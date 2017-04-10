فرنسا، أزمة الانتخابات الرئاسية

باتت الانتخابات الرئاسية في فرنسا على الأبواب، والتي ستجري الجولة الأولى منها في 23 نيسان الجاري، والجولة الثانية في 7 أيار، وباتت تحتدم معها المنافسة بين المرشحين الخمسة ايمانويل ماكرون ومارين لوبان ، فرانسوا فيون و جان لوك ميلانشون وبونوا آمون، على الرغم مما كشفت عنه حملاتهم الانتخابية إزاء حجم الأزمة التي تعصف بالأحزاب التقليدية المهيمنة على الحياة السياسية، اليمين المؤتمن على ما بقي من النهج الديغولي، وهو حزب “الجمهوريون”، واليسار من ورثة فرانسوا ميتران أي الحزب الاشتراكي. إذ يعيش الحزبان الكبيران أزمة الانتخابات التي قسمت بدل أن توحد. وقد كشفت الانتخابات التمهيدية، التي اختار من خلالها كل حزب مرشحه للمنافسة على خلافة هولاند، النقاب عن غياب شخصيات قيادية تاريخية تتحلى بميزة القادة على غرار ما كان عليه مؤسسا التيارين وما تحليا به من حنكة وقوة قادرتين على جمع الأضداد داخل الصف الواحد، لدرجة أصبح هذا الصراع الداخلي صراعاً بين أيديولوجيتين متناقضتين تدعي كل منهما أنها تمثل اليسار الحقيقي وتحديداً نهج الحزب الاشتراكي. وهذا تماماً ما عكسته المناظرة الانتخابية المعهودة بين المرشحين الخمسة على قناة “ي اف ون” الفرنسية، التي لم تخل من التوترات و استمرت أكثر من ثلاث ساعات. حيث تتطرق المرشحون إلى القضايا التي تهم الناخبين كالأمن والضمان الاجتماعي والتقاعد وإصلاح المؤسسات، إضافة إلى إعادة بناء النظام الديمقراطي الفرنسي. بالنتيجة لم تعط هذه المناظرة حظاً لأي طرف من الأطراف، إلا أن الاستطلاعات أعطت مرشحة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبان التفوق في الدور الأول من الانتخابات، ولكنها قد تبعد في الدور الثاني أمام الوسطي ايمانويل ماكرون، المتقارب معها في الحظوظ، أو اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون. أما المرشح اليميني فرانسوا فيون فقد احتل المركز الثالث في استطلاعات الرأي بعد تأثير قضية فضائح الفساد التي فجرتها وسائل الإعلام في خضم حملته الانتخابية إلا أنها لم تنجح في دفعه إلى سحب ترشحه. فيما ركز الاشتراكي بونوا آمون انتقاداته على امانويل ماكرون، الذي يستقطب الدعم من اليمين واليسار على حد سواء، حتى داخل الحزب الاشتراكي، أي حزب آمون نفسه. ودعا إلى المزيد من الانخراط في التكتل الأوروبي على عكس اليساري الراديكالي ميلانشون ومرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان اللذان انتقدا العديد من الاتفاقيات الأوربية ودعيا إلى الانسحاب من الحلف الأطلسي. فيما تعهدت لوبان بإخراج فرنسا من الاتحاد الأوربي في حال فوزها بالانتخابات. ضمن هذا السياق قال مدير حملتها الانتخابية أن مشروعها الرئاسي يختلف عن باقي المرشحين ، فهي الوحيدة التي تريد استرجاع السيادة الفرنسية المطلقة كي تستطيع تنفيذ مشروعها، بما في ذلك السيادة النقدية والمالية وسيادة الحدود. وأكد أن فكرة خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي قائمة فعلاً وهي السبيل الوحيد لاسترجاع سيادتها وتحرير الشعب من قيوده ليملك الحرية في إقرار مستقبل البلاد. وأضاف:”بات العالم متعدد الأطراف والقوى، ومع انتخاب دونالد ترامب في أمريكا و تريزا ماي في بريطانيا، إضافة إلى الحضور الروسي والصيني القوي، فهناك ما ينبئ بتغيير العولمة التي انتهجها العالم خلال العقود المنصرمة، والتي كانت تتمحور حول فتح الحدود والليبرالية والعولمة المالية لتنتهي بانتخاب ترامب وماي في 2016 . واليوم يتجه العالم نحو عولمة جديدة وفكر جديد وسياسة مغايرة وهذا ما يحمله مشروع مارين لوبان. وحذر كل من يصف حزبه بالمتطرف فهو ليس متعصباً ضد أي فرد من الأفراد، بل يؤمن بالوطنية ويعمل من أجلها، وهو أول من وضع جذر الوطنية الذي يساوي بين الجميع بعيداً عن الدين والعرق واللون.

