منظمة العفو الدولية تغذي الحرب على سورية

جذبت آلة الدعاية الغربية الواسعة العديد من المجموعات التي كانت جديرة بالإحترام سابقاً، مثل منظمة العفو الدولية، التي نشرت للتو تقريراً مشكوك في صحته عن “حقوق الإنسان” بهدف اذكاء الحرب في سورية.

قامت منظمة العفو الدولية ببعض التحقيقات والتقارير الجيدة على مر السنين، والذي أكسب المجموعة تأييداً واسع النطاق، ومع ذلك، بإعتراف لايقل أهمية، قامت منظمة العفو الدولية أيضا بتحقيقات خاطئة أدت إلى عواقب دموية وكارثية.

أبرز الأمثلة على ذلك هو ما حصل في العراق، حيث “أيدت” منظمة العفو الدولية القصة الكاذبة بأن الجنود العراقيين كانوا يسرقون الحاضنات من الكويت، ويتركون الأطفال يموتون على الأرض الباردة، كان الخداع مخططاً له بإحكام ونُفذ في واشنطن للتأثير على الرأي العام الأمريكي وعلى الكونجرس.

وهناك أمثلة حديثة العهد ففي عام 2011 حيث ألقيت اتهامات كاذبة حول ليبيا ومعمر القذافي حيث كانت القوى الغربية ودول الخليج تسعى لإسقاط حكومته، انضم زعماء منظمة العفو الدولية إلى الحملة التي تزعم أن القذافي كان يستخدم “المرتزقة” لتهديد وقتل المحتجين السلمين من المدنيين، و كانت الدعاية ناجحة في إسكات أي انتقاد لما أصبح فيما بعد غزو و “تغيير النظام”.

متجاوزاً قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لـ “حماية المدنيين”، شن حلف شمال الاطلسي غارات جوية متواصلة وأطاح بالحكومة الليبية مما أدى إلى حالة من الفوضى والعنف وتدفق اللاجئين. دحضت منظمة العفو الدولية في وقت لاحق الاتهامات بإرتكاب أعمال “المرتزقة” ولكن بعد فوات الأوان.

في السابع من شباط أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً بعنوان “مسلخ بشري”: مشانق جماعية وابادة في سجن صيدنايا”، حيث تتهم الحكومة السورية بإعدام الآلاف من السجناء السياسيين، مجموعة من الاتهامات التي لم تخضع للتمحيص في وسائل الإعلام الرئيسية.

تقرير لا يختلف عن التقرير الذي قدمته عن قصة حاضنة العراق / الكويت وقصة “المرتزقة”، الليبين و “مسلخ بشري” الذي صدر في وقت حرج، حيث يتهم التقرير ويدين الحكومة السورية بارتكاب فظائع مروعة ضد المدنيين – وتدعو منظمة العفو الدولية صراحة المجتمع الدولي لاتخاذ “إجراء لكن تقرير منظمة العفو الدولية منحاز للغاية ويصل إلى إدانة محكمة لا تعبأ بالقانون أو العدالة للحكومة السورية.

منظمة العفو الدولية تتجاهل المعايير

ينتهك تقرير منظمة العفو الدولية معايير البحث الخاصة بالمنظمة، كما وثق البروفيسور تيم هايوارد هنا، يدعي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي، أن منظمة العفو تقوم بـ أبحاثها بطريقة ” منهجية للغاية، “نقوم بجمع الأدلة مع عناصرنا الفاعلة على الأرض، وتعتمد كافة البيانات التي جمعناها على التأييد و الفحص من كافة الأطراف، حتى لو كان هناك، كما تعلمون، العديد من الأطراف في أي حالة لأن كافة القضايا التي نتعامل معها متنازع عليها تماما، لذلك من الضروري الحصول على وجهات نظر مختلفة والتحقيق بشكل مستمر، والتحقق من الوقائع.

