجة مؤسفة لأعماله، بل هو جزء أساسي من خطته. ونفس الافتتان بالموت لوحظ بين الجهاديين الذين ينضمون إلى الدولة الإسلامية. وتعتبر العمليات الانتحارية الهدف الأسمى لالتزامهم معها.

هذا الاختيار المنهجي للموت هو تطور حديث. إن مرتكبي الهجمات الإرهابية في فرنسا في السبعينيات والثمانينيات، سواء كانت لهم صلة بالشرق الأوسط أم لا، خططوا بعناية لهروبهم. وفي حين يقرّ الإسلام بمزايا الشهيد الذي يموت في القتال، لا يعترف بأولئك الذين يسعون لموتهم (الانتحار محرم ومكروه في الإسلام)، لأن ذلك يتعارض مع إرادة الله. لذا، لماذا، على مرّ السنوات العشرين الماضية، اختار الإرهابيون الموت؟ ماذا يقال عن التطرف الإسلامي المعاصر؟ وماذا يقال عن مجتمعاتنا اليوم؟

السؤال الأخير هو الأكثر أهمية، لأن هذه النظرة للموت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقيقة أن الجهادية المعاصرة، على الأقل في الغرب – وكذلك في المغرب العربي وفي تركيا – هي حركة شبابية لا يتم إنشاؤها بشكل مستقل عن الديانة والثقافة الأبوية، ولكنها متجذرة بشكل اشمل في ثقافة الشباب. هذا الجانب من الجهادية المعاصرة أمر أساسي.

وأينما تَحدث كراهية الأجيال هذه، فإنها تأخذ أيضاً شكلاً من أشكال ثقافة الإكونوكلاسم (تحطيم وتسخيف المعتقدات التقليدية). فلم يقتصر الضرر على البشر فقط، فالكتب والتماثيل وأماكن العبادة دمرت أيضاً. الذاكرة تُباد، “مسح القائمة بنظافة” (كناية عن غسل الدماغ) هو هدف مشترك لحرس ماو تسي تونغ الأحمر ولمقاتلي الخمير الحمر وداعش. وكما كتب أحد الجهاديين البريطانيين في دليل التجنيد للمنظمة، “عندما ننزل في شوارع لندن وباريس وواشنطن … لن نسحب دماءكم فحسب، بل سندمر تماثيلكم ونمحو تاريخكم، والأكثر إيلاماً من هذا كله، سنحول أطفالكم ليمجدوا أسماءنا ويلعنوا أجدادهم”.

وفي حين تعتمد جميع الثورات على الحماس والطاقة عند الشباب، معظم هذه الثورات لم يحاول تدمير ما سلفه. فالثورة البلشفية قررت وضع الماضي في المتحف بدلاً من تحويله إلى أنقاض، ولم تفكر جمهورية إيران الإسلامية بعد ثورتها أبداً في تفجير برسبوليس (أو تخت جمشيد، مدينة جنوب إيران وكانت عاصمة الإمبراطورية الفارسية الأولى).

وهذا البعد التدميري الذاتي ليس له علاقة بسياسة الشرق الأوسط. بل هو نتائج عكسية كاستراتيجية. وعلى الرغم من إعلان داعش بأن مهمتها استعادة الخلافة، فإن عدميتها تجعل من المستحيل التوصل إلى حل سياسي أو الانخراط في أي شكل من أشكال التفاوض أو القيام بمجتمع مستقر ضمن حدود معترف بها.

الخلافة خيال، أسطورة كيان أيديولوجي يوسع أراضيه باستمرار. إن استحالتها استراتيجياً، يفسر لما اختار أولئك الذين يؤمنون بها، بدلاً من تكريس أنفسهم لمصالح المسلمين المحليين، اعتماد ميثاق الموت. ليس هناك منظور سياسي، ولا مستقبل مشرق، ولا حتى مكان للصلاة في سلام. ولكن في حين أن مفهوم الخلافة هو في الواقع جزء من خيال الدين الإسلامي، لا يمكن أن يقال نفس الشيء عن السعي وراء الموت.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يعدّ الإرهاب الانتحاري فعالاً حتى من الناحية العسكرية. فبينما يمكن العثور على قدر من العقلانية في الإرهاب “البسيط” – الذي ينتج عنه أضرار قليلة محددة بالأفراد مقابل إلحاق أضرار جسيمة بعدو أقوى بكثير– نجدها غائبةً تماماً عن الهجمات الانتحارية. وحقيقة أن المقاتلين المتشددين يستخدمون مرة واحدة فقط ليست عقلانية بتاتاً. والهجمات الإرهابية لا تخضع المجتمعات الغربية بل تثير ردة فعل عكسية. وهذا النوع من الإرهاب اليوم يطالب بالإسلام بديلاً عن نمط الحياة الغربية.

