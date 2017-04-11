وتستمر الحرب الإعلامية على سورية

رواية واحدة تحاول اختزال ما يحدث هنا، بهدف تغييب حقيقة ما يجري في سورية عن الرأي العام الغربي وذلك لعدم حيادية وسائل الإعلام الغربية في تعاطيها مع الوضع في سورية، وقد

لعبت الدعاية الغربية دوراً رئيساً في الحرب و ساهمت إلى حد كبير في خلق وافتعال الأزمة

عن قصد عبر تزوير الحقائق والمشاهد والتقارير المفبركة من خلال وسائل الاعلام المختلفة و جندت الفضائيات افضل خبراء الاعلام وعلم الاجتماع وعلم النفس لإدارتها بالشكل المرسوم لها واعطتها الضوء الاخضر لدعم جماعات القاعدة والنصرة ومجموعات الدولة الاسلامية، تنظيم “داعش” الارهابي من جهة والتحريض على الحكومات واثارة النعرات الطائفية القديمة لإشعال الحروب الاهلية وقد حظي تنظيم القاعدة الارهابي بتغطيات تلفزيونية واسعة وخصصت ساعات طويلة من البث لنشر افكارهم التكفيرية بغية دسها بين الشباب والمراهقين واغوائهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وقد اسهمت هذه المحطات الاعلامية الفضائية في تجنيد الشباب والمراهقين وملأت عقولهم بنظريات التكفير والجهاد، فالاعلام سلاحاً عصرياً فاعلا في تغطية الازمات بكل فروعها واشكالها لما له من قدرات هائلة في الانتقال عبر القارات وللإعلام الغربي والامريكي دور كبير في اثارة النزاعات وتأجيجها لتصل الى الدرجة المطلوبة التي يريدها هؤلاء خاصة في منطقة الشرق.‏

ومنذ بداية الأزمة في سورية لم تنقطع الحرب الاعلامية المغرضة بكل وسائلها السياسة والعسكرية والاقتصادية ولم ينقطع حبل الاكاذيب وافتعال الاحداث التي لا صلة لها بالوقائع الحقيقية على الاراضي السورية، وطغت الدعاية على الحرب التي يدعمها الغرب في سورية، مثلما طغت اثناء غزو العراق وكانت الحقيقة هي الضحية الأولى منذ مايزيد على ست سنوات، وفي الأونة الأخيرة وصلت هذه الدعاية المظللة الى حفل توزيع جوائز الأوسكار، ليحصد فيلم ” الخوذ البيضاء” الذي انتجته شركة نيتفليكس من فئة “وثائقي قصير” جائزة أوسكار على الرغم من حقيقة أن مجموعة الخوذ البيضاء ما هي الا مجموعة لاتختلف عن جبهة النصرة الا ظاهرياً.

يتناسب منح “الخوذ البيضاء ” جائزة أوسكار مع رغبة هوليوود في الظهور كداعمة لـ “حقوق الإنسان”، حتى لو كان ذلك يعني دعم عملية دعائية لتبرير حرب دموية أخرى “لتغيير النظام” في الشرق الأوسط.

الكثير مما يعتقد الناس انهم يعرفونه عن ذوي ” الخوذ البيضاء غير صحيح ، فالمجموعة ليست سورية أساساً، فقد أسسها المقاول العسكري البريطاني جيمس لوميجرر وقامت حكومات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى بتمويلها بشكل كبير (ما يصل الى 100 مليون دولار) وفريق الخوذ اليبضاء ليسوا متطوعين، فهم يتقاضون رواتب، وهو ما يؤكده شريط فيديو لقناة الجزيرة و يظهر بعض من “متطوعي الخوذ البيضاء وهم يتكلمون عن الإضراب عن العمل إذا لم يحصلوا على رواتبهم في وقت قريب.

