البنية الاجتماعية والثقافية وأسباب الخلل فيها

إنّ الخطّ البياني لمشهد التغيرات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها سورية منذ حصولها على استقلالها تعرض إلى اهتزازات عميقة، فنحن لا نستطيع أن نتجاهل الهّوة الثقافية والاجتماعية الكبيرة الموجودة بين الريف والمدينة وحالة الانتقال السريع التي فرضت ظروفاً طارئةً لم تستطع البنية الاجتماعية في سورية التعامل معها بالطريقة المطلوبة ,وربما السؤال الأهم اليوم يتمثل بدور المنظمات الشعبية والجمعيات والنقابات وما هو الدور الذي كانت تمارسه في المجتمع السوري، وألا يحق لنا الاستفسار عن الصعود الاجتماعي والثقافي السريع والطارئ الذي كان بمعظمه مفرغاً من أسس وقواعد متينة ،والذي بدوره أدى إلى إيجاد طبقة اجتماعية ودينية من المنتفعين والمحابين والذي لم يقابله الصعود الثقافي والاجتماعي المطلوب مما أدى إلى خلخلة بالقيم ومراءاة كان لها دور كبير في ما نحن عليه الآن من تردي أخلاقي واجتماعي وديني كبير.

مما لاشكّ فيه أنّ سورية تعرضت منذ سنوات إلى ضغوط سياسية كبيرة وهذا بدوره أثّر على الحياة العامة في المجتمع السوري وأرخى بظلاله عليها ،ولذلك كان من الضروري والواجب على كل الوزارات والمؤسسات التابعة لها الانتباه أكثر إلى التغيرات السلبية الحاصلة في البنية الاجتماعية على وجه الخصوص وعلى كل الأصعدة بشكل عام ورصد التغيرا ت في المزاج الشعبي .

الفقر والظروف المناخية القاسية ومن ثم التفكير بالهجرة

يشكل الريف السوري مساحة كبيرة من مساحة سورية الإجمالية ولقد عانى من تدنٍ واضح في مستوى الخدمات بالإضافة إلى الظروف البيئة القاسية وقصور وتخلف في بناه التحتية خاصةً الريف البعيد في محافظات أقصى الشمال الشرقي السوري مما دفع بأعداد كبيرة من الشباب بالهجرة إلى المدن بحثاً عن فرص عمل وحياة أفضل .

دور المؤسسات التعليمية والتربوية

لقد كرّست المؤسسات التعليمية والتربوية بشكلٍ عام قيم التلقي عند الأطفال مما وّلد إحساس الخضوع لدى فئة كبيرة منهم حيث غابت لغة الحوار والتعلم الاستكشافي النشط وهذا سيؤدي بالتالي إلى إغلاق باب الحرية والتفكير والنقد لا بل سيضعف القدرة على المخالفة مما يؤدي إلى فقر معنوي لدى فئة الأطفال .

إنّ ثقافة التلقي التي فرضتها المؤسسات التربوية والحفظ الغيب والابتعاد عن الاهتمام بالوضع الفيزيولوجي و السيكيولوجي للأطفال ,لن يؤسس لقاعدة مجتمعية صحيحة في المستقبل حيث دأبت المؤسسات التربوية بالتركيز في مناهجها على المهارات الأساسية ( تعلم القراءة،الكتابة، الحساب ) بالإضافة إلى التركيز على مواد علمية ومهنية ووضعها في المرتبة الأولى وضمن أولويات خطتها التعليمية وإغفال القيم الأخلاقية المتعلقة بإنسانية الإنسان ورفعته مما يجعل الطفل ينمو ليكون فرداً مستهلكاً ويؤدي إلى فقدان الثقة بالعلم وخيبة الأمل لذلك من الضروري اليوم وبشكلٍ مُلّح أن تتوازن وتتلاقى الأولويتان معاً حتى تزرع وتنمي المؤسسات التربوية عند الأطفال ملكة البحث العلمي ،المطلوب اليوم تغيير الخطاب التربوي ووضع مناهج تربوية تحاكي الواقع من أجل معالجة السلبيات التي لاتعد ولاتحصى وتنفيذ برامج تُمكّن العاملين في القطاع التربوي من فهم وإلمام الظروف المحيطة بالعملية التربوية .

