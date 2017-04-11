المأساة السورية: قانون دولي أم قانون الغاب؟

دخلت الأزمة السورية عامها السابع، وغدت تشكل جزءاً من المشهد الدولي، وحديث الساعة على كافة شاشات التلفزة في العالم وتتصدر عناوين نشرات الأخبار و عناوين الصفحات الأولى في الصحافة الغربية، خاصة عقب وقوع هجوم كيميائي على منطقة خان شيخون في إدلب، حيث سارعت وسائل الإعلام هذه إلى اتهام الحكومة السورية بارتكاب هذه المجزرة. وهنا لا بد وان نتساءل: لماذا لم تتحرك مشاعر وعواطف هؤلاء إزاء الضحايا الـ 400 ألف و الجرحى، أو الذين تعرضوا لإعاقات دائمة والبالغ عددهم 2 مليون شخص من مدنيين وعسكريين، وازاء النازحون واللاجئون، في الداخل والخارج والذين يقدر عددهم ب15 مليون؟و أرضها التي أصبح 60% منها مدمر واقتصادها المتدهور بسبب الخسائر والعقوبات الغربية والحصار، كل هذه المآسي أولم تلامس الحس الإنساني المرهف لديهم؟ ولماذا لم تثر صدمتهم الكبيرة؟ بالفعل بنظر “ديمقراطياتنا العظيمة” ذات اللغات العالمية، و القيم العامة، والهاجس العالمي والحداد الدولي، التي تعتبر بمجملها جوهر ولب البشرية أو ذروة وعيها، تكون حروب المشرق المعقدة مملة ومتعبة عندما لا تكون محكمة السيطرة عليها بوضوح. ولتأجيج شعلة الشفقة والرأفة، ولتحريك وإثارة مشاعر الغضب لدى الرأي العام العالمي،لا بد من اللجوء إلى إحدى هذه الأكاذيب الكبيرة والمفبركة التي يتقنها ويتفنن بها مفكرون وسياسيون ووسائل إعلام الغرب، الذين يعتبرون أنفسهم صائبون في الرأي على الدوام وأنهم معصومون عن الخطأ، فبعد خمسة عشر عاماً على العدوان الأمريكي على العراق، هاهي كذبة الغازات الكيميائية تسري بقوة وتقدم على طبق من ذهب لإدارة ترامب، وهنا يتعين

على كولن باول “بطل” 2003 أن يكون سعيداً، ليس هو فقط كذلك فريق الحرب ومحاسبو التجهيزات، من بينهم النصابون المعنيون بالشأن الإنساني، يجب أن يكونوا سعداء. إذ يبدو التضليل، الطريقة الأكثر فاعلية للمرة الثالثة: 2003، 2013 ،2017 لقد نجحت “نخبنا” الفرنسية في جولة القوة هذه في إقحام بلادنا في مقدمة الصف في ليبيا، ثم في سورية، إلى جانب الإسلاميين والإرهابيين و إلى جانب الصقور الأطلسيين من حزب الحرب دون أن يعيروا أدنى اهتمام لرأي الفرنسيين، وتوصلوا بقوة المطرقة الإعلامية إلى استقطاب انضمام بعض الشرائح من الرأي العام الفرنسي إلى وجهة نظرهم. لتعود فرنسا إلى التغني بملاحمها الاستعمارية الحزينة: يحيا الأب بوغو، يحيا “فرانسوا جورج بيكو” واتفاقاته العذبة، يحيا “جول فيري” ومهمته الحضارية الهالكة، يعيش “لو موليه” بوجهه الحزين و دعاة الحروب الحاليين: مفكرونا الذين يحلمون بالاتفاق مع سورية “الشرعية”، هذه الدولة المتمردة التي تجرأت على تحدي الغرب ومعارضته، وسائل إعلامنا التي تعمل ليل نهار، لدرجة التعطش لقصف دمشق، أما سياسيونا المعلقون اليائسون والمنزعجون من ضعف الأطلسي و فروعه، يمكنهم أن يطمئنوا الآن. فهاهو دونالد ترامب الذي اعتبر نفسه رئيس” غير متوقع” والذي زعم انه” رئيس لا تدخلي” وإنما “سلمي” معلمهم وسيدهم الأمريكي أخافهم وأرعبهم . ترامب الذي انتخب من قبل”الدولة العميقة” لم يقاوم كثيراً غرائز الدولة العميقة: هاهو الرئيس الذي يقصف كما فعل الآخرون……..

