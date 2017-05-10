كيف تلاعبت القاعدة بـ دونالد ترامب و وسائل الإعلام الأمريكية

لا تزال المسؤولية عن حادثة الكيميائي في خان شيخون مثار شك كبير.

في وقت سابق، سأل رجل الأعمال في مدينة نيويورك سيتي، دونالد ترامب الذي أصبح رئيساً، الرئيس السابق باراك أوباما في أيلول عام 2013عن الضربة العسكرية الأمريكية ضد سورية. في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة تدرس استخدام القوة ضد سورية رداً على مزاعم (لم يتم إثباتها) بأن الحكومة السورية استخدم أسلحة كيميائية ضد المدنيين في منطقة الغوطة بدمشق. قال ترامب، عبر تغريدة، “إلى زعيمنا الأحمق جداً، لا تهاجم سورية،إذا قمت بذلك ستحدث أشياء سيئة للغاية ولن تحصل الولايات المتحدة من تلك المعركة على شيء”!

على الرغم من إعلان الرئيس أوباما ​​أن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الحكومة السورية “خطاً أحمر”، الذي سيتطلب ،إذا ما تم تجاوزه، عملاً عسكرياً أمريكياً، فإنه رفض في نهاية المطاف أن يأمر بالهجوم، مستنداً إلى حد كبير إلى تحذيرات جيمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية، أن المعلومات الاستخباراتية التي تربط الهجوم الكيميائي على الغوطة لم تكن مؤكدة.

أشار الرئيس باراك أوباما، في مقابلة مع مجلة The Atlantic ، عام 2016،إلى أن “هناك كتاب إرشادات في واشنطن يجب على الرؤساء إتباعه. كتاب إرشادات يأتي من مؤسسة السياسة الخارجية، ويحدد كيفية الاستجابة للأحداث المختلفة، والتي عادة ما تكون استجابة عسكرية. وأشار أوباما إلى أنه في حين يمكن لـ “كتاب واشنطن أن يكون مفيداً خلال أوقات الأزمات، يمكن له أيضاً أن يكون فخاً يؤدي إلى قرارات خاطئة”.

وكان خطه الأحمر حول استخدام الأسلحة الكيماوية، جنباً إلى جنب مع الخطاب الساخن الذي جاء من أقرب مستشاريه، بمن فيهم وزير الخارجية جون كيري، يشيران إلى ضرورة الرد العسكري، مثالاً على هذا الفخ. في النهاية ، اختار الرئيس أوباما التراجع، ولاحظ أن ” إسقاط القنابل على شخص ما لأنك تريد إثبات أنك تستطيع القيام بذلك،هو أسوأ سبب لاستخدام القوة “.

انتقدت وسائل الإعلام والجمهوريون وحتى أعضاء من حزبه، أوباما بشدة لقراره هذا.

ومع ذلك، في تشرين الثاني 2016، ضاعف دونالد ترامب كرئيس منتخب،الرهان على تجنب أوباما “كتاب واشنطن”. كان الوضع على أرض الواقع في سورية قد تغير جوهرياً منذ عام 2013، إذ استولى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسورية، وأقام “عاصمته” في مدينة الرقة السورية، وأعلن إنشاء “خلافة” إسلامية. وكانت الجهود الأمريكية لإزاحة الرئيس السوري من السلطة قد بدأت تثمر، مما أجبر روسيا على التدخل في أيلول 2015 من أجل دعم الرئيس السوري.

أعلن ترامب الذي خالف مواقف معظم صناع السياسة الأمريكية، الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، أنه يجب أن تركز الولايات المتحدة على قتال وهزيمة داعش وعدم السعي لتغيير النظام في سورية. ” موقفي”، قال ترامب: “أنت تقاتل سورية، سورية تقاتل داعش، وعليك التخلص من داعش. روسيا تقف الآن بشكل كامل مع سورية، والآن لديك إيران، التي أصبحت قوية، بسببنا، تتماشى مع سورية ….. الآن نحن ندعم المتمردين ضد سورية، وليس لدينا فكرة من هم هؤلاء الناس “. وعلاوة على ذلك، لاحظ ترامب، نظراً للوجود الروسي القوي داخل سورية، أنه إذا هاجمت الولايات المتحدة الأسد، “قد ينتهي بنا الأمر لمحاربة روسيا، ومحاربة سورية”.