إن الارتباط المنتظم بالموت هو أحد مفاتيح فهم التطرف في الوقت الحاضر. البعد العدمي هو أمر مركزي. ما يغوي ويفتن هو فكرة الثورة النقية. والعنف ليس وسيلة. إنما غاية في حد ذاته.

هذه ليست القصة كاملة، فمن المعقول تماماً أن أشكالاً أخرى “أكثر عقلانية” من الإرهاب قد تظهر قريباً على الساحة. ومن الممكن أيضاً أن يكون هذا الشكل من أشكال الإرهاب مؤقتاً.

وترجع أسباب ظهور داعش وبدون نقاش لسياسة الشرق الأوسط، ولن يؤدي تغييرها إلى تغيير العناصر الأساسية للحالة. لم يخترع داعش الإرهاب، فهو ينهل من بركة موجودة بالفعل. وتكمن عبقرية داعش بالطريقة التي يوفر فيها للمتطوعين الشباب إطاراً سرديّاً يمكنهم من خلاله تحقيق تطلعاتهم. وكلما كان أولئك الذين يتطوعون للموت- المستضعفون والمعرضون للخطر والمتمردون من دون قضية- ليس لهم علاقة تذكر بالحركة، كلما كان ذلك أفضل لداعش، ولكنهم مستعدون لإعلان الولاء لداعش حتى تصبح أعمالهم الانتحارية جزءاً من السرد العالمي (التاريخ).

لهذا السبب نحن بحاجة إلى نهج جديد لمشكلة داعش، نهجٌ يسعى إلى فهم العنف الإسلامي المعاصر إلى جانب أشكال أخرى من العنف والتطرف التي تشبهه إلى حد بعيد – تلك التي تتميز، بتمرد الأجيال والتدمير الذاتي وانفصال جذري عن المجتمع وجمالية العنف وطوائف يوم القيامة.

وكثيرا ما يُنسى أن الإرهاب الانتحاري وتنظيمات مثل القاعدة وداعش، جديدة في تاريخ العالم الإسلامي، ولا يمكن تفسيرها ببساطة بظهور الأصولية. يجب أن نفهم أن الإرهاب لا ينشأ عن التطرف الإسلامي، وإنما من أسلمة التطرف.

وبدلاً من تبرئة الإسلام، تجبرنا “أسلمة التطرف” على أن نسأل لماذا وكيف وجد الشباب المتمرد في الإسلام نموذجاً لثورتهم إجمالياً. ولا ننكر حقيقة أن الإسلام الأصولي قد تطور على مرِّ الأربعين عاماً الماضية.

كان هناك انتقاد صريح لهذا النهج. يدعي أحد الباحثين أنني أهملت الأسباب السياسية للثورة – وهي أساساً الإرث الاستعماري والتدخلات العسكرية الغربية ضد شعوب الشرق الأوسط والاستبعاد الاجتماعي للمهاجرين وأطفالهم. ومن جانب آخر، اتهمت بتجاهل العلاقة بين العنف الإرهابي والتطرف الديني للإسلام من خلال السلفية، والتفسير الأكثر من محافظ للإيمان. إنني أدرك تماماً كل هذه الأبعاد، وأنا ببساطة أقول إنها غير كافية لحساب الظواهر التي ندرسها، لأنه لا توجد صلة سببية يمكن العثور عليها على أساس البيانات التجريبية المتاحة لدينا.

حجتي هي أن التطرف العنيف ليس نتيجة للتطرف الديني، حتى لو كان في كثير من الأحيان يأخذ نفس المسارات ويقترض نفس النماذج. وتوجد الأصولية الدينية بطبيعة الحال، وهي تطرح مشاكل اجتماعية كبيرة، لأنها ترفض القيم القائمة على الاختيار الفردي والحرية الشخصية. ولكنها لا تؤدي بالضرورة إلى العنف السياسي.