سوف يتم إدراج هذه الحرب الشرسة بخطوط حمراء كبيرة في كتب غينس الخاصة بالعار بعدما حطم دعاة الإنسانية الأرقام القياسية في الخزي والعار. أما حاملو راية ما يسمى ب”المجتمع الدولي” في بداية هذه الألفية، فسوف يدرجون في مقاييس الدناءة والشناعة ويستحقون عن جدارة جائزة نوبل لمحاربة السلام. هؤلاء الناس بلا إيمان ولا قانون وبلا أخلاق أو حياء، ليس لديهم أي أفق سوى أن يضمنوا فوزهم بالانتخابات، يسخرون من الآخرين بشغف ولكن سنجد اثر ذاكرتهم في مزابل التاريخ. لقد باتت الأزمة السورية مركز المواجهة التي تهدد السلام العالمي. وبدلاً من التكلم عن حجج السياسة الأمريكية الدقيقة، وعن قلق الغرب الخبيث والماكر، وبدلاً من الحديث عن التصريحات العسكرية الصادرة عن حكامنا التافهين، فانه لمن الحكمة البحث عن جذور الشر هناك حيث تتواجد بكل بديهة: إنه تدهور وانكسار القانون الدولي على وقع الصدمات الكثيرة والمتتالية منذ ربع قرن من قبل غرب متغطرس، مهيمن، واثق من نفسه، على حساب هذا العالم الفوضوي، اللا أخلاقي والخطير الذي نعيش فيه في الوقت الراهن، هذا العالم الذي نجازف بتوريثه لأطفالنا. لقد ساعدت حقبة أحادية القطب الأمريكية(1991-2011 ) “أقوى إمبراطورية على سطح الكرة الأرضية” على تدمير أسس وقواعد الشرعية الدولية عندما أطلقت النظام العالمي الجديد كما كان يراه صقور واشنطن، والذي سيترجم في وقت قياسي في التخلي عن المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة: سيادة، لا-تدخل، حق الشعوب في تقرير مصيرها، حق كل دولة في اختيار نظامها السياسي بكل حرية وخارج أي تدخل أجنبي، الالتزام بالتفاوض في حال الصراع قبل اللجوء إلى استخدام أو التهديد باستخدام القوة. “المجتمع الدولي” الأطلسي وجد مصباح علاء الدين في سياق مفهوم خارق، مسؤولية حماية المدنيين ، النسخة المجددة من حق التدخل بمفهوم استعماري بحت. إذاً تم تحويل الأمم المتحدة إلى أداة وسيتم تجاهلها عندما يشهد المحرك الأحادي القطب كبواته الأولى: سيعمل على تعظيم قرارات مجلس الأمن عندما يقول”نعم، نعم، نعم”، لكنه في المقابل سيفعل عكس ذلك عندما يقول:”لا”. أمريكا وحلفاؤها، الذين يواجهون دولاً وصفتها ب”المارقة”وغالباً هي دول عربية-مسلمة، أو دول أخرى تعتبرها “شبه-مارقة” كالصين وروسيا، نصبوا أنفسهم على رأس “المجموعة الدولية”، المركز “المتحضر” للنظام العالمي الجديد. وسيكون قانون الغاب ساري المفعول على أنقاض الشرعية الدولية، فيما سيرى عالم خارج الأطلسي وضعه يتقلص إلى وضع منطقة اللا قانون.فيما سيلعب المحافظون الجدد ب”الفوضى الخلاقة” على أرضية مغامراتهم الواسعة، و سوف يتسلون بإرهاب” الأعداء” حسب نجاح نتائج “نظرية نيكسون حول الجنون” (على أمريكا أن تعطي انطباع بان رؤساءها غير متوقعين). النتائج ستكون مذهلة، بالتأكيد ليس بخصوص “الدمقرطة”وإنما بخصوص تدمير الدول الجمهورية ، العلمانية، المدنية، والقومية.

الحرب التي تعصف بسورية منذ سبعة أعوام هي حرب عالمية بحكم تعدد وتنوع اللاعبون فيها، وبحكم رهاناتها والمصالح و النوايا المبيتة. ومع ذلك هي ليست حرباً كلاسيكية: رسمياً، لا يمكننا التحدث عن حالة حرب، على اعتبار أنه ما من أحد أعلن الحرب على سورية ، وفقاً لحجم قوانين الحرب أو وفقاً للممارسات الدبلوماسية.

في موسكو، تتحدث السلطات الروسية” عن الدول المنخرطة في دعم الإرهاب التي تواصل ذلك وتستحق أن تحاكم في محكمة دولية كتلك التي حاكمت النازية”. إذاً وقعت سورية ضحية “حرب عدوانية” منذ ربيع 2011 ، نوع من حرب وصفت ذات يوم وسط ليل ضبابي ب” جريمة دولية كبرى” من قبل محكمة نورمبرغ: “إن إطلاق حرب عدوانية من هذا النوع ليس فقط جريمة دولية، وإنما هي جريمة عالمية عظمى ولا تختلف عن باقي الجرائم الأخرى لأنها تحتوي فيها كل الشر المتراكم من الحروب الأخرى”. إنها الجريمة بكل معنى الكلمة. وفي حالة النوع، جريمة مع سبق الإصرار والتصميم تم التخطيط لها من قبل كبار الاستراتيجيين الغربيين.”