على مدى أكثر من شهرين، بدا أن إدارة ترامب الجديدة تتنفس الصعداء لفكرة أن دونالد ترامب، مثل سلفه من قبله، ألقى “كتاب واشنطن” جانباً عندما يتعلق الأمر بالسياسة إزاء سورية. بعد إعلان سلسلة من الانتشارات العسكرية الجديدة في سورية والعراق بهدف مواجهة داعش على وجه التحديد، بدأت إدارة ترامب التعبير عن تحول كبير في السياسة حيال الرئيس السوري.

وللمرة الأولى منذ أن أعلن الرئيس أوباما في آب 2011 عن تغيير النظام في دمشق كشرط مسبق لوقف الصراع الأهلي الذي كان مستعراً منذ نيسان 2011، أعلن مسؤولون في الحكومة الأمريكية لم يعد الأمر كذلك. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي للصحافيين في 30 آذار 2017 “انتم تنتقون وتختارون معارككم “. وعندما ننظر إلى هذا الأمر، نتحدث عن تغيير الأولويات ولم تعد أولويتنا الجلوس والتركيز على رحيل الأسد “. وكرر كلمات هالي وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي أشار في نفس اليوم، خلال زيارة رسمية له لتركيا،” أعتقد أن …… وضع الرئيس الأسد سيقرره الشعب السوري “.

استمر هذا التوجه الجديد للسياسة لمدة لم تتجاوز خمسة أيام. في وقت مبكر من بعد ظهر يوم 4 نيسان عام 2017، بدأت صور مضطربة ومقاطع فيديو تبث من مدينة إدلب السورية من قبل نشطاء مناهضين للحكومة، بمن فيهم أعضاء ما يسمى “الخوذ البيض”، وهو فريق إنقاذ تطوعي تم تسجيل عمله في فيلم وثائقي يحمل نفس اسمه حائز على جائزة الأوسكار. وأظهرت هذه الصور ضحايا في مراحل مختلفة من الإجهاد، بما في ذلك الموت، ما قال الناشطون إنه نتيجة تعرضهم للأسلحة الكيميائية التي أسقطتها القوات الجوية السورية في بلدة خان شيخون صباح ذلك اليوم.

وقد تم بث صور هذه الوفيات المأساوية على قنوات وسائل الإعلام الأمريكية على الفور، حيث قام الخبراء بشجب الطابع المروع المشين للهجوم الكيميائي، الذي تم نسبه بالإجماع إلى الحكومة السورية، على الرغم من أن الأدلة الوحيدة المقدمة هي صور وشهادات لنشطاء مناهضين للأسد الذين كانوا ، قبل أيام فقط ، يشكون من التحول في السياسة الأمريكية فيما يتعلق بتغيير النظام في سورية. ورأى الرئيس ترامب هذه الصور، وكان يشعر بالقلق الشديد لما رأى، وخاصة صور الأطفال القتلى ومعاناتهم.

واستخدمت الصور كدليل في خطاب عاطفي من قبل هالي خلال خطاب ألقته أمام مجلس الأمن في 5 نيسان 2017، حيث واجهت روسيا وهددت بالعمل العسكري الأمريكي أحادي الجانب إذا ما فشل المجلس في الرد على الهجوم الكيميائي السوري المزعوم. وقالت هالي: “استيقظنا على صور، لأطفال يخرج الزبد من أفواههم ، ويعانون من تشنجات، وهم محملون بين ذراعي آباء يائسين”، حاملة مثالين على الصور التي قدمها النشطاء المناهضون للأسد. “رأينا صفوف من أجساد لا حياة فيها، وبعضها لا يزال في حفاضات … لا يمكننا أن نغلق أعيننا على تلك الصور. وقالت هالي: “إذا رفض مجلس الأمن اتخاذ إجراءات ضد الحكومة السورية، ” فإن أحداث كتلك التي وقعت في خان شيخون ، ستضطرنا إلى اتخاذ إجراءاتنا “.

