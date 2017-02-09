الحرب على سورية وتحديات قطاع التربية

لم يعد خافياً على أحد، تآمر الجهلة والإرهابيين ومن خلفهم على مسيرتنا التربوية، فلقد استهدفها القتلة والجهلة في بنيتها التحتية وفي ممتلكاتها، استهدفوها في أرواح المعلمين والطلاب، استهدفوها بإلقاء الروع في نفوس الأهالي على حياة أبنائهم، إلا أن عزيمة الطلبة وشجاعة المعلمين وتضحيات الجيش العربي السوري أصبحت مسيرة التربية والتعليم جزءاً من صمود سورية وقرارها في البقاء، وتكرست وزارة التربية في الأذهان على أنّها وزارة البناء والدفاع التربوي، ولم تكن تعمل وحدها في هذا المجال، وكانت الأيادي ممدودة إلى الكل والتي قدّمت عوناً ومنها منظمة اليونسيف، حيث أثبتت المؤسسة التربوية أنها الحصن الثابت أبداً، الحصن الذي لا يمكن لقوى الجهل والتجهيل والظلام أن تنال منه، فبعد مرور ما يقارب الست سنوات على الحرب الظالمة مازال الواقع التربوي بخير ، وصمود القطاع التربوي واستمراريته وتطويره عبر توفير متطلباته المختلفة، حيث أنصب التعاون مابين وزارة التربية ومنظمة اليونيسيف في الأساس على التربية والتعليم لضمان حقوق الأطفال في التعليم وتوسيع فرصه، وهذا ما عملت عليه وزارة التربية من خلال تنمية الموارد البشرية في أرقى وأنبل صورها، لاسيما بعقد ورشات العمل بهدف تشجيع الطلاب على الالتحاق بمدارسهم لاسيما الذين حرموا من الالتحاق بمدارسهم بعد أن هجرتهم ودمرت منازلهم المجموعات الإرهابية ، ومن هذه الورشات انطلقت حملة / المدرسة اشتاقتلك /والتي تتضمن توزيع مليون حقيبة مدرسية و قرطاسية على تلاميذ المدارس مع بداية العام الدراسي في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة إعلامية ومجتمعية.

ولم تتوقف وزارة التربية عند هذا الحد بل وجهت إدارات المدارس لاستقبال طلاب المناطق الساخنة وتسهيل قبولهم وتسجيلهم ضمن إجراءات مبسطة، وتوفير فرص التعلم للجميع من دون استثناء؛ من خلال طرح مشروع ” فرص التعلم البديل” ، والتي سيكون مردودها إيجابيّاً للحدّ من تداعيات الأزمة، ومعالجة ما ينتج عنها،

ومن هذه الفرص أوراق التعلم الذاتي، وكذلك المنهاج المكثف / الفئة ب/ الخاص بالطلبة المتسربين من التعليم الأساسي أو الذين لم يسبق لهم الالتحاق في المدرسة، حيث يُقبلون في شعب خاصة ملحقة بمدارس التعليم الأساسي وفق سويتهم التعليمية، ويطبق عليهم منهاج وخطة درسية وضعت من قبل الوزارة، ويجتازون الصفوف من (1 إلى 8) في أربعة مستويات وفق الخطة والمنهاج الموضوعين بأربع سنوات،إضافة إلى دورات المكملين، وهي دورات دراسية صيفية لمدّة شهرين بهدف تعويض الفاقد التعليمي الكلّي أو الجزئي لدى التلاميذ، والذي كان سبباً رئيساً في رسوب بعضهم وتقصيرهم في مراحل دراستهم ،وصولاً إلى إمكانية تعديل نتيجة التلميذ المكمل في مدرسته الأصل، وتكسبه القدرة في حال اجتيازه الدورة بنجاح على المتابعة في الصف الأعلى.

الجهود التربوية المبذولة من قبل وزارة التربية قابلها تفاؤلاً من قبل المعنيين في منظمة اليونيسيف حيث أشاد “بارتولوميس فروليك”1 بالجهود الحكومية في سورية من أجل إنجاح خطة مناهج التعليم الفئة (ب) عند التلاميذ المنقطعين عن المدرسة، مؤكداً على أهمية البرنامج لمساعدة الأطفال على الصعيد النفسي جراء التأثير السلبي الكبير الذي لحق بهم. مشيراً إلى أن الوزارة بالتنسيق مع اليونسيف ستؤمن كل مستلزمات الأطفال المنقطعين عن المدرسة كالوجبات الغذائية والقرطاسيات والحقائب المدرسية بحيث يستطيع ولي أمر الطالب شراء المواد من (كوبون) قيمته 12 ألف ليرة ستوزع لاحقاً. في الوقت الذي أوضح إبراهيم فرح أخصائي التعليم في اليونسيف أن المنظمة بمشاركة وزارة التربية تنسق مع جمعيات محلية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلاب المنقطعين متبعةً شعار “من الباب إلى الباب” كما أشاد بدور وسائل الإعلام في التوعية، حيث تم توجيه 5 آلاف رسالة نصية بالإضافة إلى إعلانات عبر المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية وإعلانات طرقية وزيارات منزلية ، علماً أن برنامج “المناهج ب” ساعد منذ إطلاقه في آذار 2016 حتى الآن أكثر من “18000 طفل في 343 مدرسة”2 في مختلف المحافظات السورية.

