الانشقاق الأوروبي.. معضلة ألمانيا

هزت السياسات الوطنية في العمق الرؤية الألمانية الواثقة التي كانت ذات يوم تعمل من أجل تكامل أكبر في الاتحاد الأوروبي.

قد يبدو أمراً غير متوقع القول أن تجد ألمانيا ، التي تتمتع بأكبر اقتصاد في أوروبا ومركز مهيمن في الاتحاد الأوروبي، نفسها تكافح سياسياً في القارة. في الواقع ومنذ وقت ليس ببعيد تتحدث الرواية السائدة عن قيادة برلين الواثقة، والتكامل المتزايد في الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور. ولكن الروايات، حتى تلك التي استمرت لعقود ، يمكن أن تتغير بسرعة.

لقد تحولت اليوم التيارات المتضاربة للسياسات الأوروبية بشكل مفاجئ بعيداً عن رؤية برلين لاتحاد أوروبي أكثر تكاملاً. وفيما يتعلق بألمانيا، تتمحور الأسئلة الأوروبية الرئيسية الآن على نحو متزايد حول كيفية إنقاذ هدف بناء أوروبا أكبر، وعما إذا كان تقسيم الاتحاد الأوروبي إلى قسمين-نواة متكاملة ومحيط غير مترابط على نحو متزايد – جار بالفعل.؟!!

تصارع ألمانيا من أجل مسألة مستقبل أوروبا، لأن السياسات الوطنية أحدثت فجوة كبيرة لما أعتيد أن يكون شعوراً أوروبياً واثقاً بذاته ، في أوقات كان فيها الشعور الأوروبي الواثق مملاً. في الماضي كانت العلاقة الدقيقة بين الأولويات الوطنية في ألمانيا والاتجاه العام في الاتحاد الأوروبي تعني أنه كونك ألمانياً يستتبع أن تكون أوروبياً في الوقت ذاته. انقلبت الآية اليوم ، إذ تحتاج أوروبا لتقرير كيف تتصور “ألمانيا” الاتحاد الأوروبي الذي تريد من أجل تحديد مستقبله. حتى الآن افترضت حكومة أنجيلا ميركل، بعد كل ما قيل وفعل، أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستختار رؤية البيت الأوروبي المشترك الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالرؤية الألمانية. حتى عندما تتردد أصداء العديد من الأصوات المتمردة في جميع أنحاء أوروبا، فإن إجماع النخبة في برلين لا يزال يُظهر أن ثقل ألمانيا الاقتصادي ودورها الرئيسي في تمويل الميزانية المشتركة سينجحان. هناك، مع ذلك، إشارات حتى في ألمانيا أن هذا الاعتقاد، الذي كان رهاناً رابحاً ذات مرة، هو الآن مقامرة عالية المخاطر أكثر بكثير.

لاقت سياسة ألمانيا المتعلقة بالهجرة اعتراضاً ليس فقط على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، ولكن أيضاً من الشمال على نحو متزايد، إذ تكافح الدول الاسكندنافية لمواجهة تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، استمرت سياسات ألمانيا في منطقة اليورو بالتعرض للانتقادات من جنوب أوروبا. كان لفرنسا، شريك ألمانيا الرئيسي منذ إنشاء المجموعة الأوروبية للفحم والصلب، سياساتها التي شلت بشكل أكبر من أي مضى مع اقتراب الانتخابات. في حين يتصارع المتنافسون الرئيسيون بفضائحهم السياسية التي أشعلت تغير الخريطة الانتخابية الفرنسية، وقد يكون صعود الجبهة الوطنية، أهم مؤشر إلى أين تتجه فرنسا. في حال انتصر حزب مارين لوبان في الانتخابات المقبلة، فإن خيارات ألمانيا ستتقلص بشكل كبير. ستكون التطورات في فرنسا ضرورية، وحتى أكثر من الفوضى السياسية المتزايدة في إيطاليا، لتحديد موقف ألمانيا في أوروبا وقدرتها على صياغة مستقبل الاتحاد الأوروبي.

لم يضيق أي حدث معين رؤية ألمانيا للاتحاد الأوروبي أكثر من قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي. غير انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة ما كان يعتبر يوماً بأنه مجرد شعور انكليزي عابر بالضيق إلى تمزيق حالي لا يمكن إنكاره يعكر المياه السياسية في الغرب. إصرار ألمانيا أن الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يختار بين نموذج النواة والمحيط المذكور أعلاه و كونفدرالية فضفاضة من الدول الأوروبية مسألة يجب إعادة النظر فيها في ظل التطورات السياسية.

