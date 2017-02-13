تحقيق… الولايات المتحدة استخدمت اليورانيوم المنضّب في سورية

استخدمت الغارات الجوية على شاحنات النفط في المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية المواد السامة، التي يُشتبه بأنها تتسبب بالسرطان والتشوهات الخلقية.

أكد مسؤولون أن الجيش الأمريكي، على الرغم من تعهده بعدم استخدام أسلحة مزودة باليورانيوم المنضب في ميدان المعركة داخل العراق وسورية، قد أطلق آلاف الذخائر خلال غارتين على ناقلات النفط في المناطق السورية التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية في أواخر عام 2015. وتحدد الهجمات الجوية الاستخدام المُؤكّد الأول لهذا النوع من التسلّح منذ غزو العراق عام 2003، حيث استُخدم مئات الآلاف من المرات، ما أثار موجةً من الغضب وسطَ الجماعات المحلية، التي زعمت أن موادها السامة تسببت بانتشار السرطان والتشوهات الخلقية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، الرائد جوش جاك، لموقع إيروارز [Airwars] وفورين بوليسي إنه تم إطلاق 5265 طلقة خارقة للدروع من عيار 30 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب من طائرة ثابتة الجناحين من نوع [Air Force A-10] في 16 و22 تشرين الثاني 2015، ودمّرت حوالي 350 سيارة* في الصحراء الشرقية في البلاد.

كما قال مسؤولون من التحالف ومن الولايات المتحدة في وقت سابق من الحملة إن ذلك النوع من الذخائر لم ولن يُستخدم في العمليات ضد الدولة الإسلامية. وفي آذار 2015، قال جون مور، المتحدث باسم التحالف، “إن طائرات الولايات المتحدة والتحالف لم ولن تستخدم ذخائر اليورانيوم المنضّب في العراق وسورية خلال عملية “العزيمة الصلبة””. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر قال ممثلٌ عن البنتاغون لموقع “وور إز بورينغ” إنه لا يُسمح لطائرات A-10 المنتشرة في المنطقة الوصول إلى ذخيرة خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب لأن الدولة الإسلامية لم تمتلك الدبابات التي صُممت هذه الذخيرة لاختراقها.

ولم يتضح بعد إذا ما حدثت غارات في تشرين الثاني 2015 بالقرب من مناطق مأهولة. في عام 2003، تم إطلاق مئات الآلاف من الرشقات في المناطق المأهولة بالسكان خلال الغزو الأمريكي، ما أدى إلى خوفٍ وسخطٍ عميق بين المدنيين العراقيين، وما أثار حنقهم على أعلى مسؤولي الحكومة في بغداد. في عام 2014، في تقريرٍ للأمم المتحدة حول اليورانيوم المنضب، أعربت الحكومة العراقية عن “قلقها العميق إزاء الآثار الضارة” لهذه المادة. يُقال إن أسلحة اليورانيوم المنضب “تُشكل خطراً على البشر والبيئة”، وحثّت [الحكومة] الأمم المتحدة على إجراء دراسات معمّقة حول آثارها. لم يتم بعد استكمال هذه الدراسات عن اليورانيوم المنضب، ويقول العلماء والأطباء نتيجة لذلك إنه لا يزال هناك عدد محدود جداً من “الأدلة الوبائية المباشرة” الموثوقة فيما يتعلق بالآثار السلبية لهذه المادة على الصحة.

لكن احتمال رد الفعل الشعبي السلبي من استخدام اليورانيوم المنضب حقيقيٌ جداً. وبينما تُصرّ الولايات المتحدة على أن لديها الحق في استخدام هذا السلاح، يلقب الخبراء، في أحسن الأحوال، قرار استخدام السلاح بهذه الكميات ضد أهداف لم يُصصم لها – كالدبابات – بالقرار الغريب.

كانت الغارات الأمريكية جزءاً من “موجة المد والجزر الثانية” [Tidal Wave II] – وهي عملية هدفت إلى شلّ البنية التحتية التي تعتمد عليها الدولة الإسلامية في بيع النفط بملايين الدولارات. وقال البنتاغون إن هجمات 16 تشرين الثاني قد حدثت في الصباح الباكر بالقرب من البوكمال، وهي مدينة في محافظة دير الزور قريبة من الحدود مع العراق، ودمّرت 116 ناقلة. ورغم قول التحالف إن الغارات قد وقعت بكاملها في الأراضي السورية، إلا أن كلا جانبي الحدود كانا تحت سيطرة هذه الجماعة المسلحة في ذلك الوقت. وأي إطلاق لليورانيوم المنضب في الأراضي العراقية سيؤدي إلى تداعيات سياسية أكبر بكثير، نظراً للغضب الناشئ عن الاستخدام السابق له هناك. يبين فيديو 16 تشرين الثاني أدناه الناقلات التي ضربتها الذخائر ذات العيار الثقيل لأول مرة، قبل أن يبتلع البريق الناقلات الأخرى وتُمزقها نيران المدافع ذات عيار 30 ملم.