واعتبرت “هناء سنجر “3إلى انه من خلال البرامج المشتركة مابين الوزارة والمنظمة تم الوصول إلى العديد من الأطفال بالإضافة إلى تحسين البيئة المدرسية، منوهة إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات لتسهيل وصول الأطفال للتعلم لاسيما قرار الفرصة الثانية لأطفال الصف التاسع الذين لم يستطيعوا التقدم للامتحان النهائي، معربة عن أملها في الوصول بالحملة الحالية إلى /2,5/ مليون طفل، سيحصل مليون طفل منهم ( من الصف الأول إلى الرابع على الحقائب المدرسية والقرطاسية)، مشيدة بالطريقة التي تعاملت بها وزارة التربية مع مفاعيل الأزمة حيث يؤكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الوزارة تعاملت بمرونة وعقلية منفتحة، ومبادرة وحس عال بالمسؤولية، وحددت الأولويات والضروريات لاستمرارية العملية التربوية، عبر تأمين متطلباتها الضرورية للاستمرار، وتبين أن هذا الإجراء قد ساهم في معالجة الكثير من المشكلات التي برزت في أثناء الأزمة، وكان للمعالجة المباشرة لأية مشكلة في المجال التربوي دوراً كبيراً في

التغلب على الكثير من الصعوبات والمشكلات قبل أن تتطور وتصبح ظاهرة،

وتاريخ وزارة التربية وخبرتها ساعد في تجاوز الكثير من الصعوبات الناتجة عن

الأزمة، انطلاقاً من أن التربية قضية مجتمعية تمس الجميع، وتصل إلى كل

بقعة من أرض الوطن، واستمراريتها يعني استمرار الحياة والمستقبل، حيث

الوزارة تجاوز الكثير من الصعوبات باستخدام البدائل المناسبة والقيام

بإجراءات عدة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

اتباع الدوام النصفي في الكثير من المدارس للتغلب على الصعوبات الناجمة

عن توافد الكثير من أبناء المحافظات و المناطق غير الآمنة إلى المحافظات

الأكثر أماناً واستقراراً للعملية التربوية.

- تأمين قاعات صفية مسبقة الصنع لتخفيف الكثافة الصفية.

- إجراء مسح شامل لواقع المدارس المتضررة، وإعادة تأهيل بعض المدارس

التي أصيبت بأضرار بسيطة، أو متوسطة وأصبحت في مناطق مستقرة وآمنة.

- تحفيز وتشجيع الأهالي على إرسال اطفالهم إلى المدارس لاكتساب العلم

والمعرفة والمهارات القيم المطلوبة من خلال تقديم المساعدات المادية

والمعنوية( تقديم حقائب- تقديم قرطاسية- عدم التشدد في اللباس المدرسي-

تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للتلاميذ وأهلهم… ).

- قبول التلاميذ والطلبة الذين ليس لديهم وثائق مدرسية بعد إجراء اختبار

سبر يحدد المستوى المعرفي للمتعلم، وإجراء الدورات التعليمية المكثفة

للذين فاتهم فصل دراسي.

- استخدام البدائل التربوية لتعويض الفاقد التعليمي للتلاميذ المنقطعين

باستخدام المنهاج فئة(ب) وأوراق التعلم الذاتي، والأندية المدرسية،

والدورات الصيفية المكثفة.

- تحديد مركز العمل للمعلمين والمعلمات الذين تم انتقالهم من المحافظات

غير الآمنة إلى المحافظات الآمنة.

وهذا وقد استطاعت الحكومة السورية إفشال كل المخططات الهادفة للنيل من القطاع التربوي من خلال وضع السياسات التربوية القائمة على الاستثمار في الموارد البشرية ضمن مجال التعليم، حيث خصصت 10.39 بالمئة من الميزانية الحكومية العامة للعام 2016 لتوفير مستلزمات مواصلة تعليم الطلبة عامة بما فيهم الطلبة النازحون في الداخل السوري والمهجّرون بفعل الإرهاب، وتواصل وزارة التربية العمل الدؤوب للارتقاء بالواقع التربوي ولاسيما في التصدي للإرهاب الذي ضرب البنى التحتية للمدارس. حيث سارعت وزارة التربية لمواكبة انتصار حلب بضخ الحياة في إعادة إعمار العملية التعليمية ليتسنى للأهالي العودة إلى المناطق التي حررها الجيش العربي السوري.

