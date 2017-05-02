ما أشبه اليوم بالأمس الداعشية الكنسية والداعشية الإسلاموية

يبدو أن تاريخ التطور العام للبشر على اختلاف أممهم يخضع لقوانين عامة واحدة بغض النظر عن القوانين النوعية الخاصة بكل أمة على حدة..

والعام هو جوهرالخاص ومعناه كما تعلمنا الفلسفة العربية في العصر الوسيط وقبلها الفلسفة اليونانية في العصر القديم. ذلك لسببين، لأن جوهرالعام موجود في الخاص وليس العكس، وبالتالي فالمقولات، بمعنى معاني الجوهر – يعلمنا ابن رشد – موجودة في العام وليس في الخاص..

ومن أهم قوانين التطور العام لتاريخ البشرية هو أن إشغال الدين بالسياسة يضر بالاثنين معاً ويؤدي الى عرقلة التقدم البشري فيما يعد تناقضاً واضحاً مع مقاصد الدين، التي هي تقدُّم العالم وبناؤه..

إن إشغال الدين بالسياسة معناه حبس عملاق ثقافي وأخلاقي وإيماني في صندوق صغير اسمه السياسة. فالدين هو التوجه نحو بناء الشخصية الفاضلة، بدليل أن التكليف الديني شخصي، أما السياسة فهي إدارة تناقضات وصراعات ومصالح في واقع موجود. الدين تبشير بالواقع الفاضل، وهو افتراضي، بينما السياسة غوص في وحول الواقع الراهن والعمل على تطويره وحل تناقضاته حلاً توافقياً ..وليس تفاضلياً..

في القرن الرابع الميلادي قبلت روما المسيحية ديناً للدولة، واستخدمت الدين وسيلة للحكم. في القرنين السابع عشر والثامن عشر بدأت أوروبا بالتحرر من هذه الصيغة لتتوجه شيئاً فشيئاً نحو الثقافة الوضعية، لا على أساس إلغاء الدين وإنما فك الارتباط بينه وبين السياسة.

قامت هذه «الثورة الوضعية» عندما تفاقمت «الداعشية الكنسية» ومنعت التفكير العلمي وقيدت حريات الإنسان باسم المقدس، ووصلت هذه الداعشية حداً لا يمكن احتماله..

حصيلة هذه التجربة مأساوية. ففي القرن السابع عشر كان الناس في أوروبا يعيشون حياتهم على النمط نفسه الذي كان قائماً في القرن الرابع دون أي تقدم يذكر.

خسرت البشرية ثلاثة عشر قرناً من التطور. وعندما جاءت الثقافة الوضعية حققت المقاصد الحقيقية للدين في بناء الكون، وفتحت الآفاق رحبة أمام العلم، وفي أقل من ثلاثمائة عام أضحى لدينا الطائرة والسيارة والكومبيوتر وتكنولوجيا الاتصال والإعلام المذهلة..

وعندما كانت الداعشية الكنسية تسيطر على أوروبا كانت الدولة الأموية والعباسية تصر على فصل الدين عن الدولة فاتحة آفاق العلم والتطور .. ثم توقف هذا المسار عندما سيطرت الثقافة العثمانية على العرب والمسلمين، فكان أن زرعت بذور الداعشية الأولى لدرجة أن العرب أنفسهم يسمون العصر العثماني بعصر الانحطاط..

اليوم بعد عشرة قرون من سقوط الحضارة الأموية-العباسية تفاقمت الداعشية الإسلاموية ووصلت حدودها التاريخية تماماً كما وصلت الداعشية الكنسية هذه الحدود في القرن السابع عشر..

هل نحن على أبواب انتقال تاريخي الى الثقافة الوضعية تحقيقاً لمقاصد الدين، وتخليصاً لنقائه من داعشية منفلتة من عقالها؟؟.

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