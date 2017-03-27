الولايات المتحدة بين العزلة و الامبراطورية

منذ توليه مهام منصبه ، تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسرعة لوضع توجهات سياسته موضع التنفيذ، من وضع حظر مؤقت على قبول بعض المهاجرين واللاجئين، إلى بناء الجدار الحدودي مع المكسيك. كما أنه انسحب أيضاً من معاهدة التجارة عبر المحيط الهادئ ويقال إنه يراجع مقترحات لخفض التمويل للأمم المتحدة، وربما الانسحاب من اتفاقيات متعددة الأطراف محددة. أثارت موجة النشاط النقد والدعم على حد سواء، ما يعكس الانقسامات العميقة في السياسة الأمريكية التي ظهرت بشكل صارخ خلال موسم الحملات الانتخابية.

لم تكن إجراءات ترامب فريدة من نوعها، حتى لو كانت وتيرتها ونطاقها فريدين من نوعهما إلى حد ما في تاريخ الولايات المتحدة،هل منع مهاجرين من بلدان معينة من دخول الولايات المتحدة أمر جديد؟ لنعد إلى قانون استبعاد الصينيين عام 1882. وماذا عن الاعتقال المحتمل لحاملي الجنسية المزدوجة؟ لقد اعتقل عشرات الآلاف من اليابانيين الأمريكيين عمدا ً(جنبا ًإلى جنب مع الأمريكيين الصينيين والكوريين) خلال الحرب العالمية الثانية. ماذا عن السياسة ضد المكسيك، أو حجب التمويل عن الأمم المتحدة؟ أقامت إدارة رونالد ريغان حظراً لأول مرة على المساعدات لمنظمات الإغاثة الأجنبية التي شملت الإجهاض بين خيارات تنظيم الأسرة،وتم قطع تمويل الأمم المتحدة للضغط على تغييرات في إدارتها. والقائمة تطول. كل ذلك ليس لإدانة أو تبرير أفعال الرئيس الحالي. بكل الأحوال، يزخر التاريخ الأمريكي بأمثلة عن القرارات التي تتعارض بالنسبة للبعض مع قيم الأمة، في حين إنها تتفق مع الاحتياجات الأمنية الأخلاقية والوطنية المباشرة للبلاد بالنسبة للبعض الآخر..

استعادة الماضي في الوقت الحاضر

إذا ما ابتعدنا عن الجانب الشخصي – وهو أمر ليس بالسهل أن تقوم به دائماً عندما تؤثر عليك- يمكننا أن نرى أين وكيف تنسجم تكتيكات ترامب مع تطور سياسة الولايات المتحدة ككل. في توقعات العقد لصحيفة ستراتفور للأعوام من 2015-2025، توقعنا عنصرين رئيسيين في سلوك الولايات المتحدة يسيران قدماً: فك الارتباط الجزئي عن النظام الدولي، والأزمة السياسية الداخلية الناجمة عن تراجع الطبقة الوسطى. لم يكن أي من هذه السلوكيات معتمداً على نتائج أي انتخابات أمريكية معينة؛ في الواقع، لقد حددنا هذين العنصرين كاتجاهات تجري بسبب تقلبات السياسة يوماً بعد يوم. قبل عامين، قلنا إن التحول السلوكي الأول كان يسير بالفعل. في الوقت الذي اعتقدنا أن التحول الثاني لن يظهر إلا بعد انتهاء العقد القادم ، ولكن من الواضح الآن أن كلاهما يتجلى أمام أعيننا.

بوضع هذا السياق في الاعتبار، فإنه من المفيد أن ننظر إلى أصل نشاط الولايات المتحدة في الخارج، والمسارين المتباينين اللذين تنتهجهما عادة. قدم هنري كيسنجر تيدي روزفلت و ودرو ويلسون كنموذجين للمقارنة ففي مقابل سعي الأول (روزفلت) لتحقيق مصالح الولايات المتحدة من خلال الوسائل الاقتصادية والسياسية والعسكرية سعى الأخير لإيجاد حل دولي،إذ تعمل مجموعة من الدول معاً للحفاظ على السلام العالمي. وفي الآونة الأخيرة، اتبع نظرائهما – جورج دبليو بوش من جهة، وبيل كلينتون وباراك أوباما من جهة أخرى – مسارات مماثلة تقريباً. ولكن التوجيهات المبدئية لإدارة ترامب لا تناسب تماماً أي فئة. وبدلاً من ذلك، فإنها تظهر مزيجاً غريباً من التأكيد على مصالح الولايات المتحدة في الخارج والعودة إلى شكل سابق من شبه الانعزالية. في القرن التاسع عشر تطلعت الولايات المتحدة خارجاً إلى عالم مليء بالإمبراطوريات، وعلى الرغم من أن بعض الأمريكيين لديهم طموحات قوية لمتابعة تقدمهم، سعت واشنطن عموماً لتجنب أي تصادمات في أوروبا. بدلاً من ذلك، اعتمدت الولايات المتحدة نموذجاً تجارياً يستخدم في المقام الأول قوتها العسكرية لدعم أنشطة الشركات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