في عام 2013، ووجه الرئيس باراك أوباما بصور لمدنيين قتلى ومصابين، بمن فيهم العديد من الأطفال الصغار، من سورية التي كانت تماثل في قسوتها تلك التي عرضتها السفيرة هالي. وكان وزير خارجيته، جون كيري، قد أدلى بخطاب حماسي كل ما دعا فيه هو ضرورة استخدام القوة العسكرية ضد سورية. طالب الرئيس أوباما، وتلقى، مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية من فريق الأمن القومي الذي يستهدف الحكومة السورية ، إلا أن تدخل جيمس كلابر، والشكوك التي كانت قائمة حول صحة المعلومات الاستخباراتية التي تربط الهجوم الكيماوي على الغوطة بالحكومة السورية، جعلت أوباما يتراجع عن إعطاء الضوء الأخضر لبدء القصف.

مثل سلفه الرئيس أوباما، طلب الرئيس ترامب من فريق الأمن القومي إعداد خيارات للعمل العسكري. وخلافاً لسلفه، لم يسع دونالد ترامب إلى الاعتماد في عملية صنع القرار على السماح لفريق الاستخبارات للتحقيق في ما حدث فعلاً في خان شيخون. مثل نيكي هالي، كان دونالد ترامب مدفوعاً برد فعله العنيف الغريزي على الصور التي ينشرها نشطاء معادون للأسد. وبعد ظهر يوم 6 نيسان، عندما كان يستعد لمغادرة البيت الأبيض لعقد لقاء قمة مع وفد برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينغ، بدا أن كلمات ترامب الغامضة رداً على سؤال أحد الصحفيين حول أي رد أمريكي تشير إلى أنه قد اتخذ قراره بالفعل. قال : “سترى”، قبل أن يسير بعيداً.

في غضون ساعات، أطلق زوج من مدمرات البحرية الأمريكية 59 صاروخ كروز توماهوك الرابع المتطور (بتكلفة تقدر بحوالي 1.41 مليون دولار لكل منها(، استهدفت الطائرات، والملاجئ المحصنة ، ومخازن الوقود، وإمدادات الذخائر، والدفاع الجوي ومرافق الاتصالات في قاعدة الشعيرات الجوية،التي تقع في وسط سورية. كانت الشعيرات مقراً لسربين من مقاتلات SU-22 روسية الصنع التي تستخدمها القوات الجوية السورية، والتي تم تتبعها من قبل الرادار الأمريكي عند إقلاعها من الشعيرات في صباح 4 نيسان 2017، وكانت فوق خان شيخون في الوقت الذي وقع فيه الهجوم الكيميائي المزعوم.

وكان الغرض من الضربة الأمريكية شقين، أولاً، إرسال رسالة إلى الحكومة السورية وحلفائها، وفقاً لما ذكره وزير الخارجية تيلرسون، “بأن الرئيس على استعداد لاتخاذ إجراء حاسم عندما يتطلب الأمر “، ولا سيما عندما يتواجد الدليل على هجوم كيميائي لا تستطيع الولايات المتحدة غض الطرف عنه “. والهدف الآخر، وفقاً للمتحدث باسم الجيش الأمريكي، هو “الحد من قدرة الحكومة السورية على استخدام الأسلحة الكيميائية”.

وعلاوة على ذلك، فإن سياسة شهر العسل التي لم تعلنها إدارة ترامب إلا مؤخراً تجاه تغيير النظام في سورية قد انتهت، إذ قال الرئيس ترامب للصحافيين قبل بدء الضربات الصاروخية “إنه أمر ممكن جداً وأنا أقول لكم إنه حدث بالفعل ،إن موقفي تجاه سورية والأسد تغير كثيراً”. وذهب الوزير تيلرسون أبعد من ذلك: “يبدو أنه لن يكون هناك دور له [الأسد] في حكم الشعب السوري”.

هذا التراجع في أساسيات السياسة والتوجه في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن أمر مذهل. لم يحد دونالد ترامب ببساطة قليلاً عن المسار، ولكن بدلاً من ذلك تحول 180 درجة كاملة. وقد تم استبدال السياسة السابقة المتمثلة في تجنب التورط في الشؤون الداخلية لسورية لصالح هزيمة داعش وتحسين العلاقات مع روسيا بتبن حاسم لتغيير النظام، والاشتباك العسكري المباشر مع القوات المسلحة السورية، واتخاذ موقف تصادمي تجاه ” الوجود العسكري الروسي في سورية.