وزير التربية الدكتور هزوان الوز يكشف عن تجهيز 26 غرفة صفية في منطقة مساكن هنانو مع كامل تجهيزات البنية التحتية اللازمة بقدرة استيعابية 1500 تلميذ، في وقت تمّ افتتاح مدرسة محالج تشرين المحدثة للتعليم الأساسي مع تزويدها بمقاعد مدرسية لـ 300 تلميذ وتلميذة، كما يمكن استقبال دوام ثانٍ لنفس العدد، وأشار إلى أنه تمّ افتتاح شعب صفية الفئة “ب” لتلافي التقصير الدراسي للطلاب المنقطعين، حيث يمكن استيعاب 700 تلميذ وتلميذة كدوام ثانٍ ضمن مدرسة صالات جبرين لمرحلة التعليم الأساسي، حيث تمّ تزويدها بـ 100 مقعد ليصبح عدد الشعب الصفية 17 شعبة وعدد التلاميذ أكثر من 720 تلميذاً.

وأفصح وزير التربية عن الاتفاق مع ممثلي منظمة اليونيسف على ترميم 30 مدرسة ذات أضرار متوسطة في الأحياء المحرّرة وذات الكثافة السكانية المرتفعة لاستقبال الأطفال وإلحاقهم في العملية التربوية، كما تمّ الاتفاق على تزويد مدارس حلب بـ 100 غرفة صفية مع 40 غرفة دورات مياه مسبقة الصنع مع تأمين 25 ألف حقيبة مدرسية إضافية لطلاب أحياء شرق حلب و100 خزان مياه شرب سعة 2000 ليتر وتأمين 2000 مقعد مع ألف مدفأة مازوت وعشرة آلاف عبوة شامبو للأطفال. علماً أنه تم تزويد حلب بعشرة آلاف نسخة من المنهاج “ب” لكل مستوى من المستويات الأربعة، والتي سيتمّ استخدامها للأطفال الذين فاتهم عام دراسي أو أكثر بحيث يستطيع التلميذ في هذه المدارس دراسة صفين دراسيين في عام دراسي واحد من مرحلة التعليم الأساسي.

وكان وزير التربية في العام الماضي تحدث “لصحيفة البعث” عن واقع القطاع التربوي وبعد مرور خمسة أعوام من الحرب الشرسة على سورية ولاسيما ضمن المناطق المحررة والساخنة ، مبيناً أن الحكومة واصلت وضع استراتيجيات وطنية لتطوير التعليم في إطار خطط التطوير المجتمعي الشامل لدرء مخاطر الأزمة والأضرار التي ألحقتها التنظيمات الإرهابية بقطاع التربية بشرياً ومادياً، موضحاً أنه تم في مطلع العام الدراسي 2015/2016 وبجهود متميزة من قبل العاملين في المجمعات التربوية في مناطق “تل أبيض –عين عيسى –سلوك” إعادة افتتاح ما يزيد على 200 مدرسة، وزوّدت تلك المجمعات بما يلزم من كتب مدرسية بالوسائل الممكنة، وتم توزيعها على المدارس فوراً، إضافة إلى مستلزمات العملية التعليمية التربوية، ونظراً لتزايد الإقبال على تلك المدارس تم تلبية احتياجاتها بشكل مستمر وسريع وعملي، حيث وافقت الوزارة على تعيين 500 معلم وكيل لسد الشواغر، وتم ترشيح طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لدورة 2016 “الامتحانات العامة”.إعادة الحياة

ولفت وزير التربية إلى أنه بعد فك الحصار عن مدينتي نبل والزهراء عالجت مديرية التربية خلال لقائها بالعاملين في المجمع التربوي من موجهين ومدرّسين ومعلمين، العديد من الموضوعات منها موضوع نقل المعلمين من منطقة نبل إلى الزهراء وفق الحاجة والشاغر، ومتابعة تأمين الحاجة من المدرسين الاختصاصيين لبعض المواد في مدارس التعليم الأساسي الحلقة الثانية والثانوي، وإرسال حوالي /100.000/ كتاب من الكتب المدرسية اللازمة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ولجميع المواد، ومقاعد مدرسية جديدة، كما تمّ إحداث مستودع للكتب واللوازم المدرسية في نبل والزهراء بسبب الحاجة، وإرسال حقائب تعليمية وعددها /2500/ حقيبة مدرسية و/50/ صندوق قرطاسية، وتزويد المدارس بالوسائل التعليمية من دائرة تقنيات التعليم والأدوات الموسيقية. إضافة إلى قيام دائرة الأبنية المدرسية بإجراء مسح شامل لجميع المدارس في مدينتي نبل والزهراء، وتم البدء بإجراء الصيانات الأولية الضرورية ومتابعة أعمال الصيانة وفق الحاجة، علماً أن العملية التربوية التعليمية في مدارس نبل والزهراء مستمرة، والتلاميذ والطلاب يتابعون تعليمهم على نحو جيد. وأضاف أنه بعد تطهير العديد من مناطق الريف الشرقي والمدينة الصناعية في الشيخ نجار افتتحت مديرية التربية مباشرة مدرسة للتعليم الأساسي ح1+ح2 وتم تجهيزها باللوازم من أثاث ومقاعد وكتب مدرسية لأبناء العاملين الصناعيين القاطنين في المدينة الصناعية، وقد تم تكليف وكلاء لسد النقص الموجود من أبناء المنطقة، وتسير العملية التربوية والتعليمية بالشكل الأمثل لتشكل رديفاً داعماً للاقتصاد الوطني.