الآن، نحن فقط في الأسابيع الأولى على إدارة ترامب، وسوف يستغرق الأمر سنوات لتشكيل تقييم واضح لاستراتيجيته. حتى الآن، على الرغم من أن الرئيس يبدو أنه، وفي الغالب، يبلور مجموعة مختلطة من الرسائل والرؤى التي وضعها على مدار حملته الانتخابية. اختار ترامب عبارة “أمريكا أولاً” لتحديد وتوجيه مسار حملته إلى الأمام، ولكن كما هو الحال مع إعادة استخدامه لـعبارة “جعل أمريكا عظمى مرة أخرى” (مثل الكثير من تعابير ريغان “دعونا نجعل أمريكا عظمى مرة أخرى “)، فإنه ليس من الواضح تماماً كيف يعتزم الرئيس تطبيق السابقة التاريخية حتى الوقت الحاضر. اختياره بشكل مقصود أو غير مقصود لعبارة “أمريكا أولاً” – اسم اللجنة التي ضغطت لإبقاء الولايات المتحدة خارج الحرب العالمية الثانية – كشعار لسياسته يعكس الانعزالية. في ذلك الوقت، زعمت اللجنة أن أمريكا معزولة ستكون حصينة أمام الفوضى المنتشرة في أنحاء أوروبا، وأن أولوية واشنطن الأولى ينبغي أن تكون تأمين دفاعاتها الخاصة في أمريكا، بدلاً من توريد المواد إلى المنافسين في الخارج.

التنازل عن العرش

قي حال كانت الولايات المتحدة متجهة، حتى لفترة وجيزة، نحو سياسات أكثر انعزالية، فإن ذلك علامة على تأرجح واسع نحو نسخة متطرفة لتوقعاتنا القائمة، وهو تحول ليس غير متوقع، ولكنه أكثر سرعة وعلنية مما توقعنا. الولايات المتحدة بصدد إعادة النظر في دورها ومسؤولياتها في الخارج. وتعتبر معظم دول العالم الولايات المتحدة فاعلاً في المجتمع الدولي، في بعض الأحيان كانت دول تعارض الفكرة، وفي أحيان كانت تدافع عنها. ولكن تركز الاهتمام على الانتخابات وسياسات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم يعكس الحقيقة الأساسية أنه منذ الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة وما بعدها، برزت الولايات المتحدة (ربما عن غير قصد) كمركز للامبراطورية العالمية غير المعلنة. واليوم، لا تزال القوة الاقتصادية والعسكرية الكبرى الوحيدة في العالم، كما أنها تمتلك التأثير الثقافي والاجتماعي الهائل في جميع أنحاء العالم.

ما يبدو أن ما تدعو إليه إدارة ترامب ، وإلى أبعد الحدود، هو التخلي عن ذلك الدور، أي أنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن إحساسها بالمسؤولية لتحقيق التوازن بين المصالح الدولية لصالح استمرار مركزها كقوة أولى واحدة بين عديدين. و إذا كان بإمكان الدول الأوروبية أن تضع القيود على تدفقات الهجرة واللاجئين، فلماذا ينبغي أن يكون أمراً غير عادي بالنسبة للولايات المتحدة أن تفعل الشيء ذاته؟ إذا كان بإمكان البلدان الغربية ضبط عملاتها وأنظمتها لكسب ميزة اقتصادية، لماذا لا يمكن للولايات المتحدة القيام بذلك؟ الرد على العالمية المتطرفة والأممية هي حجة أمريكا في حقها في إبقاء مصالحها في الاعتبار، والامتناع عن التصرف كالمستجيب الأول في الأزمات الدولية، وحماية أولوياتها الوطنية دون الحاجة إلى النظر أولاً في الانعكاسات الدولية لهذه الأزمات.