بطبيعة الحال ، يمكن تفسير مثل هذا التغيير الكبير في السياسات بواقع جديد مدعوم بحقائق يمكن التحقق منها. لم يكن الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيميائية على خان شيخون واقعاً جديداً، حيث وقعت هجمات كيميائية داخل سورية بشكل منتظم، على الرغم من الجهود الدولية الرامية لنزع أسلحة سورية الكيميائية التي بذلت في عام 2013 والتي لعبت دوراً محورياً في وقف العمل العسكري الأمريكي في ذلك الوقت. وقد أسفرت التحقيقات الدولية في هذه الهجمات عن نتائج متباينة، يعزى بعضها إلى الحكومة السورية (وهو ما تنكره الحكومة السورية بشدة)، ويعزى معظمها إلى مقاتلين معارضين للنظام، ولا سيما من ينتمون إلى جبهة النصرة، وهي تنظيم تابعة للقاعدة .

وعلاوة على ذلك، هناك روايات مختلفة حول استخدام الأسلحة الكيميائية داخل سورية، يبدو أنها تلغي أي رد فعل متسرع يلقي باللوم على ما حدث في خان شيخون على الحكومة السورية فقط دون أي تحقيق رسمي. ولكن هذا هو ما حدث بالضبط. لقد حدث نوع من الفعل الكيميائي في خان شيخون،لكن ما هو في غاية الأهمية من هو المسؤول عن استخدام المواد الكيميائية التي تسببت في وفاة عدد كبير من المدنيين؟!.

لا أحد ينازع حقيقة أن طائرة مقاتلة سورية من طراز SU-22 قامت بمهمة تفجير ضد هدف في خان شيخون صباح 4 نيسان 2017. ومع ذلك، فإن الناشطين المناهضين للنظام في خان شيخون رسموا رواية بأن القوات الجوية السورية هي التي قامت بإلقاء قنابل كيميائية على السكان المدنيين النائمين.

وهناك جزء هام من المعلومات تم تجاهلها إلى حد كبير في تقارير وسائل الإعلام الرئيسية هو أن خان شيخون هي نقطة الانطلاق بالنسبة للجهاديين الإسلاميين الذين كانوا في قلب الحراك المناهض للأسد في سورية منذ عام 2011. وحتى شباط 2017،كانت تحتل خان شيخون جماعة مؤيدة لتنظيم داعش تعرف باسم “لواء الأقصى” دخلت في صراع عنيف في كثير من الأحيان مع تنظيم منافسها، جبهة النصرة (التي تحولت لاحقاً إلى تحرير الشام، ولكن أياً كان المسمى الذي تعمل به فهي ذراع لتنظيم القاعدة في سورية) حول الموارد والنفوذ السياسي بين السكان المحليين.

زعمت وزارة الدفاع الروسية أن لواء الأقصى كان يستخدم منشآت في خان شيخون وحولها لتصنيع قذائف كيميائية خام وألغام أرضية مخصصة لقوات داعش التي تقاتل في العراق. ووفقاً للروس، فإن منشأة خان شيخون للأسلحة الكيميائية تماثل مواقع مماثلة كشفتها القوات الروسية والسورية عقب إعادة السيطرة على المناطق التي كان المتمردون يسيطرون عليها في حلب.

في حلب، اكتشف الروس مختبرات إنتاج الأسلحة الخام التي تزود قذائف الهاون والألغام الأرضية بمزيج من غاز الكلور والفوسفور الأبيض، بعد أن أجرى خبراء عسكريون تحقيقاً شاملا ً باستخدام الطب الشرعي، قام الروس بتسليم عينات من هذه الأسلحة، إلى جانب عينات التربة من المناطق التي ضربتها الأسلحة المُنتجة في هذه المختبرات، إلى محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإجراء مزيد من التحقيقات.

