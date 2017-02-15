هل حان الوقت لإعادة إعمار سورية؟

Beijing Review

منذ أن بدأ العمل باتفاق وقف إطلاق النار السوري في العام الماضي، تقدمت محادثات السلام بشكل تدريجي، وهي محادثات تضم ممثلين عن الأمم المتحدة، وإيران، وروسيا، والأردن، وتركيا والولايات المتحدة.

وأومأت هذه المحادثات للعالم الخارجي باحتمال تخفيف حدة الوضع السوري وساعدت على خلق أجواء إيجابية نحو إعادة إعمار سورية. وقد أعربت الحكومة السورية مؤخراً عن موقفها من بناء الأمة في مناسبات عدة. فقد قال الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب لشعبه إنه لن يكون هناك مكان للاتحاد الأوروبي للمشاركة في إعادة الإعمار ما لم يغير سياسته في الشرق الأوسط. وفي وقت لاحق، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة في مقابلة مع التلفزيون السوري “لكي يُسمح لهذه البلدان [التي تدعم الجماعات المسلحة غير المشروعة في الأراضي السورية] بالمشاركة في عملية البناء والإعمار في سورية، فعليها أن تعتذر للشعب السوري وأن تعترف علناً بأنها ارتكبت خطأ”، في الوقت الذي أكد فيه أن هنالك دولاً لها أولوية، مثل روسيا وإيران.

لم تعد إعادة إعمار سورية بعيدة المنال. فبعد أن استعاد الجيش الحكومي السوري حلب في كانون الأول الماضي، أصبح من المتوقع، ولا بد من أن الحكومة السورية ستستعيد السيطرة تدريجياً على المناطق الحضرية الكبيرة في غرب البلاد وتُجبر المعارضة على الخروج إلى المناطق الريفية الغربية والمناطق غير المأهولة في شرق البلاد. وعلاوة على ذلك، وهب الانتصار العسكري حكومة الأسد أفضلية كبيرة في المفاوضات مع قوى المعارضة، وساعد إلى درجة معينة في خفض حدة الصراع الوطني. وعلى خلفية انخفاض حدة الوضع، أصبح من الممكن للحكومة السورية تنفيذ خطة إعادة الإعمار في الأراضي التي عادت تحت سيطرتها.

آفاق غامضة

بالرغم مما سبق، تواجه جهود سورية لإعادة الإعمار تحديات كبيرة حتماً، فالآفاق لاتزال غير واضحة بالنسبة للوضع السوري، والبيئة الاقتصادية الهشة واحتمال التدخل الخارجي يُعتبران تهديدين محتملين لعملية إعادة الإعمار.

بعد الجولة الثانية من محادثات السلام في أستانا، ذكرت وسائل الإعلام الكازاخية أن الحوار الجديد لم يُساعد كثيرا ًفي تضييق الخلافات بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة. رفض الجانبان إجراء محادثات وجهاً لوجه، وأعلن ممثلو المعارضة السورية أن المحادثات الأخيرة لم تحقق أي نتائج ملموسة. في الأثناء، اتهمت الحكومة السورية المعارضة بأنها وصلت متأخرة، حيث قالت الحكومة أن هذا يُظهر موقف المعارضة السلبي تجاه المحادثات. واجهت محادثات جنيف للسلام التي استأنفت من جديد بعض الصعوبات أيضاً: فأثناء المحادثات قام انتحاريون بهجوم داخل مجمعات حكومية محصنة في مدينة حمص، وأصبح هذا محوراً آخر للجدل بين قوات الحكومة والمعارضة السورية في جنيف. وبالتالي ألقى الوضع غير المستقر بظلاله على آفاق محادثات السلام.

قبل اندلاع الحرب السورية، كان استثمار النفط والزراعة الركيزتان الرئيسيتان للاقتصاد السوري، حيث يعتبر النفط والمنتجات الزراعية الصادرات الرئيسية للبلاد. وكان نظام البنية التحتية المحلية في سورية مكتملاً نسبياً، مع وجود شبكات نقل بري وبحري وجوي متوسطة وطويلة المدى. لكن الأزمة السورية دمرت الاقتصاد الوطني بكامله تقريباً. من عام 2006 إلى عام 2010، ظل متوسط معدل النمو السنوي في سورية حوالي 5 في المئة. ولكن في عامي 2012 و2013، انخفض الناتج المحلي الإجمالي السوري بنسبة 22.4 في المئة و24.8 في المئة على التوالي، وهو ما يعني انكماش اقتصاد البلاد أكثر من 40 في المئة في عامين فقط. كما أن الاقتصاد السوري يواجه التضخم الشديد، وانخفاضاً في قيمة العملة ونقصاً في احتياطي العملات الأجنبية.