وحول الواقع التربوي في منطقة السفيرة وريفها، بين وزير التربية أن العملية التربوية والتعليمية تسير بشكل جيد في منطقة السفيرة والواحة ودوام الطلاب منتظم؛ إذ بلغت عدد المدارس المفتتحة حوالي /60/ مدرسة من مختلف المراحل/ أساسي ح1+ح2 +ثانوية، كما تم إجراء الصيانات اللازمة للمدارس، وتوفير مستلزمات العملية التعليمية على نحو جيد، كما تم تزويد أغلب المدارس التي يوجد فيها بئر بغاطسة وتم توزيع الكتب المدرسية منذ بداية العام الدراسي، وتعيين وكلاء من ذوي الخدمات والإجازات الجامعية وذوي الشهداء.

واستعرض وزير التربية ما تم إنجازه في مدينة حلب من حيث إحداث عدد من المدارس في مراكز الإيواء في المدنية وتزويدها بالمستلزمات المدرسية كافة منها: مدرسة منطقة الحمدانية مسبقة الصنع للتعليم الأساسي، للحلقة الأولى والثانية، وبلغ عدد الطلاب المستفيدين حوالي /3500/ طالب وطالبة. ومدرسة منطقة الحمدانية مسبقة الصنع المحدثة بسبب زيادة أعداد الطالبات للتعليم الأساسي الحلقة الثانية، وبلغ عدد الطالبات حوالي /1000/ طالبة.كما تم افتتاح مدرسة تعليم أساسي من غرف مسبقة الصنع، للتلاميذ القاطنين في مبنى السكن الجامعي بحلب مؤقتاً وبلغ عدد الطلاب أكثر من /2000/ تلميذ وتلميذة يداومون على دفعتين. وتم وضع حوالي /100/ غرفة مسبقة الصنع موزعة في العديد من المدارس التي شهدت اكتظاظاً وكثافة طلابية عالية، مع إحداث /3/ مراكز للسبر، وذلك للتلاميذ الذين لم يستطيعوا تقديم أوراقهم الثبوتية وإثبات مستواهم أو(صفهم) الدراسي بسبب اضطرارهم للنزوح مع عائلاتهم من المناطق الساخنة.

وفي محافظة الحسكة ذكر وزير التربية أنه تم افتتاح 35 مدرسة في المجمع الإداري بالعريشة، 42 مدرسة في المجمع الإداري بالشدادي، 22 مدرسة في المجمع الإداري بالهـول، 186 مدرسة في المجمع الإداري بتل حميس، 109 مدارس في المجمع الإداري بتل براك، 88 مدرسة في المجمع الإداري بتل تمـر، كما تمت إعادة جميع المعلمين والمدرّسين والمدرّسين المساعدين والعقود والمستخدمين إلى مدارسهم الأصلية، كما أجريت صيانة لعدد من المدارس في المناطق المحـررة، وعددها (25) مدرسة، ووضعت دراسة لصيانة بقيـة المدارس المتضـررة، وقد تم توزيع الكتب والحقائب المدرسية، كما تم افتتاح مدارس بديلة عن المدارس المدمرة بالتنسيق مع المجتمع المحلي.

وتحدث الوزير الوز عن واقع العمل في مديرية تربية حمص، والجهود التي بذلت وتبذل في المحافظة لإعادة المدارس في المناطق المحررة إلى عملها، حيث تم تفعيل المدارس في كافة المناطق المحررة، وتأمين مختلف مستلزماتها، إضافة إلى إقامة دورات صيفية تكثيفية لترميم الفجوة التعليمية، وقد توزعت المدارس في أحياء المحافظة، حيث تم افتتاح خمس مدارس للحلقة الأولى، ومدارس للحلقة الثانية، بالإضافة إلى افتتاح ثانوية في حي بابا عمرو، وفي حمص القديمة تم افتتاح خمس مدارس وهي: وصفي القرنفلي حلقة أولى، وبلغ عدد تلاميذها 461، ومدرسة حافظ إبراهيم حلقة ثانية “مختلط”، وعدد طلابها 129، ومدرسة انطانيوس حنا 215 طالباً، ورياض كنجو 293، ومدرسة الغسانية الخاصة، وبلغ عدد طلابها من كافة المراحل العمرية 263 تلميذاً وطالباً في هذا العام، وافتتاح مدرسة سكينة في البغطاسية حلقة ثانية إناث، وعدد طلابها 347، كما تم افتتاح مدرستين في حي الغوطة هما: شاكر الفحام حلقة أولى، وعدد تلاميذها 1141، وحوري رجوب حلقة ثانية، وعدد طلابها 530.

