العدوان على مطار “الشعيرات” أنموذج لإرهاب الدولة

تماهى الفكر السياسي- القانوني في جلّ ما نراه أو نسمعه أو نعاينه بأن العمل الإرهابي يتأتى في صورته المعتادة من قبل شخصٍ طبيعي، أما الأشخاص الاعتبارية كالدول والمنظمات والتنظيمات والجمعيات… فقلما تم التطرّق إلى ما تقدم عليه من أعمالٍ إرهابية، أو دور أولئك الأشخاص بالإسهام في هذه الأعمال عبر التمويل، أو التدريب، أو الدعم، أو تيسير العمل الإرهابي، أو التخطيط له، أو تقديم العون أو المساعدة في تنفيذه… وهي في مجملها بعض من صور الأفعال أو الجرائم الإرهابية التي لم يغب أمر حدوثها عن المشهد السوري، والواقع الأليم الذي تعايشه الدولة السورية حكومة وشعباً وأرضاً منذ سنوات ست خلت لم تترك فيها بعض الدول والمنظمات والتنظيمات الدولية المعروفة للقاصي والداني من وسيلة للعدوان على بلادنا إلا آتته عبر دعم الإرهاب بكل الوسائل الممكنة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وإذا كانت قد بذلت العديد من الجهود من قبل الأمم المتحدة منذ إنشائها عام 1945، وكذلك قبلها من عصبة الأمم، لوضع تعريف محدد للعدوان، منعاً للحروب والنزاعات الدولية، وإحلال السلم والأمن الدوليين اللذين يمثلان هدفاً ومبدأ من مبادئ الأمم المتحدة، ما يعني وجوب الولوج إلى الطرق السلمية في حل المنازعات الدولية، وقد تكللت تلك الجهود في صدور قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم (29) تاريخ 14/12/1974، ووفقاً لهذا القرار فإن العدوان هو استخدام للقوة المسلّحة من قبل دولة ضد السيادة أو الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أنه وبموجب هذا القرار فإن الاستخدام للقوة المسلّحة من قبل دولة بصورة تتعارض وميثاق الأمم المتحدة يمثل دليلاً ظاهراً كافياً على العدوان، وأن مجلس الأمن بما له من صلاحيات يمكن ووفقاً لأحكام الميثاق أن يقرر أن التصميم على العدوان المرتب لا يمكن تبريره في ضوء الظروف المحيطة إذا كان العمل المعني، أو ما يرتبه من نتائج، لبس بالجسامة الكافية.

ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، واستناداً إلى قرار الجمعية المتحدة الموما إليه فإنه يعد من قبيل الأعمال العدوانية الهجوم من قبل القوات المسلّحة لدولة على إقليم دولة أخرى، ولو كان مؤقتاً. وكذلك الهجوم بوساطة القوات المسلّحة لدولة على القوات الجوية، أو البرية، أو البحرية لدولة أخرى… هذا فضلاً عن إرسال دولة أو تبنيها لمجموعات أو عصابات مسلّحة أو عصابات غير منظّمة أو مرتزقة للقيام بأعمال مسلّحة ضد دولة أخرى… مع الإشارة إلى ما ذكرناه مما يعدّ عملاً عدائياً قد أوردناه على سبيل المثال لا الحصر، وهو يجد مؤيده ومستنده في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة… بالإضافة إلى أنه لا يمكن لأي سبب عسكري أو اقتصادي أو سياسي من شأنه تبرير العدوان الذي في حال حدوثه يعدّ جريمة حرب وجريمة ضد السلام العالمي، هذا فضلاً عمّا يرتبه من مسؤولية دولية، وعدم الاعتراف بأي نتائج تريد الدولة المعتدية تحقيقه من وراء عدوانها.

ولطالما تداعت الصورة حول أعمالٍ إرهابية ينهض بها شخص طبيعي إما بنفسه أو عبر تنظيم إرهابي، وهذا هو الوضع الطبيعي في خضم المسؤولية الجزائية على صعيدي القانونين الداخلي والدولي إذ إنها تتم من قبل شخص، ولا يتصوّر ارتكاب الشخصيات المعنوية أو الاعتبارية لجرائم جنائية الصبغة، ومما لا شك فيه أن الدولة هي أهم شخص من الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية.

