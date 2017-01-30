مقالات ذات صلة

أمريكا ترامب… مكان مخيف، واليقظة واجب

ترجمة: هناء شرّوف

في تحليله لصعود الفاشية في ثلاثينيات القرن الماضي، قال عالم النفس الاجتماعي إريك فروم: إن هتلر وصل إلى الحكم عن طريق استغلال الطبقة المتوسطة الدنيا من المجتمع الألماني، وكانت حجته حجة اقتصادية بحتة، في حين أصبحت العاصمة تتركز في أيدي عدد قليل من التكتلات التجارية، وبالتالي وجدت الطبقات الوسطى والدنيا نفسها خارج النظام الاقتصادي الجديد، وأصبحت بلا وظيفة اقتصادية، وبتجاهلهم من قبل الدولة، ومع قليل من فرص العمل، أصبح هذا الجزء من المجتمع معرضاً للاستغلال من قبل سياسي داهية استطاع أن يترجم غضبهم إلى أصوات تنتخبه، وبفضل هذه الأصوات الاقتصادية البسيطة ونتيجة للمناورات السياسية وصل النازيون إلى السلطة، فالاختلافات بين فترة ما بين الحربين في أوروبا وأمريكا المعاصرة، صارخة.

إن تحليل فروم حول صعود الاشتراكية القومية، يقدم رؤى متبصرة في وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فالمواطنون البيض من الطبقة العاملة، لاسيما في ولايات شمال شرق ووسط غرب الولايات المتحدة، التي تتميز بتراجع الصناعة مثل، ” كنتاكي وتينيسي”، الذين صوتوا لصالح السيد ترامب بأعداد كبيرة، وجدوا أنفسهم وقد تُرِكوا وراء الاقتصاد المعولم المعاصر، وفي خطاب تنصيبه، ألمح السيد ترامب، للمصانع المهجورة التي تتناثر في جميع أنحاء أمريكا “مثل شواهد القبور”، التي تم التخلي عنها حتى يومنا هذا، ويرجع ذلك جزئياً إلى التحول في الاقتصاد الأمريكي الذي كان وراءه العديد من مستشاري السيد ترامب نفسه، من خلال مناصبهم في شركات التمويل، مثل: بنك جولدمان ساكس.

لقد أظهر ترامب في خطاب التنصيب الذي ألقاه في الهواء الطلق الأهداف الكامنة لإدارته، والمتمثلة في: نشر سياسة الخوف، والتسليم بنظرية الحقائق غير المناسبة واستغلال غضب الطبقة العاملة البيضاء للبدء بالثورة في المؤسسة السياسية الأمريكية، فقد حدد ومساعدوه، أولئك الذين أتوا به إلى السلطة، حددوهم وبدقة، وأدركوا الغضب الناتج عن إهمالهم نتيجة الاقتصاد المعولم، مستغلين مشاعر غضبهم لقلب أمريكا.

فالسيد “ستيف بانون”، كبير مستشاري البيت الأبيض، وأحد المقربين الأكثر ثقة لدى ترامب، أخبر مراسل الديلي بيست في عام 2013، بأنه لينيني، و” لينين أراد تدمير الدولة”، حيث قال: “هذا هو هدفي، أريد أن أحطم كل شيء، وأدمر كل المؤسسة اليوم”، فبعد أسبوع واحد في السلطة، ها هو رئيس السيد بانون يبلى بلاءً حسناً بخططه لجعل كل شيء ينهار.

إن أي ثورة تريد القضاء على نظام سياسي قائم يتطلب منها زعيماً فريداً من نوعه، فهل السيد ترامب هو ذلك الشخص؟ فهو سياسي ناشئ، لكنه كان يكذب بشكل مستمر في مسيرته السياسية، ويصدر كلاماً لا معنى له، فمن خلال رفضه للحقائق وعدائه للصحافة السائدة، نمى عند الشعب الأميركي فكرة أن النُظم العقائدية تفوق الأفكار والخطاب العقلاني.

بعد تنصيب السيد ترامب – الحدث الذي يهدف إلى إعلان الانتقال السلمي للسلطة ويضفي عليها هالة من الأناقة الرئاسية – هاجم المتحدث الصحفي للبيت الأبيض، شون سبيسر، الحقيقة المجردة التي ذكرتها التقارير حول ضعف أعداد الحضور، مؤكداً أن حفل تنصيبه كان الأكبر في التاريخ، على الرغم من وجود أدلة دامغة على عكس ذلك، وقال كبير مستشاري البيت الأبيض كيليان كونواي لـ “إن بي سي” إن السيد سبيسر استشهد بـ “الحقائق البديلة” عندما أدلى بتصريحه حول حجم حشد تنصيب السيد ترامب.