وكما حصل في فلسطين والعراق وليبيا، والصومال ويوغسلافية الخ، فان سورية هي هدف حرب “استنزاف” يكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والتي ترمي إلى تدمير القوة البشرية والبنى التحتية: المؤسسات والإدارة والسيادة، السلطات السياسية، العلامات الرمزية أو العائدة للملكية، القوات المسلحة، الموارد والقواعد والبنى التحتية الخاصة بالاقتصاد وهوية الدولة.

ويمكن أن تتجلى العمليات في التدمير والتقسيم، وتقطيع أوصال الدولة-الأمة. ويتم تنفيذ الهجمات في كافة الاتجاهات: سياسية” زعزعة الاستقرار، تغيير نظام الحكم”، وبشرية” مسؤولية حماية المدنيين، مشاريع إقامة مناطق حظر، و إقامة ممرات إنسانية”. وعسكرية (ضربات، قصف جوي، تحريض، و هجوم عسكري مفاجئ) وعمليات نفسية وإعلامية: ( أكاذيب، تضليل وتلاعب، إفساد وغسيل الأدمغة). وفي نفس الوقت كان الشعب السوري هدف “إبادة” وهذه الكلمة تصف مشروع التدمير والتفكيك الذي يستهدفه: والهدف النهائي هو تحطيم تماسكه، الذي ليس نتاج ثلاثون عاماً من الوصاية الفرنسية، ولا نتاج الاحتلال العثماني الذي دام أربعة قرون ، بل هو ثمرة تاريخ وحضارة عريقين عمرهما آلاف السنين ومتواجدتان حتى قبل مجيء المسيحية والإسلام. وتعد العقوبات بمثابة أسلحة تدمير شامل تستهدف زعزعة وتفكيك مجتمع متحضر وصناعي. لم تترك وسيلة لا واستخدمتها أمريكا وحلفاؤها: يجب دفع السوريين إلى الفرار من بلدهم، وإرغام الأقليات على الهجرة، واستنزاف النخبة والعقول، بغية منع أي محاولة لإعادة بناء النسيج الوطني. وعليه فان قتل الشعب السوري وتدمير سورية، التي هي أم حضارتنا وجزء أساسي من البشرية المتحضرة، هي جزء مكمل لجريمة في غاية الخطورة.

أخيراً، لا بد من تسمية الأشياء بمسمياتها: المعتدون على سورية الشرعية الذين يعملون وهم ينتهكون القانون الدولي هم المارقون والمجرمون، وبمعنى أدق هم كاذبون ومخادعون و وقحون، غير جديرون بإدارة الحكم. والضربات الأمريكية على قاعدة الشعيرات الجوية لم تشكل”رسالة قوية” لروسيا وسورية كما زعمت واشنطن، وإنما تشكل جريمة إضافية في سجلها التاريخي المجرم.

لقد آن الأوان كي تنهض” الأمة الكبيرة” وان يتحمل القادة الأوائل مسؤولياتهم ومصيرهم السياسي، واستقلاليتهم، وأن تستعيد فرنسا حالة الاستثناء الذي يشكل مصدر فخرنا- نحن الفرنسيين. كما آن الأوان كي يستعيد مفكروها تقاليد وأعراف اجدادههم وأسلافهم، ومن الضرورة القصوى تصحيح دفة القارب الهائج والمشوشة،هذه هي الحالة التي غدت عليها فرنسا اليوم، طالما أصبحت المخاطر المحدقة بعالمنا إلى هذه الدرجة بلا شفقة والى هذه الدرجة من الخطورة. وأقول أخيراً، حان الوقت كي يعزف الدبلوماسيون، الذين يجب أن يكون قانونهم الدولي هو الإنجيل، والذين تقوم مهمتهم على إرساء السلام، عن امتلاك عش الصقور كما تفعل طيور الوقواق.

يجب أن نقول لا ولا ولا للحرب التي يقدمها صغار الكبار في عالمنا هذا على أنها الخيار الوحيد وهم يتشبثون بمكاسبهم و غطرستهم المعهودة. وأخيراً يتعين على فرنسا سلوك طريق الشرعية الدولية والالتزام بالقانون الأممي ، سلامنا يستحق هذا الثمن.

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http://www.afrique-asie.fr/component/content/article/75-a-la-une/10964