لدى النصرة تاريخ طويل في تصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية الخام، استخدم في الهجوم الكيميائي الذي وقع عام 2013 على الغوطة غاز السارين المؤثر على الأعصاب منخفض المستوى محلياً، في حين استخدم في الهجمات في حلب وحولها في عام 2016 مزيج من الكلور و الفوسفور الأبيض. إذا كان الروس محقين، في أن البناء الذي تم قصفه في خان شيخون صباح يوم 4 نيسان 2017 كان ينتج و / أو يخزن الأسلحة الكيميائية، فإن احتمال انتشار عوامل فاعلة وغير ذلك من الملوثات السامة في الأحياء المحيطة عبر الرياح ، كبير.

غير أن الرواية المضادة التي قدمها الروس والسوريون تم السخرية منها وتجاهلها من قبل كل من وسائل الإعلام الأمريكية وإدارة ترامب. كما تم أيضاً تجاهل أساس الفرضية غير المنطقي التي طرحت للإجابة عن سؤال لماذا سيغامر الرئيس الأسد بكل شيء باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد هدف غير ذي قيمة عسكرية، في الوقت الذي تحول فيه التوازن الاستراتيجي للقوة لصالحه بشدة. وبالمثل، لماذا كانت روسيا التي استثمرت رؤوس أموال سياسية كبيرة في نزع أسلحة سورية من الأسلحة الكيميائية بعد عام 2013، تقف مكتوفة الأيدي حين نفذت القوات الجوية السورية مثل هذا الهجوم، خاصة عندما كان مثل هذا الوجود العسكري الروسي الكثيف في القاعدة وقت وقوع الهجوم؟

يبدو مثل هذا التحليل خارج نطاق وفهم السلطة الرابعة الأمريكية. وبدلاً من ذلك، فإن وسائل إعلام مثل شبكة “سي إن إن” تبنت فعلياً أي شيء يقال لها من مصادر أمريكية رسمية، بما في ذلك التلميح المنافي للعقل أن روسيا تواطأت فعلاً في هجوم الأسلحة الكيميائية، إذ تمت الإشارة إلى وجود الضباط الروس في قاعدة الشعيرات الجوية كدليل على أن روسيا كانت تعرف قدرة سورية الحربية الكيمياوية، لكنها لم تفعل شيئا لمنع الهجوم.

وللإبقاء على هذا التناقض، استفاد الجمهور الأمريكي وصانعو القرار من حملة دعائية متطورة تتضمن صور وروايات فيديو قدمتها قوى معارضة للنظام السوري ، بما في ذلك منظمات مثل “الخوذ البيض”، الجمعية الطبية السورية الأمريكية ، مركز حلب الإعلامي، التي لديها تاريخ في تقديم معلومات موجهة للترويج لرسالة معادية للأسد (دونالد ترامب قد اعترف تقريباً بشكل كامل بأن هذه الصور لعبت دوراً رئيسياً في قراره بإعادة تقييم رأيه بـ بشار الأسد وأمر بالهجوم الصاروخي على قاعدة الشعيرات الجوية).

العديد من المقاتلين المنتمين إلى تحرير الشام هم من قدامى المحاربين في معركة حلب، وهم على دراية وثيقة بأدوات وتجارة معركة الدعاية الواسعة التي شنت في وقت واحد مع القتال الفعلي في محاولة للتأثير على الرأي العام الغربي نحو تبني موقف أكثر عدوانية في المعارضة لحكومة الأسد السورية. وقد تم استخدام هذه الأدوات في الترويج لرواية مضادة حول حادثة خان شيخون الكيميائية (ومن المفارقات أن العديد من الناشطين ، بما في ذلك “ذوي الخوذ البيض”،قد تم تدريبهم وتجهيزهم بتكتيكات التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعية باستخدام الأموال المقدمة من قبل الولايات المتحدة ، لينتهي الأمر باستخدام هذه التقنيات للتلاعب بالرئيس الأمريكي للقيام بعمل من أعمال الحرب، وهو أمر لم يؤخذ بالاعتبار لدى موظفي وزارة الخارجية الذين وضعوا البرنامج ونفذوه).

