مارين لوبان: هيلاري فرنسا

مع بدء العد التنازلي لخوض الانتخابات الفرنسية المزمعة في نيسان القادم، تحتدم المنافسة في حلبة السباق من خلال تكثيف المرشحين لحملاتهم الانتخابية و إطلاق الوعود والعهود كل على طريقته أمام أنصارهم في محاولة لاستقطاب المزيد من أصوات الناخبين الفرنسيين، حيث يسعى كل مرشح لاستغلال نقاط ضعف المرشح الآخر والتشهير به بغية تقليل فرصه بالفوز. ومما لا شك فيه أن القضايا المالية التي يتعرض لها مرشح اليمين فرانسوا فيون منذ عدة أسابيع ستؤثر حتماً على مسار حملته الانتخابية وأدت إلى تراجع شعبيته وفق أحدث استطلاعات الرأي لصالح باقي المرشحين مقارنةً بما كانت عليه قبل أشهر مضت عندما كان الأوفر حظاً، وعلى رأسهم زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان، التي تمثل الحزب الشعبوي في فرنسا واليمين المتطرف. أطلقت “مارين” حملتها الانتخابية من مدينة ليون و قدمت برنامجها الانتخابي الذي حفل بوعود تترواح بين الخروج من منطقة اليورو وتخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة، حيث جاء هذا التعهد كمحور لمجموعة مقترحات طرحها الحزب في مستهل المؤتمر على أمل استقطاب دعم الناخبين لها في انتخابات رئاسية تعتبر الأصعب منذ عقود مع احتدام المواجهات داخل المعسكرات السياسية. سأتحدث هنا عن مارين لوبان أقوى مرشح و بونوا هامون المرشح الاشتراكي الليبرالي، أضعف مرشح.

أهم الخطوط في برنامج لوبان الانتخابي:

*تعزيز قوات الأمن بدرجة كبيرة بما يصل الى15 ألف شرطي إضافي.

*الانسحاب من منطقة شنغن للحدود المفتوحة.

*إعادة تداول العملة الفرنسية بدلاً من اليورو.

*بناء المزيد من السجون.

*كبح الهجرة

*ترك القيادة الموحدة لحلف الناتو.

وقد أعربت لوبان عن أملها في أن تدعم وعودها بحماية الناخبين من العولمة فرصها في الفوز في وقت يعاني فيه المشهد السياسي من اضطرابات عميقة، وقالت:” تشهد الانتخابات الرئاسية برنامجين متعارضين: خيار”العولمة” الذي يدعمه كل خصومي الذين يريدون إلغاء كل الحدود، و”الخيار الوطني” الذي أمثله”. بالإضافة إلى الأفكار الاقتصادية، الداعية إلى انغلاق فرنسا على نفسها وفق توصيف الساسة الفرنسيين الفاعلين، أو ما يسمى ب “الحمائية الاقتصادية”، يتضمن برنامجها الانتخابي الكثير من الوعود التي تستهدف المهاجرين. كما شنت هجوماً على “العولمة المالية والعولمة المتطرفة” لأنهما عدوان يهددان قيم الجمهورية الفرنسية، بحسب تعبيرها. وأضافت لوبان:” إن التطرف الهمجي الذي يتسبب يومياً بموت المئات من الأبرياء، يتناقض كلياً مع قيم الجمهورية، هؤلاء المتطرفون موجودون بيننا ويسعون لنشر البربرية في فرنسا، لكننا سنحاربهم في الداخل والخارج وسنطرد كل الأجانب المتطرفين وسنسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية في حال قيامهم بأعمال إرهابية”. إضافة إلى ذلك، لم تسلم منظومة شنغن من هجومها حيث وصفت الاتحاد الأوربي بأنه”خيار فاشل” متهمة إياه بأنه يفرض وصايته على الدول الأخرى. وكانت لوبان قد خاضت منافسات الانتخابات الرئاسية عام 2012 واحتلت المركز الثالث، وفرصتها في انتخابات 2017 أكبر بكثير، وهذا ما يثير قلق النخبة الأوربية، حيث اعتبر رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي أن فوز مرشحة اليمين المتشدد بالرئاسة في فرنسا سيكون بمثابة كارثة تؤدي إلى تدمير أوروبا، شأنه في ذلك شأن حزب”البديل” لألمانيا. إذ دعت لوبان إلى ما أطلقت عليه”فريكيست” أي خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، ووعدت في حال فوزها بالعمل على إصلاح شامل للاتحاد الأوربي يفضي إلى تقليصه لكيان تعاوني بين الدول دون عملة موحدة وحدود مفتوحة، وفي حال رفض شركاء فرنسا في الاتحاد هذا الأمر ستدعو إلى إجراء استفتاء عام للخروج منه.

ملف الهجرة هو النقطة الأساسية في برنامجها الانتخابي حيث تركز الجبهة الوطنية كثيراً على إشكالية الهجرة وتفرضها بقوة على طاولة النقاش في جميع المحطات السياسية بسبب الأفكار المعادية للمهاجرين التي تطرحها ما يجبر بقية الفرقاء السياسيين الرد عليها باقتراح برامج قابلة للتطبيق. وكانت لوبان صرحت في حديث مع صحيفة لوموند الفرنسية أنها في حال فوزها ستعمل على إقرار قانون تفرض بموجبه ضريبة جديدة على الجهات التي تشغّل المهاجرين، مؤكدة أنها ستعمل على تطبيق برنامج الأولوية الوطنية في العمل، أي إعطاء الأولوية للفرنسيين في التوظيف. كما وعدت بإلغاء التعليم المجاني الذي يستفيد منه أبناء المهاجرين وستطالب الآباء بالمساهمة المادية في تعليم أبنائهم.

المنافسون لها: تواجه مارين لوبان منافسةً شديدة خصوصاً من المرشح المستقل إيمانويل ماكرون، وزير الاقتصاد السابق الذي يتقدم ببرنامج مؤيد لأوروبا ويأمل في خوض الانتخابات ضد لوبان في الجولة الثانية يوم 7 أيار. و فيما يحمل مرشح اليسار بونوا هامون، راية الحزب الاشتراكي الذي يكافح لاستعادة شعبيته، فان فرنسوا فيون مرشح الجمهوريين يعمل من أجل استعادة الفرصة في المنافسة بعدما عصفت به ملفات فساد تتعلق بتوظيف أفراد من أسرته وباختلاس أموال عامة حيث صبت هذه القضية في مصلحة لوبان.

لوبان تهاجم أحزاب المال :قدمت مرشحة اليمين الفرنسى المتطرف، مارين لوبان نفسها، على أنها “مرشحة فرنسا الشعب” في مواجهة “يمين المال ويسار المال”.

وقبل نحو 80 يوماً من موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية تجد نفسها في موقع جيد، في حين أن منافسها الرئيسي فرنسوا فيون يغرق في فضيحة الوظائف الوهمية لزوجته وأثنين من أولاده. و ليست لوبان المستفيد الوحيد من أزمة فيون، فهناك مستفيد آخر هو مرشح الوسط ايمانويل ماكرون الذي يسجل ارتفاعاً ملحوظاً في استطلاعات الرأي.

وقالت زعيمة الجبهة الوطنية في كلمة ألقتها خلال افتتاح المهرجان الانتخابي بحضور نحو 3 آلاف شخص “لقد فهمتم، والأحداث الأخيرة قدمت الدليل القاطع ضد يمين المال ويسار المال، وأنا مرشحة شعب فرنسا”.

وتابعت لوبن (48 عاماً) “بعد عقود من الأخطاء والجبن والتسيب وصلنا إلى مفترق طرق”.

وأضافت خلال التجمع الذي أنهى يومين من اللقاءات مع أنصارها في مدينة ليون “أنا أدافع عن الجدران التي تحمى مجتمعنا بمواجهة قادتنا الذين اختاروا العولمة الفوضوية والهجرة الكثيفة،

فرنسا هي فعل حب ولهذا الحب اسم : الوطنية. يحق لكم حب بلادكم ويحق لكم الافتخار بذلك، حان الوقت لتحريك المشاعر الوطنية”.

وساهم تصويت البريطانيين إلى جانب بريكست ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في إعطاء دفع للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا.

وقال الرجل الثاني في حزب الجبهة الوطنية فلوريان فيليبو الأحد في ليون “لقد استيقظ الشعب”، ورأى الناس بريكست وشاهدوا ترامب وباتوا يقولون: من المفيد التوجه إلى صناديق الاقتراع”.

وكانت الاندبندت نشرت مقالاً “لدينيس ماكشاين” وزيرة الشؤون الأوربية السابقة في الحكومة البريطانية بعنوان “مارين لوبان ليست نسخة فرنسية من دونالد ترامب، لكنها أقرب إلى هيلاري كلينتون”.

أشارت فيه إلى أن حظوظ المرشحة الرئاسية مارين لوبان زعيمة الحزب الجبهة الوطنية المتشدد كبيرة في بلوغ الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.

وتضيف ماكشاين أن لوبان قومية متشددة فعلا، وتشعر بالغضب من الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة في أوروبا وفي فرنسا خاصة، لكن لا يمكن اتهامها بأنها تتبنى سياسة فاشية مضيفةً أن لوبان شخصية متشددة قضت حياتها في مقاومة وعداء الهجرة وأوروبا والمسلمين.

وتتوقع ماكشاين أن لوبان لن تصبح رئيسة فرنسا لأنها تتقاسم الكثير من الصفات مع هيلاري كلينتون فقد قضت سنوات عدة على الساحة السياسية الفرنسية ولا تمتلك تلك الجاذبية السياسية التي تدفع الناخبين للخروج والتصويت لها إلا بالطبع الناخبين من أنصار حزبها.

وتؤكد ماكشاين أن الطريقة الوحيدة التي تسمح لمارين الفوز بالانتخابات تعتمد على مرشحي اليسار باختلاف أطيافه وخروجهم من السباق الرئاسي مبكراً بحيث يتجه أنصار اليسار للتصويت لمصلحتها في جولة الإعادة.

بونوا هامون: في عام 2016 أراد هامون الطيران لنجدة السكان في حلب، “الذين يتعرضون للقصف من قبل قوات بوتين ” وصرح بأنه لوكان رئيساً للجمهورية لذهب إليها كما فعل فرانسوا ميتران بذهابه إلى سراييفو. ولكن أثناء الانتخابات التمهيدية التي حددته كمرشح الحزب الاشتراكي، عارض بقوة تقديم أي مساعدات مالية للشعب السوري وصرح قائلاً:” كيف يعتبر الاتحاد الأوربي تقديم مثل هكذا مساعدات لمناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية أولوية في حين هناك سورية أخرى ومع شركاء آخرين مثل المدن شبه المستقلة التي تتمتع بإدارة مستقلة”. هذا ما جاء في مقال نشر على موقع “موندياليزاسيون” بعنوان” هامون، المرشح الذي يعتبر الإرهابيين ديمقراطيين”. حيث انتقده انتقاداً لاذعاً وأضاف أن السيد هامون يعتبر المناطق التي تسيطر عليها المجموعات التكفيرية مناطق “مستقلة” ذات إدارة مستقلة وتسود فيها الديمقراطية ويتواجد فيها” شركاء فرنسا الجدد”، ويبدو أن الاشتراكيين يحبون كثيراً هذه العصابات المسلحة التي تتحكم بمصير سورية، وعملت على تدميرها وتعيش على النهب و تقطيع الرؤوس وتفرض الشريعة الوهابية على سكان المناطق التي سيطرت عليها. هامون يريد أن يكون هؤلاء المجرمون أصدقاء فرنسا. هؤلاء”الديمقراطيون” بنظر هامون، يغتالون الموظفين وعائلاتهم، ويفجرون أنفسهم بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة وسط السكان وفي المدارس والمباني الحكومية، يستخدمون أسلحة كيميائية و يلوثون مياه الشرب ويقطعونها عن مدينتي دمشق وحلب، يدمرون البنى التحتية و الأماكن الأثرية كما فعلوا في تدمر. هؤلاء هم الشركاء الذين يبحث عنهم السيد هامون، المرشح الاشتراكي يتجاهل أن هؤلاء التكفيريون ليسوا مخلوقات فضائية هبطت من السماء بل هم مرتزقة تم تجنيدهم من قبل ممالك فاسدة و قوى غربية استقتبطتهم من كل أنحاء العالم لتغيير نظام الحكم في سورية، منظمات دولية كبيرة عملت على تجنيدهم و تدريبهم وتسليحهم ومن ثم إرسالهم إلى سورية عبر تركيا والأردن، وهذه المنظمات تحظى بالدعم المالي من قبل دول برمتها ومنها فرنسا هولاند التي سلمت الإرهابيين أسلحة ومتورطة حتى الرقبة في الأزمة السورية. الإرهابيون الديمقراطيون بنظر هامون ، قاطعو الرؤوس ليسوا ثواراً، بل أدوات الامبريالية التي يسوق لها هامون في حملته الانتخابية. فكيف سيثق به الشعب الفرنسي الذي ذاق مرارة الإرهاب بما يكفي”؟ يتساءل المقال في ختامه.