إن الاعتراض على أن المتطرفين بدافع “المعاناة” التي يعاني منها المسلمون الذين كانوا مستعمرين سابقاً أو ضحايا العنصرية أو أي نوع آخر من التمييز أو القصف الأمريكي والطائرات بدون طيار أو الاستشراق وما إلى ذلك، يعني أن الثورة تقاد في المقام الأول من قبل ضحايا. لكن العلاقة بين المتطرفين والضحايا أكثر وهمية من أن تكون واقع.

إن الذين نفذوا هجمات في أوروبا ليسوا من سكان قطاع غزة أو ليبيا أو أفغانستان. وهم ليسوا بالضرورة أكثر الناس فقراً أو أكثرهم إهانة أو أقلهم تكاملاً. وتبين حقيقة أن 25٪ من الجهاديين يتحولون، أن الصلة بين المتطرفين و”شعوبهم” هي أيضاً بناء وهمي إلى حد كبير.

لا يأتي معظم الثوار من طبقات المعاناة. في مطابقتهم مع طبقة العمال، “الجماهير” والمستعمرين، هناك خيار على أساس شيء آخر غير حالتهم المجردة. عدد قليل جداً من الجهاديين أو الإرهابيين يتحدثون عن قصص حياتهم الخاصة. فهم غالباً ما يتحدثون عمّا رأوه من معاناة الآخرين. لم يكن الفلسطينيون هم من أطلقوا النار في باتاكلان.

حتى منتصف التسعينات، جاء معظم الجهاديين الدوليين من الشرق الأوسط وقاتلوا في أفغانستان قبل سقوط النظام الشيوعي هناك عام 1992. وبعد ذلك عادوا إلى بلادهم للمشاركة في الجهاد، أو أخذوا قضيتهم خارج البلاد. وكان هؤلاء هم الذين شنّوا الموجة الأولى من الهجمات “المعولمة” (أول محاولة ضدّ مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، وضدّ السفارات الأمريكية في شرق أفريقيا عام 1998، وضدّ المدمرة البحرية الأمريكية كول عام 2000).

تم توجيه الجيل الأول من الجهاديين من قبل أمثال بن لادن ورمزي يوسف وخالد الشيخ محمد. ولكن منذ العام 1995 فصاعداً، بدأت سلالة جديدة في التطور- المعروفة في الغرب باسم “الإرهابي المحلي”.

من هم هؤلاء المتطرفون الجدد؟ نحن نعرف الكثير من أسمائهم بفضل تحديد الشرطة لمرتكبي الهجمات في أوروبا والولايات المتحدة. ولا يزال يتم اعتقال الكثيرين لتآمرهم للقيام بهجمات. ولدينا أيضاً جميع المعلومات عن السيرة الذاتية التي جمعها الصحفيون. ليست هناك حاجة للشروع في العمل الميداني المضني لمعرفة مسارات الإرهابيين. جميع البيانات والملفات متوفرة.

عندما يتعلق الأمر بفهم دوافعهم، لدينا تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي (تغريدات، دردشات، غوغل، محادثات سكايب، رسائل على الـواتساب والفيسبوك) يتواصلون مع أصدقائهم وعائلاتهم. ينشرون تصريحات قبل عملياتهم ويتركون وصايا مصورة. باختصار، حتى لو لم نتمكن من التأكد من أننا نفهمهم، نحن على دراية بهم.

لدينا بالتأكيد معلومات أكثر عن حياة الإرهابيين العاملين في أوروبا، أكثر بكثير مما لدينا عن الجهاديين الذين يغادرون إلى بلدان أجنبية ولا يعودون أبداً. ولكن، كما أظهرت دراسة صادرة عن معهد الدراسات السياسية في باريس “ساينس بو” والتي أجريت على الجهاديين الفرنسيين الذين لقوا مصرعهم في سورية، أن هناك أوجه تشابه كثيرة بين هذه الجماعات. هنا سأركز في المقام الأول على الفرنسيين البلجيكيين، الذين يزودون معظم صفوف الجهاديين الغربيين. وطبعاً هناك مجموعات كبيرة أيضاً من ألمانيا والمملكة المتحدة والدنمارك وهولندا لديها أيضا على الخطوط الأمامية.

