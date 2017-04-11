أطفال سورية ضحايا الحرب الحاقدة

لم يترك أعداء سورية وسيلةً إلاّ وحاولوا استغلالها في حربهم على سورية من تدمير للبنى التحتية إلى فرض حصار اقتصادي عليها وسرقةٍ لمواردها الطبيعية، ولكن الأمر المستهجن والمستنكر هو استغلال الأطفال وتجنيدهم وتفخيخ أجسادهم الغضة وغسل أدمغتهم خاصةً أن كل ذلك حصل بدعم من قبل من يدعي حماية حقوق الإنسان ويتغنّى بالديمقراطية والحرية.

استهداف هذه الشريحة الحساسة من المجتمع السوري ليس بجديد. فمنذ بداية الحرب على سورية ومع الأيام الأولى بدأت الفبركات الإعلامية والقصص الملفقة والإفتراءات ضد الحكومة السورية لتأليب الرأي العام العالمي ضدها وصُوِرت عشرات الفيديوهات عن أطفال تم تعذيبهم أو استهدافهم لإلصاق التهم بالحكومة وقوات الأمن السورية حتّى وصل بهم الأمر إلى تصوير مقاطع فيديوهات لأطفال ينتشلون أو يهربون من القصف في فبركة إعلامية تم كشفها.

وخلال الحرب على سورية تصدرت شاشات التلفزة مشاهد لجرائم دموية يعجز العقل البشري عن استيعابها قام بها أطفال تدربوا على أيدي تنظيمات إرهابية متطرفة. وعند مشاهدة تلك الجرائم التي يرتكبها الأطفال، لا تصدمنا فقط طريقة القتل البشعة التي ترتكب بحق الضحايا وإنما يصدمنا من يقوم بتنفيذ هذه الجرائم وأعمارهم التي قد لا تتجاوز العشر سنوات وهم يحملون سواطيرهم أو مسدساتهم عن سابق إصرار وتصميم مما يجعل الجريمة مزدوجة؛ جريمة بحق الطفولة وجريمة بحق الضحايا فيما يغيب المجرم الحقيقي المسؤول .

استنفار إعلامي غربي وعربي ضد سورية

عملت القنوات التلفزيونية المناهضة لسورية بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية الأحداث في سورية، بالتركيز على الأطفال لإثارة المشاعر واستنفار الهمم، وبدأت مع أكذوبة تعذيب قوات الأمن السورية لعدد من الأطفال من محافظة درعا والادعاء بقيامهم باقتلاع أظافرهم. وعندما عجزوا عن إثبات الأكذوبة، تمت الإضاءة على أكذوبة أخرى لشخص يدعى حمزة الخطيب مدعيين أنّ الأمن السوري قام بتعذيبه وذلك عبر نشرها صورة جثة متعفنة، وفي سنة 2014 أُنشئَت عدة “شركات قامت بإنتاج الشعارات الضخمة للتنظيمات الإرهابية وكان لهذه الشركات مكاتب في واشنطن واسطنبول ،كما كانت أيضاً وراء نشر صورة الطفل إيلان الذي غرق على الشاطئ التركي، وتمكنت هذه الشركات التي قامت بحملة دعائية ضخمة خلال يومين من نشر الصورة على الصفحات الرئيسية في العالم خاصة الدول التابعة لحلف الناتو والخليج. وذلك من أجل إعطاء الأثر المطلوب من الصورة، كما قامت بنشر فيديو الطفل عمران دقنين البالغ من العمر 5 سنوات وهو في سيارة إسعاف في مدينة حلب والهدف منها طبعاً كان تعزيز اتهام الحكومة السورية باستهداف مواطنيها وقتلهم عمداً.