فيديو عن الاستخدام الثاني لليورانيوم المنضب في 22 تشرين الثاني حيث تم تدمير 283 “ناقلة نفط تابعة لداعش” في الصحراء بين الحسكة ودير الزور – كل منهما مدينة لها نفس اسم المحافظة التابعة لها.

وأبلغ كاتب هذا المقال موقع “إيرين نيوز” في تشرين الأول الماضي عن الاستخدام الأول لليورانيوم المنضب في سورية. أنكرت القيادة المركزية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية ذلك في البداية، ثم عرضت روايات مختلفة لما حدث، بما في ذلك اعترافاً باستخدام هذا السلاح في تشرين الأول. ومع ذلك، فإن التواريخ التي أكدتها القيادة المركزية الأمريكية في تلك المرحلة تسبق الحدث بعدة أيام. ويتضح الآن أن الذخائر قد استخدمت في أَشْهَر هجماتِ “موجة المد والجزر الثانية”.

ينشأ اليورانيوم المنضب عن تخصيب اليورانيوم 235. وهي عملية صعبة للغاية، واستخدمتها الجيوش لاختراق الأهداف المدرعة ولتقوية أهدافها المحتملة، كالدبابات، ضد نيران العدو. ورغم أن نشاطه الإشعاعي أقل من اليورانيوم الأصلي، إلا أن اليورانيوم المنضب سام، وتعتبر وكالة حماية البيئة الأمريكية أنه “خطرٌ إشعاعي يؤثر على الصحة عندما يدخل الجسم”.

وعلى الأرجح أنه يدخل الجسم من خلال استنشاق جزيئاتٍ صغيرة قرب مكانٍ استُخدام فيه هذا السلاح. ولكن الأطباء والنشطاء المناهضين للتكنولوجيا النووية يقولون إنه لم يتم إجراءُ ما يكفي من الأبحاث لإثبات الآثار الصحية الدقيقة وعتبات التعرض بالنسبة للبشر. والأهم من ذلك، أدى عدم وجود بحوثٍ شاملة عن الأمراض والآثار الصحية في مناطق ما بعد الصراع، حيث استُخدم اليورانيوم المنضب، إلى تعدد الافتراضات والنظريات حول إمكانية تسبب اليورانيوم المنضب بالسرطان وبتشوهات خلقية. وحسب ما لاحظته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2014، فإن إطلاق رشقات بالقرب من السكان المدنيين له تأثيرٌ نفسي قوي، فهو يتسبب بحالة من الضيق والقلق الحاد.

دولياً، هناك غموضٌ يشوب مسألة اليورانيوم المنضب من الناحية القانونية. فاتفاقيات الأمم المتحدة، مثل تلك الاتفاقيات التي تُقيد استخدام الألغام الأرضية أو الأسلحة الكيميائية، لم تَحظر استخدامه بشكل صريح. ورغم أن الولايات المتحدة طبقت قيوداً على التعامل مع هذا السلاح محلياً، إلا أنها لم تصدر قانوناً بشأن استخدامه في الخارج في المناطق المدنية بنفس القدر من الحذر.

تقول سايمي باين، وهي باحثٌ قانوني وأستاذٌ في علم البيئة في جامعة روتجر والتي أجرت أبحاثاً عن اليورانيوم المنضب “أعتقد أن هذا يقع ضمن مجال القانون الإنساني الدولي الذي يحتاج الكثير من الاهتمام. وكما ركزنا في السنوات الأخيرة على فترة ما بعد الصراع وفكرنا ببناء السلام… فإننا بحاجة إلى بيئة نظيفة حتى يتمكن الناس من استخدامها”.

يقول جاك، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إنه تم إطلاق هذه الذخيرة في تشرين الثاني لأن “احتمالية تدميرها للأهداف أعلى”. وبعد وقتٍ قصير من الغارتين، نشر التحالف بقيادة الولايات المتحدة فيديوهات تُظهر مركباتٍ متعددة دمرتها القنابل والصواريخ ورشقاتُ المدافع من عيار 30 ملم من سلاح الجو نوع A-10 – لكنه لم يحدد أن طواقم الطائرات قد زوّدت تلك المدافع باليورانيوم المنضب. أُزيلت هذه الفيديوهات – ومعها عشرات التسجيلات الأخرى لمثل هذه الضربات – من قنوات التحالف الرسمية في الأشهر الأخيرة.