من جهته أعرب فرانسوا فيون عن أسفه لأن فرنسا”لا تؤدي دوراً حقيقياً في الواقع في مكافحة الإرهاب في سورية” وأعرب عن رغبته في التعاون مع روسيا وإيران في محاربة داعش، مضيفاً أنه ليس بمقدور فرنسا وحدها حل المشاكل الدولية الشائكة ، وليس بمقدورها التدخل في كل القضايا كما فعلت في ظل فرانسوا هولاند، بل يتعين على فرنسا أن تحدد أولوياتها وتتقاسم العمل مع جيرانها الأوربيين”.

من هو امانويل ماكرون، المرشح الأوفر حظاً

تشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن مرشح تيار الوسط ماكرون سوف يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات المقررة في23 الجاري كما رشحته للفوز في الدور الثاني أيضاً. ونوهت نتائج السبر إلى أنه سيحصل على 26% من الأصوات في الجولة الأولى فيما ستحصل مارين لوبان على 25% من الأصوات وتحتل المركز الثاني. وفي الجولة الثانية، 7 أيار، سيفوز بالرئاسة ويحصل على 65% من الأصوات مقابل 35% لزعيمة الجبهة الوطنية. فمن هو امانويل ماكرون؟ سياسي ومصرفي فرنسي سابق، تولى مسؤوليات حكومية، أعلن في 16 تشرين الثاني 2016 ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017، مما أثار حفيظة بعض الأوساط اليسارية.

ولد إيمانويل ماكرون في 21 كانون الأول 1977، التحق بمعهد العلوم السياسية بباريس، وتخرج منه بشهادة وهو في سن 24 عاماً 2001، ثم درس في المعهد الوطني للإدارة في ستراسبورغ 2002-2004

بعد تخرجه،عمل ماكرون عام 2004 في إدارة التفتيش المالي التي أمضى بها ست سنوات، وفي عام 2008 عمل في مصرف روتشيلد المعروف في فرنسا، وفي عام 2012 دخل قصر الإليزيه، حيث تولى بعض المناصب مثل أمين عام قصر الإليزيه ووزيراً للاقتصاد.

يعرف عن ماكرون أنه يتبنى الفكر الليبرالي في الاقتصاد، وهو ما ظهر في مشروع قدمه لحكومة مانويل فالس عن “تكافؤ الفرص وتنشيط النمو”، الذي يتضمن جملة من القرارات الاقتصادية الجديدة لإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الفرنسي وحل مشكلة البطالة،

ومن بين تلك الإجراءات السماح لبعض المراكز التجارية الكبرى خاصة تلك الموجودة في المناطق السياحية بمدة أطول خاصة في نهاية الأسبوع، إضافة إلى تحرير قطاع المواصلات خاصة الحافلات، وإجراء تغييرات على جانب من قوانين الشغل وعلى بعض القطاعات المهنية التي كانت حكراً على بعض المستثمرين.

انضم ماكرون إلى الحزب الاشتراكي بين عامي 2006 و2009، ثم انسحب منه دون أن يغادر وسط اليسار، ورعاه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي ساعده على دخول الحكومة للمرة الأولى عام 2014، دون أن يكون عضواً في الحزب الاشتراكي أو ينتخب لأي مقعد.

وكان ماكرون التقى هولاند عام 2006 ودعمه في ترشحه لانتخابات الحزب الاشتراكي، غير أنه تخلى عن منصبه في الحكومة في حزيران 2014 ليعين وزيراً للاقتصاد بعد استقالة سلفه أرنو منتبورغ.

استقال من الحكومة في الثلاثين من آب 2016، وشكلت استقالته آنذاك ضربة قاسية للرئيس هولاند، وعززت الشكوك بشأن وضع معسكر اليسار استعداداً للانتخابات الرئاسية لعام 2017

وفي مطلع نيسان 2016 أسس ماكرون في خطوة مفاجئة حركته السياسية “إلى الأمام”، مؤكداً أنها “لا يمينية ولا يسارية”، مما أثار تكهنات بشأن طموحاته الرئاسية لانتخابات 2017. وجمعت الحركة -بحسب أوساط ماكرون- هبات بقيمة 2.8 مليون يورو.

