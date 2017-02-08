هل ستصل الأحزاب الفرنسية الكبرى إلى الجولة الأخيرة

تشهد معظم الدول الغربية استياءً متزايداً من الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن. وقد غذى هذا صعود الشعبوية، وزعزع استقرار النُظم الحزبية وحتى الديمقراطية. وانعكس ذلك في التقلبات الأخيرة في سباق الرئاسة الفرنسية وفي بعض الملامح الجديدة المميزة في عالم السياسة الفرنسية.

وأحد أبرز سمات هذا السباق هو انهيار الحزب الاشتراكي الفرنسي. فكما هو الحال في انتخابات الرئاسة الفرنسية، يدير الحزب الاشتراكي انتخاباتٍ أولية على مرحلتين (بافتراض عدم فوز أي مرشح بالأغلبية في الجولة الأولى) حيث ينتقل من خلالها المرشحان الأولان إلى الجولة الثانية. هذه المرة، وصل إلى الجولة الثانية مرشحان، بنوا هامون ومانويل فالس، ولديهما وجهتا نظرٍ مختلفتان بشكل كبير عن الحزب ومستقبله. هامون، الذي يلقب أحياناً بجيريمي كوربين الفرنسي على اسم زعيم حزب العمال البريطاني، ينتمي للجناح الأيسر للحزب. ويدعو إلى فرضِ راتبٍ عام، وفرض ضرائبَ على تقنية الروبوتات، وتشريع تناول القنب الهندي، وخفض ساعات العمل الأسبوعية؛ وهو متساهلٌ مع الهجرة ومناصرٌ لحماية البيئة. أما فالس، رئيس الوزراء، فهو توني بلير مقارنة بكوربين. وهو مؤيدٌ لقطاع الأعمال، وينتقد القوانين “المفرطة” وعدم كفاءة دولة الرفاه، ومدافعٌ عن النظام العام. كما أنه يُؤيد فرضَ قيودٍ على ارتداء الحجاب والزي الإسلامي.

رغم أن فالس قد اعتُبر الأوفر حظاً في البداية، إلا أن هامون سحقه في الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية. التي كشفت عن انقساماتٍ هائلة داخل الحزب، مع إعلان فالس وغيره من “الإصلاحيين” عدم تأييدهم لسياسات هامون. وقد يترك البعض منهم الحزب كلياً.

وهذا مجرد ذروة تضَعْضُعِ الحزب في المدى الطويل. وكما العديد من أحزاب يسار الوسط الأوروبية الأخرى، تأرجح الحزب على مدى السنوات الماضية بين نيوليبرالية فالس، التي أدّت بناخبي الطبقة العاملة إلى الهروب نحو الشعبويين، واليسارية التقليدية لهامون، التي اعتبرها الكثير من ناخبي الطبقة الوسطى والوسطيين غير مسؤولةٍ اقتصادياً. والنتيجة هي انخفاضٌ حادٌ في دعم الحزب الاشتراكي، وهو حزبٌ له جذور تعود إلى أواخر القرن الـ 19، ولعب دوراً مركزياً في السياسة الفرنسية الحديثة وقدّم لفرنسا رئيسها الحالي. ومن غير المرجح أن يتجاوز هامون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

والحزب اليميني الرئيسي، الحزب الجمهوري، في حالة انهيارٍ أيضاً. فقد كان من المتوقع أن يفوز مرشحه، فرانسوا فيون، بالسباق الرئاسي. خاض فيون الانتخابات على منصة النيوليبرالية (فهو معجب بمارغريت تاتشر) والمحافظة الاجتماعية (حيث إنه كاثوليكيّ ملتزم عبّر عن استياءه من الإجهاض وزواج المثليين)، ووعد أن يجعل الاقتصاد الفرنسي يَنهض على قدميه مجدداً وأن يستعيد “القيم التقليدية”. وكانت استقامته ونزاهته الشخصية (المزعومة) أكثر ميزتين أغريتا الناخبين الذين ضاقوا ذرعاً بالنخبة السياسية الفاسدة وغير الواقعية.

لسوء الحظ، يبدو أن فيون جزءٌ من هذه النخبة التي ينتقدها. فمن المحتمل جداً أنه دفع لزوجته وأولاده ما يقرب المليون دولار بصورة وظائفَ وهمية. والمحسوبية ليست أمراً غير قانونيٍ في فرنسا؛ في الواقع، لطالما كانت ميزةً مقبولة تتمتعُ بها النخبة السياسية. ولكن يبدو أن الاستياء المتزايد من السياسة قد جعل هذه الممارسة – أو على الأقل الصيغة الفاضحة التي اتُّهم بها فيون- غير مقبولة.