وفي حي باب السباع تم افتتاح أربع مدارس وهي: زينب الأسدية 673 طالباً، والاستقلال 515 تلميذاً، وسبيع رجوب 542 طالباً، وفدوى طوقان 830 تلميذاً، وبلغ عدد مدارس الحلقة الأولى ثماني مدارس في حي الوعر، واستوعبت أكثر من 4300 تلميذ وتلميذة، أما مدارس الحلقة الثانية فبلغ عددها ست مدارس، وبلغ عدد طلابها 1360 طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الثانويات أربع مدارس، وعدد طلابها 327 طالباً وطالبة، كما تم افتتاح مدرستين في مجمع الحواش (بلدة الحصن) وهي: مدرسة سميح كجك للتعليم الأساسي حلقة أولى، ومدرسة خالد غريب حلقة ثانية، وثانوية واحدة، وتعمل مديرية التربية على عودة المدارس في منطقة الشواهد والحصن، والتي يبلغ عددها خمس مدارس، إلى عملها، ومن بينها مدرسة خضر الأعسر للتعليم الأساسي حلقة أولى التي تعرّضت للتخريب والضرر بشكل كبير.

أما في مجمع القصير فبلغ عدد المدارس التي بدأت بالعمل منذ تحرير منطقة القصير ريفاً ومدينة 43 مدرسة “تعليم أساسي” حلقة أولى، وتسع مدارس حلقة ثانية، في حين بلغ عدد الثانويات /11/ ثانوية ، وتمت صيانة عدة مدارس.

وفي مجمع تلدو والحولة الذي يضم عدة قرى منها: كفرلاها، وتل دهب، والطيبة، والسمعليل، والبرج، وتلدو، والحولة، بلغ عدد مدارس الحلقة الأولى 19، ومدارس الحلقة الثانية 12، بالإضافة إلى 3 ثانويات في تلك القرى، بلغ عدد الطلاب في تلك المدارس 11000 تلميذ وطالب، إضافة إلى افتتاح 38 مدرسة حلقة أولى، و12 مدرسة حلقة ثانية، و12 ثانوية، بالإضافة إلى ثانوية مهنية واحدة في الريف الشمالي، والرستن، وبلغ مجموع التلاميذ والطلاب في الرستن وريفها 19904 طلاب وتلاميذ، كما توجد 25 مدرسة حلقة أولى في تلبيسة، يبلغ عدد الطلاب فيها 8723 تلميذاً وتلميذة.

كما استقبلت مديرية التربية الطلاب والتلاميذ، بالإضافة إلى الكوادر التدريسية والإدارية القادمة من المناطق الساخنة مثل: تدمر، والسخنة، والقريتين، ومهين في مدارس مدينة حمص وريفها، وسهّلت كافة الأمور المتعلقة بتعليم الطلاب والتلاميذ وامتحاناتهم، علماً أنه يتم حالياً تقييم الأضرار لمدارس تدمر والقريتين، وستتم إعادة تأهيل المدارس ذات الأضرار البسيطة والمتوسطة لتكون جاهزة لاستقبال طلابها مع بداية العام الدراسي القادم. علماً أنه قدرت الأضرار التي لحقت بالقطاع التربوي جراء الاستهداف الإرهابي لمؤسساته بنحو 235 مليار ليرة، حيث خرجت نحو خمسة آلاف مدرسة من أصل 22650 مدرسة من الخدمة!.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات أولت وزارة التربية أهمية كبيرة بكل ما يتعلق بالخطوات لإنجاح العملية والحفاظ على قيمة وسمعة الشهادة العلمية السورية ,حيث تؤكد مصادر وزارة التربية أنه تم تطوير نظام الامتحانات لكي يتمكن القائمون على العملية التعليمية من قياس المهارات العقلية العليا للطلاب والتلاميذ من خلال إعداد معايير تقييم وقياس علمية معرفية متطورة تلبي حاجة التطورات المعاصرة الراهنة ، وتبعد عن طريقة الحفظ الغيبي البصم ،‏لاسيما أن الأسئلة الامتحانية شاملة لموضوعات الكتاب جميعها، وتراعي مختلف مستويات التفكير والقدرات الخاصة والفروق الفردية بين الطلاب، ويكون مقدار السهولة والصعوبة بمقدار التحضير والاستعداد للعملية الامتحانية على مدى العام الدراسي بل على مستوى المرحلة التعليمية، ولا تغيير أو تعديل في البنية أو الهيكلية لنماذج الأسئلة الامتحانية قياساً بالسنوات السابقة، وعندما يكون هناك أي تعديل في البنية العامة للأسئلة , وتلفت المصادر إلى أنه رغم كل الظروف خلال هذه الأزمة لم ولن نتهاون في الأسئلة الامتحانية وبقيت هذه الأسئلة على مستوى عالمي ولن نقبل بأقل من ذلك ونقوم دائماً بتزويد المنظمات الدولية «اليونسكو» بنموذج الأسئلة السورية لذلك وعلى الرغم من كل ما جرى في سورية ما زالت الثانوية العامة السورية تحوز الثقة والمصداقية العالمية أكثر من عدد كبير من دول المنطقة والعالم ومؤشر ذلك أن الحائزين هذه الشهادة ينجحون وبشكل سريع في جميع المسابقات التي يتقدمون إليها في جميع أنحاء العالم. وحالياً وبهدف قطع الطريق على كل من يحاول أن يزور الشهادة السورية قمنا بإصدار وثائق للشهادات السورية محملة بعلامات أمنية ذات موثوقية عالية. كما قامت الوزارة بإجراء اختبار الترشح سنوياً في شهر تشرين الاول من كل عام للطلبة للذين يودون التقدم إلى امتحانات الشهادة الثانوية العامة (للفرعين العلمي والأدبي) بصفة دراسة حرة، حيث انعكست نتائجه على جودة المخرجات التعليمية، وتكامل معارف الطلبة، والحد من تسرب الطلبة من الدراسة في التعليم المهني، والحد من الهدر، وساهم في عودة الكثير من الطلبة إلى مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية..مع التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتأمين وحماية العملية الامتحانية (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- وزارة الإدارة المحلية).