هذه ليست حيل البيت الأبيض، لكنها جزء من خطة مصممة بعناية لتلقيح الشعب الأمريكي بواسطة تأكيد السلطة المطلقة على المجال العام والخطاب الواقعي، وهكذا سيتوقف النظام الديمقراطي الأمريكي عن العمل، دون أساس لهذه الحقائق، وهذا هو الغرض بالضبط.

في الأسبوع الأول من ولايته، وفّى السيد ترامب بوعوده الأكثر همجية، التي وعد بها في حملته الانتخابية، بينما انخرط فريقه الكبير في الهجمات المضللة على الصحافة، في حين وقع هو أمراً لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، ووقع أمراً تنفيذياً يتطلب الاختبار الديني لللاجئين المحتملين من الدول الإسلامية، ومنع اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، ورسخ القيم المسيحية المحافظة من خلال إعادة فرض حظر على توفير الأموال الاتحادية للجماعات التي تقدم الدعم والإرشاد حول الإجهاض، وأنهى الشراكة عبر المحيط الهادئ، وأعاد عدة خطوط لأنابيب النفط المثيرة للجدل.

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقوم به الأمريكيون والأفراد المعنيون في جميع أنحاء العالم، هو أن يظلوا مرعوبين، وعلينا أن نذكّر أنفسنا باستمرار أن السيد ترامب ليس سياسياً طبيعياً، ولكن هناك سوابق تاريخية لشرح صعوده إلى السلطة.

إن الوقف الجزئي الممنوح من قبل المحكمة الاتحادية في نيويورك، والقاضي بوقف ترحيل الأجانب ومنع المواطنين من سبع دول إسلامية، تنفيذاً للأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، يؤكد المعركة الجارية بين فروع السلطة في أمريكا، ويبقى الإيمان الأعمى بالمؤسسات الأمريكية وحده لا يكفي لدرء ترسيخ سياسات السيد ترامب المتطرفة.

ليس طبيعياً أن نتحدى الوظيفة الأساسية من هذا الخطاب، كما أنه ليس من المعتاد بالنسبة للولايات المتحدة أن تقوم باختبارات دينية للمواطنين المستقبليين، وليست وسائل الإعلام حزب “معارضة”، كما صرح السيد بانون الأسبوع الماضي.

ويبقى أن نقول: ” يبقى عدوان ترامب طبيعياً، حالما تجاوز الناس الذعر.”

المصدر: ذا ناشيونال

jdana@thenational.ae

كيف ترى السي آي إي العالم في العام 2035

ترجمة: فريد جنبرت

كل أربع سنوات، يحاول المجلس القومي للمعلومات، المرتبط بالسي آي إي، تحليل ما يمكن أن يكون عليه عالم الغد.

نشرت أجزاء من هذه الدراسة باللغة الفرنسية.

المعلومات

عالمنا اليوم مليء بالمعلومات ولكنه أيضاً يحوي العديد من الغموض والأسرار. فلم يعد العالم منذ العام 2010 كما هو، وشكل هذا العام منعطفاً تاريخياً لعدة عوامل .. الصعود المذهل للصين والتفكك السريع للغرب وموجات الهجرة إلى أوروبا بالإضافة إلى التغيّر المناخي السريع والانتشار المتسارع للإنترنيت. سيجد مؤرخو المستقبل بالطبع تفسيرات عقلانية ومنطقية لهذه المتغيرات السريعة والمفاجئة. ولكن بالنسبة للمسؤولين السياسيين، كما للجمهور المستنير، تبقى مهمة تنبؤ ومعرفة ما سيحدث مستقبلاً من الأمور الأكثر صعوبة على الإطلاق. ويمكن تفسير ذلك من خلال الميل الطبيعي لدماغ الإنسان الذي يأخذ خبرته الشخصية ومراقباته كمرجع أساسي له. لكن لن يبقى الغرب على حاله، منطقة غنية ومستقرة، في المستقبل القريب. ففترة السلام والازدهار التي عرفتها أوروبا خلال أواخر أعوام الستينيات قد أصبحت قاب قوسين.