لقد استطاع وزير التربية السابق بونوا هامون”49″ عاماً الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليسار بعد حصوله على أكثر من 58% من أصوات الناخبين ليصبح مرشحاً لليسار ويمثل وجهاً من أوجه الانقسام الحالي الذي يعصف بالاشتراكيين. وفور إعلان النتائج أكد عزمه العمل على توحيد أحزاب اليسار في مواجهة أحزاب اليمين واليمين المتطرف. ومنذ أن غادر حكومة مانويل فالس، لم يتوقف عن انتقاد الحزب الاشتراكي انتقاداً لاذعاً. أهم النقاط في برنامجه الانتخابي: إلغاء قانون العمل، فرض راتب عام بقيمة 750 يورو كحد أدنى في الشهر لكل الفرنسيين سواء أكانوا يعملون أم لا، وذلك بغية مواكبة التطورات التقنية، ولتجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع ومن ثم تمويلها، يجب رفع قيمة الضرائب المدفوعة على أصحاب الرواتب والأجور العالية.

تخفيض ساعات العمل التي تفرضها الثورة الرقمية، وفرض ضريبة على الروبوتات، وإعلان جمهورية سادسة: إذ يرى هامون أن مؤسسات الدولة الفرنسية والجمهورية الخامسة لم تعد تواكب الحداثة، لذا يريد تغييرها عبر المرور إلى جمهورية سادسة تمنح أهمية أكبر للبرلمان وتنهي نظام “الجمهورية الملكية” والامتيازات الكبيرة التي يحظى بها رئيس الجمهورية. كما أنه يقترح ولاية رئاسية واحدة مدتها 7 أعوام و منح تأشيرات إنسانية للاجئين و الخروج من ثقافة الاعتقالات: إذ يدعو إلى تحسين ظروف الاعتقال داخل السجون الفرنسية ، والى عدم بناء معتقلات جديدة لأنها لن تحل المشاكل التي يواجهها المجتمع الفرنسي، بل ما ينبغي القيام به برأيه هو مساعدة المعتقلين على الاندماج بشكل جيد في المجتمع عبر إيجاد فرص عمل لهم. حظوظه في التأهل للدورة الثانية في أيار المقبل تبدو ضعيفة مثل أي مرشح اشتراكي آخر. يتهمه منتقدوه بأنه “يساري طوباوي “. وتعود جذور طوباوية هامون، الذي يحمل إجازة في التاريخ، إلى عام 1992 عندما قاد”حركة الاشتراكيين الشباب” ولعب دوراً في تقويتها حتى تحولت إلى قوة ضغط قادرة على تحريك عدد كبير من الشباب. تجدر الإشارة إلى أن بعض المحللين يقارنون بونوا هامون برئيس حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربن، مع اختلاف بسيط أنه كان وزيراً سابقاً ويظهر اهتمامه بالعمل في الشأن العام، إضافة إلى أنه ليس معارضاً للمنظومة الأوربية السياسية، مع وجود بعض نقاط التشابه في انتقادهما للحكومة وسعيهما إلى تجديد الطاقة بالتحول إلى اليسار.

خاتمة:

ترشح استطلاعات الرأي مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية وابنة مؤسسه جان ماري لوبان، لتصدر الجولة الأولى من الانتخابات المقررة يوم 23 نيسان، لكنها قد تخسر في جولة الإعادة التي ستجري في السابع من أيار. وتزداد حظوظ مارين لوبان في المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، ، مع فضيحة الوظائف الوهمية التي يتخبط فيها فرنسوا فيون، مرشح اليمين التقليدي، الذي كان يعتبر الأوفر حظاً للفوز في هذه الانتخابات. بالمقابل تتخوف الطبقة السياسية التقليدية من حدوث سيناريو مشابه لانتخابات عام 2002 عندما بلغ والدها جان ماري لوبان الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، واضطرت باقي القوى السياسية يميناً ويساراً للاصطفاف خلف المرشح اليميني جاك شيراك في إطار ما يعرف ب”الميثاق الجمهوري”.