لكن الأمر مختلف بشأن الإرهاب، فقد بات من المتفق عليه أن العمل الإرهابي كحالة مادية قد تستهدف الأشخاص أو البنى التحتية أو الممتلكات العامة والخاصة… وبتعبيرٍ آخر كل فعل من شأنه نقل الجرم من حالة التفكير الذهني إلى الواقع الملموس، هذا بالإضافة إلى الركن المعنوي المتمثل في الإرادة الآثمة التي تتجه عن علم ووعي وإدراك نحو تحقيق النتيجة، وذلك كله بقصد إيجاد حالة من الذعر والرعب ليس في نفس الضحية، وإنما لدى أشخاصٍ آخرين بهدف حملهم على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وهذا هو كنه العمل الإرهابي، إنما يقع بالقدر ذاته من شخص طبيعي، كما يمكن أن يقع من شخص اعتباري.

وخلال قرن مضى كان إرهاب الدولة هو الصورة الشائعة في منطقتنا العربية، وعلى الأخص منذ قيام الكيان الإرهابي الإسرائيلي الصهيوني، ذلك أن جميع ممارسات العدو وأفعاله وتصرفاته قد كان الهدف منها ترهيب المنطقة بأكملها، دولاً وشعوباً.

واليوم ليس بخافٍ على أحد ما تقوم به دول ومنظمات وتنظيمات من أعمالٍ إرهابية بالأصالة تارةً وبالوكالة تارة أخرى، وذلك عبر الإمداد المباشر بالعتاد والسلاح والمال، وتسهيل الأعمال الإرهابية، والتدريب عليها، والتحريض على ارتكابها، وتزويد القائمين بها بالمعلومات الأمنية واللوجستية، وإمدادهم بأعداد إضافية من الإرهابيين… حتى تطوّر الأمر إلى حد ارتكاب العمل العدواني أو الإرهابي بشكلٍ مباشر من دون الحاجة إلى وسيط.

وإذا كان قد ثبت بقرار الجهة المعنية ونعني بذلك منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية عدم وجود هذا السلاح في سورية بعد أن تم التخلص منه بشكلٍ كامل، وإذا كان افتراض أن هذا السلاح قد استخدم بأي شكل من الأشكال إلا أن الفاعل لم يعرف حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر باعتراف رئيس المنظمة الذي صرّح بذلك بشكل واضح، لا بل إنه صرّح بصعوبة إرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى مثل هذه المنطقة التي تسيطر عليها عصابات إرهابية عدة، وإذا لم يكن لدى الدولة المعتدية أي دليل أو قرينة على قيام الجيش السوري بهذا العمل… فإنه لا يمكن تفسير العملية إلا بكونها عدواناً من جهة استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، ومن جهة أخرى على أنها عمل إرهابي لا يراد منه الفعل في حالته المادية المجردة (أي استهداف المطار) وإنما ترهيب جهات أخرى من خلال إيصال رسائل مباشرة وغير مباشرة.

وبمعنى آخر فإن ما قامت به الولايات المتحدة من قصف لمطار الشعيرات إنما جاء ليطمئن العدو الإسرائيلي الذي تعرضت طائراته إلى الاستهداف المباشر من قبل القوى الجوية السورية، كما أنه تهديد لمحور المقاومة، وللدول التي تحارب الإرهاب، وهي أولاً وأخيراً دعم للعصابات الإرهابية المسلحة التي كانت معنوياتها في الحضيض، ومحاولة للخروج من حالة الانقسام الداخلي في الولايات المتحدة حول شخص رئيسها الذي حاول ولو للحظات أن يسلك طريقاً غير مرغوب فيه من قبل اللوبي ومراكز القوى في الولايات المتحدة، فهو يريد أن يثبت أنه استطاع القيام بما لم يستطع سلفه القيام به، وأنه قادر على التصرف خارج نطاق القانون الدولي والشرعية الدولية… وبمعنىً آخر قادر على خلق حالة الرعب والرهبة، وقادر على العدوان، وليس بانتظار قرار من أحد، أو تفويض من أي جهة كانت… لتتحقق بذلك الرؤية التي أسلفنا الحديث عنها، ألا وهي “إرهاب الدولة”.

* أستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق