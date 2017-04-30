المناطق الحدودية لأوروبا …. رياح التغيير تهب في كل اتجاه

الحدود المتاخمة لأوروبا في حالة تغير مستمر. من شواطئ بحر البلطيق إلى البحر الأسود، ومن قمم جبال الكاربات إلى جبال القوقاز، تعيد كل دولة في المنطقة الحدودية بين أوروبا وروسيا تقييم موقف سياستها الخارجية رداً على التغييرات الجيوسياسية الكبرى.

غربي هذه المجموعة، قضت مضاجع الاتحاد الأوروبي الانقسامات في أعقاب تصويت بريكزيت وتأجيج المشاعر القومية، ومع الانتخابات الحاسمة المزمع إجراؤها هذا العام في فرنسا وألمانيا و ربما في إيطاليا. في الشرق، لروسيا آذان صاغية في الإدارة الأمريكية الجديدة، التي تسعى لتحسين العلاقات مع موسكو كما أنها تركز أكثر على الجبهة الداخلية. على الرغم من أن التسوية الكبرى هي مهمة صعبة، حتى إمكانية فهم أو إعادة الاصطفاف مع الولايات المتحدة مكن روسيا من أن تصبح أكثر حزماً في محيطها.

كل هذا هز الصفائح التكتونية الجيوسياسية في المنطقة الحدودية. مع قلة الحواجز الجغرافية التي تفصلها عن أوروبا الغربية وروسيا، كانت المنطقة الحدودية دائماً عرضة للتأثيرات التنافسية من قبل كل من موسكو والغرب. تاريخياً، أفرزت النتائج ديناميكية وتحولاً في الأطياف السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية. لم تكن هذه البلدان – من انهيار الإمبراطوريتين الروسية والنمساوية المجرية إلى تفكك الاتحاد السوفييتي، إلى موجة من الثورات الملونة في فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي- غريبة عن التغيير الجيوسياسي الرئيسي والاضطراب.

مرة أخرى، تهب الرياح الجيوسياسية بقوة داخل المناطق الحدودية وحولها.

تهب هذه الرياح في اتجاهات مختلفة، بالرغم من أن كل بلد من البلدان الحدودية – التي تشمل دول البلطيق وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا وأوكرانيا ومولدوفا و بيلاروسيا ودول القوقاز – ترد على الظروف الجيوسياسية المتغيرة بشكل متباين. يختار البعض السعي نحو علاقات أوثق مع روسيا، والبعض الآخر يضاعفون رهاناتهم على التكامل الغربي، ولا يزال البعض الآخر يحاولون المشي على حبل مشدود بين موسكو والغرب. يتطلب فهم ما يقوم به كل بلد من أجل التكيف مع الظروف الجيوسياسية المتطورة وتحديد الوجهة التي يتجهون نحوها دراسة سياق الجغرافيا و الاستراتيجية الوطنية في جميع أنحاء المنطقة.

أوروبا الوسطى

في المناطق الشمالية من المناطق الحدودية، تنكشف دول البلطيق وبولندا بشكل مباشر على روسيا. بوقوعها في مناطق أقصى الشمال الشرقي لسهل الشمال الأوروبي، تجاور استونيا ولاتفيا البر الرئيسي الروسي بالقرب من سان بطرسبرغ، في حين تجاور ليتوانيا وبولندا كالينينغراد ، الحصن الروسي العسكري الواقع في قلب المناطق الحدودية. هذه الدول معرضة جداً للقوة العسكرية الروسية، كما يشهد على تاريخها تحت الاحتلال الروسي من القرن الـ 18 إلى القرن الـ20. تسلط زيادة التسلح و التدريبات العسكرية المتكررة ،والطلعات الجوية من قبل القوات الروسية في كلا المنطقتين في الآونة الأخيرة، الضوء على هذا الضعف. كأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تحظى بولندا ودول البلطيق بحيز من الحماية تجاه روسيا يفتقر إليها بلد مثل أوكرانيا. وقد عززت منظمة حلف شمال الأطلسي مؤخرا ذلك الحصن بنشر قوات حلف شمال الأطلسي في كل بلد على أساس المناوبة بشكل شبه دائم.

ومع ذلك، فإن هذه البلدان غير مستقرة ولا يمكن أن تكون متأكدة من التزام الناتو لأجل غير مسمى ، وخاصة منذ أن وصف دونالد ترامب الحلف بأنه “عفا عليه الزمن” خلال حملته الانتخابية قبل أن يعدل موقفه بعض الشيء بعدما أصبح رئيساً. وقد دفع هذا بولندا ودول البلطيق لبناء التعاون الأمني ​​الإقليمي بالتوازي مع الناتو من خلال توسيع العلاقات العسكرية مع الدول الاسكندنافية مثل السويد وفنلندا ومع أوكرانيا المجاورة. سوف تتكثف هذه الجهود في الأشهر والسنوات القادمة حيث تسعى هذه الدول لبناء سياسة تأمين في حال حدوث تراجع دعم حلف شمال الأطلسي (وبخاصة الولايات المتحدة).

بالتحرك جنوباً على طول المناطق الحدودية الأوروبية الوسطى، حيث يمهد السهل الطريق إلى مشهد أكثر وعورة، تبرز وجهة نظر مختلفة. ففي حين إن بولندا ودول البلطيق من بين الدول الأضعف داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي عندما يتعلق الأمر بروسيا، تتمتع دول مثل المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا بالمزيد من المنعة من جارها الشرقي الأكبر. بالإضافة إلى عدم وجود حدود مباشرة مع روسيا، فإن هذه الدول أيضا محمية إلى حد ما من علو مرتفع من جبال كاربات وهي سلسلة جبلية تتلوى حول حدودها الشمالية والشرقية. وخلافاً لبولندا ودول البلطيق، كانت الدول الثلاث محمية من روسيا لفترة طويلة من تاريخها، إذ كانت خاضعة إلى القوة العسكرية والنفوذ السياسي الروسيين وحدهما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الحرب الباردة. ليس من قبيل الصدفة، أن تكون علاقة هذه الدول مع موسكو أقل عدائية. كانت المجر على وجه الخصوص تدعو إلى إعادة النظر في علاقات الاتحاد الأوروبي مع روسيا، وحتى الدعوة إلى إنهاء نظام العقوبات ضد روسيا. حتى الآن حافظ الاتحاد الأوروبي على الإجماع عندما يتعلق الأمر بالتصويت على العقوبات، ولكن هذه السنة ستشهد الاختبار الأهم لتضامن الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة، خصوصاً إذا رفعت الولايات المتحدة عقوباتها ضد روسيا أو خففتها.

لدى بلدان أقصى الجنوب في أوروبا الوسطى، رومانيا وبلغاريا، حماية جغرافية أقل من روسيا نظراً لموقعها على البحر الأسود، حيث كانت روسيا تعزز قواتها أيضاً. تاريخياً، كانت رومانيا على خلاف مع روسيا حول السيطرة والنفوذ في مولدوفا، مقاطعة رومانية سابقة استولت عليها روسيا في القرن الـتاسع عشر. وفي الوقت نفسه لم يكن لبلغاريا مثل هذه النزاعات الإقليمية مع روسيا، وهكذا فقد كان لها علاقة أكثر واقعية مع موسكو. استمر هذا الاختلاف مع تبني رومانيا خطط حلف الناتو لتكثيف أنشطته ووجوده في منطقة البحر الأسود،فيما كانت بلغاريا أقل حماساً لذلك. وهكذا يتوقع أن تزيد رومانيا مشاركتها الأمنية ​​مع حلف الناتو – وكذلك مع الشركاء الإقليميين مثل بولندا – بينما ستسعى بلغاريا لعلاقة أكثر تعاوناً وأقل استفزازية مع روسيا.

أوروبا الشرقية

بالانتقال شرقاً على طول المناطق الحدودية، تصبح الصورة أكثر تعقيداً. مع عدم وجود نظرياً أي حواجز تفصل بينها وبين روسيا، ودول أوروبا الشرقية في أوكرانيا ومولدوفا وبيلاروسيا ، هي أكثر عرضة من الناحية الجغرافية إلى روسيا من نظيراتها في أوروبا الوسطى. وهذه الدول هي أكثر تكاملاً تاريخياً مع جارها الشرقي الأكبر، ولا دولة من هذه الدول حالياً أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الناتو. وهذا يعني أن هذه الدول مرت بتحولات أكثر ديناميكية في سياستها الخارجية استجابة للتغيرات الجيوسياسية الجارية حالياً في الغرب.

قد يكون البلد الأكثر تعرضاً للقلق هو أوكرانيا، التي تجاور قلب روسيا ويمكن القول البلد الأكثر استراتيجية لكلا من موسكو والغرب في المحيط السوفييتي السابق. منذ انتفاضة الميدان الأوروبي في عام 2014 والتي أدت إلى استبدال رئيس بميول روسية مع حكومة موالية للغرب، اعتمدت أوكرانيا على الدعم من قبل كل من أوروبا والولايات المتحدة في مواجهتها مع روسيا. وتصاعدت المواجهة لتحتل موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية وتدعم التمرد المستمر في شرق أوكرانيا. يجب على كييف الآن مواجهة احتمالية فقدان هذا الدعم، كما قال ترامب إنه يرغب في العمل بشكل وثيق مع روسيا في مناطق مثل سورية، حتى اقترح أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا يمكن استخدامها للمساومة بها بمسائل تتعلق بالتعاون في قضايا مثل خفض الأسلحة النووية. بغض النظر عن ما إذا كان هذا الأمر سيؤتي ثماره، هذا الكلام مقلق للغاية بالنسبة لأوكرانيا.

وفي هذا السياق، لم يشكل القتال المتصاعدة في شرق أوكرانيا بعد فترة وجيزة من تنصيب ترامب مفاجئة. كان لدى كل من كييف وموسكو حافزاً لجذب انتباه الإدارة الأمريكية الجديدة للصراع. وسعوا إلى ذلك عن طريق إنشاء ما يكفي من عدم الاستقرار كي يكون من الصعب القول إن الصراع مجمد، وبالتالي غير قابل للتفاوض. لروسيا حالياً اليد الطولى في هذا التنافس، كونها أصبحت منخرطة في المناطق الساخنة مثل سورية على وجه التحديد لجر الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات حول قضايا ذات أهمية استراتيجية أكبر لموسكو، مثل أوكرانيا.

من جهتها لا تزال ألمانيا رئيسة الاتحاد الأوروبي تضغط على روسيا لبذل المزيد من الجهد لتنفيذ بروتوكولات مينسك، الاتفاقية التي تهدف إلى إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا والموقع عليها من قبل كييف وموسكو والانفصاليين الأوكرانيين. لكن عقوبات الاتحاد الأوروبي أصبحت مصدراً للانقسام داخل الاتحاد، الانقسامات التي يمكن أن تتسع استناداً إلى نتائج الانتخابات المقبلة في أوروبا. الأمر الذي يترك أوكرانيا في موقف حرج في ما يخص دعمها الغربي. المزيد من التآكل في الدعم الغربي لها يمكن أن يحدث مع انقضاء العام ببطء ، وترك كييف تبحث عن تحالفات مكملة مع دول مثل بولندا ودول البلطيق.

مولدوفا ، البلد الحدودي الاستراتيجي الصغير، في خضم إعادة توجيه كبيرة في سياسته الخارجية. انتهجت مولدوفا مثل أوكرانيا في السنوات الأخيرة استراتيجية التكامل مع الغرب، بتوقيعها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2014، ولكن تزايد خيبة الأمل العامة مع حكومة البلاد الموالية للغرب أدت إلى انتخابات الرئاسة فى تشرين الثاني 2016 التي جاءت بزعيم اشتراكي من الموالين لروسيا ايجور دودن الذي كان يدعو إلى إلغاء اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وإقامة علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع روسيا. على الرغم من أن دودن يواجه معارضة إزاء مثل تلك الجهود من قبل البرلمان بقيادة تحالف موال للاتحاد الأوروبي، مولدوفا في طريقها إلى الاقتراب من روسيا والمزيد من الابتعاد عن الغرب، وهو اتجاه يمكن أن يكون مصادقاً عليه في الانتخابات البرلمانية في مولدوفا العام المقبل.