كانت صورة الطفل عمران وهو يصرخ في السيارة مثيرة جداً للشفقة، ورُكّز فقط على تصويره والتركيز على ألمه في حين أنّه لم يقدم له أيّة رعاية طبية في سيارة الإسعاف ، وهنا الهدف طبعاً واضح وهو لاستدرار أقصى مشاعر العطف والغضب من قبل المشاهدين. ومن المؤكد أنّ منتجي ومصوري الفيديو لم يكترثوا قيد أنملة بالطفل إلا من ناحية اعتباره مادة دسمة تخدم هدفهم الدعائي ضد الحكومة السورية. وقام بتصوير الفيديو من يدعى محمد رسلان الذي ظهرت صورته في الفيديو والذي نشر على صفحته على الفيسبوك أنّه عضو في حركة نور الدين الزنكي الإرهابية التي تمولها المخابرات الأمريكية CIA وتزودها بالأسلحة والصواريخ المضادة للدبابات. رسلان هذا هو نفس الشخص الذي فاخر على صفحته على الفيسبوك بقطع رأس طفل فلسطيني في الثانية عشر من عمره يدعى عبد الله تيسير عيسى .

إنّ “الغرب الديمقراطي وحلفاؤه من العرب” لم يتركوا وسيلة لم يستخدموها في حربهم القذرة على سورية بدءاً من استغلال الأطفال وليس انتهاءً بهم، أمّا الأكاذيب وازدواج المعايير فلا تهز شعرة في ضمير ذلك الغرب المتمدن مادامت في مواجهة شعوب تقف في وجه مشاريعه التوسعية والاستعمارية ونحن بالطبع لم ننسى صور التعذيب البشعة والأجساد العارية التي كُومت فوق بعضها في سجن أبو غريب خلال غزو العراق على سبيل المثال لا الحصر.

أضحت ظاهرة تجنيد الأطفال من أكثر الظواهر ازدياداً وهي مخالفة بالطبع للمواثيق الدولية التي تُحرّم استخدامهم واستغلالهم في القتال، والملاحظ مع صعود الجماعات الإرهابية، ملازمة مصطلحات متعددة كمصطلح غسيل الأدمغة ليكون بمثابة أساس فكري للبنية التنظيمية للجماعات الإرهابية .

معسكرات تدريب خاصة بكلِّ تنظيم متطرف

هناك مئات الأطفال ممن شاركوا وانخرطوا بالأعمال القتالية الدائرة في سورية وهم يقاتلون إلى جانب التنظيمات الإرهابية مثل داعش والنصرة واللذين يتم استغلالهم أبشع استغلال تحت مسميات عديدة كأشبال الخلافة وأشبال الزرقاوي وغيرها.

تتراوح أعمار الأطفال المقاتلين من العشر سنوات إلى سن الثامنة عشر والنسب الساحقة منهم مابين سن 13 و16 سنة وهم بمعظمهم من السوريين وما يثير الدهشة مقاطع الفيديو التي تُبث وتُنشر على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي التي تبرز غسيل الأدمغة الممنهج الذي تتبعه تلك التنظيمات الإرهابية والتدريبات القاسية التي يُجبر الأطفال على القيام بها في معسكرات خاصة.

لا توجد أعداد حقيقية وموثقة لأعداد الأطفال الذين استشهدوا ولكن ما هو مؤكد أنّ أعدادهم وصلت إلى أرقام كبيرة جداً بسبب انخراطهم الإجباري في العمليات القتالية وإصابة أعداد كبيرة منهم بعاهات، كفقدان أحد الأطراف أو كليهما، هذا ولم نتطرق إلى الحالة النفسية السيئة جداً التي وصل إليها الأطفال نتيجة ما تعرضوا له من أحداث مأساوية.

ومن الواضح جداً من خلال مراقبة الجرائم المتعددة للتنظيمات الإرهابية أنها استمرت بانتهاج كل الطرق لاستغلال الأطفال وعلى رأسها تجنيدهم لتنفيذ هجمات انتحارية وتطويعهم لتنفيذ كل ما يصب في مصلحة التنظيمات الإرهابية وأهدافها، هذا بالإضافة إلى وجود مئات الأطفال الأجانب من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأسيا الوسطى في التنظيمات، تم إلحاقهم مباشرةً بمدارس تنشئة عسكرية وإيديولوجية.