ومع ذلك، يذهب الجزء الأكبر من التمويل الكبير للجماعة إلى التسويق الذي تديره “حملة سورية” ومقرها في نيويورك. ومديرها الأيرلندية الأمريكية، آنا نولان، التي لم تذهب أبداً إلى سورية. وكمثال على خداعها، يعرض موقع “حملة سورية” فيديو يظهر أطفال يرقصون ويلعبون كرة القدم بإشارة منهم إلى أن أنهم جزء من المعارضة التي تطالب بسورية “حرة وأمنة”، ولكن الحقيقة إن صور الفيديو مأخوذة من فيلم وثائقي لـ بي بي سي 2010 حول التعليم في سورية في ظل حكومة البعث.

قُدمت جائزة أوسكار لفريق الخوذ البيضاء مع العلم أن الدعاية حول المتمردين “النبلاء” الصامدين في شرق حلب – بمساعدة الخوذ البيضاء – كانت إلى حد كبير كذبة، فقد قاتل المتمردون عموماً في ظل قيادة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة وزملائهم الجهاديين في تجمع أحرار الشام ويحيط بالمنظمة عددًا من الوقائع المشبوهة والاتهامات، كان أبرزها بأن المنظمة التي يدعي أعضاؤها أنهم يعملون بحيادية وإنسانية، ومن دون تمييز، ليست كذلك ، فقد أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي تزييف عدد من الصور التي تنشرها المنظمة لعمليات الإنقاذ التي تقوم بها ،كشف الصحفي السوري عباس جمعة، عن فبركة صورة خاصة بعملية إنقاذ فتاة صغيرة من تحت الركام، قائلا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، “الممثلون في الخوذ البيضاء ينقذون نفس الفتاة في ثلاثة أماكن مختلفة، فهل فعلا أنه لا يوجد في سوريا أفلامًا جيدة التصوير، وفي مقطع مصور آخر، يظهر مجموعة من أفراد منظمة “الخوذ البيضاء”، وهم يحتفلون مع مسلحين من “جبهة النصرة”، فضلاً عن صور لمتطوعين في المنظمة يرفعون علامة النصر على جثث عسكريين في الجيش السوري، قتلهم عناصر جبهة النصرة.

لم تصف مجموعة “حقوق الإنسان” ذوي الخوذ البيضاء فقط ولكن “المتمردين المعتدلين” الذين نعرف الآن إنهم إلى حد كبير غطاء للعلاقات العامة للإرهابيين والجهاديين، فضلا عن أنهم ذريعة للولايات المتحدة وحلفائها لإصال الأسلحة التي كان يتم تسليمها فيما بعد للمتطرفين.

أُكتشف عند تحرير حلب أخيرا من المسلحين، أن مقر الخوذ البيضاء كان بجانب مقر فرع تنظيم القاعدة في سورية وذكر المدنيين في حلب الشرقية أن فريق الخوذ البيضاء زاد عملياته “الإنسانية” بشكل أساسي عندما تعرض المسلحين للهجوم.

بعد وقت قصير من مغادرته حلب في حافلات وفرتها الحكومة، ظهر فريق الخوذ البيضاء في الجبال فوق دمشق حيث تحالف مع الجماعات الإرهابية المسؤولة عن تسميم ثم قطع منبع المياه عن خمسة ملايين شخص في دمشق.

ليس محايداً ولا مستقلاً

المزاعم التي تدعيها منظمة الخوذ البيضاء بأنها محايدة ومستقلة هو كذبة أخرى، فهي تعمل فقط في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المتمردة، بشكل أساسي جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، ويسعى قادتها إلى جلب التدخل العسكري الأمريكي وحلف شمال الأطلسي المباشر لضمان “تغيير النظام” في سورية الذي سيخلق على الأرجح فراغ يستغله المتطرفون لزيادة معاناة الشعب السوري.

الفيلم مزور مثل المجموعة، التي تحاول أن تتحول إلى أبطال. لم تطأ أقدام صناع السينما سورية، بل أُخذت لقطات الفيديو في جنوب تركيا حيث أظهرت المتدربين من فريق الخوذ البضاء في فندق، ويتكلمون عبر الهواتف المحمولة. لم يلتقط الصحفيين المستقلين المشاهد التي أُخذت من داخل سورية ولكن فريق الخوذ البضاء أنفسهم – و يبدو أن الكثير من هذه المشاهد مفتعل.