على الرغم من أن موقف روسيا بالنسبة إلى الغرب قد تحسن في عدة ولايات في المناطق الحدودية، فقد كان هناك انتكاسات في الآونة الأخيرة أيضاً. وتزايدت التوترات مع بيلاروسيا ، وهي بلد ينخرط بقوة داخل هيكل التحالف مع موسكو، حول أسعار الغاز الطبيعي. إعلان بيلاروسيا “أنها تحرر سياسة التأشيرات على المدى القصير لأكثر من 80 دولة (بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) أدى بروسيا لتشديد الرقابة على الحدود مع بيلاروسيا. ولكن تبادل اللغة العنيفة في هذه القضايا تم تنحيته جانبا، وقال قادة كل من بيلاروسيا وروسيا أن تحالفهما الاستراتيجي ليس معرضاً للخطر، وفي الواقع ازدادت العلاقات الأمنية والعسكرية الثنائية بين البلدين في الأشهر الأخيرة.ومع ذلك، فإن تودد مينسك المحدود والتدريجي إلى الغرب يعتبر بمثابة تذكير لموسكو أن موقعها في المناطق الحدودية ليس آمناً تماماً، حتى بين حلفائها الأكثر ولاءً.

القوقاز

إذا ذهبنا إلى مسافة أبعد باتجاه الشرق والجنوب لجولة خارج المنطقة الحدودية الأوروبية، فإن منطقة القوقاز الجبلية والمنقسمة تشكلت بشكل كبير من المواجهة بين روسيا والغرب وتطورها في الأشهر الأخيرة. من الناحية الجغرافية، تتمتع سلاسل جبال القوقاز الكبرى و الصغرى حالياً بدرجة من الحماية بين روسيا ودول القوقاز. ولكن مثل هذه الحواجز لا تجعلها غير قابلة للاختراق، كما أثبت الدمج التدريجي لروسيا لجنوب القوقاز إلى إمبراطوريتها ابتداء من القرن الـ 18. على الرغم من أن سيطرة موسكو في القوقاز انتهت مع انهيار الاتحاد السوفييتي، فإن استقلالها لم يجعلها محصنة بمواجهة النفوذ الروسي.

هذا هو الحال مع جورجيا، التي كانت على مدى العقد الماضي مندفعة بقوة نحو الغرب، وانتهجت تكاملاً أوثق مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بشكل خاص. وهذا ما جعلها على خلاف مع روسيا. خاضت الدولتان صراعاً عسكرياً قصيراً ولكنه حاد في آب 2008، عندما استخدمت روسيا نفق روكي الذي يعود للحقبة السوفيتيية – واحدة من عدد قليل من الطرق التي تختصر الطريق باتجاه شمال القوقاز – لغزو جارتها الجنوبية. لقد بنت المواقع العسكرية ، التي لا تزال موجودة في الأراضي الانفصالية المدعومة من موسكو في أبخازيا و أوسيتيا الجنوبية بسرعة، والتي تشكل خمس أراضي جورجيا السابقة، رغم ذلك ظلت جورجيا ملتزمة بالتكامل مع الغرب في السنوات اللاحقة، وقامت بتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2014 وافتتاح مركز تدريب لمنظمة حلف شمال الأطلسي على أراضيها في صيف 2015.

لكن تغير الظروف الجيوسياسية في الأشهر الأخيرة، أدى بالحكومة الجورجية إلى السعي إلى إقامة علاقة أكثر واقعية مع روسيا. وقد طورت تبليسي وموسكو العلاقات الاقتصادية والطاقة بشكل أقوى، في حين اقترحت جورجيا خططاً لتخفيف عزلتها العقابية على أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، في حين أنه من غير المرجح أن تتخلى جورجيا عن جهود التكامل مع الغرب، تبدو على استعداد متزايد للعمل مع روسيا طالما يجب أن تتساءل عن التزامات الغرب الأمنية .