تراجع دعم فيون، رغم أنه يدّعي أنه باقٍ في السباق، وربما يُجبَر قريباً جداً على الانسحاب. لم تكشف فضيحة فيون نفاقه وحسب؛ بل أوضحت مدى عمق تعفُّن اليمين الوسط. والشخصيتان الأنسب ليحلا محل فيون، آلان جوبيه ونيكولا ساركوزي، قد تورطا في العديد من الفضائح. لا توجد في أجنحة الجمهوريين بدائلُ يُمكنها أن تُجبر فيون على الانسحاب.

وهذا يجعل السباق الرئاسي محصوراً بين اثنين من المرشحين اللذين يخوضان الانتخابات على برنامج مناهض للمؤسسة الحاكمة الرافض للانقسام بين اليسار واليمين التقليديان؛ وهو برنامجٌ يَعد بإيصال فرنسا إلى القمة. الأول هي مارين لوبان من الجبهة الوطنية، التي تخوض الانتخابات على منصة الحمائية والرفاه-الشوفيني ومعاداة أوروبا ومكافحة الهجرة ومناهضة التعددية الثقافية. تدّعي لوبان أن فرنسا تتعرض لهجوم من “توأمية شمولية” تتمثل بالعولمة والإسلام، وهي مستعدة لمحاربتهما لتعود فرنسا مجدداً “بلداً حراً ومستقلاً وديمقراطياً”.

والثاني هو إيمانويل ماكرون، مصرفي سابق ووزير اقتصاد اشتراكي يخوض الانتخابات كمرشح له حركته السياسية الخاصة – على المسيرة!. رغم أن ماكرون لم ينشر برنامجه الرسمي إلى الآن، إلا أنه يميل نحو النيوليبرالية “الناعمة” والليبرالية الاجتماعية، وهو موالٍ لأوروبا بقوة. مع ذلك، يبدو أن جاذبيته، بالنسبة لمناصريه، لا علاقة لها بسياساته الخاصة أكثر من حقيقة أنه دخيل، ويمكنه، مثل لوبان، أن يُقدّم نفسه على أنه مرشح “التغيير”.

بالمختصر، تعكس جاذبية لوبان وماكرون الاستياءَ العميق في فرنسا من الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن، وتعثُرات الأحزاب السياسية التقليدية، والفساد والنخبوية لدى الطبقة السياسية. لا تزال لوبان أكثر المرشحين شعبية. وتتوقع معظم استطلاعات الرأي أنها ستفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نيسان، لكنها لن تحصل على الأغلبية التي تحتاجها لتفوز فوزاً كاملاً. هذا يعني احتمال أن تكون هناك جولة ثانية، فماكرون لا يبعد عنها كثيراً. تتوقع معظم استطلاعات الرأي أن تخسر لوبان في الجولة الثانية لأن غالبية الناخبين لن يصوتوا لها. وقد يؤدي ذلك إلى وصول المرشح الذي لم يتولَ منصباً منتخباً والذي يفتقر إلى دعمٍ حزبي إلى سدة الرئاسة.

لذا فالسؤال هو: إذا فاز ماكرون، هل يمكنه أن يحكم؟ هل سيكون قادراً على تلبية المطلب السياسي في التغيير الحقيقي؟ من الصعب معرفة ذلك. من الواضح أنه ليُقدم ماكرون على فعلِ أي شيء، فإنه يحتاج إلى كسب أغلبيةٍ في البرلمان، وهذا يتطلب تشغيل مئات المرشحين في الانتخابات البرلمانية في حزيران. وإذا نجح ماكرون، فيمكنه أن يُظهر أن مرشحاً من الوسط قادرٌ على الاستجابة لاحتياجات المواطنين الساخطين وغير الراضين. ولكن إنْ لم ينجح، فمن المرجح أن يبرز اليمين الشعبوي بشكل أكبر، كما هو الحال في الولايات المتحدة – حيث كان ترامب المستفيد من خيبة أمل الكثير من الناخبين بالرئيس باراك أوباما. ومع حالة الفوضى التي يعيشها الجمهوريون والاشتراكيون، سيكون هناك معارضة أقل لوصول الجبهة الوطنية إلى السلطة في المرة القادمة.

مراجعة: هناء شرّوف

واشنطن بوست

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/02/08/frances-big-parties-probably-wont-even-get-into-the-presidential-elections-final-round-heres-why/