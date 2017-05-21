كيف غير لينين وويلسون العالم؟!!

قبل ما يقرب من مائة عام ، عرض الرئيس وودرو ويلسون وفلاديمير لينين رؤيتين مسيحانيتين (خلاصيتين) وعالميتين تنافسيتين لنظام عالمي جديد.وقد مثل ذاك التحول التكتوني في التفكير الجيوسياسي صعوداً للسياسة الخارجية المدفوعة أيديولوجياً.ظهرت الرؤيتان في وقت واحد من الحواف الشديدة للحضارة الغربية، بهدف منع الإراقة غير المسبوقة للدماء في الحرب الكبرى.كانت تلك الرؤيتان تهدفان ليس لإنقاذ أوروبا من نفسها فقط ، بل بقية العالم من أوروبا أيضاً.على الرغم من أن لديهما القليل من القواسم المشتركة، فإن ويلسون ولينين تشاركا في تشابه واحد، إذ اعتبرا نفسيهما ثوريين في مجال الدبلوماسية والجغرافيا السياسية. لم يكن هناك أي خطر يضع النظام العالمي على المحك،وظهرت التبعية الوجودية بين روسيا والولايات المتحدة مع تعريف هويتهما الجديدة كلاعبين عالميين في إطار العلاقة بينهما.

في شباط عام 1917، أطاحت الثورة الشيوعية بسلالة رومانوف وجعلت الوفاق تحالفاً غير ديمقراطي.فبدون ثورة شباط، لم يكن لوعد ويلسون بـ “جعل العالم آمناً من أجل الديمقراطية” أي معنى.في خطابه الشهير في جلسة مشتركة للكونغرس في 2 نيسان عام 1917، أعاد الرئيس الأمريكي تفسير الحرب العظمى على أنها صراع “شعوب حرة والتي تحكم نفسها بنفسها ذاتياً” ضد “السلطة الأنانية والاستبدادية”.لم يفكر أي زعيم أوروبي بهذه الأفكار في آب من عام 1914 عندما برر تشابك الولاءات الوطنية والقومية والامبريالية والأسر الحاكمة الاندفاع إلى الحرب.

قام ويلسون بوضع الافتراض الأساسي الذي وجه السياسة الخارجية الأمريكية منذ ذلك الحين، أن الديمقراطيات لن تحارب بعضها بعضاً. كان ويلسون يهدف من وراء ربط التجسس مع الاستبداد وفساد سياسات توازن القوى، إلى تخليص العالم من سخرية الجغرافيا السياسية الأوروبية.وقال “إن الدول التي تحكم نفسها بنفسها لا تملأ الدول المجاورة لها بالجواسيس”، أو “تحدد مسار المؤامرات لتحقيق المكانة الهامة في الشؤون الخارجية”.

في الواقع، لم يكن لدى الولايات المتحدة أي مشاكل في التعاون مع ألمانيا حتى هددت حرب الغواصات غير المقيدة بشكل مباشر وجود الولايات المتحدة ومصالحها في عام 1917.وعلاوة على ذلك، رصدت المخابرات البريطانية الرأي العام الأمريكي بشأن الحرب واختارت بعناية لحظة لتبادل برقية زيمرمان مع العاصمة واشنطن لقلب الكفة لصالح المشاركة في النزاع.كانت وجهة نظر ويلسون واضحة، ومع ذلك، فإن قيادة أمريكا للنظام العالمي ستتخلى عن التقاليد الأوروبية في إبرام الصفقات التي تتم خلف الكواليس والمعاهدات السرية والتجسس.ستصبح الشفافية نسيج النظام العالمي الليبرالي الجديد.

بعد أسبوعين من خطاب ويلسون، وصل لينين إلى محطة فنلندا في بتروغراد وألقى خطاباً تضمن “أطروحات نيسان” الشهيرة التي اعتبرت الحرب بأنها صراع إمبريالي افتراسي تغذيه الطبيعة الرأسمالية للحكومات البرجوازية.وقال لينين،إن الحرب ستؤدي من خلال تحفيز المزيد من الثورات إلى “دولية جديدة” للديمقراطيات العمالية والفلاحية. احتوت الرؤية البلشفية أيضاً، مثلها مثل رؤية ويلسون،وعداً مثالياً لعصر ذهبي سلمي.كما عامل لينين الأممية باعتبارها عنصراً لا يتجزأ من الاشتراكية.في خطوة تتوقع ما كشف عنه ويكيليكس، قرر البلاشفة تشويه الدبلوماسية الأوروبية من خلال نشر المفاوضات والاتفاقات السرية بين الإمبراطورية الروسية وحلفائها سعياً إلى السلام دون تحالفات وإلحاق، تصور لينين نظاماً عالمياً ثورياً شفافاً يتجاوز الدبلوماسية الأوروبية التقليدية.