ولكن تقرير منظمة العفو فشل في كل مزاعمه: فهو يعتمد على الغير، حيث لا يجمع معلوماته من وجهات نظر مختلفة، ولا يتحقق من كافة الأطراف، ولا تستند استنتاجات التقرير على المصادر الأولية، والأدلة المادية أو فريق منظمة العفو الدولية الخاص، وتعتمد الحيثيات التي تقدمها المنظمة فقط على مزاعم أفراد مجهولي الهوية، على الأغلب متواجدين في جنوب تركيا حيث تُدار الحرب على سورية.

جمعت منظمة العفو شهود وشهادات من طرف واحد من أطراف الصراع: من الغرب والمعارضة المدعومة من الخليج. على سبيل المثال، قامت منظمة العفو الدولية بالتشاور مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتي تُعرف بسعيها لتدخل الناتو في سورية، و”ترتبط” منظمة العفو الدولية مع لجنة العدالة والمساءلة الدولية وهي منظمة يمولها الغرب لتوجيه اتهامات جنائية ضد القيادة السورية، ومن الواضح أن هذه المنظمات ليست حيادية ومستقلة أو نزيهة.

لو كانت المنظمة تقوم دائماً بما يزعم أمينها العام ، لقامت بالتشاور مع منظمات داخل أو خارج سورية للاستماع لأراء مختلفة عن مايجري في سجن صيدنايا. منذ صدور تقرير منظمة العفو الدولية، نشرت وكالة أنباء “العربي الغاضب” حساب المعارض السوري نزار نيوف الذي كان مسجونًا في سجن صيدنايا والذي يتعارض مع العديد من البيانات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية، وهو نوع من التحقيق الذي فشلت منظمة العفو الدولية في القيام به لهذه الدراسة الهامة.

الإتهام الذي قدمته منظمة العفو الدولية من أن عمليات الإعدام كانت “خارج نطاق القانون” مبالغ فيه أو كاذب. من خلال الوصف الذي قدمته منظمة العفو نفسه، يظهر كل سجين لمدة وجيزة أمام القاضي وكل إعدام كان يتم بتفويض من الحكومة السورية على اعلى المستويات. لا نعرف إذا كان القاضي ينظر في وثائق أو معلومات أخرى تتعلق بكل سجين، يمكن القول إن عملية كما وُصفت كانت سطحية، ولكن من الواضح أنه حتى إذا كانت ادعاءات منظمة العفو الدولية صحيحة، هناك نوع من الإجراءات القضائية.

الإقتراح الذي قدمته منظمة العفو الدولية بأن جميع السجناء صيدنايا مدانون غير صحيح. تنقل منظمة العفو قول أحد الشهود عن المحكمة: ” سوف يسأل القاضي عن اسم المحتجز وعما إذا كان قد ارتكب الجريمة أم لا، وقال سوف تتم إدانة المحتجز بصرف النظر عن إجابته “. ولكن هذا التأكيد يدحضه سجين صيدنايا السابق. في هذا التقرير الإخباري، يقول السجين السابق، أن القاضي “سأله كم عدد الجنود الذين قتلهم، عندما قال لم أقتل أحد، تركه القاضي وشأنه. “وهذا دليل على أن هناك إجراءات قضائية من نوع ما، وصدور أحكام بالبراءة

ويتضمن تقرير منظمة العفو صور عن طريق الأقمار الصناعية بتعليقات لا معنى لها أو خاطئة، على سبيل المثال تبدو الصورة الموجودة على الصفحة 30 التي أشار اليها المعارض السوري نزار نيوف وتظهر مقبرة شهداء “سخيفة للغاية،” تبين الصورة والتعليق أنه تم مضاعفة حجم المقبرة. ومع ذلك، هذا لا يثبت تنفيد اعدامات شنقاً للسجناء الذين لن يدفنوا في “مقبرة الشهداء” المخصصة لجنود الجيش السوري. على العكس من ذلك، يؤكد الحقيقة التي تتجاهلها منظمة العفو الدولية على خلاف ذلك:التي تفيد أن الجنود السوريين ماتوا بأعداد كبيرة.

تستند ادعاءات تقرير منظمة العفو المزيفة – ” الأغلبية الساحقة للضحايا هم من المدنيين العاديين الذين يعتقد أنهم يعارضون الحكومة” – إلى بيانات تقدمها إحدى الجماعات التي تسعى لتدخل حلف شمال الأطلسي، وفي حين أنه من المؤكد يتم القبض على مدنيين أبرياء في بعض الأحيان عن طريق الخطأ، كما يحدث في جميع البلدان، فالإقتراح بأن 95 % من سجناء صيدنايا هم “المدنيين العاديين” مناف للعقل. يمكن لمنظمة العفو الدولية أن تقدم هذا الادعاء دون أن تواجه سخرية لأن منظمة العفو الدولية ومنظمات غربية أخرى “أخفت” فعلياً واقع ما يحصل في سورية.

حقائق مفقودة

تتضمن الحقائق الأساسية الأخرى، التي يفتقدها تماماً تقرير منظمة العفو الدولية ما يلي:

أنفقت القوى الغربية وممالك الخليج مليارات الدولارات سنوياً منذ عام 2011 للتجنيد والتمويل والتدريب والتسليح مدعومة بدعاية متطورة وحملة عنيفة للإطاحة بالحكومة السورية.

وكجزء من هذه العملية، قام عشرات الآلاف من المتطرفين الأجانب بغزو سورية و حّولت الممالك الوهابية في الخليج عشرات الآلاف من السوريين الى التطرف ودفعتهم للإطاحة بالحكومة.

وبالرغم من أن ما يزيد على 100000 جندي من الجيش السوري والدفاع الوطني قتلوا دفاعاً عن بلدهم، تجاهلت منظمة العفو الدولية ووسائل الإعلام الرئيسية الأخرى في الغرب معظم هذه المعلومات العامه و اقترنت عملية “تغيير النظام” هذه بتشوهات هائلة وطمس للواقع.

- دون تقديم أدلة، تتهم منظمة العفو الدولية أعلى مرجعية دينية في سورية، المفتي أحمد بدر الدين حسون، بالسماح بإعدام”المدنيين العاديين” ، بينما المفتي العام الذي كان ضحية للعنف والحرب – حيث اغتال الإرهابيون ابنه قرب حلب – دعا على الدوام لتحقيق المصالحة، وبعد اغتيال ابنه، ألقى المفتي حسون خطاباً بليغاً معبراً فيه عن مسامحته للقتلة وداعياً لوضع حد للعنف.

ماذا يمكن القول عن منظمة العفو الدولية التي توجه اتهامات شخصية محددة، ضد الناس الذين جربوا المعاناة شخصياً، ومع ذلك لا يوجد أي مؤشر على الشعور بالذنب؟

في التقرير، تستخدم منظمة العفو الاتهامات المثيرة والعاطفية بدلاً من الأدلة الواقعية. عنوان التقرير “مسلخ بشري، ” وماذا يدور مع “المسلخ”؟ “ثلاجة اللحوم.” لذلك، يستخدم التقرير تعبير ” ثلاجة اللحوم” سبع مرات منفصلة، ​​على الأرجح في محاولة لتعزيز التشبيه الرئيس لـ مسلخ.

حتى الإقتباس الإفتتاحي الذي استهلت به التقرير استخدمت فيه التهويل: “صيدنايا نهاية الحياة – نهاية البشرية.” التقرير في تناقض حاد مع البحث الموضوعي القائم على الحقائق والتحقيق. يبدو أنه أوجد بهدف التلاعب بالمشاعر وبالتالي خلق تأييد شعبي جديد في الغرب لتصعيد حرب عدوانية من جديد.