تقوم التنظيمات الإرهابية بجمع الأطفال من أكثر من رافد. فهي تعتمد على الأطفال المولودين من المقاتلين والمهاجرين الأجانب وأيضا أطفال المقاتلين المحليين بالإضافة إلى الأطفال الذين تم سرقتهم من دور الأيتام في المناطق التي سيطرت عليها التنظيمات الإرهابية، ومن تمّ اختطافهم من أسرهم أثناء هجوم تلك التنظيمات على مناطق خضعت لهم فيما بعد. تتعدد الصور لاستغلال الأطفال فبعد نقلهم لمراكز التدريب يُجندون في صفوف التنظيمات كمقاتلين ورسل وجواسيس وحراس وفي أحيان كثيرة لتوفير الرعاية الطبية لمصابي تلك التنظيمات.

لماذا تقوم الجماعات المتطرفة بتجنيد الأطفال؟

ربما السبب الأول لتجنيد الأطفال، والذي ارتفعت معدلاته بشكل تصاعدي بعد تغير أسلوب تلك الجماعات المتطرفة في طرائق المواجهة، هو جعلهم وقود للعمليات الانتحارية لأسباب كثيرة تعود إلى سهولة تجنيد الأطفال وتحويلهم إلى كوادر يمكن الوثوق بها إضافة إلى نقص معدلات الاستقطاب مقارنة مع البدايات الأولى للحرب مما أسهم بالبحث عن فئات جديدة للاستفادة منها وعلى رأسها الأطفال والنساء. انتقل هذا الأمر من مربع السر إلى العلانية حيث انضمت أعداد كبيرة من المراهقين والقاصرين إلى التنظيمات الإرهابية، وبسبب الأوضاع الأمنية المتردية والأعمال الإرهابية المنظمة أقفلت وهُدمت آلاف المدارس في سورية مما سبب ارتفاع نسب الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم العاشرة واللذين لم يلتحقوا أساساً بالتعليم الابتدائي، مما ينذر بكارثة إنسانية كبرى في السنوات المقبلة وبالتالي ما سيخلفه من عواقب وخيمة كالتخلف والجهل .

إن الحرب على سورية خلّفت آثاراً مدمرة على جميع فئات المجتمع وخاصةً فئة الأطفال حيث تم تغيير المناهج في المناطق التي سيطرت عليها تلك التنظيمات والتي ركزت على البعد الإيديولوجي والعقائدي بحيث لم تعد تحتاج الانتظار لاستقطاب الأطفال بل أصبحت أفكارها الإرهابية في عقر دارهم وعلى مقاعد دراستهم وبدأت دعوتهم مباشرة باستخدام كل الوسائل بدءاً من الإغراء المادي إلى التأثير العاطفي و الترفيه وصولاً إلى غسل أدمغتهم ، وعملت هذه التنظيمات المتطرفة على حذف عدد من المواد والتركيز على التعليم الديني المتطرف بهدف خلق أجيال جديدة وصاعدة من المتطرفين عن قناعة وليس مجرد خوف من سلطة الإرهابيين وسطوتهم فقط ، فبعد ساعات الدراسة النظرية في أول النهار يتم التفرغ للجانب العملي التي توليه أهمية كبيرة ومن ثم ُتخضع الأطفال إلى حصص من التدريب العسكري الشاق وتصنفهم كُلٍّ حسب سنه والهدف من تجنيدهم، وبالطبع يتم توثيق هذه التدريبات وأخذ صور مع الأطفال وهم يحملون أسلحة ثقيلة ترهق أجسادهم التي أضنتها الحرب بما فيها من خراب وعنف.