عندما يتم تحميل ذخائر اليورانيوم المنضب في طائرات A-10، يتم جمعها مع كمية أقل من الذخائر الحارقة شديدة الانفجار والتي لا تحتوي على اليورانيوم المنضب، بحيث يصل إلى حد “المزيج القتالي”. في تشرين الثاني 2015، بلغ مجموع الذخائر المستخدمة من هذا المزيج في سورية 6320 قذيفة، ووفقاً للقيادة المركزية الأمريكية، تم إطلاق 1790 طلقة من عيار 30 ملم – بينها 1490 طلقة مزودة باليورانيوم المنضب – في 16 تشرين الثاني؛ وأطلق في 22 تشرين الثاني 4530 طلقة من المزيج القتالي بينها 3775 طلقة خارقة للدروع مزودة باليورانيوم المنضب. ورغم أن الذخائر المزودة باليورانيوم المنضب قد أُطلقت في أماكنَ أخرى – بما في ذلك منطقة البلقان – إلا أن جُلَّ الاهتمام قد تركز على العراق، حيث أُطلق ما يقدر بمليون رشقة خلال حرب الخليج الأولى وخلال غزو العراق عام 2003.

وأظهر تحليلٌ حديثٌ لبياناتِ رشقٍ لم يُفصح عنها سابقاً من الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أن معظم الرشقات المزودة باليورانيوم المنضّب قد تم إطلاقها على ما يسمى بالأهداف الناعمة، كالسيارات أو مواقع للجيش، بدلاً من استهداف الدبابات والعربات المدرعة وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعها البنتاغون التي تعود على الأقل إلى مراجعة أجرتها القوات الجوية الأمريكية عام 1975.ويذكر دليل قانون الحرب الحالي الصادر عن البنتاغون أن “اليورانيوم المنضب يستخدم في بعض الذخائر لأن كثافته وخصائصه الفيزيائية تخلق مزيج اختراقٍ فعالاً بشكل خاص لتدمير عربات العدو المدرعة، بما في ذلك الدبابات”.

ويقول الباحثون الذين اجرو تحليلاً لمحصلة الأهداف المستهدفة عام 2003، إن تلك الأهداف، كما ناقلات النفط التي تم ضربها في تشرين الثاني 2015 غير مدرعة أيضاً ويمكن وصفها بالأهداف الناعمة، على الأرجح كان يقود الناقلات مدنيون بدلاً من أفراد الدولة الإسلامية، وفقاً لمسؤولين أمريكيين. وقال ممثلٌ عن وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة قد ألقتْ منشوراتٍ تُحذر من هجومٍ وشيك قبل هجوم 16 تشرين الثاني، في محاولة لتقليل الإصابات.

قال دوغ وير، رئيس الائتلاف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم “يبدو من العسير تبرير استخدام الذخيرة المزودة باليورانيوم المنضّب ضد ناقلات النفط على أساس الحجج التي استخدمتها الولايات المتحدة لدعم استخدامها – أي بحجة تدمير الأهداف المدرعة. من الواضح أن تلك الناقلات ليست مدرعة، وعلى الأرجح ستكون الذخائر الحارقة شديدة الانفجار التي لا تحتوي على اليورانيوم المنضّب بديلاً كافياً للقيام بهذه المهمة”.

ومن شبه المؤكد أن قادة الدولة الإسلامية لم يتعاملوا مع الذخيرة المستهلكة التي تناثرت شرق سورية بعد الهجوم، إلى جانب حطام الناقلات، بشكل مناسب. وحتى لو لم يتعرض المدنيون الذين يقودون الناقلات في البداية إلى بقايا سامة من اليورانيوم المنضب، فعلى الأرجح أن الخطر سيحوم حول القَمّامين وغيرهم من السكان المحليين لسنواتٍ قادمة.

قال فيم تزفيننبورغ، كبير الباحثين في “Dutch NGO Pax” “مالذي سيحل بالمركبات المحطمة؟ عادة ما ينتهي بها الأمر في ساحات الخردة، ويتم تجريدها من أجزائها ومكوناتها القيّمة. هذا يضع عمال الخردة المعدنية، والمدنيين المحليين على الأرجح، في دائرة خطر التعرض للأشعة”.

إنْ كانت هناك بعض الأفكار عما ستؤول إليه الحوكمة في الفترة ما بعد الدولة الإسلامية في شرق سورية، فليس هناك شيء على الإطلاق حول كيفية التعامل بشكل آمن مع اليورانيوم المنضب الذي وضعه التحالف بقيادة الولايات المتحدة في البيئة.

http://foreignpolicy.com/2017/02/14/the-united-states-used-depleted-uranium-in-syria/

* تصحيح: ذكرت هذه الجملة في البداية أن الولايات المتحدة دمرت ما يقارب 250 مركبة في غارتين في تشرين الثاني عام 2015، وقد تم تحديث ذلك لإعلان أنه تم تدمير 350 مركبة.