باستخدام هذه المعلومات، جمعت قاعدة بيانات تضم نحو 100 شخص تورطوا في عمليات إرهابية داخل فرنسا، أو غادروا فرنسا أو بلجيكا للمشاركة في الجهاد العالمي في السنوات العشرين الماضية. وهي تشمل مرتكبي جميع الهجمات الكبرى التي تستهدف الأراضي الفرنسية أو البلجيكية.

ليس هناك ملف إرهابي قياسي، ولكن هناك ملامح متكررة. وأول استنتاج يمكن استخلاصه هو أن الملفات بالكاد تغيرت على مدى السنوات العشرين الماضية. ويتشارك كلّ من خالد كيلكال، (أول إرهابي محلي في فرنسا) والإخوة كواتشي (شارلي إيبدو، باريس، 2015) عدداً من السمات أهمها، هم من الجيل الثاني، مندمجون إلى حد ما في البداية، فترة من الجرائم الصغيرة، التطرف في السجن، الاعتداء والقتل في مواجهات مع الشرطة.

ومن السمات الأخرى التي تشترك فيها جميع الدول الغربية، أن المتطرفين هم تقريباً من المسلمين “الذين ولدوا مرة أخرى”، الذين يجددون فجأة شعائرهم الدينية، سواء بشكل فردي أو في سياق مجموعة صغيرة، بعد أن عاشوا حياة علمانية إلى حدّ الجموح- نوادي ليلية وشرب كحول ومشاركة في جرائم صغيرة. أدار الأخوان عبد السلام باراً في بروكسل، وخرجوا إلى الملاهي الليلية في الأشهر التي سبقت إطلاق النار في باتاكلان. يتجه معظمهم إلى العمل الإرهابي في الأشهر التالية لـ “إعادة تحويلهم” أو “تحويلهم” الديني (والمقصود بالتحويل وإعادة التحويل، هدايتهم إلى الإسلام)، ولكنهم عادة ما يظهرون علامات فعليّة على التطرف.

في كل حالة تقريباً، تكون العمليات، التي يتشكل فيها مجموعة متطرفة، متطابقة تقريباً. عضوية المجموعة هي نفسها دائماً، الإخوة وأصدقاء الطفولة ومعارف من السجن وأحياناً من معسكر تدريب. واللافت للنظر عدد المجموعات المشكلة من الأشقاء.

هذا التواجد الزائد للأشقاء لا يحدث في أي سياق آخر من التطرف، سواء على اليسار المتطرف أو الجماعات الإسلامية. وهو يسلط الضوء على أهمية البعد الجيلي (الفوارق بين الأجيال) للتطرف.

وكما كتب الجهادي السابق ديفيد فالات، يمكن تلخيص خطاب الدعاة المتطرفين على النحو التالي، “إن إسلام أبيك، هو الإسلام الذي تركه المستعمر وراءه، إسلام أولئك الذين يحنون ويطيعون. وإسلامنا هو إسلام المقاتلين والدم والمقاومة”.

وفي كثير من الأحيان يكون المتطرفون من الأيتام- كما كان الإخوة كواتشي- أو يأتون من أسر غير مستقرة نفسياً. وليسوا بالضرورة يرتدون ضدّ والديهم، بل ضدّ ما يمثلونه، الإهانة والتنازلات المقدمة للمجتمع، وما يعتبرونه جهلهم الديني.

معظم المتطرفين الجدد منغمسين بعمق في ثقافة الشباب، فهم يذهبون إلى النوادي الليلية، ويعاشرون الفتيات ويدخنون ويشربون. وما يقرب من 50٪ من الجهاديين في فرنسا، وفقاً لقاعدة بياناتي، لديهم تاريخ في ارتكاب الجرائم الصغيرة – وخاصة تجارة المخدرات، ولا يخلو الأمر من أعمال العنف كالسطو المسلح ولكن بشكل أقل شيوعاً- وتتكرر نفس الصورة في ألمانيا والولايات المتحدة – مع ملاحظة عدد ملفت لحالات الاعتقالات للقيادة تحت تأثير المشروبات- وحتى شكل وطريقة ارتداهم لملابسهم تتفق أيضاً مع ما يفضله شباب اليوم، الماركات المعروفة وقبعات مغنيي الراب والبيسبول، بعبارة أخرى “ملابس الشارع”، على الرغم من التنوع الإسلامي في الملابس.