ومع ذلك، فإن التدريب الإعلامي البسيط لا يمكن أن يغفل التناقضات الواقعية الأساسية. وفي وقت مبكر، وصفت وسائل الإعلام المعارضة للأسد حادثة خان شيخون على أنها هجوم بـ” غاز السارين”. أرسل أحد الأطباء المنتمين إلى تنظيم القاعدة الصور والتعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي توثق الأعراض مثل توسع حدقة العين عند المصابين ، الذي قام بتشخيصها على أنها ناجمة عن التعرض لغاز السارين . لكن السارين ، مادة عديمة الرائحة، عديمة اللون ، وتنتشر إما كسائل أو بخار. تحدث شهود العيان عن “رائحة نفاذة”، وغيوم “زرقاء-صفراء”،وهي مؤشر أكبر على استخدام غاز الكلور.

وبينما كانت وسائل الإعلام الأمريكية، مثل شبكة سي إن إن، قد تحدثت عن ذخائر “مليئة حتى الحافة” بغاز السارين تم استخدامها في خان شيخون، لا يوجد ببساطة أي دليل استشهد به من قبل أي مصدر يمكنه إثبات مثل هذه الرواية. وقد استشهد بصور الضحايا المفجعة التي تمت معالجتها من قبل عمال إنقاذ “الخوذ البيضاء” كدليل على أعراض شبيهة بالسارين، والمصداقية الطبية لهذه الصور موضع شك، لا توجد صور مأخوذة للضحايا في مكان الهجوم. وبدلاً من ذلك، فإن الفيديو الذي قدمه “ذوي الخوذ البيض” هو إزالة التلوث والمعالجة في قاعدة “الخوذ البيض” بعد أن تم نقل الضحايا إلى هناك، إما قتلى أو جرحى.

ويشكل عدم وجود ملابس واقية خاصة يرتديها أفراد “الخوذ البيضاء” أثناء معالجة الضحايا مؤشراً آخر على أن المادة الكيميائية المعنية ليست مادة حربية سامة ، ولو كان الأمر كذلك، لكان رجال الإنقاذ قد أصبحوا هم أنفسهم ضحايا (تتحدث بعض الروايات عن هذه الظاهرة فقط، ولكن ذلك حدث في موقع الهجوم، حيث قام عمال الإنقاذ بمعالجة مادة كيميائية “نفاذة حادة” – مرة أخرى، السارين عديم الرائحة).

تم نقل أكثر من 20 ضحية من ضحايا حادثة خان شيخون إلى المشافي التركية طلباً للرعاية، توفي ثلاثة في وقت لاحق. ووفقاً لوزير العدل التركي، تؤكد عمليات التشريح التي أجريت على الجثث أن سبب الوفاة هو التعرض لمواد كيميائية. وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أعراض ضحايا خان شيخون تتفق مع التعرض لكل من السارين والكلور. وقد استندت وسائل الإعلام الأمريكية إلى التصريحات التركية ومنظمة الصحة العالمية على أنها “دليل” على تورط الحكومة السورية، مع أن أي تعرض لمزيج الكلور والفسفور الأبيض المرتبط بأسلحة النصرة الكيميائية سيؤدي إلى أعراض مماثلة.

وعلاوة على ذلك، إذا كانت النصرة تقوم بتكرار استخدام السارين منخفض الدرجة الذي استخدمته في الغوطة في عام 2013 في خان شيخون، فمن المرجح أن بعض الضحايا المعنيين سيتعرضون لأعراض شبيهة بالسارين. ويمكن لعينات الدم المأخوذة من الضحايا أن توفر قراءة أكثر دقة للتعرض الكيميائي المحدد المعني، تم جمع هذه العينات من قبل أفراد تابعين لجبهة النصرة، وتم تسليمها إلى المحققين الدوليين (فكرة أن أي هيئة تحقيق جادة ستسمح للنصرة بتقديم أدلة شرعية دعماً للتحقيق حيث أنها واحدة من اثنين فقط من الجناة المحتملين حمقاء ،ولكن هذا هو بالضبط ما حدث). لكن إدارة ترامب اختارت التصرف قبل أن تتم معالجة هذه العينات، وربما خشية من أن نتائجها لن تدعم الادعاء الأساسي لاستخدام السارين من قبل القوات الجوية السورية.

