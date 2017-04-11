من صاحب المصلحة في خان شيخون

ما تتعرض له سورية منذ سبع سنوات وإلى الآن من أعمال إرهابية هو نتيجة إرسال بعض الدول الغربية والعربية لعشرات الآلاف من الإرهابيين ودعمهم لوجستياً بالسلاح والمال لتدمير الحكومة السورية. وعلى الرغم من وجود أعداد كثيرة من التنظيمات الإرهابية المدعومة عالمياً على الأرض السورية، ظل الجيش العربي السوري صامداً يحقق الانتصار تلو الآخر، يحرر المدن والقرى من رجس الإرهاب، وفي كل مرحلة يحقق الجيش فيها انتصاراً تقوم الجماعات الإرهابية بارتكاب مجازر شنيعة يذهب ضحيتها الكبار والصغار النساء والأطفال، ويقوم بفبركة الصور والأكاذيب لتوجيه الاتهام للحكومة السورية في ارتكابها مما يسبب سبباً في التصعيد الكوني ضد الحكومة السورية.

اتهام الجيش بالقيام بقصف خان شيخون في إدلب بالأسلحة الكيماوية والتحريض العالمي ضد الحكومة السورية اليوم ما هو إلا رد حاقد على انتصارات هذا الجيش المغوار ولكن على المجتمع الدولي أن لا ينسى أن الدولة السورية دمرت وبرقابة دولية كل ما لديها من أسلحة كيماوية ونفذت كل التزاماتها تجاه اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013 .

مجزرة خان شيخون هي عمل إرهابي مروع ويجب محاسبة من ارتكبه بعد إجراء تحقيق عادل وسريع وليس بعد فبركة صور وأكاذيب لاتهام الحكومة السورية. على المجتمع الدولي أن يسأل من صاحب المصلحة في تدمير سورية وبالتالي تدمير المنطقة العربية. وأي مصلحة للحكومة السورية في القصف بالأسلحة الكيماوية بهذه المرحلة التي تحقق فيها انتصارات ضد الإرهابيين. لقد حذرت الحكومة السورية في رسائل للأمم المتحدة مراراً وتكراراً من امتلاك جبهة النصرة الإرهابية للأسلحة الكيماوية ورغم التحذيرات الرسمية السورية لم يهتم أحد.

أدلى الكاتب الألماني المعروف ميشائيل لودرز بحقائق مهمة على قناة ألمانية رسمية بخصوص من هي الجهات المتورطة في استخدام السلاح الكيماوي في سورية ولماذا لم يقم أوباما ولن يقوم ترامب بالتدخل العسكري في سورية فقال:

يجب أن نضع نصب أعيننا أن الحرب في سورية دموية ويوجد فيها لاعبين كثر يؤثرون عليها فهي ليست حرب أهلية وإنما حرب بالوكالة في المقام الأول ونقول ببساطة أنها بين لاعبين كبيرين ضد بعضهما.

في الجانب الأول الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، تركيا والدول الخليجية وكلهم يريدون إسقاط الحكومة السورية، وفي الجانب الآخر تقف روسيا وايران والصين مع الحكومة لأنهم لا يريدون أن تتغلغل مصالح الغرب بشكل فعال في سورية. يريد الفريق الأول إسقاط الحكومة السورية بأي ثمن، والثمن يدفعه بالطبع الشعب السوري. وتبدأ الآن الحرب بالوكالة والتي يتم تنفيذها بشكل وحشي وما وصل إلى الغرب منذ البداية أن الشعب السوري يتظاهر ضد الحكومة السورية، لذلك توجب علينا من أجل الدفاع عن قيمنا بأن نقف مع الشعب السوري ضد الحكومة السورية حتى أننا دعمناه بالأسلحة وربما تفهمنا ذلك من الناحية الإنسانية، لكن ذلك كان بعيداً عن الحقيقة التي تقول أن الجهاديين الذين يغض الغرب الطرف عنهم دوماً والذين يسمونهم بالثوار ليسوا ديمقراطيين وإنما جهاديون ينتمون إما لجبهة النصرة التي هي فرع من تنظيم القاعدة في سورية أو للدولة الإسلامية “داعش” الذين يقودون حرباً مقيتة وقذرة من كل الجوانب حيث يريد أطراف الصراع الداعمين إسقاط الحكومة بأي ثمن.

في الماضي كان الخط الأحمر المعروف الذي أطلقه أوباما في آب عام 2012 بأنه في حال استخدمت الحكومة السلاح الكيماوي ستقوم الولايات المتحدة بالتحرك وبعد عام تقريبا في 2013 كان هناك استخدام مرعب للسلاح الكيماوي بشكل أسوأ بكثير من الآن وتوفي فيه المئات من الناس حوالي ألف شخص والعدد الحقيقي لم يقدر وكان ذلك في الغوطة في شرق العاصمة دمشق، وفوراً تم اتهام الرئيس السوري وحكومته ولذلك تحتم على أوباما التعامل معه، وأتذكر وقتها العناوين العريضة في نيويورك تايمز وغيرها من الصحف الشهيرة كانوا متفقين في الرأي بأنه يتوجب على الغرب التحرك والوقوف إلى جانب الشعب السوري. قام أوباما بإعطاء الأمر بتوجيه ضربة إلى سورية وبعدها بأيام قام بإرسال الأسلحة إلى المنطقة، وكانت هناك السفن الحربية المرعبة والصواريخ البعيدة المدى جاهزة للضرب، ولكن في اللحظة الأخيرة قام أوباما في أواخر آب بتأجيل الضربة العسكرية وقال يومها أن الحكومة السورية مذنبة لكن أمر الهجوم يحتاج إلى موافقة من الكونغرس، والحقيقة هي أن استخباراته قالت له عزيزي الرئيس يرجى الحذر فقد قامت أجهزة استخبارات أمريكية وبريطانية في التحقق من استخدام السلاح الكيماوي وتوصلوا إلى أن غاز السارين الذي تم استخدامه في الغوطة الشرقية لا يملكه الجيش السوري.

واليوم لا توجد دلائل وحقائق إلا أن هذا الهجوم الكيماوي كان وبشكل واضح نتيجة تعاون بين جبهة النصرة التي هي فرع القاعدة في سورية وبين الاستخبارات التركية التي تستغل الجهاديين وتتعاون معهم للقضاء على الأكراد في شمال سورية، إذ قامت تركيا علنا بتزويد جبهة النصرة بأسلحة فيها غاز السارين. وظهر أول تحري استخباراتي أمريكي بهذا الشأن في 20 كانون الثاني 2013 أوضح علنا أن تركيا زودت جبهة النصرة ومجموعات جهادية أخرى بغاز السارين، بالإضافة إلى أنها تقوم أيضا بتصنيع غاز السارين. وأول من كتب تقريراً بهذا الشأن الصحفي التركي جان دوندا الذي اضطر للهرب من أردوغان ويعيش الآن في ألمانيا أي بالمنفى وهو الرئيس السابق لجريدة جمهورييت والنتيجة أن كل الصحفيين الذين كتبوا حول إرسال تلك الأسلحة من المخابرات التركية لجبهة النصرة هم إما في السجن أو في المنفى نحن نعيش اليوم لعبة جيوسياسية قذرة جدا لا تصدق.