وفي المقابل، وبعد أن كشف عن طموحاته السياسية، أصبح ماكرون منبوذاً من قسم من اليسار الذي بات يرى فيه تجسيداً للتحول الاشتراكي الليبرالي للسلطة التنفيذية.

لكنه بالمقابل حقق مكسباً كبيراً من خلال طرحه المعتدل والمنصف الذي ساعده في استقطاب أصوات عدد كبير من الناخبين الفرنسيين وعزز من فرصه للفوز بالانتخابات الفرنسية وبني له جداراً سميكاً من الثقة في أوساط المستعمرات الفرنسية القديمة. ويرى الكثير من المراقبين للشأن الأوروبي عموماً والفرنسي على وجه الخصوص أنه يشكل رجل المرحلة بامتياز، ويأتي إعلان ترشحه في 16 تشرين الثاني 2016، للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2017 بمثابة الأمل الكبير الذي كانت تنتظره الشعوب الإفريقية لتحقيق حلمها الكبير في العدل والإنصاف كما يجسد رغبة غالبية الفرنسيين في مزيد من النمو المؤسس على نظرة توازنية تقول بعدم قابلية فرنسا الابتعاد كثيرا عن إفريقيا مصدر قوتها ونفوذها الحقيقي دون أن يكون لذلك تأثير سلبي على وجودها الفاعل والمؤثر داخل الاتحاد الأوربي وهو ما يعزز من فرصه في الفوز بالانتخابات الفرنسية التي تثبت كل استطلاعات الرأي تقدمه فيها.

ومن الطبيعي أن تتصدر الانتخابات الفرنسية عناوين المجلات والصحف الفرنسية ووسائل الإعلام المختلفة هذه الأيام مع دخول الحملات الانتخابية أيامها الأخيرة قبل الاقتراع الرئاسي الذي بات قاب قوسين وأن تكون محور اهتماماتها. فقد تساءلت مجلة جون أفريك ماذا لو كانت مارين لوبان هي رئيسة فرنسا المقبلة؟ وقالت المجلة في افتتاحيتها:” نعلم أن استطلاعات الرأي ترشح كل من مارين لوبان وايمانويل ماكرون للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات، إلا أنها تحظى بشعبية في صفوف الجنود الفرنسيين في فرنسا والعالم حيث أظهر آخر استطلاع للرأي أجراه معهد ايفوب الفرنسي أن 44% من الجنود و ورجال الشرطة والأمن ينوون التصويت لها. وكانت زيارتها لتشاد فرصة من أجل تلميع صورتها السلبية الملطخة في أفريقيا بسبب عنصريتها ومعاداتها للأجانب والمسلمين، فألقت خطاباً أمام البرلمان التشادي طالبت فيه بتفهم مواقفها وشرحت لهم إن رفضها لموجات الهجرة الجماعية لا يعني أنها ترفض الآخر، بل على العكس هي إدارة صارمة وتقاسم عادل وراشد لموجات تدفق الهجرة. كما أن حزبها ينادي بالمساواة والعدل بين كل المواطنين بمعزل عن الدين والعرق وتأمين فرص العمل للجميع. ومن جهة أخرى وجهت مجلة الاكسبرس انتقادات لاذعة لاتجاهات زعيم حركة “إلى الأمام” ماكرون وتقول أنه يتقدم في استطلاعات الرأي في ظروف غامضة. وتساءلت: هل ماكرون وريث خفي للرئيس فرانسوا هولاند أم أنه مرشح مقنع لليمين؟ واقع الأمر يجسد ايمانويل ماكرون غموضاً غريباً حسبما تقول المجلة ، فنجده تارة في خانة اليمين وتارة أخرى في خانة اليسار، مرة يتحدث بلسان لبيرالي ومرة أخرى يدعو إلى اقتصاد موجه،يا له من تناقض فاضح تقول المجلة. ففي عام2014 صرح قائلا “أنا اشتراكي ومقتنع باشتراكيتي”، وعاد بعدها بعامين ليصرح قائلاً: “النزاهة والصراحة تجبرانني لأن أقول لكم لست اشتراكيا” …فأي ايمانوبل ماكرون يمكن تصديقه تتساءل الاكسبرس؟ أما مجلة “لوبوان”فتتساءل: هل هو قوي إلى هذه الدرجة؟ إذ أجرت مقابلة مع وزير الاقتصاد السابق لتقييم أدائه و برنامجه فيما يتعلق بإجراءات خفض النفقات العامة على وجه الخصوص، فأكد ماكرون أنه لدى فرنسا نفقات كبيرة وهو يسعى لتقليصها إلى نسبة 50% من الناتج المحلي الخام في العام 2025 بدلاً من نسبة 55%حالياً، ولتحقيق هذا الهدف سيعتمد إستراتيجية تقوم على إصلاحات هيكلية وخاصة في مجال قانون العمل. ووعد بتبسيط القوانين بالنسبة لأرباب العمل، والعمل على إصلاح التأمين ضد البطالة وفتح ورشة كبيرة خاصة بالتكوين والتأهيل للمهن لأنه مقتنع بأن كل الفرنسيين بحاجة إلى بذل جهود حثيثة فيما يخص المؤهلات الوظيفية.

