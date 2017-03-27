المشهد العالمي المتغير

وصف آدم سميث في كتابه “ثروة الأمم” الذي نشر في عام 1776، البدايات الأولى للعولمة التي بدأت مع اكتشاف كريستوفر كولومبوس الطريق البحري من أوروبا إلى الأمريكتين في عام 1492، ورحلة فاسكو دو غاما من أوروبا إلى الهند في عام 1498. وكتب سميث إن “اكتشاف أمريكا، وكذلك الممر إلى جزر الهند الشرقية من رأس الرجاء الصالح، هما الحدثان الأكبر والأكثر أهمية في تاريخ البشرية”.وقد أثبت التاريخ صحة رأي سميث. إنه قدر جيلنا أن يقود في فصل أساسي آخر للعولمة، يتطلب إعادة النظر في السياسة الخارجية من قبل الولايات المتحدة وغيرها من القوى العالمية.

أشار سميث إلى أن العولمة يجب أن تزيد من الرفاه العالمي “، من خلال توحيد، إلى حد ما، الأجزاء الأكثر بعداً في العالم،عن طريق تمكينها من تفهم رغبات الآخر،وزيادة سعادة الآخر، وتشجيع صناعة الآخر “. كما أشار إلى أنه في الموجة الأولى للعولمة بعد رحلات كولومبوس ودو غاما، عانى السكان الأصليون في الأمريكتين وآسيا لأن “تفوق أوروبا بالقوة” مكن الأوروبيين “الإفلات من العقاب عن كل نوع من الظلم”، بما في ذلك الاستعباد والهيمنة السياسية.

كما توقع سميث الحقبة المقبلة التي يصبح فيها السكان الأصليون ” أقوى”، وأن يصبح أولئك في أوروبا “أضعف” للتوصل إلى “المساواة الشجاعة والقوة” التي يمكن أن تؤدي إلى “الاحترام المتبادل لحقوق الآخر. ” يعتقد سميث أن التجارة الدولية و”النقل المتبادل للمعرفة “(التدفق الدولي للأفكار والتكنولوجيا) من شأنه أن يعجل من اقتراب زمن المساواة.

تحققت رؤية سميث، جيلنا على أعتاب نقطة تحول في التاريخ، تتوازن فيها هيمنة القرون الأوروبية (وفي وقت لاحق الأمريكية) مع الصعود العالمي”للسكان الأصليين” في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين. كانت السياسة الخارجية الأمريكية خلال السنوات الـ 75 الماضية، ويمكن القول خلال السنوات الـ 125 الماضية تقوم على قيادة منطقة شمال الأطلسي لاقتصاد العالم( أوروبا الغربية والولايات المتحدة.( هذا النوع من عولمة شمال الأطلسي يصل إلى نهايته الآن. التوترات التي نراها الآن في جميع أنحاء العالم هي أعراض لأفول النظام القديم.

لنأخذ العالم في زمن كولومبوس ودو غاما في عين الاعتبار، وفقاً للتقديرات العالمية التي قام بها المؤرخ الاقتصادي الراحل أنكلوس ماديسون، كان عدد سكان العالم في عام 1500 يبدو كالتالي تقريباً. وقد تم توزيع عدد سكان العالم الذي يبلغ حوالي 440 مليون شخص إقليمياً على النحو التالي: آسيا، 65 في المئة، أفريقيا 11 في المئة، أوروبا (الشرق والغرب) 20 في المئة، والأمريكتين 4 في المئة. وكان توزيع الناتج العالمي، وفقاً لماديسون، كما يلي: آسيا بنسبة 65 في المئة، أفريقيا8 في المئة، أوروبا 24 في المئة، والأمريكتين 3 في المئة. كان العالم فقيراً بشكل عام وريفياً، وكانت الإمبراطوريات الزراعية الكبيرة موزعة في شرق وجنوب آسيا.

مقابل ذلك حين أعطى عصر الاكتشاف والتجارة بعد كولومبوس أوروبا موطئ قدم في آسيا، وأدى إلى الغزوات الأوروبية للأمريكتين، كما حدثت الثورة الصناعية في إنكلترا- التي بدأت بالمحرك البخاري، إنتاج الصلب الصناعي، والزراعة العلمية، وميكنة صناعة النسيج –التي أنشأت فعلياً العالم الأوروبي. بحلول عام 1900، كان العالم إلى حد كبير في أيدي أوروبا، اقتصادياً وسياسياً. كانت آسيا لا تزال مركز سكان العالم، ولكنها لم تعد مركزاً للاقتصاد العالمي.