التعصب والتطرف الديني من أهم أسباب الخلل الاجتماعي :

إنّ التطرف الديني الذي بدا واضحاً مع بداية الحرب على سورية بالطبع لم يكن وليد اللحظة بل هو نتيجة تراكم سلسلة من الأخطاء والتغاضي عن الكثير من المعطيات والدلائل التي كانت تشير ومنذ سنوات بعيدة إلى استفحال مظاهر التطرف والتعصب الذي قُوبل بإهمال وبغض الطرف على تصرفات الكثيرين من مُدعي الدين وأئمة المساجد الذين تلقوا علومهم الدينية والشرعية في مدارس تنشر الفكر الوهابي وتحض على الكراهية والحقد ومازاد الطين بلّة الثورة الإعلامية التي بدورها لعبت دوراً محورياً وسلبياً في نشر هذه الأفكار فبعد أن كان التطرف الديني معزولاً في أماكن معينة أصبح بسبب تلك الفضائيات يصل إلى كل مكان وبمتناول الجميع وبالطبع لأن البعض يعيش حالة من الخواء الفكري كان من السهل أن يقع فريسة سهلة لهذه الأفكار الخبيثة في محاولة جادة من قبل مشغلي تلك الفضائيات لملئ الفراغ والدخول إلى عقول الناس وخاصةً فئة الشباب التي تعد الأكثر تأثيراً وتمثل البيئة الأنسب لزرع بذور التطرف.

لا نستطيع غضّ الطرف على ما قد نسميه بالانفجار السكاني الذي أصاب المناطق الريفية الفقيرة والعشوائيات التي تحيط بالمدن الكبيرة فشريكا الفقر الملازمان له هما الجهل والتخلف ,وهنا لا بدّ من التأكيد إلى دور بعض رجال الدين الذين رددوا من دون وعي أحاديث تحضّ المسلمين على كثرة الإنجاب وما يمكن قوله هنا عن تلك الأحاديث الدينية في حال كانت صحيحة ودقيقة وهو أمر لانستطيع تأكيده ولكن وبغض النظر عن مدى دقتها من عدمها يجب أن لا نتجاهل أنّ الوضع الاجتماعي وظروف الحياة المعيشية في واقعنا الحالي مختلفة عن تلك الحقبة الزمنية بالمطلق

إنّ هذه الزيادة السكانية الكبيرة هي السبب الأول للبطالة الذي جعل من تلك البيئات حاضنة شعبية للإرهاب حيث استغل “مدعي الدين وأئمة المساجد “في تلك المناطق فقر الناس وتخلفهم ليزّجوا بالشباب في منظماتٍ إرهابيةٍ متطرفةٍ لها علاقات وصلات مع دول خليجية كالسعودية وقطر، وهو ما بات معروفاُ للجميع وذلك عن طريق وضع أيديهم على الجمعيات الخيرية وإيصال أفكارهم بطرائق مختلفة حتى أضحت تلك المناطق تابعة بشكل أو بآخر فكرياًو عقائدياً لتلك الدول التي تدعمها لذلك كان من الضروري رفع يد كل من تثبت ميوله الارهابية عن تلك الجمعيات التي كانت اللبنة الأولى في التأثير والوصول إلى عقول وقلوب أكثر الفئات فقراً وجهلاً والتي كانت الأكثر هشاشة وضعفاً للرضوخ والسقوط في فخ التطرف والانصياع الكُلي لمموليها كل هذا تحت ستار ديني .

هنا نسأل عن دور وزارة الأوقاف التي تعطي الرخص لبناء المساجد ولعمل أئمة الجوامع والتي تسمح بتأسيس المدارس والمعاهد الدينية في بلد مثل سورية تتنوع مشاربه الثقافية والاجتماعية والدينية ألا يجدر أن يكون دور وزارة الأوقاف دوراً أكثر حيويةً وأكبر مما تقوم به ؟أو ليس من الطبيعي مراقبة المناهج الدينية والإشراف عليها؟ حتى نبقى بعيدين عن التطرف الذي بدوره يوصل إلى الإرهاب ، فمن البديهي أنّ دور الوزارة كان ويجب أن يكون دوراً أكثر وضوحاً وقوة في المجتمع خاصة وأنّ سورية تقع في قلب منطقة انتشر فيها فكر إخواني ووهابي منذ سبعينيات وثمانيات القرن الماضي وكان لها منه نصيب حيث دخلت في معركة شرسة مع التطرف الديني في تلك الحقبة لذلك من الأجدى أن تقوم الوزارة بمراقبة كوادر العمل الديني التابعين لها وأن لا تتلكأ أبداً في فصل ومعاقبة من تتأكد من أنهم ينشرون الفكر المتطرف وإبعاد “مشايخ الفتن عن المنابر لأن هؤلاء يجيدون لعبة إثارة الغرائز وخاصة لدى جيل الشباب الذي يمثل التربة الخصبة لهم إضافة إلى إقامة ندوات ومحاضرات توعوية يقودها مفكرون دينيون متنورون يؤمنون بالإنسان وبثقافة قبول الآخر والاعتراف الواضح والجليّ بدور جميع المواطنين السوريين بغض النظر عن خلفياتهم الدينية في بناء الوطن ونشر ثقافة الاختلاف ومقارعة الحجة بالحجة لأنها السبيل الوحيد لقطع الطريق على المتطرفين الدينيين اللذين لا يزالون حتى الآن يؤمنون بأنّ الطريق الوحيد إلى الجنة هو استباحة دماء الآخرين اللذين يخالفونهم بالأفكار والعقائد .