في عام 2011، بلغت صادرات المنتجات الزراعية السورية 2.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 22 في المئة من إجمالي صادرات البلاد. وأدت الحرب إلى ركود الصادرات الزراعية بفعل خسارة عدد كبير من المزارعين وأضرار جسيمة لحقت بالأراضي الزراعية والبنية التحتية. انخفض إنتاج القمح في سورية من 4.8 مليون طن قبل الحرب في 2011 إلى 2.02 مليون طن في عام 2014، بينما انخفض إنتاج محصول القطن من 800.000 طن إلى 160.000 طن خلال نفس الفترة. وبالإضافة إلى التعويض عن نقص السكان الذي تسببت به الحرب، ستكون عملية استعادة القطاع الزراعي في سورية عملية مضنية.

وقد انخفض إنتاج سورية من النفط بشكل حاد. كان الإنتاج اليومي في عام 2014 9.000 برميل، 2٪ فقط من مستوى ما قبل الحرب. ورغم أن الحكومة السورية قد استعادت الآن بعض حقولها النفطية، إلا أن إنتاج النفط في البلاد بالكاد يصل إلى 32،000 برميل يومياً، حوالي 10٪ من مستوى الإنتاج قبل اندلاع الصراع. كما أن الحرب قد أضرت بشدة استثمار النفط والغاز في سورية، بما في ذلك مرافق التخزين والنقل المتصلة به، ويكاد يكون من المستحيل استعادتها في فترة قصيرة من الزمن. في الوقت الحاضر، هناك حقل غاز واحد فقط تحت سيطرة الحكومة السورية. وبأخذ عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية بعين الاعتبار، وكذلك النقص في المعدات، فإن إعادة بناء قدرات إنتاج البلاد من النفط صعبة للغاية.

في الوقت الراهن، تعافى النشاط الاقتصادي في المنطقة الساحلية السورية إلى حد ما. فمعظم المنطقة الزراعية شمال غرب سورية تحت سيطرة الحكومة.

توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية، قسم البحوث والتحليل من مجموعة ذا إيكونوميست، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في سورية في عام 2017 قد يصل إلى 3.1 في المئة ويمكن لاقتصادها أن يحافظ على الانتعاش المعتدل شريطة أن يبقى الوضع الأمني في البلاد مستقراً.

معوقات محتملة

لا شك أن القوى الخارجية، أكبر العامل يهدد الانتعاش الاقتصادي وإعادة إعمار البلاد، ستستمر في لعب دور حيوي في تطور الأزمة السورية.

من ناحية، هناك صراعان رئيسيان متشابكان في الأزمة السورية: الصراع بين الحكومة السورية وقوات المعارضة؛ والصراع بين قوات مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية مثل داعش. وقد أصبح جيران سورية، مثل روسيا وإيران وتركيا، منخرطين بشدة في المعركة. والآن بعد أن تسلم دونالد ترامب منصبه، تعمل واشنطن على خطط جديدة لمكافحة داعش في سورية. ويولي العالم الخارجي اهتماماً كبيراً بما إذا كانت إدارة ترامب سترسل قوات برية إلى الجزء الشمالي من سورية أم لا. إذا حدث هذا الأمر، فإنه سيؤدي لا محالة إلى تغييرات جديدة في المنطقة وسيلخبط الوضع الآيل إلى التحسن في سورية. من ناحية أخرى، ستصبح عملية إعادة الإعمار ملعباً للقوى الكبرى. كانت سورية بلداً يجذب الاستثمار الأجنبي بشدة قبل الحرب نظراً لموقعها الجغرافي المناسب. وبالنظر إلى الحالة المالية الحالية، لا يمكن لعملية إعادة إعمار الأمة أن تستغني عن الاستثمار الأجنبي – من روسيا وإيران على وجه الخصوص في هذه المرحلة.

لقد زادت الدولة التي مزقتها الحرب مؤخراً من قوة تعاونها الاقتصادي مع إيران من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري التي تشمل الزراعة والطاقة وتخزين النفط والغاز والنقل خلال رحلة رئيس الوزراء السوري عماد خميس إلى طهران في كانون الثاني. كما وعدت إيران بتزويد سورية بقروض جديدة وواردات من النفط. إن تحرك سورية لتعزيز التعاون مع إيران يُظهر اعتمادها الكبير على المساعدات الخارجية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وإعادة بناء الوطن. ويقدر البنك الدولي أن إعادة إعمار سورية تتطلب أكثر من 200 مليار دولار. وبما أن مساعدة روسيا وإيران لا تزال بعيدة عن أن تكون كافية، فإن الحكومة السورية يجب أن تسعى نحو المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الاقتصادية من دول أبعد من ذلك.

http://www.bjreview.com/Opinion/201703/t20170306_800089643.html