ويحبون أيضاً سماع الموسيقى المعاصرة، كموسيقى الراب والخروج إلى النوادي. أحد أشهر الشخصيات المتطرفة هو مغني الراب الألماني دينيس كوسبيرت- المعروف أولاً باسم “ديسو دوغ” ثم أبو طلحة الألماني- الذي ذهب للقتال في سورية. وبطبيعة الحال، هم أيضاً متحمسون للألعاب والمغامرة ومولعون بأفلام العنف الأمريكية.

ويمكن أن يكون لميولهم العنيفة منافذ أخرى غير الجهاد والإرهاب- كحروب العصابات في مرسيليا- ويمكن أيضا توجيههم، إما عن طريق المؤسسات- أراد محمد مراح التجنيد في الجيش- أو الرياضة. غادرت مجموعة من المتحولين (المهتدين) البرتغاليين، معظمهم من أصل أنغولي، لندن للانضمام إلى داعش بعد التزامهم التدرب في نادي للملاكمة التايلاندية أنشأته منظمة بريطانية غير حكومية. فالنوادي الرياضية وخاصة القتالية هي أكثر أهمية من المساجد في الحياة الاجتماعية الجهادية.

يتحدث المتطرفون لغة بلد إقامتهم. في فرنسا، ثمّ غالباً ما يتحولون إلى نسخة سلفية عند إعادة تحويلهم (هديهم). وتضعهم فترات السَجن على اتصال مع “أقرانهم” المتطرفين وبعيداً عن أي دين مؤسساتي. ويزيد السجن العديد من العوامل التي تغذي التطرف المعاصر، بُعد الأجيال والثورة ضد النظام، ونشر السلفية المبسطة، وتشكيل مجموعة متماسكة، البحث عن الكرامة المتعلقة باحترام المعايير، وإعادة تفسير الجرائم على أنها احتجاج سياسي مشروع.

ميزة أخرى مشتركة هي المسافة الواحدة للمتطرفين من دائرتهم المباشرة. فهم لم يعيشوا في بيئة دينية على وجه الخصوص. كانت علاقتهم بالمسجد المحلي متناقضة، إما أنهم حضروا عرضياً، أو تم طردهم بسبب عدم احترامهم للإمام المحلي. ولم ينتمي أي منهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولم يعمل أيّ منهم مع جمعية خيرية إسلامية، ولم يشارك أيّ منهم في نشر الدعوة، ولم يكن أيّ منهم عضواً في حركة تضامن فلسطينية، وأخيراً، لم يكن لأيّ منهم، على حد علمي، ضلوع في أعمال الشغب التي جرت في الضواحي الفرنسية عام 2005. لم يتطرفوا على يد حركة دينية أولاً قبل التوجه نحو الإرهاب.

إذا كان هناك تطرف ديني بالفعل، فإنه لم يحدث في إطار المساجد السلفية، ولكن بشكل فردي أو داخل مجموعة. والاستثناءات الوحيدة هي في بريطانيا التي لديها شبكة من المساجد المتشددة التي يرتادها المهاجرون، ونتج عنها جماعة أكثر تطرفاً هي الشريعة لأجل المملكة المتحدة “الشريعة 4 يو كي” بقيادة أنجم تشودري. والسؤال إذن هو متى وأين يعتنق الجهاديون الدين؟ ينشأ الحماس الديني خارج الهياكل المجتمعية، متأخراً وفجأةً، وليس قبل وقت طويل من أن يتحرك الإرهابيون إلى العمل.

وللتلخيص: فإن المتطرف النموذجي هو شاب، مهاجر أو مهتدي من الجيل الثاني، وغالباً ما يكون متورطاً في جرائم صغيرة، مع عدم وجود تعليم ديني عملياً، ولكن لديه مسار سريع وحديث للتحويل أو إعادة التحويل، في كثير من الأحيان ضمن إطار مجموعة من الأصدقاء أو عبر الإنترنت أكثر منه عن طريق المسجد. ونادراً ما يبقى اعتناق الدين سراً، ولكنه لا يعني بالضرورة الالتزام الكامل في ممارسة الشعائر الدينية. وخطاب التحريض عنيف- العدو كافر ولا يمكن التوصل إلى حل معه- ويشمل أيضاً أسرته، الذين يتهمهم بممارسة الإسلام بشكل غير صحيح، أو رفض الهداية.