دور وزارة الثقافة والمراكز التابعة لها

لنكن صريحين ونعترف أنّ دور الوزارة كان مُغيباً ولم تكن تقوم بدورها كما يجب حيث أنّ معظم المراكز الثقافية كانت تقوم بدور خجول جداً فالمعركة مع الإرهاب هي معركة ثقافية بالدرجة الأولى فمن يحاربك بالقلم لا خوف منه ولكن من يحاربك بدغدغة وإثارة مشاعر دينية يحتاج إلى وضع خطة متكاملة وبرامج على درجة عالية من الكفاءة لتصل إلى النتيجة المرجوة منها ,خاصة وأنّ الكثير من الحروب في منطقتنا العربية استغلت الدين كستار لها لذلك كان من الضروري الانتباه إلى ضرورة بناء بيئة اجتماعية وثقافية تأخذ بعين الحسبان فئة الشباب ،وأن تولي هذه الفئة الشديدة الحساسية كل الاهتمام والعناية لأنّ الشباب السوري بنسبة كبيرة منهم وحتى قبل بدء الحرب على سورية كان لدى معظمه رغبة كبيرة بالهجرة بحثاً عن حياة أفضل وما يزيد من طرح التساؤلات عن الخلل الواضح في البنية الثقافية لدينا هو العجز عن استيعاب الطاقات الإبداعية لدى تلك الفئة ,هنا لا نريد أن نضع العبء الأكبر على وزارة الثقافة التي كما أشرنا إلى دورها الشبه غائب عن المشهد المعرفي والثقافي ولكن من الضروري اليوم أن تأخذ هذه الوزارة وما يتبعها من مديريات ومراكز ثقافية على عاتقها الدور الأكبر في نشر ثقافة المواطنة وتهيئة المناخ المناسب لتأسيس الوعي والإدراك في المجتمع السوري لأن الفراغ والفقر هما السببان الرئيسيان اللذان يجعلان الظروف والبيئة مهيئة لنشر التطرف ،فالفراغ يجعل الإنسان بحالة من العجز الكبير مما يدفعه لملء هذا الفراغ بطرق قد تكون غير سوية قد يكون أحدها هو الوقوع في فخ التطرف الديني الذي بدوره له نتائجه الكارثية على الجميع أما الفقر قد يوصل به إلى المسجد الذي قد يجمعه بإمام مدعي للدين يرى في فقره فرصة يجب استغلالها لغايات وأهداف إرهابية وبالتالي سيرى الشاب نفسه متورط عن قصد أو جهل بأفكار متطرفة تسوقه إلى غياهب المجهول ,فالحرب في أفغانستان والحرب على العراق أوصلتا آلاف الشباب بهذه الطرق إلى الانضمام لمنظمات متطرفة مستغلة حماسة الكثيرين منهم .

إنّ الأنشطة الثقافية التي قامت بها وزارة الثقافة قبل بدء الحرب على سورية لم تكن بالمستوى المطلوب أو ربما كانت تتوجه إلى فئة معينة متجاهلة الفئات الأخرى .

ومن الجدير بالذكر أن الجماعات المتطرفة ومن يمولها لديها إمكانيات مادية ضخمة مما يجعل الذي يقوم بنشر هذا الفكر المتطرف متفرغاً تماماً لنشر دعوته ,وعادة يقع الاختيار على من هم حملة الشهادات الجامعية العليا ليقوموا هم بهذا الدور لأنهم يكونون محل ثقة لدى الشريحة البسيطة التي تتلقى أفكارهم، وذلك بسبب الخلط العام لدى الفئات الأقل تعليماً بين مفهومي العلم والثقافة، فبنظر تلك الشريحة الشخص المتعلم الحامل للشهادات الجامعية العليا هو الأكثر وعياً وإدراكاً ومعرفةً ,وبالتالي يجب الانصياع وتقبل كل ما يطرحه حتى ولو لم يكن منطقياً ومنافياً للعقل ,فتلك الجماعات تعمل بخطط ذكية وخبيثة وهي على دراية واسعة بالتأثير الكبير الذي يتمتع به من يقوم بنشر أفكارها إذا كان من حملة الشهادة الجامعية العليا.