أما مجلة “شالونج” الاقتصادية فقد عنونت على صدر صفحتها الأولى:” أموال الحملة الانتخابية”، وقدمت تقريراً حول الميزانية المالية التي ينفقها المرشحون خلال حملاتهم الانتخابية. وقالت المجلة:”إذا كان السقف القانوني في فرنسا لا يتعدى 22مليون يورو ونصف، فقد شهدنا تجاوزات ضخمة في السابق أبرزها قضية بيغ ماليون مع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي والمتعلقة بتزوير فواتير النفقات . إلا أن الحملة الانتخابية الحالية، بحسب مجلة “شالونج”، فقد راعى فيها المرشحون السقف القانوني وبلغت ميزانية جان لوك ميلانشون، زعيم حركة “فرنسا الأبية” ثمانية ملايين يورو، فيما تجاوزت ميزانية حملة فيون 16 مليون يورو، و15 مليون يورو عند بونوا آمون مرشح اليسار، و13 مليون يورو عند ايمانويل ماكرون و فقط 9 ملايين يورو في حملة مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية. من جهة أخرى تطرقت المجلة إلى كيفية إنفاق هذه الأموال أو أين تصب، وقارنت بين المرشحين الذين اعتمدوا أساليب تقشفية كالاكتفاء بتذاكر اقتصادية في تنقلاتهم والنزول في فنادق متواضعة وتنظيم تجمعات في أماكن متواضعة، إضافة إلى استخدام وسائل تكنولوجية حديثة لإنفاق أقل واستقطاب أكبر ، كما فعل جان لوك ميلانشون عندما استخدم اولوغرام أو البث المزدوج ونشط تجمعين انتخابيين في مدينتين في نفس الوقت دون أن ينتقل بينهما. أساليب جديدة قضت على أخرى تقليدية حيث تخلى المرشحون عن توزيع المنشورات وإجراء الاستفتاءات إلى حد بعيد.

هذا ويرى خصوم ماكرون أنه لا ينتمي إلى اليسار ويستندون في ذلك إلى ممارسته خلال توليه وزارة الاقتصاد في حكومة هولاند والى مشروعه الانتخابي الذي ينحو منحى البرامج الليبرالية فيما يتعلق بساعات العمل وتحرير التبادلات والعلاقة مع رؤوس الأموال. أما جان لوك ميلانشون فقد اختار أن يبقى وحيداً في المعركة حاملاً لواء اليسار الراديكالي الثائر على الرأسمالية ورموزها والرافض لكل أنواع وأشكال التأقلم مع سوق العولمة رافضاً حمل شعار الحزب الاشتراكي أو العودة إليه بعد عشر أعوام على خروجه منه.

“لقد تلاقت الأحزاب السياسية والقيادات الطامحة لخلافة هولاند على التبرؤ من إرث حكم الرئيس الاشتراكي، وتجرعوا سم خلافات الوراثة ولكن لابد من وجود من يذكرهم بأن بعض السم قد يكون الترياق”بحسب تعبير افتتاحية موقع مونتي كارلو، التي أشارت إلى أنه “لا فرصة أمام اليسار في إيصال مرشحه إلى قصر الاليزيه إلا إذا خاض المعركة موحداً، فإذا كان الحزب اليميني يجهد، موحداً في العلن على الأقل، لاجتياز محنته الانتخابية الناجمة عن سلسلة الفضائح المالية التي عصفت بمرشحه فرانسوا فيون، فإن الانقسام قصم ظهر الحزب الاشتراكي الذي فاجأت نتيجة انتخاباته التمهيدية جميع المرشحين، الذين أعلنوا جهاراً تأييدهم للفائز ولكن معظمهم التحق بحملة المنافس ايمانويل ماكرون”.