وكانت نسب السكان والدخل تقريباً على النحو التالي: كان عدد سكان العالم في عام 1900 بنحو 1.6 مليار، موزعة على النحو التالي: آسيا 56 في المئة، أوروبا 27 في المئة، أفريقيا 7 في المئة، والأمريكتين9 في المئة. وكان توزيع الناتج العالمي، وفقاً لماديسون: آسيا 28 في المئة، أوروبا 47 في المئة، أفريقيا 3 في المئة،والأمريكتين 20 في المئة، جاء معظمه من اقتصاد الولايات المتحدة. لقد تقلص الدور الاقتصادي في آسيا بشكل حاد، وارتفع في أوروبا، ولو أخذنا في الاعتبار أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وكندا (اقتصاديات شمال الأطلسي)وحدها لوجدنا أن حصتها من الناتج العالمي بلغت بشكل ملحوظ 51 في المئة في عام 1900.

لنلاحظ ما حدث للصين بشكل خاص. ووفقاً للتقديرات، كانت حصة الصين من الاقتصاد العالمي 25 في المئة في عام 1500 لكن هذه الحصة تراجعت إلى 11 في المئة فقط في عام 1900.

ومن الواضح، أن دور آسيا الرائد في العالم قد انقلب رأساً على عقب بالثورة الصناعية،فبحلول عام 1900، كان العالم في أيدي قوى شمال الأطلسي بقوة ، فبريطانيا، على وجه الخصوص، تحكمت بالبحار، لدرجة أن الحقبة غالباً ما سميت بـ باكس بريتانيكا، على الرغم من أن باكس (السلام) العالمي لم يكن سائداً تماماً كما كان ينظر إليه في الخيال الأوروبي، بما أن أوروبا كانت تقاتل وتكسب الأراضي في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا، وتقمع التمردات العنيفة (ضد الأوروبيين التي أطالق عليها اسم “الإرهاب”) من خلال المقاومة المحلية للسيطرة الأوروبية.

ارتكبت أوروبا ما يشبه الانتحار السياسي بين 1914 و 1945،من الحربين العالميتين والكساد الكبير. وبحلول عام 1950، انتقلت قيادة حلف شمال الأطلسي من بريطانيا المنهكة بالحرب إلى الولايات المتحدة. وصلت القيادة العلمية لأوروبا قبل هتلر إلى الولايات المتحدة، بهجرة العلماء لاجئاً بعد لاجئ . اعتباراً من عام 1950، وقفت الولايات المتحدة عند حوالي 27 في المئة من الاقتصاد العالمي، مقارنة مع ما يقرب من 26 في المئة بالنسبة لأوروبا الغربية، و 9 في المئة بالنسبة للاتحاد السوفييتي، و 5 في المئة فقط للصين.

في عام 1942، أعلن هنري لوس محرر مجلة تايم ما عرف بـ” القرن الأمريكي”. انجذب الأمريكيون بسرعة إلى هذه الفكرة، فهي تتناسب مع رواية الولايات المتحدة التي طالما تم تكرارها: الولايات المتحدة بوصفها الدولة الاستثنائية، البلاد التي خلقها الله لإنهاء غدر العالم القديم ، دولة محتم عليها تمدين قارة أمريكا الشمالية (من خلال التطهير العرقي والإبادة الجماعية للسكان الأصليين) و في وقت لاحق العالم، و “الأمل الأخير للبشرية.”

نُظمت السياسة الخارجية للولايات المتحدة من عام 1945 إلى عام 1991، كي تهيمن في فترة الحرب الباردة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هيمنت على الاقتصاد العالمي، شكلت الكتلة الشيوعية بقيادة الاتحاد السوفييتي أيديولوجية منافسة وتهديداً جيوسياسياً. في حين أن “احتواء” الاتحاد السوفييتي أصبح العقيدة السائدة، برز صراع بين “المثاليين” في الولايات المتحدة ، الذين رأوا الاحتواء بمثابة نقطة انطلاق لمفهوم أكثر عظمة، في قيادة الولايات المتحدة للنظام العالمي بأسره، و”الواقعيين” في الولايات المتحدة الذين رأوا في الاحتواء مجرد مصطلح آخر من المصطلحات التقليدية في ميزان القوة. ومن المثير للاهتمام، خصوصاً أن أب مفهوم الاحتواء، جورج كينان، تذمر من الرؤية “المثالية”، معتبراً إياها متغطرسة على نحو خطير، في تصورها لـ” ولايات متحدة” خيرو وقوية، الذي كان خيالياً وغير قابل للتحقق . وهناك فريق ثالث، أسميته في وقت سابق “التعاونيين”، يعتقد أن الحرب الباردة نفسها كانت غير ضرورية، أو على الأقل مبالغ فيها ، والمواجهة بين القوى العظمى كان بالإمكان تجاوزها من خلال التعاون المباشر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

