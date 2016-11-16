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الرئيسية
ســـورية
الحرب على سورية
خطابات ومقابلات السيد الرئيس
قرارات الأمم المتحدة
قرارات الجامعة العربية
قرارات الاتحاد الأوروبي
معلومات عن سورية
اقتصاد
تاريخ
جغرافيا
سكان ومجتمع
دساتير
مقالات
قضايا
إنفوغرافيك
زراعة
متفرقات
اقتصاد وطاقة
حوار وحل نزاع
الأمن والدفاع
الإسلام السياسي
السكان
الصراع العربي الإسرائيلي
بيئة
تاريخ
تنمية
ثقافة ومجتمع
جندر
أقاليم
الوطن العربي
آسيا
أمريكا الشمالية
أمريكا الجنوبية
أوروبا
أفريقيا
استطلاع الرأي
معلومات عامة
استطلاعات
نشاطات
إصدارات
مجلة ضفاف
أعداد 2011
أعداد 2012
أعداد 2013
أعداد 2014
رأي
رأي المركز
كتّاب
من نحن
للاتصال بنا
الرئيسية
قضايا
إنفوغرافيك
الحقيقة في سورية
الحقيقة في سورية
الكاتب:
إعداد: ريم حسن - علاء العطار
فى:
نيسان 25, 2017
القسم:
إنفوغرافيك
,
قضايا
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