عندما يحول مركز الامبراطورية نظره إلى الداخل، عندما يتجاهل المحيط، وعندما يبدو أنه يستخدم أو يحجب بشكل اعتباطي قوته وموارده، فإن حواف الإمبراطورية تبدأ بالتفكك،لتنهض مراكز القوى الأخرى،بعضها بتطلعات محلية أو إقليمية وبعضها الآخر برؤى أكبر لتبوأ السلطة العالمية. توقعاتنا طويلة الأجل بمزيد من الفوضى العالمية، واستعداد الولايات المتحدة لقبول ذلك لبعض الوقت. “سيكون عالماً غير منظم، مع تغيير للشرطي في العديد من المناطق.

سيكون الشيء الثابت الوحيد قوة الولايات المتحدة المستمرة والناضجة- القوة التي ستكون أقل وضوحاً وسيتم الاستفادة منها إلى أقل حدّ في العقد المقبل “. اتبعت إدارة ترامب هذا النمط، وإن كان بشكل أكثر وضوحاً مما كنا نتخيل، ضجر واشنطن في العمل كالحكم الوحيد في العالم بدأت تظهر بشكل واضح.

معركة المصالح

لنعد خطوة إلى الوراء ونلقي نظرة شاملة على تاريخ الولايات المتحدة. كانت أمريكا شبه انعزالية طوال القرن الأول من وجودها، إن لم يكن أطول من ذلك، وتجنبت بثبات الاصطفاف مع أحد الجانبين في صراع الإمبراطوريات عبر الأطلسي. بطبيعة الحال، كان هذا في جزء منه بسبب ضعفها مقارنة بتلك الامبراطوريات والعزلة المادية، فضلاً عن توسعها باتجاه الغرب وحربها الأهلية. فكرت واشنطن بالتدخل المباشر في أمريكا اللاتينية، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى المصالح التجارية الأمريكية، وفي آسيا. لكنها بقيت، في المقام الأول، منشغلة بأمريكا الشمالية.

تغير ذلك مع روح التوسع غرباً التي ظهرت إلى جانب الحروب الهندية الأمريكية. كان هناك في جميع أنحاء البلاد استفاقة لدور دولي نشط اكتسب زخماً مع سعي الولايات المتحدة للتعامل مع فوضى إعادة البناء السياسية والاجتماعية ومع قوات بحرية كانت بلا دور. بدأت البلاد بتحديد مصالحها على الصعيد العالمي بدلاً من مصالحها القارية أو مصالحها في نصف الكرة الغربي. في عصر الداروينية، عندما تنطبق مقولة “البقاء للأصلح” على كل من الفرد والأمم، كانت أمريكا النشطة والشابة حريصة على الابتعاد عن ماضيها وبناء مستقبل أفضل. في عام 1898، قامت الولايات المتحدة بأول غزواتها الرئيسية في الشؤون الدولية من خلال الحرب الاسبانية الأمريكية، مقدمة لمحة عن الإمبراطورية الحقيقية الآتية في يوم قادم ستصبح عليها في يوم من الأيام.

بالرغم من أن الولايات المتحدة كانت أيضا متحفظة لاختبار قوتها المتزايدة، وحاولت الانسحاب إلى الداخل، فقد تم جرها إلى معمعة الحرب العالمية الأولى التي امتدت خارج حدود أوروبا. ثم بدأت مبادئ ويلسون الأممية تترسخ، وخفت النزعات القومية. ولكن الولايات المتحدة لم تشارك استعداد ويلسون من أجل التغيير، ومرة ​​أخرى انسحبت تاركة القضايا العالمية لأوروبا للتعامل معها. تزايدت الدعوات للانعزالية بشكل أكبر لدى معسكر” أمريكا أولاً” في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية.

لم تنغمس الولايات المتحدة في الصراع فقط ولكن أيضاً في تشكيل السلام الذي تلاه مع بدء الحرب الباردة. مع نهاية الحرب الباردة، بدأت النزعة العالمية- على عكس الفعالية من أجل تعزيز المصالح الوطنية –بالصعود بسرعة ، وإحياء المثل العليا للسلام والتعاون العالمي. مثلت العولمة في عصر ما بعد الحرب الباردة جبهة جديدة، حيث تجاوزت القيم العالمية المكان والثقافة، في حين تفوقت التجارة والنمو الاقتصادي على ضيق الأفق والتقاليد.