والسؤال المطروح الآن بقوة على جدول أعمال برلين هو ما إذا كانت ألمانيا يمكن أن تستمر في قيادة الاتحاد الأوروبي وفق مساره الحالي دون الثقل البريطاني الموازن ومع تأرجح فرنسا. الضحية الأولى للصدمات التي أعادت ترتيب أوروبا على مدى العامين الماضيين هو توهم النخب الساعية لمسار ما بعد لشبونة أن أوروبا أكثر تكاملاً يمكن أن يكون واقعاً، على الرغم من تعمق خطوط الصدع بين منطقة اليورو والدول التي لا تزال تستخدم عملاتها الوطنية. وكانت فكرة أن فيدرالية الاتحاد الأوروبي وتوسيع الاتحاد الأوروبي يمكن بطريقة أو بأخرى أن تسوى المعضلة الرئيسية التي كانت مناورات برلين التكتيكية البارعة قادرة على تفاديها لسنوات. لا يتطلب التقارب الوطني أكثر من فيدرالية حقيقية وخاصة العملة الموحدة إذا أظهرت السياسات الأوروبية أي شي في السنوات الأخيرة،إن ذلك التقارب والتوافق هي السلع التي تفي بالغرض. لذلك إن خيار ألمانيا اليوم إما أوروبا ذات “السرعتين” للمركز والمحيط الخارجي، أو إعادة هيكلة جذرية للاتحاد الأوروبي إلى منطقة كونفدرالية فضفاضة. وبعبارة أخرى، يجب على منطقة اليورو أن تندمج لإنقاذ نفسها، ولكن تعميق التكامل لنواة بقيادة ألمانيا سيجعل حتماً المناطق الطرفية للاتحاد الأوروبي مهمشة، حتى أثناء إعادة ترتيب قدرة تأثير الأطراف على المسار العام للاتحاد الأوروبي. لنفترض أن اتحاد أوروبي جديد من هذا القبيل ، يدار بسرعتين متمايزتين، لا يزال من الممكن أن يدار من المركز هو في أفضل الحالات رهان مشكوك فيه.

كان الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة في الواقع، يعمل ليس بسرعتين ولكن بسرعات متعددة مختلفة. حتى الآن، تمكنت برلين، من خلال التطبيق البارع للضغط السياسي المتزامن مع إدارة الأزمات المتعلقة بهذا الغرض،من الحفاظ على هذا الصرح صعب المراس من الانهيار. ولكن يبدو أن هذه العملية لم تعد ناجحة. فكرة وجود “نواة أوروبية” (Kerneuropa)، التي روج لها البعض في برلين قبل أكثر من عقد، يبدو أنها ستمرر ، ولكن على حساب فكرة ألمانيا الأهم في المجتمع الأوروبي،التي تلزم الدول الأعضاء للبقاء معاً،وبشكل أقوى من تلك التي تنسحب،كل على حدة.

في الآونة الأخيرة يزداد في ألمانيا إغراء مواصلة ما طرحه مفوض الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر في كانون الأول 2016: في الواقع، أوروبا من جزأين ، جزء سيتوجب فيه على الاتحاد الأوروبي “اختراع مدار مختلف” بالنسبة لأولئك الذين لايريدون أن يكونوا جزءاً من التكامل المستمر. الضغط من أجل الانخراط في إعادة الإدماج الأساسي لمنطقة اليورو لم يزدد إلا بعد انتخاب دونالد ترامب، والذي يعكس الرؤى( في كل الأحوال سابقة لأوانها)أن الولايات المتحدة تستعد لمزيد من الانفصال عن أوروبا. وثمة عامل آخر يقود النقاش في ألمانيا نحو نموذج “النواة الأوروبية” هو الخلاف بين مجموعة فيسكارد، بقيادة بولندا، وبرلين بشأن القضية الرئيسية في إعادة توطين اللاجئين.

في نهاية المطاف، فإن الجواب على مقامرة ألمانيا بالتمسك بفكرة اتحاد أوروبي أكبر،سيتقرر،و أكثر من أي وقت مضى، بدون روتوش، ليس في مكاتب المفوضية الأوروبية أو البرلمان الأوروبي، ولا حتى داخل مبنى المستشارية الألمانية. سيعتمد مصير رؤية ألمانيا لاتحاد أوروبي ما بعد لشبونة لأوروبا أوسع وأكثر تكاملاً على نتائج انتخابات هذا العام. تقلبات السياسة الألمانية اليوم، مع صعود الحزب الديمقراطي الاشتراكي والدعم المتزايد لحزب البديل الألماني المناهض للهجرة، يجعل من محاولة التنبؤ كيف سيؤول إليه الأمر لعبة محفوفة بالمخاطر. سيكون علينا انتظار ما سيقوله جمهور الناخبين في ألمانيا في أيلول.

*أندرو ميشتا عميد كلية الدراسات الدولية والأمنية في مركز جورج مارشال الأوروبي للدراسات الأمنية.

http://www.the-american-interest.com/2017/02/13/germanys-dilemma