مثلت نهاية الحرب العالمية الثانية (إلى حد كبير) نهاية الإمبراطوريات الأوروبية في أفريقيا وآسيا، على الرغم من أن عملية إنهاء الاستعمار امتدت على مدى عقود، وكانت في كثير من الأحيان عنيفة . غالباً ما خلطت الولايات المتحدة الاستعمار مع الحرب الباردة نفسها، وبالتالي أصبحت الوريث الطوعي لمختلف النضالات المناهضة للاستعمار، وبطبيعة الحال أبرزها والأكثر تدميراً كانت في فيتنام، حيث حاربت الولايات المتحدة دون جدوى الوحدة الوطنية لفيتنام لعقدين من الزمن بعد انسحاب فرنسا في عام 1955. وبالمثل، حاولت الولايات المتحدة فرض إرادتها في الشرق الأوسط في فترة ما بعد الاستعمار، جزئياً لإبقاء الاتحاد السوفييتي خارجاً وفي جزء آخر لجعل اكسون موبيل وشيفرون حاضرة هناك .

مع نهاية الإمبراطوريات الأوروبية ، كان للدول المستقلة حديثاً في أفريقيا وآسيا فرصة جديدة للاستثمار في مستقبلها، وخاصة في مجال التعليم، والصحة العامة، والبنية التحتية،على الأقل استفادت بعض الدول من تلك الفرصة. فبدأت الصين بالنهوض بجمهورية الصين الشعبية التي تأسست في عام 1949. ما كان 200 عام من الهيمنة الأوروبية المتزايدة بدأ يفسح المجال لعملية “اللحاق بالركب”، حيث بدأت على الأقل بعض الدول المستعمرة سابقاً، الأكثر نجاحاً منها في آسيا ، بدأت في تبني التقنيات الحديثة، ومكافحة انتشار الأمية والأمراض، وعموماً تحقيق التنمية الاقتصادية بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الدول الرائدة شمال الأطلسي من خلال إدماجها في نظم الإنتاج العالمية. بدأت الفجوة بين” قادة” في شمال الأطلسي و”أتباع” في البلدان النامية أخيراً تضيق.

كانت قصة النجاح الأكبر، بطبيعة الحال، آسيا. فأولاً، تعافت اليابان بسرعة من الحرب العالمية الثانية، وبدأت في بناء قوة صناعية. ثم جاءت “النمور الآسيوية”: هونغ كونغ، سنغافورة، تايوان، وكوريا، ومن ثم جاءت الصين، مع إصلاحات السوق ابتداء من عام 1978، عندما صعد دينغ سياو بينغ إلى السلطة بعد وفاة ماو تسي تونغ.أصبح مثال أسيا الذي ألهم أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي إصلاحات السوق في منتصف الثمانينيات، ممكناً بصعود ميخائيل غورباتشوف إلى السلطة. وكانت النتائج الأولية سياسية أكثر منها اقتصادية، فانفصلت أوروبا الشرقية سلمياً عن الاتحاد السوفييتي في عام 1989، ومن ثم حل الاتحاد السوفييتي نفسه إلى جمهورياته الـ 15في نهاية عام 1991.

في عام 1992، نظر “مثاليو” الأمريكيين إلى جميع أنحاء العالم، و رأوا في ذلك تأكيداً لرؤيتهم لقيادة الولايات المتحدة للعالم والهيمنة عليه. لقد ذهب العدو الأكبر، وأصبح هيكل القوة الموزع بين القطبين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي الآن عالماً أحادي القطب، و تخيلوا أن “نهاية التاريخ” في متناول اليد.

ما لم يدركه المثاليون أن عام 1992عام سيمثل أيضا نقطة انعطاف في تسارع النمو في الصين، ففي عام 1992، أنتجت الولايات المتحدة 20 في المئة من الناتج العالمي والصين 5 في المئة فقط. بعد ربع قرن من النمو الصيني المتصاعد في عام 2016 انخفضت حصة الولايات المتحدة إلى 16 في المئة وتجاوزت الصين الولايات المتحدة الـ 18 في المئة بقليل (كل هذه المعطيات الأخيرة وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي(،وبذلك واكبت الصين التاريخ.