وفي الوقت نفسه، من الواضح أن قرار المتطرفين الالتحاق بالجهاد والرغبة بالانتماء إلى جماعة إسلامية متطرفة ليس مجرد خيار انتهازي. واعتماد الإسلام كشريعة يحدث فرقاً كبيراً بين الجهاد وغيره من أشكال العنف الذي ينغمس فيه الشباب. مشيراً إلى أن ثقافة العنف المتفشية هذه لا ترقى إلى “تبرئة” الإسلام. وحقيقة أن هؤلاء الشباب يختارون الإسلام كإطار للفكر والعمل أمر أساسي، وهذا هو بالضبط أسلمة التطرف التي يجب أن نسعى جاهدين لفهمها.

بصرف النظر عن الملامح المشتركة والتي نوقشت أعلاه، لا يوجد نمط نموذجي اجتماعي أو اقتصادي للتطرف. هناك تفسير شعبي وبسيط جداً، ينظر إلى الإرهاب على أنه نتيجة للتعايش غير الناجح بالمجتمع الغربي- وبالتالي نذير حرب أهلية قادمة- وهذا التفسير لا يأخذ بعين الاعتبار جماهير المسلمين المندمجين داخل المجتمع وبشكل ناجح وفعّال. على سبيل المثال، حقيقة لا يمكن تصديقها، أنه في فرنسا، نسبة المسلمين المنخرطين في سلكي الشرطة وقوات الأمن أكثر بكثير من المشاركين في الجهاد.

وعلاوة على ذلك، لا يأتي المتطرفون من مجتمعات متشددة. فبار الأخوان عبد السلام في مدينة بروكسيل كان في حيّ وصف بأنه “سلفي”- أيّ أنه سيكون هناك تقييد للأشخاص الذين يعاقرون الخمور والنساء اللواتي لا يرتدين الحجاب- ولكن هذا المثال يدلّ على أن واقع هذه الأحياء أكثر تعقيداً مما كنا نظن.

ومن الشائع جدا أن ننظر إلى الجهادية كامتداد للسلفية. ليس كل السلفيين جهاديين، ولكن كل الجهاديين من المفترض أنهم سلفيون، وبالتالي فإن السلفية هي البوابة إلى الجهادية. وبكلمة واحدة، يعتبر التطرف الديني المرحلة الأولى من التطرف السياسي. ولكن الأمور أكثر تعقيداً من ذلك، كما رأينا.

ومن الواضح أن هؤلاء المتطرفين الشباب هم مؤمنون مخلصون، فهم يعتقدون حقا أنهم سيذهبون إلى السماء، والإطار المرجعي لهم هو إسلامي بشدة. ينضمون إلى منظمات تريد إنشاء نظام إسلامي، أو حتى في حالة داعش، استعادة الخلافة. ولكن ما هو شكل الإسلام الذي نتحدث عنه؟

كما رأينا، لا يتوجه الجهاديون إلى العنف بعد التعمق بالنصوص المقدسة (الإلمام بالشريعة الإسلامية). وليس لديهم الثقافة الدينية اللازمة، والأهم من هذا، عدم اكتراثهم بنيلها. فهم لا يصبحون متطرفين لأنهم أساؤوا فهم النصوص أو لأنه تمّ التلاعب بهم. إنهم متطرفون لأنهم يختارون أن يكونوا كذلك، لأن التطرف أغراهم بكل بساطة. بغض النظر عن قاعدة البيانات المأخوذة كمرجع، ندرة المعرفة الدينية بين الجهاديين صادمة. ووفقاً لسجلات داعش المتسربة والتي تحتوي على تفاصيل لأكثر من 4000 مجند أجنبي، في حين أن معظم المقاتلين حاصلون على تعليم جيد، 70٪ يقولون إن لديهم معرفة بأساسيات الإسلام فقط.

وهنا من المهم التمييز بين صيغة الإسلام التي تبناها تنظيم داعش نفسه، والتي هي أكثر أرضية بكثير من المنهج التقليدي لتفسير كلمات النبي محمد، وتستند ظاهرياً على اجتهادات الـ”علماء”. وبين إسلام الجهاديين الذين يدّعون الولاء لداعش، والتي تتمحور أولاً حول رؤية البطولة والعنف في العصر الحديث.