مع ذلك اتهامات منظمة العفو الدولية بقيام الحكومة السورية بتنفيذ سياسة “الإبادة” تتناقض مع حقيقة أن الغالبية العظمى من السوريين يفضلون العيش في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، عندما طُرد “المتمردون” أخيراً من شرق حلب في كانون الاول عام 2016، اندفع 90 في المئة من المدنيين إلى المناطق التي تسيطر عليها الدولة.

في الأيام الأخيرة، تم تحرير مدنيين من محافظة اللاذقية إحتجزهم الإرهابيون على مدى السنوات الثلاث الماضية في عملية تبادل للأسرى.

فيديو

يقترن تقرير منظمة العفو الدولية بفلم رسوم متحركة دعائي يستمر لثلاث دقائق بهدف تعزيز رواية أن المدنيين السوريين الذين يتظاهرون سلمياً يتم اعتقالهم واعدامهم، مردداً صدى موضوع التقرير.

عّنون فيلم الرسوم المتحركة بـ “سجن صيدنايا: مسلخ بشري، ويبدو أن” منظمة العفو الدولية تنكر أن هناك عشرات الآلاف من المتطرفين الذين يمارسون العنف في سورية، ويفجرون سيارات ملغومة ويطلقون قذائف الهاون ويهاجمون المناطق التي يتواجد فيها المدنيون كل يوم.

نظراً للأزمة الوطنية – بالإضافة لتواجد الكثير من الجهاديين الذين يمارسون العنيف ويتوجب مواجهتهم – من غير المنطقي أن يهدر الأمن السوري أو السلطات المسؤولة عن السجن الموارد على المدنيين الذين لا يمارسون العنف على الرغم من أن الأخطاء والتجاوزات تحدث بالتأكيد في هذه الحرب مثل كل الحروب.

ولكن يبدو أن تقرير منظمة العفو الدولية أشبه بالدعاية التي أحاطت بالصراع السوري منذ البداية، يفتقر إلى التوازن ويذكرنا ” بتصور الإدارة ” الذي اُستخدم لتبرير الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والهجوم الذي شنته الدول الغربية على ليبيا عام 2011. تتناقض مبالغة منظمة العفو الدولية أيضا مع حقيقة مفادها أنه يوجد في سورية العديد من أحزاب المعارضة .

يزعم تقرير منظمة العفو الدولية أن السلطات السورية تقمع المظاهرات السلمية بوحشية ويتجاهل أيضاً عملية المصالحة السورية. على مدى السنوات القليلة الماضية شجعت السلطات السورية ميليشيات المعارضة المسلحة على إلقاء أسلحتهم والإنخراط في مجتمعهم، وهو برنامج لاتتطرق إلى ذكره وسائل الإعلام الغربية لأنه يتناقض مع الرواية “السيئة” عن الحكومة السورية. ( ومن الأمثلة الحديثة هنا).

ويضع تقرير منظمة العفو الدولية صور”سيزر” الفوتوغرافية على أنها أدلة داعمة لإتهاماته بـ “مسلخ بشري” لكنه يتجاهل حقيقة أن ما يقرب من نصف تلك الصور تظهر عكس ما زعم التقرير. إلى جانب الدعاية الواسعة كانت “صور سيزر” خدعة تمولها قطر و تهدف إلى تخريب مفاوضات جنيف 2014 كما هو موثق هنا.

في حين يقدم تقرير منظمة العفو الدولية العديد من الاتهامات ضد الحكومة السورية، تتجاهل المنظمة انتهاك السيادة السورية الذي ارتكبته الدول الغربية ودول الخليج، الحقيقة التي تدعو للتساؤل لماذ تتجاهل منظمات غير حكومية كبرى مثل منظمة العفو الدولية التي تركز على انتهاكات “قانون حقوق الإنسان” و “القانون الإنساني” جريمة العدوان، والتي تسمى أيضا جريمة ضد السلام.

