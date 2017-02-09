خطاب امبراطوري في تدجين الشعبوية

بالأمس استفاق متابعو وسائل الإعلام الأمريكية على ما يشبه الانقلاب في نبرة رأس حربتها، المتمثلة في قناة الـ “سي. إن. إن” في تغطيتها للرئيس ترامب بعد خطابه الأول أمام مجلسي النواب والشيوخ. فللمرة الأولى منذ وصوله إلى سدة الحكم تناولت العديد من وسائل الإعلام الليبرالية خطابه بكثير من الترحيب، بل ذهب فان جونز أحد المعلقين الليبراليين الأكثر تأثيراً إلى القول: “إن ترامب أصبح اليوم رئيس الولايات المتحدة”، وشدّدت الـ “سي. إن. إن” على أن 7 من كل 10 أمريكيين شعروا بالتفاؤل لدى سماعهم الخطاب، مستحضرة مقارنة بدت جاهزة بين كلمته بالأمس وخطابه في حفل التنصيب. وجهدت صحيفة الواشنطن بوست إلى تحليل أسباب التغيّر في الانطباع، فركزت على أنه تعديل في اللهجة لا تغيّر في المبادئ، في حين علقت النيويورك تايمز بأن ترامب مارس “نقلة جذرية” من حيث تبنيه “لخطاب تقليدي”، وأظهر استطلاع سريع للرأي أجرته الصحيفة أن انطباع المواطنين هو أنه تحدّث “كرجل سياسة”.

تُظهر القراءة المتأنية للخطاب أنه، كما ذكرت النيويورك تايمز، خطاب تقليدي من حيث نبرته واستخدامه لكل لازمة جماهيرية اعتاد الرؤساء على تبهير خطاباتهم بها. احتوى الخطاب على كل “عدة الشغل” التقليدية التي يتوقّعها أعضاء الكونغرس والجمهور على حد سواء، من إشارات عاطفية تتعلق “بعظمة” أمريكا، إلى استحضار قصص بعينها عن “بطولة” الجندي الأمريكي، ..إلخ.. بالأمس، وهو يلقي خطابه الرئاسي الأول، بدا ترامب وكأنه يخرج من حاضنته الشعبوية ليدخل الحظيرة الرسمية. كان العرض مرضٍ للجميع، وحاز على اعجاب النقاد.

بعيداً عن هذه الطقوس الواشنطونية في إلقاء الخطاب السياسي وتلقيه، لم يكن ما قاله ترامب “تقليدياً” أبداً، وخاصة في مجال السياسة الخارجية، وتحديداً في “الموضوع” السوري.. الذي لم يأت على ذكره أبداً! للمرة الأولى منذ النصف الثاني من 2011 يخلو خطاب أمريكي رئاسي، أو على مستوى عالٍ، من حتى مجرد الإشارة إلى سورية. لنذكر جميعاً منذ عام 2012 خطاباً للرئيس السابق أوباما أمام الكونغرس لم يكن ليمر دون إشارة إلى سورية. صحيح أن النبرة الأكثر عدائية نحو الدولة السورية ونحو شخص الرئيس الأسد في خطاب 2013 تلاشت في خطاب أوباما الأخير في 2016.

الغياب بهذه الطريقة إذاً حضورٌ لافتٌ ومؤشرٌ مبدئي، وإن كان غير قطعي، نحو مقاربة الإدارة الجديدة للملف السوري، خاصة أن الغياب تزامن مع التشديد على أن الأهداف الأسمى للسياسة الخارجية خلال المرحلة القادمة تتمثّل في “استعادة الدور الريادي والقيادي” لأمريكا في العالم، وتحديداً من بوابة مكافحة الإرهاب. وصف ترامب تنظيم داعش بأنه “مجموعة من الوحوش الخارجين عن القانون الذين ذبحوا المسلمين والمسيحيين والرجال والناس والأطفال من كل الأديان والمعتقدات”. مشدداً على ضرورة العمل مع من أسماهم أصدقاء أمريكا في العالم الإسلامي على “انهاء وجود هذا العدو القذر من كوكبنا.” لاشك أن هذه الأولوية في مكافحة الإرهاب في كلام ترامب، وفي ما قاله لافروف، بالأمس، عن ترتيب الأولويات في محادثات جنيف، تأكيد مريح لما دأبت الممارسة السياسية السورية في التركيز عليه، ليس فقط خلال سنوات الأزمة، بل عبر عقود منصرمة. هذا التقاطع أضاف إليه الرئيس ترامب إشارة ذات مغزى إلى ما يمكن أن تؤول إليه علاقات بلاده مع روسيا.. أو حتى مع دول أخرى كانت بلاده حتى الأمس القريب تصنّفها كعدو. فبدأ بالتشديد بنبرة فلسفية بأن على أمريكا ان تتعلم من “دروس الماضي” التي أظهرت كيف “اكتسحت الحرب والدمار” العالم ليختم بالتشديد على أن بلاده تريد السلام “بأي شكل ممكن” وأن أمريكا اليوم “صديقة مع أعداء الأمس”، ومذكّراً بأن “بعض أقرب حلفائنا كانوا يحاربوننا قبل عقود في الحربين العالميتين”.

هذه النبرة التصالحية مع العالم، بل وحتى مع أعداء الأمس، لها ما بعدها، وترامب يحصّنها من قلب مؤسسة الحكم في أمريكا من خلال وعده في نفس الخطاب بأن يرفع الإنفاق العسكري إلى مستويات غير مسبوقة كي يستبق أي انتقادٍ لتحوّلات محتملة في سياسات أمريكا الخارجية، فكأنه يقول: إن الزمن الأمريكي الامبراطوري يتغيّر، وأن نبرة الخطاب الشعبوي لا تصلح لهذا الزمن، وعلى بلاده التعاطي مع عالم مختلف عن عالم 2011، عالم قد يصبح فيه أعداء الأمس حلفاء الغد.. أو أقل من ذلك بكثير أو قليل.