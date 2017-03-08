إعادة البناء ثقافياً: بعيداً عن الخوارزميات!

منذ بدء السنة الثالثة للحرب في سورية، عام 2014، غزت المحافل الحكومية السورية وغيرها، والحلقات الأكاديمية ومراكز الأبحاث حمى من الدراسات والآراء المتعلقة بإعادة الإعمار بعد الحرب.

عقدت في سورية العديد من المؤتمرات وورشات العمل حول المقاربات الممكنة لليوم الذي يلي صمت المدافع. قامت المؤسسات الدولية بالاستعانة بـ “خبراء” سوريين، وببعض الإحصائيات الحكومية الرقمية للدلالة على حجم الدمار ولتقدير الكلف المليارية لإعادة البنى التحتية على نحو أفضل مما كانت عليه. سمعنا بحلول الطاقات البديلة، وإعادة تدوير الاسمنت والحديد في المنشآت المدمّرة، وتكرير المياه، وإزالة التلوّث، وتخطيط المدن واستخراج الثروات… إلخ. بل ذهب بعض غلاة “إعادة الإعمار” إلى تصوير مشاريع مستقبلية على نمط “مدن الملح” الخليجية، وبقي الغائب الأكبر في خضم هذه الحمى الرقمية التقنية المادية العنصر الأهم في البناء وهو الذي استهدفته الحرب أولاً وأخيراً… الإنسان.

لاشك أن الطبيعة الطارئة لأحداث الحروب تبرر المقاربة الإسعافية لتأمين الحاجات الأساسية للحياة، ولكنه من غير المقبول أن تخلو رؤى ما بعد الحرب من استجابات حقيقية لإعادة “بناء” الإنسان نفسياً وثقافياً واجتماعياً. ولا يمكن لهذه الرؤى أن تستند إلى أعداد الشهداء والضحايا والجرحى والمأزومين نفسياً وإلى أرقام الانزياحات الديمغرافية وحسب، لأن الإنسان ليس رقماً يستقرؤه تكنوقراطي مهووس بالخوارزميات والجداول والخطوط البيانية. ولا ضير هنا، بل هناك ضرورة، من التذكير بهذه اللازمة التي جعلها البعض شعاراً خاوياً لشدة ما كررها دون أن يحرّك ساكناً.

إن التركيز الممنهج على إعادة الإعمار بصفته مفهوماً هندسياً محضاً هو نفس التركيز الذي صبغ سياسات حكومات ما بعد الاستعمار وخطاباتها وخططها التطويرية، فجاءت “نسب الإنجاز” في المشاريع و”إحصائيات التنفيذ” في الخطط لتتقدم مؤشرات العمل الحكومي، وهي لا شك مؤشرات ضرورية، وهي أيضاً سهلة التحقيق والقراءة، لكنها تبقى قاصرة عن توضيح تأثيرها الفعلي على حياة الإنسان العنصر الأهم في أية تنمية مستدامة. لقد أثبتت القراءة النقدية لسياسات البناء في مراحل ما بعد الاستعمار، ليس فقط في سورية بل في معظم دول العالم، أن الصروح التي يبنيها المهندسون تفقد قيمتها ومعناها إن لم يتساوق بناؤها مع جهد حقيقي نحو بناء إنسان المعرفة. هذه المقاربة “البصرية المادية” سهلة التسويق: بناء الحجر أكثر وضوحاً في تقارير الإنجاز من بناء البشر، فلا احتفال “قص شريط” لعملية التحصين المستمر للإنسان.

ميز المشهد التنموي السوري منذ الاستقلال تفرّد “الفرع العلمي” في إدارة الدولة والمجتمع. “نحتاج أطباء ومهندسين قبل المفكرين والأدباء وعلماء الاجتماع والمؤرخين”… عبارة سمعها كل من حاول التذكير بضرورة التركيز على البناء الثقافي الذي يشمل مفاهيم هامة مثل المواطنة والهوية والانتماء وسبل تحصين منعتها. تجلى النفس “العلمي” هذا حتى في منظومة التعليم العالي مثلاً، فأصبحت الاختصاصات الطبية والهندسية المختلفة تُدرَّس في كليات “علمية”، وأصبح علم التاريخ، وعلم الاجتماع وعلم اللغة وتحليل الخطاب وعلم النفس والجغرافيا والحقوق والتربية اختصاصات “نظرية”، وصارت العلوم الإنسانية “مقبرة” مفاضلات القبول الجامعي. كان البعض يشيح بنظره عمن لفت النظر إلى أن “الدراسات الثقافية” مثلاً أصبحت حقلاً معرفياً متقدماً جداً في أهم جامعات العالم، وأن مراكز الأبحاث الكبرى تسعى لتجنيد هؤلاء “النظريين” لمساعدة الحكومات في بناء سياساتها الداخلية والخارجية.

ثم جاءت الحرب… بكل تجليات الدمار البصري الذي فتح شهية إعادة البناء، حجراً إثر حجر، ورقماً مليارياً فوق رقم. وتشكّلت اللجان، ونشرت الأرقام، واختفت مرة ثانية ضرورة إدراك الأهمية القصوى للشروع في إنجاز الدراسات والأبحاث العلمية الحقيقة المتعلقة بالبناء الثقافي الذي لا يعني المراكز الثقافية والمسارح، بل الذي يسعى مثلاً لدراسة الواقع الاجتماعي والنفسي والقيمي المستجد، وكيفية التعامل معه نحو بناء مفاهيم هامة مثل المواطنة الصالحة والهوية الوطنية وخطابها والانتماء والهوية الثقافية والتنوع والتعددية بما يخدم الهدف الأساس: بناء إنسان المعرفة وتحصينه في وجه عوائد الأيام… لأنه هو حقاً “حجر الأساس” لأي عمارة مدنية!.