نظام عالمي في تغير مستمر

وصلنا الآن إلى نقطة انعطاف أخرى. سياسات ترامب ليست أسباب ولكن مجرد أعراض لها، لا تقل عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit،أو بناء الصين للجزر الاصطناعية، أو ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. يعكس انتخاب ترامب رفضاً شعبياً متجذراً للنظام الدولي الحالي، ودور الولايات المتحدة فيه. وسواء كان ذلك أمراً مبرراً أو لا ، فإن العديد من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تخضع مصالحها الوطنية إلى الدول الأخرى، وتنفق أموالها على الشعوب الأخرى، وتتجاهل الإجراءات التي تتحدى سلطتها أو تقوم بسلبها الفرص الاقتصادية. الآن تتساءل أمريكا عما إذا كانت تحتاج حقاً للعب دور شرطي العالم، أو إذا كان السلام دائماً مفيداً، وعما إذا كان الصراعات البعيدة تستحق حقاً الخوض فيها.

في نهاية الحرب العالمية الأولى، أشار هالفورد ماكيندر ،أحد مؤسسي الجغرافيا السياسية الحديثة إنه “في المجتمع العادي، أمر بالغ الصعوبة بالنسبة للأشخاص ذوي الثروات غير المتكافئة أن يكونوا أصدقاء بالمعنى الحقيقي، تلك العلاقة الجميلة غير متوافقة مع المحسوبية والتبعية “.كما ظهر واضحاً منذ انتخابات ترامب أن هذا الشعور كما هو صحيح تماماً داخل الولايات المتحدة كذلك هو الحال بين الدول. واستمرار عدم المساواة بين الدول سيستمر في دفع المنافسة في جميع أنحاء العالم، وإذا ما كانت واشنطن أكثر تطلعاً نحو الداخل أو حفزت لدعم المذهب التجاري، فإنه لا يمكن الاعتماد عليها لحلها. بدلاً من ذلك، سيصبح الصراع والتعاون والإدارة المشتركة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي هي المعيار الجديد.

ومع استبدال المعاهدات متعددة الأطراف تدريجياً بالتفاهمات الثنائية، سيكون للولايات المتحدة اليد لطولى. بعد كل شيء، إنها أكبر بكثير من أي من شركائها الأجانب، وهي ميزة استغلتها الصين لمصلحتها في علاقاتها عبر شرق آسيا. ستنتهز واشنطن الفرصة لإعادة تشكيل اتفاقيات الدفاع بالطريقة التي تتطلب حلفاء ليكون لديها المزيد من الجلد في اللعبة (أو على الأقل القيام بما هو متفق عليه)، وفقدان بعض الصداقات على طول الطريق، وإصلاح الآخرين، وإنشاء صداقات جديدة. عندما تقوم الولايات المتحدة بإعادة النظر في علاقاتها الدولية وإعادة تشكيلها، ستتحول دول أخرى إلى جيرانها من أجل مزيد من الضمانات والدعم.

لقد وصلنا إلى نقطة محورية في تاريخ الولايات المتحدة، لم تكن بسبب ترامب لكن تجلت في انتخابه. إذا كنا ما نراه ليس مجرد ضجيج في النظام، أو محاولة طموحة للغاية من قبل رئيس جديد لقلب سياسات سلفه، فإننا أمام نظام عالمي متغير باستمرار. في الوقت الراهن على الأقل، يبدو أن الولايات المتحدة على استعداد للتخلص من مسؤولياتها العالمية، مسؤولية يبدو أن المتحمسين لها والقادرين على توليها قليلون. وسوف تترك وراءها عالماً مجزأ، لا زال متصل عن طريق التجارة والنقل، وبروابط الاتصالات السلكية واللاسلكية ولكن تصرفه عن القضايا الوطنية والإقليمية التي تأخذ مركز الصدارة وتهميش التطلعات للحلول العالمية باعتبارها فكرة غريبة من حقبة ماضية.

“سيكون عالماً غير منظم، مع تغيير للحارس في العديد من المناطق. وسيكون الشيء الثابت الوحيد قوة الولايات المتحدة المستمرة والناضجة – القوة التي ستكون أقل وضوحاً وسيتم الاستفادة منها إلى أقل حد في العقد المقبل”.

https://www.stratfor.com/weekly/united-states-between-isolation-and-empire