هناك عشرات المدارس التي تتبع لتنظيمات إرهابية كداعش والقاعدة في مختلف المناطق التي تسيطر عليها ما سيعني أنّ الأجيال الناشئة من الأطفال سيعيشون حالة مسخ للهوية وغسل للدماغ بأفكار خبيثة ستجعلنا أمام المئات بل الآلاف من أنصار التكفير والإرهاب وهنا الأمر لا يتعلق فقط بالأطفال داخل سورية بل أيضاً الأطفال اللذين غادروا البلاد إلى دول حدودية حيث تحولت بعض المخيمات هناك إلى معسكرات إضافية للتطرف بحكم بقاء الصلة بين من هم في المخيمات مع أقاربهم المنضمين إلى التنظيمات الإرهابية داخل سورية.

تفاخر التنظيمات الإرهابية بإجرامها وتطرفها

وما يثير الاستغراب أنّ هذه المنظمات الإرهابية تتعاطى مع ملف تجنيد الأطفال بطريقة ممجوجة دون استحياء فهي تتبجح في تبنيها لمثل تلك الأعمال وربما ما حدث مع الطفلة السورية التي قام والدها وأمها وعن سابق تصميم بتفخيخها وإرسالها إلى مقسم الشرطة، في منطقة الميدان، وسط دمشق، لتفجر نفسها وبث شريط فيديو من قبل والداها، يظهر الطفلة وأختها وهما تقومان بالاستعداد للقيام بعملية انتحارية، لهو أوضح دليل على عبثية وهمجية وتوحش تلك المجموعات مما يضعنا أمام سؤال كبير عن الأسلوب والمنهج الشديد التطرف الذي ينتهجه هؤلاء الإرهابيين وعن الطريقة التي يقومون بها بغسل أدمغة المنتمين إليهم وما هي وسائل الترهيب التي يتبعونها حتى يصل الأمر بهم للزج بفلذات أكبادهم للانتحار.

اللعب على الغرائز واستغلال العاطفة الدينية

واحدة من أهم خطوات تجنيد المراهقين ممن هم دون العشرين هي استغلال حماسهم الديني خاصة أولئك اللذين انخرطوا في تجربة تدين حديثة تلازمها إثارة مشاعر وغرائز دينية. فالكثير من هؤلاء الفتية يعاني في هذه المرحلة العمرية الحساسة من اضطراب سلم القيم كما هو معروف في علم النفس الاجتماعي إذ تتقدم قيم إظهار الذات وتحكم العاطفة والتضحية والإقدام على قيم أخرى كالعقلانية والانسجام بالبيئة المحيطة بحسب عدد كبير من اعترافات الفتية اللذين استطاعوا الهروب من تلك الجماعات إما عبر اعتقالهم من قبل السلطات الحكومية أو الفرار، حيث أكدوا على أن الشباب المتدين بين عمر الخامسة عشر والتاسعة عشر يعد صيداً ثميناً لجماعات التطرف بسبب استغلال حسن نيته في بعض الأحيان واندفاعه وتقديم صورة مبهرة عن الفوز العظيم الذي سيحظى به في حال جهاده المزعوم عبر وسائل الإعلام التابعة لتلك التنظيمات .

الأثر النفسي على الأطفال

الباحثون في علم النفس يطلقون صيحات التحذير تجاه هذه الظاهرة. فتجنيد الأطفال في العمليات الحربية له تأثيرات مدمرة على نفسيتهم ونشأتهم حيث يكبرون على ما نشؤوا عليه من عنف وقوة بالإضافة إلى الفزع الدائم والخوف الذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة كجزء من ضريبة التشوه النفسي والجسدي.