وقد تبنت وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية بطريقة مفتوحة وطوعية الرواية المقدمة من قبل تنظيمات تابعة للقاعدة لها سجلها الموثق بشكل جيد في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وتشويه وتصنيع “الأدلة” لتعزيز السياسات المعادية للأسد في الغرب، بما في ذلك تغيير النظام . وقد اتخذت هذه الوسائل قراراً متعمداً بتبني وجهة نظر القاعدة تجاه الرواية التي قدمتها السلطات الحكومية الروسية والسورية دون أي جهد للتحقق من أي من الموقفين. بيد أن هذه الإجراءات يبدو أنها لا تصدم ضمير الرأي العام الأمريكي، عندما يتعلق الأمر بسورية، رغم أن وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية وجمهورها تخلت منذ فترة طويلة عن رواية القاعدة وعناصر إسلامية أخرى مناهضة للنظام.

الجناة الحقيقيون هنا هم إدارة ترامب، والرئيس ترامب نفسه. إن سجل الرئيس بإعطاء مزيداً من الثقل لما يراه على شاشة التلفزيون من الإحاطات الاستخباراتية التي قد يكون حصل عليها أو لم يحصل عليها ، وافتقاده للفضول الفكري، وعدم الإلمام بالفوارق الدقيقة والتعقيدات في كل من السياسة الأمنية الخارجية والوطنية، خلق الظروف، حيث صور ضحايا خان شيخون التي وزعت من قبل القنوات المناصرة لجبهة النصرة (أي ،القاعدة)،التي يمكن أن تؤثر على قرارات الحياة أو الموت الحاسمة.

أن يكون الرئيس ترامب عرضة لمثل هذا التلاعب الواضح ليس مستغرباً، نظراً لميله لتوجيه الضربات عبر تويتر عندما يشعر بالتجاهل . والأمر المشين أن فريق أمنه الوطني أجاز التلاعب به، ولم يفعل شيئا للتأثير على رأي ترامب أو العمل الحاسم ريثما يتم استعراض دقيق للحقائق، هو فضيحة. وسيظهر التاريخ أن دونالد ترامب ومستشاريه ووسائل الإعلام الأمريكية كانوا أكثر من مجرد راغبين في الحصول على خداع لتنظيم القاعدة والتابعين لها، الذين أدى تلاعبهم بالرواية السورية إلى تحول رئيسي في السياسات التي تعزز أهدافهم.

والفائز الآخر في هذه القصة المؤسفة هو داعش التي استغلت الضربة الأمريكية ضد الشعيرات لشن هجوم كبير ضد القوات الحكومية السورية حول مدينة تدمر (اعتبرت الشعيرات القاعدة الجوية الرئيسية للعمليات في منطقة تدمر) .إن انهيار العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يعني أنه في المستقبل المنظور على الأقل، سيصبح التنسيق الذي كان يحدث في القتال ضد داعش شيء من الماضي، حقيقة يمكن أن تعطي أملاً كبيراً لمقاتلي داعش. بالنسبة لرجل أكد كثيراً على هزيمة داعش، لا يمكن اعتبار أفعال الرئيس ترامب إلا أذى للذات ، وهو عمل يشبه ماتقوم به فرقة إطلاق النار الدائرية التي تميز أعمال شرطي كيستون، وليس القائد الأعلى لأقوى دولة في العالم.

ولكن الشخص الذي قد يضحك أخيراً هو الرئيس الأسد نفسه، فبينما ادعى البنتاغون أنه أدى إلى تدمير كبير في قاعدة الشعيرات الجوية، حيث أصاب 58 من 59 صاروخ كروز أهدافها، أعلنت روسيا أن 23 صاروخ كروز فقط أثرت على المنشأة، ولم تحدث سوى أضرار محدودة. ولم يتضرر المدرج .في الواقع، بعد ظهر يوم 7 نيسان 2017، أقلعت مقاتلة من سلاح الجو السوري من قاعدة الشعيرات إلى محافظة إدلب حيث هاجمت مواقع النصرة بالقرب من خان شيخون.

* كبير مفتشي الأسلحة الدوليين السابق الذي شارك في 52 مهمة تفتيش في العراق ومؤلف كتاب “العراق، سري : القصة غير المروية عن مؤامرة الاستخبارات لتقويض الأمم المتحدة والإطاحة بصدام حسين”.

http://www.huffingtonpost.com/entry/syria-chemical-attack-al-qaeda-played-donald-trump_us_58ea226fe4b058f0a02fca4d