التفاسير المنشورة والتي تملأ صفحات مجلتي دابق ودار الإسلام (مجلات داعش المكتوبة باللغتين الإنكليزية والفرنسية) ليستا سبباً مقنعاً للتطرف. فهي تساعد على توفير ترشيد لاهوتي لعنف المتطرفين- لا تعتمد المعرفة الحقيقية، بل على نداء السلطة. عندما يتحدث الجهاديون الشباب عن “الحقيقة”، فإنهم لا ينوهون أبداً إلى المعرفة المنطقية. هم يشيرون إلى يقينهم، وأحياناً إلى الشيوخ. على سبيل المثال، سيدريك، وهو فرنسي مهتدي، ادعى في محاكمته الخاصة، “أنا لست لوحة مفاتيح جهادية، لم أهتدي على يوتيوب. لقد قرأت كتب العلماء الحقيقيين”. قال هذا على الرغم من أنه لا يستطيع قراءة العربية والتقى أعضاء شبكته عبر الإنترنت.

وربما من المنطقي أن نبدأ الاستماع إلى ما يقوله الإرهابيون. تتكرر المواضيع نفسها مع كل منهم، مجمل ما أدلى به محمد صديق خان، زعيم المجموعة التي نفذت تفجيرات لندن في 7 تموز 2005، بعد وفاته.

الدافع الأول الذي ذكره هو الفظائع التي ارتكبتها الدول الغربية ضد “الشعب المسلم” (في نص البيان يقول: “شعبي في جميع أنحاء العالم”)، والثاني هو دور البطل المنتقم (“أنا مسؤول مباشرة عن الحماية والانتقام لكل الأخوات والإخوة المسلمين”، “الآن أنتم أيضاً ستتذوقون واقع هذا الوضع”)، والثالث هو الموت (“نحن نحب الموت بقدر ما تحبون الحياة”)، واستقباله في الجنة (“الله … انقلني إلى جوار أولئك الذين أحبهم من الأنبياء والرسل والشهداء”).

ولا يتواجد داخل المجتمعات الإسلامية لهؤلاء الإرهابيين من هو تواق للانتقام. إنه واقع غير تاريخي وغير مكاني. وعندما يشير الجهاديون إلى السياسة الغربية في الشرق الأوسط، يستخدمون مصطلح “الصليبيين”. فهم لا يشيرون إلى الاستعمار الفرنسي للجزائر.

لا يشير المتطرفون صراحةً إلى الفترة الاستعمارية. فهم يرفضون أو يغفلون عن جميع الحركات السياسية والدينية التي ظهرت قبلهم. ولا يتوافقون مع صراعات آبائهم، ولا يعود تقريباً أيّ منهم إلى بلده الأصلي من أجل الجهاد. ومن الجدير بالذكر أن أيّاً من الجهاديين، سواء ولدوا مسلمين أو تم تحويلهم، كانوا بحسب دراساتي جزء من حركة مؤيدة للفلسطينيين أو ينتمون إلى أي جمعية من الجمعيات التي تكافح الإسلاموفوبيا، أو حتى منظمة إسلامية غير حكومية. يقرأ هؤلاء الشباب المتطرفون النصوص الشرعية باللغتين الفرنسية أو الإنكليزية والتي يتم تداولها عبر الإنترنت، وليس باللغة العربية.

ومن الغريب أن المدافعين عن تنظيم الدولة الإسلامية لا يتحدثون أبداً عن الشريعة وبالكاد عن المجتمع الإسلامي الذي سيبنى بإشراف داعش. أولئك الذين يقولون إنهم ذهبوا إلى سورية لأنهم يريدون “العيش في مجتمع إسلامي حقيقي” هم عادة من العائدين الذين ينكرون المشاركة في العنف هناك- كما لو أن الرغبة في الجهاد والرغبة في العيش وفقاً للشريعة الإسلامية متعارضتان- وهم، بطريقة ما، لأن العيش في مجتمع إسلامي لا يثير الجهاديين، لا يذهبون إلى الشرق الأوسط للعيش، بل للموت. هذا هو التناقض، هؤلاء المتطرفون الشباب ليسوا طوباويين، هم من العدميين.