وعلى صعيد عدد المدارس بينت مصادر وزارة التربية أن عدد المدارس المستثمرة في العملية التربوية للعام الدراسي 2015-2016م، بلغ /15301/ مدرسة، استقبلت /4134047/ طالباً وطالبة.علماً أن عدد التلاميذ والطلبة الذين التحقوا بمدارسهم مع مطلع العام الدراسي 2016-2017م قد بلغ ما يقارب أربعة ملايين تلميذ وطالب.

وفي إحصائية زودنا بها معاون وزير التربية عبد الحكيم الحماد بما يتعلق بأعداد المدراس والمدرسين ,حيث كان عدد المدارس في الجمهورية العربية السورية في

عام1970 (6607) مدرسةً لمختلف المراحل التعليمية، وتطور هذا العدد في عام

2003 وأصبح (18175) مدرسة، واستمر بناء المدارس في ضوء الزيادة الطبيعية

للتلاميذ الملتحقين بالتعليم حتى وصل عدد المدارس في عام 2011 إلى

(22100) لمختلف المراحل التعليمية. تعرضت بعض مدارس القطاع التربوية في

أثناء الحرب بعد عام 2011م إلى التدمير حيث خرج من الخدمة ما يقارب (7000)

سبع ألاف مدرسةً، وهناك أكثر من (148)مدرسة تستخدم كمراكز إيواء.

أما عدد الأطر التعليمية والتدريسية والإدارية في وزارة التربية فقد كان

في عام 1970م ( 31861) معلماً ومدرساً وإدارياً، وزاد هذا العدد في عام

2003 حتى وصل إلى(262014) مدرساً ومعلماً، وفي عام 2011م وصل عدد الأطر العاملة في وزارة التربية إلى أكثر من(360722) معلماً ومدرساً، علماً أن الخدمات التعليمية من الكتب الدراسية المجانية لتلاميذ التعليم الأساسي، والوسائل التعليمية والتقنيات التي تتطلبها العملية التعليمية فقد كانت متوافرة حسب متطلبات المناهج الدراسية ولمختلف المراحل التعليمية في جميع مدارس القطر.

وبحسب دراسة لمنظمة اليونيسف صدرت في كانون الأول 2013، فقد انحدرت وتيرة التعليم بشكل حاد في السنوات الثلاث التي سبقت إصدار الدراسة، إذ أجبِر نحو ثلاثة ملايين طفل على التوقّف عن التعليم بسبب الحرب التي دمّرت مدارسهم واضطرار عدد كبير من الأسر إلى مغادرة البلاد. وتعرضت أكثر من 2445 مدرسة لأضرار بشكلين جزئي أو كلي، بسبب اتساع دائرة العنف المسلح وبكلفة قدرتها وزارة التربية بـ 50 مليار ليرة سورية وشملت كل المحافظات السورية.

وأضاف التقرير أن أكثر من 30 % من الطلاب المسجلين لم يلتحقوا بمدارسهم في عام 2012 بسبب المخاطر الأمنية التي تشهد معظم المناطق السورية والتي دفع بالكثير من الأهالي بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس وخصوصاً الإناث منهم.