لذلك نعول اليوم على دور وزارة الثقافة ومن يتبعها من مراكز ومديريات بأن تقوم بدور أكبر لمواجهة موجة التطرف الديني الذي وصل إلى عقر دارنا فالتطرف هو قبل كل شي ثقافة ومن ثم سلوك يجسد تلك الثقافة لذلك لابد من البحث والعمل لإحلال ثقافة بديلة تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي لأنّ الثقافة هي جواز السفر وهوية كل بلد بما تحمله من نسق مركب من التراث والتاريخ واللغة والمعتقدات والتعاليم والقيم التي يتميز بها كل مجتمع عن الآخر والتي تمنح الخصوصية لكل مجتمع ,مما يجعل التنوع والاختلاف في المجتمع ميزة إضافية.

الوضع الأسري

ربما بنظرة قد تكون سوداوية ولكنها في واقع الحال منطقية توصّف الحالة المجتمعية المتردية التي كانت قد وصلت إليها الأسرة في المجتمع السوري نتيجة سلسلة من التراكمات كالعنف المعنوي من احتقار أو إهانة ،إلى التمييز الاجتماعي والتشريعي المتمثل ببعض القوانين”كالقانون الذي يخلي سبيل الأخ أو الأب أو الزوج بعد فترة قصيرة حتى لو كانت جريمته قتل ابنته أو زوجته بداعي الدفاع عن الشرف “فهي تقلل من قيمة المرأة ووضعها كعنصر فعال في مجتمعها بالإضافة إحساسها بالضعف والخوف في كثير من الأحيان بسبب عدم حماية القانون لها يضاف إلى ذلك بعض الأعراف والتقاليد البالية التي مازالت تعشعش في مجتمعنا السوري كخوف النساء من الطلاق وبالتالي من فقدانها لأبنائها يضاف خوفها من نظرة المجتمع لها مما يجعلها في أحيان كثيرة عرضة للخضوع وقبول أن تكون الضحية .

في الواقع قد عشنا ما يمكن توصيفه بحالة نفاق وانفصام في الشخصية وترهل في القوانين التي لم تعد صالحة لزماننا وادعاءات أننا نعيش في وضع اجتماعي ممتاز بدءاً من الأسرة التي تمثل المكون الأهم في تكوين المجتمع وبنظرة سريعة إلى واقعنا الحال سنرى أنّ آلاف الأسر السورية قد أصابها التفكك الاجتماعي بسبب انعدام الروابط الوثيقة مما ولّد حالة عدم استقرار ,هذا بالإضافة إلى عشرات بل مئات عن قصص عن نساء قد وصلنا إلى بلاد اللجوء وانفصلن بمجرد وصولهن عن أزواجهن لأسباب قد لا تكون بمعظمها منطقية ولكن الإحساس والشعور بالخلاص من العادات البالية التي كانت تلاحق النساء هنا وتجبرهن على العيش وتحمل المصاعب لم تعد موجودة هناك ,وأصبحن يشعرن بحماية القانون لهن فيما يتعلق بالأمان المادي وحرية احتفاظهن بأطفالهن وعدم تعرض أزواجهن لهن بسوء,ربما نستطيع أن نعزي الأمر إلى أزمة أخلاق عامة وسوء فهم لمؤسسة الزواج كمؤسسة مهمة في بناء مجتمع سوي نفسياً وصحياً واجتماعياً وعلى مختلف الأصعدة

الخاتمة

نحن نحتاج إلى إعادة صيغ مفاهيم مجتمعية عديدة ولهذا نرى أنفسنا اليوم في هذه الحرب أمام تحديات كبيرة متمثلة في وضع أسس وقواعد وقوانين تعيد صياغة وبناء المجتمع السوري وترتيب ما لحق به من فوضى ووضع أولويات ضمن قائمة التغيير يكون أولها الفرد ومن ثم الأسرة بالإضافة إلى التعليم والثقافة والعلاقة مع الدين ومفهوم المواطنة وأهمية ودور الأخلاق قبل كل شي باعتبارها الناظم الأساسي للمجتمع ,الأخلاق المتمثلة بعلاقتنا مع محيطنا وشركائنا في الوطن باعتبارنا جميعنا وبدون استثناء معنيين ببناء وصون بلدنا والحفاظ عليه.