والأكثر تطرفاً حول المتطرفين الجدد عن الأجيال السابقة من الثوريين والإسلاميين والسلفيين هو كراهيتهم للمجتمعات القائمة، سواء الغربية أو الإسلامية. وهذه الكراهية تتجسد في السعي وراء موتهم عندما يرتكبون جرائم قتل جماعي. إنهم يقتلون أنفسهم في العالم الذي يرفضونه. منذ 11 أيلول 2001، كان هذا هو الأسلوب المفضل لدى المتطرفين.

إن الانتحاري الجماعي هو للأسف شخصية معاصرة شائعة. والمثال النموذجي هو مطلق النار في المدرسة الأمريكية، الذي يذهب إلى مدرسته مدجج بالسلاح، ويقتل عشوائياً أكبر عدد ممكن من الناس، ثم يسمح بقتله على يد الشرطة. وكان قد نشر بالفعل صوراً وفيديوهات على الانترنت، ادعى البطولة والسرور بأن الجميع بات يعرفه. وكان هناك في الولايات المتحدة وحدها 50 هجوماً أو محاولة هجوم من هذا النوع من العام 1999 وحتى العام 2016.

الحدود بين القاتل الجماعي الانتحاري من هذا النوع ومسلح الخلافة، ضبابية وغير مفهومة. فعلى سبيل المثال، وصف قاتل “نيس” بأنه مصاب بأمراض عقلية، وفي وقت لاحق كفرد من داعش وكانت جريمته مع سبق تصميم وإصرار. ولكن هذه الأفكار ليست استثنائية.

النقطة الأساسية هنا ليست الخلط بين كل هذه الفئات معاً. كل واحد منها محدد، ولكن هناك خيط مشترك لافت للنظر يمرّ من خلال عمليات القتل الجماعي التي يرتكبها الشباب الساخطون والانتحاريين. ما تقدمه تنظيمات مثل القاعدة وداعش هو النص.

قوة داعش باللعب على مخاوفنا. والخوف الرئيسي هو الخوف من الإسلام. التأثير الاستراتيجي الوحيد للهجمات هو التأثير النفسي. فهي لا تؤثر على القدرات العسكرية الغربية، بل تعززها بوضع حدٍّ لخفض الميزانية العسكرية. ولها أثر اقتصادي هامشي، هو تعريض مؤسساتنا الديمقراطية للخطر بقدر ما ندعوها إلى التشكيك في النقاش الدائر بشأن الصراع بين الأمن وسيادة القانون. والخوف هو أن مجتمعاتنا سوف تنهار وسوف يكون هناك حرب أهلية بين المسلمين و”الآخرين”.

نسأل أنفسنا ما يريده الإسلام، ما هو الإسلام، من دون أن ندرك للحظة أن عالم الإسلام هذا غير موجود، أن “الأمة” في أحسن الأحوال رغبة تقية وفي أسوئها وهم، وأن الصراعات هي أولاً وقبل كل شيء بين المسلمين أنفسهم، وأن مفتاح هذه الصراعات هو أولاً وقبل كل شيء سياسي، وأن القضايا الوطنية تظل مفتاحاً للشرق الأوسط والقضايا الاجتماعية مفتاح للتعايش.

ومن المؤكد أن داعش، مثل تنظيم القاعدة، قد صمم نظاماً وهمياً هائلاً يصور نفسه بأنه يغزو الغرب ويهزمه. إنه خيال ضخم، مثل كل الأيديولوجيات الألفية.

لكن وعلى عكس الأيديولوجيات العلمانية الرئيسة في القرن العشرين، الجهادية لديها قاعدة اجتماعية وسياسية ضيقة جداً. وكما رأينا، فإنه لا يحشد أو يحرّك الجماهير، وإنما يتغذى على أولئك الذين يتقوقعون في الهوامش.

هناك إغراء بأن نرى أيديولوجية متطرفة في الإسلام، تحشد المؤيدين من العالم الإسلامي، تماماً كما كانت النازية قادرةً على حشد عدد كبير من الشعب الألماني. ولكن الواقع أن ادعاء داعش إقامة خلافة عالمية وهم، وهذا هو السبب في أنها تجذب الشباب العنيف الذين لديهم أوهام العظمة.

*عنوان الكتاب “الجهاد والموت: النداء العالمي للدولة الإسلامية”. (Jihad and Death: The Global Appeal of Islamic State by Olivier Roy)

**مصدر النص المحرر:

https://www.theguardian.com/news/2017/apr/13/who-are-the-new-jihadis