وإذا تحدثنا عن كيفية استغلال الأطفال في مختلف الأعمال، فإن وضع الفتيات أسوأ بكثير حيث يعانين من حالات الاغتصاب والعبودية بالإضافة إلى استخدام الجميع كانتحاريين في ظاهرة متوحشة من ظواهر الحرب، في حين أن مكان الأطفال الطبيعي هو مدارسهم الآمنة وليس على الخطوط الأمامية في الصراعات. وبالنظر إلى أعمال العنف التي تدمر حياة آلاف الأطفال، فإن لها تبعات مريعة وطويلة الأمد على مستقبلهم بصرف النظر عن كيفية تجنيد الأطفال وعن الأدوار التي توكل إليهم، فالأطفال الجنود هم ضحايا بالتأكيد وستؤدي مشاركتهم في النزاعات إلى آثار خطيرة بالنسبة إلى صحتهم النفسية والجسدية وغالباً ما يكونوا خاضعين لضروب الأذى ومعظمهم يواجه الموت والقتل والعنف الجنسي بل إن كثيراً منهم يُجبرون على ارتكاب الجرائم لدرجة أن بعضهم سيعاني من آثار سيكولوجية خطيرة مستقبلاً ومن ثم فإن عملية دمج هؤلاء الأطفال تمثل أمراً بالغ التعقيد والصعوبة.

الاتفاقيات الدولية لحماية الأطفال في الحروب

إن تجنيد الأطفال واستخدامهم دون سن الخامسة عشر بوصفهم جنوداً لهو أمر محظور بموجب القانون الدولي والإنساني وطبعاً من جهة الأعراف والمعاهدات، وهو حكماً جريمة حرب، فوفقاً للمادة الأولى من الأحكام الأساسية للبروتوكول الاختياري للاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشان إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة فإنها تضمنت أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر من العمر إشراكاً مباشراً في الأعمال الحربية.

يعد هذا الحكم من أهم أحكام البروتوكول الجديد حيث يمثل تقدماً واضحاً بالنسبة إلى ما يوفره القانون الدولي من حماية للأطفال كما أنه يعزز النزعة الراهنة نحو إبقاء الأطفال جميعاً بمنأى عن أهوال النزاع المسلح وعن الاشتراك في الأعمال الإرهابية على وجه الخصوص. وبالنسبة إلى سورية، فإن التقارير الصادرة عن منظمة اليونسيف أوضحت ارتفاع حدة الوحشية وانتشار النزاعات مما يعرّض الأطفال بشكل متزايد لخطر التجنيد والاستخدام من قبل التنظيمات الإرهابية، حيث ذكرت هذه التقارير أن ماتقوم به داعش والنصرة في سورية والعراق إلى جانب ازدياد عدد المجموعات الإرهابية الأخرى يمثل عاملاً أساسياً من عوامل تعريض الكثير من الأطفال لخطر التجنيد بشكل أكبر، فيتم إخضاع الأطفال للتدريب العسكري ويتم استخدامهم كمخبرين وحراس لنقاط التفتيش، وكانتحاريين ومنفذين لعمليات الإعدام. أضاف التقرير الأممي أيضاً أن منظمة اليونسيف تعمل على دعم الأطفال بمجرد تخليصهم من تلك الجماعات، وتتضمن نشاطات الدعم التي تقدمها المنظمة توفير الضروريات والدعم النفسي إضافة إلى برامج التدريب.

الخاتمة :

هنا تبرز الضرورة القصوى لتكاتف جهود المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الطفل والإنسان وعدم الاختباء وراء إصبعنا فيما يخص دعم الإرهاب الذي تمارسه بعض دول الغرب ومن يتبعها من الدول العربية لأن تبعاته السلبية ستطال الجميع دون استثناء. لذلك على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته واجتثاث الإرهاب من جذوره ووقف دعمه والتعامل بسياسة المعايير المزدوجة لأن الأجيال التي تكبر على أيدي التنظيمات الإرهابية ستكون أكثر توحشاً وسيكون التعامل معها مستحيل والقضاء عليها سيصبح ضرباً من الخيال، بسبب ما سيواجهه العالم من ايديولوجيات وأفكار منحرفة. في المحصلة، تحييد الأطفال عن الحروب والصراعات وحمايتهم سيؤدي إلى عالم أكثر انسجاماً وسيتمكن الأطفال في المناطق التي تشهد حروباً أن يبقوا بسلام بعيداً عن العنف.