وعلاوة على ذلك، فإن موجة تكنولوجيا المعلومات، التي ستدعم الجيل القادم بالنمو الاقتصادي العالمي، تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم؛ وستخلق الثورة التكنولوجية الثروة العالمية، وليس ثروة الولايات المتحدة وحدها. وتعد الصين حالياً من أكبر مستخدمي الإنترنت، هذا الاستخدام الذي يزداد انتشاراً في جميع مناطق العالم.

و ستحول الاتجاهات السكانية أيضاً ثقل الاقتصاد العالمي نحو آسيا وأفريقيا. لننظر: في عام 1950، شكلت الولايات المتحدة وكندا وأوروبا 29 في المئة من سكان العالم. بحلول عام 2015، انخفض ذلك إلى 15 في المئة. وبحلول عام 2050، ستتراجع هذه النسبة بدرجة أكبر، وربما لنحو 12 في المئة (استناداً إلى توقعات الأمم المتحدة(.أفريقيا، على النقيض من ذلك، كانت نسبتها 9٪ فقط من سكان العالم في عام 1950و 15في المئة في عام 2015؛ وحوالي 25في المئة كما متوقع عام 2050. ونسبة الولايات المتحدة من سكان العالم ستكون في عام 2050 حوالي 4 في المئة، وهي ليست بعيدة كثيراً عن نسبتها الحالية.

ستحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياستها الخارجية في عالم تغير جذرياً، مع لحاق آسيا بركب النمو السريع في آسيا، و الآن أفريقيا،لا تزال ثورة تكنولوجيا المعلومات تزداد سُرعة في جميع أنحاء العالم ،وكذلك التغييرات الكبيرة في أنماط السكان العالمي.

هنا تكمن النقطة الرئيسية. كانت هيمنة شمال الأطلسي مرحلة من تاريخ العالم تطوي صفحاتها الآن، بدأت مع كولومبوس، أقلعت مع جيمس وات والمحرك البخاري ، وإضفاء الطابع المؤسسي في الإمبراطورية البريطانية حتى عام 1945 ثم فيما يسمى القرن الأمريكي، ولكنها الآن أخذت تسير في مجراها. لا تزال الولايات المتحدة قوية وغنية، ولكنها لم تعد مهيمنة.

نحن لا نتجه إلى قرن الصين، أو قرن الهند، أو أي شيء آخر، ولكنه قرن العالم،فالانتشار السريع للتكنولوجيا والسيادة شبه العالمية للدول القومية تعني أنه لا يوجد بلد واحد أو منطقة ستهيمن على العالم في الاقتصاد، والتكنولوجيا، أو السكان. لاسيما مع تباطؤ النمو السكاني في العالم وشيخوخة سكان العالم.

كان متوسط ​​عمر السكان في الصين (العمر الذي فيه النصف كبار السن والنصف أعمارهم صغيرة) 24 سنة في عام 1950 وارتفع إلى 37 عاماً اعتباراً من عام 2015. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 50 عاماً بحلول عام 2050. والأمريكيون، أيضاً، لن يكونوا شباباً ، حيث سيبلغ متوسط ​​العمر 42 عاما اعتبارا من منتصف القرن. وقد أثبت التاريخ أن زيادة الشباب في عدد السكان كان في كثير من الأحيان المادة المؤججة للصراع. الآن سيكون لدينا تزايد في أعمار المسنين.

إذا كان رأيي صحيحاً على نطاق واسع، فإن التحدي الكبير الذي سيواجه السياسة الخارجية في عصرنا هو إدارة التعاون بين العديد من المناطق المتنافسة والمتقدمة من الناحية التكنولوجية ، والأكثر الحاحاً مواجهة الأزمات البيئية والصحية الحالية. علينا أن نتجاوز عصر الإمبراطوريات، وإنهاء الاستعمار، والحروب الباردة. وصل العالم إلى “المساواة بين الشجاعة والقوة” التي توقعها آدم سميث منذ فترة طويلة. يجب أن ندخل برحابة صدر إلى عصر التنمية المستدامة، يكون فيه الهدف الأسمى لجميع البلدان، وخصوصاً القوى العظمى، العمل معاً لحماية البيئة، وإنهاء ما تبقى من الفقر المدقع، والحذر من الانحدار إلى العنف، القائم على أساس على الأفكار البالية لهيمنة مكان أو شخص على الآخر، والذي لا معنى له.

*جيفري ديفيد ساكس، إقتصادي أمريكي ومدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا. وهو أستاذ التنمية المستدامة في كلية العلاقات الدولية والعامة في جامعة كولومبيا.

https://www.bostonglobe.com/opinion/2017/01/22/the-shifting-global-landscape/O844Wwn9EYsB5yXGSVPkLK/story.html