اعتقد كل من لينين وويلسون أن الأيديولوجية يمكن أن تحرر البشرية من الإمبريالية، وتهدف رؤيتهما الخلاصيتان المتنافستان كما عبر عنها في زمنهما لإضعاف الجغرافيا السياسية العالمية لأوروبا بعد ثلاثة قرون من هيمنة العالم القديم، فالمرء يعرف أزمة نظامية عندما تثير الظواهر الجغرافية والسياسية المتطرفة التحديات. وبهدف التغلب على الإرث الجيوسياسي للـ “القرن التاسع عشر الطويل”،افترض ويلسون ولينين أن انتشار الأنظمة المتماثلة أيديولوجياً سيضمن السلام.وسيحدد التعايش التنافسي لرؤيتيهما مصير العالم لبقية القرن.ولكن على الرغم من أن عصر السياسة الخارجية المدفوعة أيديولوجياً قد بدأ، إلاّ أنه لم يتطور بطريقة متصاعدة.

وقد تعرضت اليوتوبية الليينينية إلى التقويض من قبل ستالين المتشدد في الداخل والخارج في الثلاثينيات من القرن الماضي، في حين إن النصر في الحرب العالمية الثانية خلق أسطورة بديلة متجذرة في مجالات النفوذ واعتبارات توازن القوى في تسوية ما بعد الحرب.إن إدارة ترومان ستخطئ وحشية السياسات السوفييتية في أوروبا الشرقية المحتلة من أجل الخلاص، على الرغم من أن استعارة تشرشل “الجدار الحديدي” تتناقض مع مخاوف جورج كنان حول التوسع السوفييتي الذي لا هوادة فيه.لقد انزلق العالم إلى الحرب الباردة مع مدّ الأيديولوجية في تبسيط الحروب الأهلية المحلية والمبالغة فيها، مؤدية إلى تدويلها وهمجيتها ، كما هو الحال في كوريا وفيتنام.

تبني صيغة “العودة إلى الشيوعية تعني العودة إلى لينين”، وإحياء خروتشوف لرؤية لينين الخلاصية واستخدامها بنجاح لدعم إنهاء الاستعمار،ولكن عندما بدأت الخلاصية السوفييتية في الانهيار في ستينيات القرن العشرين، خاصة بعد غزو تشيكوسلوفاكيا، أعاد نظام بريجنيف تبني رواية مؤسسة الحرب الوطنية العظمى الجيوسياسية،وأصبحت اتفاقات هيلسنكي وتسويتها النهائية للحدود الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب محورية في بحث بريجنيف عن الشرعية الدولية.وفي الوقت نفسه، وسط كارثة اجتماعية واقتصادية في الغرب في السبعينيات، لجأت إدارة كارتر إلى حقوق الإنسان في محاولتها الأولى لتقويض ثقة موسكو المستعادة من جديد.

وفقط عندما استنفدت الأيديولوجية السوفييتية نفسها في الثمانينيات، أعاد الرئيس رونالد ريغان بعث الحرب الباردة مع الرؤية التي تقول بأن النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة سيهزم “إمبراطورية الشريرة”، وأصبح “التفكير الجديد” لـ غورباتشوف آخر رد فعل سوفييتي على تحدي الخلاصية الأمريكية، لكن رؤية الأمين العام للحزب الشيوعي بشأن التعددية الدولية، التي عبر عنها في خطابه الشهير في الأمم المتحدة في كانون الأول عام 1988، أصبحت الضحية غير المقصودة للانهيار السوفييتي.

استمرت لحظة أحادية أمريكا القطبية لجيل، ولكن المشروع العالمي الليبرالي يتفكك الآن ملقياً بالجروح التي تسبب بها جزئياً على: الفوضى في الشرق الأوسط، والأزمة المالية لعام 2008، وتسريبات سنودن.وفي الوقت نفسه، بدأت الدول النامية بالمطالبة بدورها في تحديد المستقبل الجيوسياسي والاقتصادي للعالم.

ما إذا كان النظام العالمي الناشئ سيصبح متعدد الأقطاب أو قطباً واحداً أمر لا يزال غير واضح، ولكن الأيديولوجية العالمية والخلاصية في طريقها إلى الانهيار، فالنظام العالمي الذي يقوده الغرب في أزمة، ولم تقدم أي عقيدة خلاصية بديلاً حتى الآن. وبدلاً من ذلك، زاد الانجراف نحو الإقليمية من تأثير القوى الصغيرة وسط فوضى تحول جيوسياسي عميق.يبدو أن عالم ما بعد الغرب يصبح عالم ما بعد الإيديولوجية أيضاً،فإدارة دونالد ترامب تبنت شكلاً من أشكال الاستثنائية الأمريكية المجردة من أهداف معولمة و خلاصية.

بعد قرن من ولادتها، دخلت رؤيا ويلسون ولينين الجيوسياسية الخلاصية التاريخ، ولكن اختفاءها عقد أيضاً إلى حد كبير إحساس العالم بأنه في عملية تشرذم سريعة.

*أنطون فيدياشين أستاذ مشارك في قسم التاريخ في الجامعة الأمريكية.

http://nationalinterest.org/print/feature/how-lenin-wilson-changed-the-world-19900?page=show