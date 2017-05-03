تنظيم القاعدة يغير اسمه خدمة لأجندة الولايات المتحدة

يعترف كاتب المقال الذي نشرته مؤسسة راند بعنوان ” يمكن لتنظيم القاعدة في سورية تغير اسمه، ولكن ليس مخططاته”- بما كان يشك به بخصوص مجموعات إرهابية معينة عاملة في سورية – أنها تمر بمرحلة انتقالية في محاولة من الدول الراعية لضمان شرعيتها وتجنيبها التصفية وسط المد المتغير في ساحة المعركة.

وصفت مؤسسة راند كاتب المقالة، كولين كلارك بأنه “أستاذ السياسة في مؤسسة راند وزميل مشارك في المركز الدولي لمكافحة الإرهاب”:

في أعقاب الاقتتال الداخلي الأخير مع الجماعات المسلحة الأخرى في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، يبدو أن القاعدة في سورية اعترفت بالحاجة إلى ضمان الشرعية وتقديم نفسها للسكان المدنيين التي تسعى للتأثير عليهم ككيان سوري أصيل.

لكن، هذا ليس هدف تنظيم القاعدة فحسب – إنه هدف الولايات المتحدة نفسها بالإضافة إلى دول الخليج التي تمده بالمال والأسلحة لتأجيج الصراع المدمر في سورية منذ عام 2011.

وتابع كلارك قائلا:

السيناريو المرجح لتغيير التسمية لهذه المجموعات هو مجرد محاولة لشراء الوقت والإستمرار في القتال لوقت آخر. في الواقع، فإن تغيير الاسم لم يبطء وتيرة عمليات شن الهجمات التي تقوم بها المجموعة.

ويختتم بالإدعاء:

انه بعد مضي ست سنوات من الصراع في سورية، لم يصبح وجود القاعدة في البلاد أقوى من أي وقت مضى. في الواقع، إذا استطاعت التنظيمات الإرهابية التي يطلق عليها الغرب لقب “الجماعات الجهادية” المرتبطة بالقاعدة في سورية النجاح في تغير تسميتها، فإنها يمكن أن تتخذ خطوات للتمركز كلاعب سياسي، وكسب أهمية إضافية إذا انتهت الحرب في سورية أو أنهت المفاوضات هذه الحرب.

ويشير كلارك إلى أن المجموعات المسلحة التي تقاتل في سورية – كونها مرتبطة بتنظيم القاعدة – عقّدت بشكل كبير الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتعاونة معها بتمويل وتسليح ودعم جهودها الرامية لتغيير النظام ضد دمشق.

الامال بالقيام بلعبة قصف خطابية طويلة ومعقدة بما فيه الكفاية، لتشويش عامة الجمهور وتقديم جبهة غامضة للغرب وشركائه الإقليميين للحصول على دعم مباشر بشكل أكبر وعلى نطاق واسع أمر جوهري. وفي حين يبدو أن الإطاحة بالحكومة السورية مستحيل في الوقت الراهن، يبدو أن الولايات المتحدة وتركيا ومختلف دول الخليج العربي تقوم بمناورة لضم الأراضي ووضعها تحت سيطرة هذه الجماعات الإرهابية “التي غيرت تسميتها.”

وكما لوحظ سابقا، في كافة وسائل الإعلام الغربية، هناك جهد متضافر لتوفير تغطية للحفاظ على الجماعات التي تعمل بالوكالة و تقاتل في سورية مع اقتراب الصراع من نهايته. إن تبرير كيف يمكن لهذه الجماعات أن تجد لنفسها ملاذا آمنا في الخارج، أو إعادة تأهيل نفسها في جبهات سياسية شرعية، لا يعدو أن يكون خطاباً من سلسلة الخطابات التي استخدمها صناع القرار الغربيون في مكافحة المنظمات الإرهابية في الوقت الذي كانوا يعملون فيه كرعاة حصريين لهم.

في الواقع، مهما تبدو النقاشات المتكررة التي يقدمها الغرب”معقولة”، فإن احتمال وجود جبهة سياسية “شرعية” مكونة من إرهابيي تنظيم القاعدة لا يكون قائماً إلا في حال اعترفت الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون بها. ومن غير المرجح اعتراف سورية ، روسيا أو إيران و غيرها من الدول التي خارج نطاق نفوذ واشنطن بشرعية هذا الكيان.

ولكن بالنظر إلى الكم الهائل من الموارد التي يقدمه الغرب وحلفائه إلى هذه المنظمات الإرهابية منذ إنشاءها في الثمانينات، فإن استمرار هذا الدعم على الجبهات السياسية يبدو أمراً لا مفر منه. ومع ذلك، فإن أزمة المصداقية التي عانى منها الغرب في الوقت الذي يستمر فيه مشروعه في سورية سوف تتسع فقط إذا تم إنشاء مثل هذه الجبهة السياسية وإضفاء الشرعية عليها من الغرب وحلفائه.

ومن الناحية الجيوسياسية، وضعت الولايات المتحدة نفسها في زاوية أصبحت كافة الخيارات سيئة، حيث تنناقض خدعها السياسية المختلفة فيما بينها، وضع الغرب ديماغوجيين من الإسلاميين في مناصبهم ليزيدوا من الانقسام ويشغلوا المواطنين في حين أن الحكومات التي يشكلها هؤلاء السياسيون كقيادة تساعد على إنشاء جبهة سياسية للقاعدة بعد أن قدمت سنوات من المساعدات العسكرية والمالية والسياسية للتنظيم الإرهابي في ساحات القتال الممتدة من ليبيا إلى سورية وما بعدها.

إن قراءة من يُفترض أنهم جادون من صناع السياسة والمحللين الأمريكيين الذين يحاولون المطالبة بجبهة سياسية تقودها القاعدة تحمل أملاً ببناء شرعية لها في المستقبل، بعد ما يقرب من عقدين عن ما ما يسمى بـ “الحرب على الإرهاب”، هي قراءةٌ سريالية بشكل خاص. وبالنسبة للكثيرين، فإنه يساعد على توضيح حقيقة الإرهاب وكيف تتناسب مع البراعة الجيوسياسية التي تستخدمها الولايات المتحدة في سعيها لتحقيق الهيمنة العالمية. في حين دفعت الولايات المتحدة ثمنا باهظا لفشلها في سورية في العديد من المجالات، قد يكون فضح استغلالها للإرهاب واللعبة المزدوجة التي لعبتها – التي تلعب من خلالها الولايات المتحدة دور العدو ضد جبهات إرهابية مثل تنظيم القاعدة بينما ترعاها في الوقت نفسه– هو الثمن الأكبر الذي دفعته حتى الآن.

الموقع: Land Descovery Report