وفقا لمحكمة نورمبرغ، العدوان هو “الجريمة الدولية العظمى، ولا تختلف عن جرائم حرب أخرى إلا في كونها تضم في داخلها شر الكل المتراكم.” وزير خارجية نيكاراغوا السابق والرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأب ميغيل ديسكوتو، هو الشخص الذي يجب أن يعرف يقول: “ما تقوم به حكومة الولايات المتحدة في في سورية هو بمثابة حرب عدوانية، والتي، وفقا لمحكمة نورمبرغ، هو أسوأ جريمة محتملة يمكن لدولة أن ترتكبها ضد دولة أخرى، ومع ذلك” تتجاهل منظمة العفو الدولية هذا الواقع.

الخلفية والسياق

أجرت ” الديمقراطية الآن” في شهر شباط مقابلة مع نيكوليت والدمان الذي شارك في تأليف هذا التقرير لمنظمة العفو الدولية دون تقديم أي انتقادات. تظهر الخلفية والأعمال السابقة لـ “والدمان” الإتصالات المشتركة بين “مؤسسات الفكر والرأي” المؤثرة في واشنطن والمؤسسات التي تملك المليارات وتمول “المنظمات غير الحكومية” التي تدعي استقلاليتها ولكن من الواضح أنها ليست كذلك.

عمل والدمان سابقا في “مركز المدنيين في الصراعات”، الذي يديره زعماء من مؤسسات المجتمع المفتوح بقيادة جورج سوروس، تموّل “سوروس” هيومن رايتس ووتش ، بلاك سوليوشنز ومركز الأمن الأمريكي الجديد .

قد يكون مركز الأمن الأمريكي الجديد أهم مؤشر على التوجه السياسي حيث تتزعمه ميشيل فلورنوي، التي كان من المتوقع أن تصبح وزيراً للدفاع لو فازت هيلاري كلينتون في الانتخابات. كان مركز الأمن الأمريكي الجديد طرفاً مشاركاً بشكل قوي وراء قيام خطط المحافظين الجدد والليبراليين لتصعيد الحرب في سورية، في حين لم تكن الأعمال السابقة أو الرابطات تدافع دائما عن الأعمال الجديدة أو المستقبلية، في هذه الحالة يبدو أن الاتهامات المثيرة والمريبة تتماشى مع هذه الأهداف السياسية. ( تقوم مؤسسات المجتمع المفتوح بقيادة سوروس بتمويل منظمة العفو الدولية أيضا.)

لذلك كيف يستفيدون من تقرير منظمة العفو الدولية الجديد؟ منظمة حقوق الإنسان التي كانت تحظى باحترام واسع . في الماضي القريب، تسمح لنفسها أن تُستخدم كأداة للدعاية لتبرير العدوان الغربي ضد العراق وليبيا، الدور الذي يبدو أن أن منظمة العفو الدولية تلعبه الآن في سورية.

تقرير منظمة العفو الدولية عبارة عن مزيج من الاتهامات غير المؤكدة والإثارة التي تتماشى مع محاور الدعاية الغربية التي طوقت الحرب السورية منذ البداية، و بسبب سمعة منظمة العفو الدولية التي لا تستحقها عن الإستقلالية والدقة، تم أخذ التقرير ونُشر على نطاق واسع و انضمت وسائل الإعلام الليبرالية ووسائل الإعلام التي يُفترض أنها تقدمية في ترديد اتهامات مشكوك فيها.

تكون الشكوك ضئيلة أو معدومة عندما يكون الهدف هو الحكومة السورية، التي واجهت سنوات من العدوان الذي ترعاه دول أجنبية. إذا كان هذا التقرير يبرر تصعيد آخر للنزاع، كما يبدو أن منظمة العفو الدولية تريد ذلك، فإن المجموعة ستلعب مرة أخرى دوراً في تبرير العدوان الغربي ضد سورية، تماماً كما فعلت في العراق وليبيا.

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