مصادر في وزارة التربية السورية أكدت أن الجماعات الإرهابية المسلحة عملت على محاولة إيقاف عجلة التعليم من خلال قصف المدارس وإيذاء المتعلمين والمعلمين، وتصاعدت الاعتداءات في فترة امتحانات الشهادات، لتعويق العملية التربوية، بل إيقافها ، حيث كشفت مصادر وزارة التربية أن المدارس الواقعة ضمن المناطق الأكثر سخونة شكلت بحد ذاتها النسبة الأعلى من التدمير حيث بلغت ذروتها بإدلب أكثر من 772 مدرسة وتليها حلب 301 مدرسة، و أشار المصدر إلى استخدام 1889 مدرسة كمراكز لإيواء الأسر النازحة، تم إخلاء 591 مدرسة منها، كما أن العائلات النازحة واجهت صعوبات بتسجيل أبنائهم (الطلاب) في المناطق المتواجدين بها، وذلك إما لعدم قدرة المدارس على استيعاب أعداد جديدة أو الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب للأسر النازحة ,إضافة إلى حوادث الخطف والاستهداف والقتل التي طالت عدداً كبيراً من المعلّمين والمعلّمات بلغت أكثر من 500 حالة حتى نهاية العام 2014، بالإضافة إلى العدد الكبير من الشهداء بين التلاميذ والطلاب جرّاء القذائف والصواريخ والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدارس ورياض الأطفال. ، إلا أن وزارة التربية واجهت تلك التحديات وقدمت الشهداء، وغدت وزارة للدفاع والبناء التربوي، وحرصت على استمرار التعليم والامتحانات حرصاً على مستقبل الوطن، وتأكيداً لأهمية سيرورة الحياة .

وهذا ما بدى جلياً في حديث وزير التربية الدكتور هزوان الوز ،حيث 5″”أكد على متابعة سورية تنفيذ خططها التربوية ومواجهة الأزمة من خلال إيلاء قطاع التربية كل الاهتمام والعناية في ضوء تحديات العصر ومتطلباته والتطلعات نحو المستقبل، ونهضت بمسؤولياتها لتحقيق أهداف السياسات الوطنية المرسومة، فعملت على بناء الطالب وتعزيز انتمائه لأمته العربية وعلى تطوير البيئة المدرسية، لتوفير المناخ التربوي المتمركز على المتعلم، ومشاركته في عملية التعلّم والارتقاء بنوعية التعليم العام والمهني وجودته، مع الحرص على تلقيّ أبناء سورية جميعاً تعليماً أساسياً من خلال تسعة صفوف بشكل مجاني وإلزامي ومستوى جيد كي نضمن التعليم لكلّ الصغار، وكذلك لكل الراشدين من خلال محو أمية الكبار، حيث شارف العديد من محافظات سورية على الاحتفال بمحو أمية أبنائه. وركزت السياسات التربوية السورية وإجراءاتها التنفيذية على إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين، وكانت تضع نوعية التعليم وجودته في المرتبة الأولى. وأصدرت سورية معاييرها الوطنية لبناء المناهج التي طبقت على التعليم ما قبل الجامعي منذ خمس سنوات مواكبة التطورات العلمية والتربوية ، وتمّ تعميق تأهيل المعلمين والمدرّسين القائمين على رأس عملهم من خلال إيفادهم إلى كليات التربية على نفقة وزارة التربية، وتتالت الدورات التدريبية للوصول إلى أداء متقن في التعامل مع المناهج الجديدة وتعرّف فلسفة بنائها ومضامينها العلمية والوظيفية، وواكب ذلك تطويراً للبيئات المدرسية، إلا أنّ هذه الجهود لا تزال تواجه بجملة من التحديات التي بعضها لا يقتصر على سورية وحدها بل يتعداها إلى معظم دول العالم ، وتتمثل هذه التحديات فيما يأتي:

- الربط بإحكام ما بين التعليم والتنمية.

- ضرورة مواكبة التغيرات السريعة والعميقة والمتلاحقة على مختلف الصعد الوطنية والعالمية والتقدم العلمي المتسارع واتساع مجالات التقانة الحديثة.

– قدرة المنهج التربوي على استيعاب الحداثة العلمية على الرغم من كل الجهود المبذولة محلياً.

- ضرورة رفع نسب التحاق الأطفال بالتعليم ما قبل الأساسي.

- مواكبة الأطر التعليمية والإدارية والتوجيهية للمناهج المطورة باستمرار قبل الخدمة وفي أثنائها.

- ضرورة تطوير نظام تقويم المتعلمين ولا سيما في الشهادات.

- ضرورة تطوير البيئة المدرسية.

- ضرورة الارتقاء بالمستوى التعليمي لتحقيق الجودة في التعليم والوصول إلى مخرجات بشرية قادرة على صنع مستقبل الوطن.