يقول خالد الخطيب، مصور الخوذ البيضاء انه صور اللقطات داخل سورية، غرد الخطيب واضعاً أول شريط فيديو أخذه مظهراً فريق الخوذ البيضاء مع فتاة دفنت بشكل كامل و عند تحريكها تبين أنه لا يبدو وجود إصابات أو جروح أو حتى الكثير من الأوساخ عليها.

يحمل الفيديو الأصلي شعار مركز حلب الإعلامي (AMC)، الذي أنشأته منظمة المغتربين السوريين، و يدل عنوانهم في شارع K في واشنطن العاصمة إنها أيضا عملية يمولها الغرب مماثلة للمؤتمر الوطني العراقي الذي ضغط وكذب لغزو العراق عام 2003.

في الأيام القليلة الماضية، بالتوقيت المثالي لحفل توزيع جوائز الأوسكار، كانت هناك “معجزة ” انقاذ، فتاة أخرى مدفونة لكنهم نقلوها وهرعوا بعيدا في وقت قياسي – عمل مثالي لوسائل الاعلام الاجتماعية.

يثير الزخم في دعم الإعلان الترويجي لفريق الخوذ البيضاء سؤالا حول كيفية منحها جائزة أوسكار. هل للتأكيد على الدقة الصحفية أو لتتماشى مع الأهواء السياسية لها، التي صنعوها جزئيا عن طريق حملة دعائية ممولة جيدا شنتها حكومات إسرائيلية / غربية / وخليجية.

تقارير التحقيق

تعرض المصدر الحقيقي والغرض الحقيقي لذوي الخوذ البيضاء قبل عامين تقريبا من قبل الصحفيين الاستقصائين، وقد كتب ماكس بلومنتال دراسة مفصلة- مؤلفة من جزئين حول “شركة علاقات عامة غامضة” وراء الخوذ البيضاء، و كتب جان أوبيرغ مسحاً شاملاً لإختبارات”المؤيدين” و “المعارضين” في عمله ” حول رمادية فريق الخوذ البيضاء”.

وفي الآونة الأخيرة، وثقت فانيسا بيلي حقيقة بأن منظمة الخوذ البيضاء تتظاهر بأنها الدفاع المدني السوري بينما يوجد دفاع مدني سوري حقيقي، شُكل في خمسينيات القرن الماضي وهو عضو في المنظمات الدولية للحماية المدنية. أُطلقت مجموعة الخوذ البيضاء بوصفها “الدفاع المدني السوري” في تركيا في عام 2013 قبل أن يتم إعادة تسميتها ب “ذوي الخوذ البيضاء” في عام 2014.

وفقا لمقابلات على أرض الواقع في حلب، بدأت الميليشيات بتزويد هذه العملية عن طريق قتل فريق الانقاذ السوري الحقيقي وسرقة معداتهم،ومنذ ذلك الحين تم تزويد ذوي الخوذ البيضاء من قبل الغرب عبر خلال تركيا بسيارات إسعاف بعلامة تجارية جديدة و ومعدات الإنقاذ.

وعلى الرغم من الفضائح حول المجموعة، تواصل وسائل الإعلام الرئيسية في الغرب وبعض وسائل “بديلة” تعزيز دون تمحيص أسطورة الخوذ البيضاء وتعتمد على مجموعة كمصدر للأخبار حول سورية. في عامي 2014-2015، أصبحت الخوذ البيضاء موضوعاً رئيسياً لكاتب العمود نيكولاس كريسوف، وفريق منظمة آفاز وغيرها لشن حملة شاملة على الحكومة السورية وجيشها.

في عام 2016، استلمت المجموعة جائزة سبل العيش الحق ونظرت بجدية لجائزة نوبل للسلام. فوز فيلم ” الخوذ البيضاء” بالأوسكار هو مجرد النجاح الأخير في الحملة المستمرة من التشويه والتضليل حول سورية.