على الجانب الآخر، ظلت أرمينيا حليف الروسي الذي تعتمد عليه موسكو في المناطق الحدودية التي شهدت علاقاتها مع موسكو اختباراً في الأشهر الأخيرة. وعلى الرغم من عضوية أرمينيا في التحالف العسكري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي الذي تقوده موسكو، ووجود القوات الروسية المؤلفة من 5000 على أرضها، كانت موسكو ضعيفة في دعمها يريفان في مواجهة أرمينيا المستمرة مع أذربيجان. القضية الرئيسية التي تقسم الجارتين هي ناغورنو كاراباخ، المنطقة الاستراتيجية، الجبلية التي كانت جزءا من أذربيجان في زمن الاتحاد السوفييتي لكن الأغلبية الإثنية فيه من الأرمن، والتي انفصلت خلال حرب 1994. لا يزال الصراع يثار بقصف عبر الحدود بين البلدين. تبنت روسيا موقفاً محايداً في أعقاب التصعيد في العمليات العدائية في نيسان الماضي، وتركت أرمينيا مصابة بخيبة أمل من موقف موسكو بشأن افتقارها إلى الأمن والدعم السياسي في الصراع. ومع ذلك، افتقار أرمينيا للشركاء البدائل لم يترك أمام يريفان أي خيار سوى الحفاظ على التوافق الاستراتيجي مع روسيا، وهذا على الرغم من حقيقة أن التعاون الأمني ​​بين موسكو وباكو ازداد في الأشهر الأخيرة.

في الواقع عززت روسيا مكانتها باعتبارها الحكم الرئيسي في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، وموسكو الآن في وضع يمكنها من استخدام نزاع ناغورنو كاراباخ لتعزيز مصالحها الاستراتيجية في كلا البلدين. لأذربيجان كل المصلحة في خلخلة الوضع الراهن في ناغورنو كاراباخ وعلى استعداد للعمل بشكل وثيق مع روسيا لنقل الصراع في اتجاه يعيد فتح المفاوضات، لأن ذلك يمكن أن يشهد إعادة الأرض إلى أذربيجان – طموح يمكن أن تستغله روسيا لصالحها لزيادة نفوذها في أذربيجان. أرمينيا في الوقت نفسه لا تستطيع تحمل اتخاذ خطوة كبيرة من تلقاء نفسها، وخصوصاً أن روسيا تسيطر على معظم أنظمة أسلحتها الاستراتيجية. كلما طال أمد المواجهة، تأكد أنه لا يمكن لأياً من الطرفين القيام بخطوة كبيرة في الصراع دون التوصل إلى تفاهم مع روسيا أولاً.

يعني مجموع الديناميات المتغيرة أن كلاً من روسيا والغرب يشهدان تطورات كبيرة في مواقفهما الجيوسياسية، وكلاهما قد اهتز بالمتغيرات في المناطق الحدودية. وبما أن مسار العلاقات الأمريكية-الروسية والوضع السياسي في أوروبا يتغير، فإن تكتونية المناطق الحدودية نشطت فجأة مرة أخرى، مع إعادة تقييم مواقف السياسة الخارجية لكل من هذه الدول بطريقة تتوافق مع الضرورات الجيوسياسية و الاستراتيجية الوطنية. مشكلة المناطق الحدودية أن مصيرها – تماماً كما كانت عليه منذ آلاف السنين وكما ستستمر – يقع خارج سيطرتها المباشرة، فهي تتشكل وتتأثر بالقوى الخارجية والقوى الكبرى التي تحيط بها.

*محلل بارز بالشؤون الأوراسية، يركز يوجين على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية المتعلقة بالاتحاد السوفييتي السابق وأوروبا وأمريكا اللاتينية. حاصل على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة تكساس.

https://www.stratfor.com/weekly/europes-borderlands-winds-change-blow-every-direction