- الأضرار المفجعة التي ألحقتها العصابات المسلحة مادياً وبشرياً في قطاع التربية.

أما السياسات والبرامج والآليات التي واجهت بها سورية هذه التحديات فتمثلت بما أوضح وزير التربية أن الوزارة استمرت في التعليم على الرغم من كل الخسائر التي تعرض لها القطاع التربوي بخروج ما يقارب الخمسة آلاف مدرسة من الخدمة، ومع كل هذه الأضرار في البنية التحتية لا تزال(17486) مدرسة تقوم بخدماتها التعليمية يستفيد منها(4,246,138) متعلماً ومتعلمة منهم(48%) من الإناث. مع التنويه أنه استشهد (850) شهيداً وشهيدة من الأطر التربوية والمتعلمين بالإضافة إلى الأذية النفسية لأبنائنا ,وعملت على تأهيل المدارس المتضررة مع الاستمرار في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير العملية التربوية في سورية بعد أن تمت إعادة النظر في مفردات المناهج لمختلف المواد الدراسية ومختلف المراحل مع استمرار الإنفاق الحكومي على مستلزمات تنفيذها، ويمكن تكثيف الرؤية العامة للإستراتيجية في العمل على تحسين جودة النظام التربوي بمدخلاته وعملياته للوصول إلى مخرجات تواكب معطيات العصر ومتطلباته والتنمية الوطنية المستدامة، بما يحقق مستقبل أفضل للجمهورية العربية السورية، واضعين نصب أعيننا الغاية والأسس والمنطلقات والأهداف والسياسات والبرامج المحققة لهذه الإستراتيجية.

أما بخصوص جدول أعمال التعليم إلى ما بعد العام(2015م) ذي الأهمية العالمية والذي يركز على نتائج التعلم والتعليم مدى الحياة، ويعمل على ضمان جودة التعلم بحلول عام(2030م) هذا الهدف الشامل المترجم إلى سبعة أهداف، فالهدف الرئيسي هو ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع. إنّ حكومة الجمهورية العربية السورية تعدّه أساساً وطنياً واستثماراً في الرأسمال البشري الذي هو أعلى الاستثمارات وأغلاها، وقد أنجزنا لهذا المؤتمر دراسة نضعها بين أيدي المشاركين فيه، تتصل ببيان واقع التربية في سورية والتحديات والأولويات، وهي وثيقة الصلة بعناوين الأهداف المطروحة للتعليم ما بعد العام (2015م) على الرغم من كلّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها سورية، حيث ركزت الدراسة على نقاط عشر هي:

(رعاية الطفولة المبكرة، والتعليم الأساسي والثانوي، والتعليم الجامعي، ومحو أمية الشباب والبالغين، والمهارات والقيم للعمل والحياة، والمعلمون، والإنصاف والمساواة بين الجنسين، والجودة في المخرجات التعليمية، والمعايير الوطنية للتعليم والخطط والتمويل، والرصد والتقويم) بالإضافة إلى إجراءات الاستجابة الوطنية لما ابتلي به هذا الوطن وإصراره العنيد على بقاء قطاع التربية حياً حيوياً لأنّ التربية للحياة، لا بل هي الحياة بالذات)”” .

ولم تغفل وزار التربية الذين خرجوا من سورية ,حيث أعدت مناهج للطلاب حين عودتهم للتعامل مع من تعرضوا لمنعكسات الأزمة جاهزة وهناك تأهيل للمعلمين للقيام بما يجب أن يقوموا به في تلك الحالات وكما ذكرت نعمل الآن على برنامج الفاقد التعليمي وليس لدينا مشكلة في المناهج. ونعمل الآن على تغيير بعض المناهج وخاصة الاجتماعية ولكن الأهم من ذلك يجب العمل على تغيير عقلية التفكير بشكل عام في المجتمع.

وحول واقع التعليم المهني والحديث عن التعليم الثانوي المهني فقد تميز هذا التعليم باهتمام كبير حيث عملت الوزارة خلال العام 2016 على متابعة تنفيذ مشروع تطوير التعليم المزدوج لتعميق ممارسة المهنة بالتنسيق بين وزارة التربية وقطاع الأعمال من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية وغرفة صناعة دمشق وريفها، إضافة لمشاركة قطاع الأعمال بوضع نماذج امتحانات التدريبات العملية لنظام التعليم المزدوج ، ووضع العديد من الدورات المركزية والمحلية للمدرسين وفق المناهج المطورة، ناهيك بوضع تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي المهني للعام الدراسي 2016/2017.

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المصادر

مدير التعليم في منظمة اليونسف

تصريحات المعنيين في اليونيسيف

الممثلة المقيمة لمنظمة اليونيسف

تقارير وزارة التربية السورية

كلمة الوزير في المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015م