نشرت هذه الدراسة، التي استندت على آلاف المقابلات في أكثر من 30 بلداً، بعد وضع السي آي إي ملاحظاتها وذلك من أجل تشجيع الحوار والخروج من قوقعة خبراء الاستخبارات. فالتوجهات العامة الذي خطها هذا التقرير ما هي إلا عبارة عن ملاحظات واستقراءات، من دون أن تكون ضمن قالب نظري فقط، لأن بعض هذه الاستنتاجات بدأنا نشعر بتأثيرها الآن ويمكن للعقود الثلاثة القادمة أن تغير العالم بشكل عميق.

تغيرات ديمغرافية كبيرة

إن تباطؤ نسب النمو السكاني العالمي يكذب ما أشيع عن تنبؤات كارثية في أعوام 1970، التي كانت تنذر بحصول انفجار ديمغرافي في بداية القرن الـواحد والعشرين. فعدد السكان العالمي الإجمالي سيقفز من 7,5 مليار نسمة إلى 8,8 مليار في العام 2035، وهو أبعد من أن يكون كارثة كبيرة قادمة. يمكن لهذا النمو، الذي يتركز بشكل أساسي في إفريقيا وآسيا، أن ينتج عوامل إيجابية للبلاد القادرة على تأمين التعليم والعمل لهذا النمو السكاني، وخاصة النساء منهم. ولكن في إفريقيا، سيحدث هذا التزايد المفاجئ لأعداد الشباب غير المتعلم الكثير من الكوارث، بالإضافة لعدم وجود سوق عمل ضمن هذه المجتمعات هشة وضعيفة0

بشكل موازٍ، ستبقى البلدان المتقدمة، بالإضافة للصين، في طور الكهولة. فسيصبح عمر 60 سنة هو العمر الأكثر تمثيلاً في العالم، ما سيحدث عواقب اقتصادية للبلدان المعنية. ستزداد أيضاً ظاهرة الهجرات الكبيرة والتحركات البشرية الهائلة، الذي سيترافق بالضرورة مع انفجار ديمغرافي لسكان المدن. سيشهد العالم ارتفاعاً في عدد المدن العملاقة والكبيرة التي ستحتوي على أكثر من 10 ملايين نسمة ليصل عددها في العام 2035 إلى 40 مدينة مقابل 28 في أيامنا هذه.

تراجع دائم في الاقتصاد

ستبقى الأسباب البنيوية لتأخر النمو الاقتصادي العالمي قائمة في العقود القادمة. وسيؤثر هذا الركود بشكل دائم على البلاد المتطورة، ما سيزيد من عدم المساواة ومن الدَين العام. فستزيد التوترات السياسية داخل الدول نفسها وحتى بين بعضها البعض. يمكن لذلك أن يؤدي، كما يحدث الآن في البلدان المتطورة، إلى التشكيك بالنموذج الاقتصادي الحالي بقواعد التبادلات التجارية الدولية، وحتى لو أن الفقر المدقع ستنخفض نسبته عالميا، إلا أن ندرة العمل الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي سيقود إلى ضغط كبير ومتزايد على الطبقات الوسطى الغربية، التي ستلاحظ ركود دخلها وانخفاض قدرتها الشرائية.

عالم أكثر تداخلاً و.. أكثر انقساماً

حفز تطور الاتصالات والنقل والاستخدام الواسع للإنترنيت خلال الأعوام العشرين الأخيرة ظهور عالم أكثر تداخلاً. فنحن نشعر بتأثير هذه العولمة في جميع المجالات تقريباً .. الاقتصادية والصحية والايديولوجية والسياسية. فمثلاً، يمكن لفيروس ظهر في إفريقيا الوسطى أن يصل ويصيب أمريكا الشمالية وأوروبا خلال أسابيع. ويمكن أيضاً لأزمة مالية في آسيا أن تنتج تداعيات فورية تقريباً على الأسواق الأمريكية، دون نسيان إمكانية حدوث ثورة قادرة على إحداث ردّات فعل في عدة بلدان مجاورة. فالأفكار والايديولوجيات تنتشر حول العالم بسرعة عجيبة والحاجة إلى التعاون الدولي هو مطلب أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. ولكن هذا الاندماج والتداخل العنيف سيصحبه صعود الحركات الدينية أو الهوياتية وتعزيز صفوفها ما سيعزل الجماعات البشرية عن بعضها البعض. يمكن لهذا التناقض الذي يحدثه التطور إلى تقوية نزعة الانكماش على الذات لمجتمعات بأكملها ولصعود نجم الحركات السياسية المعادية لأي تعاون دولي خلال العقود القادمة.

تزايد القضايا العابرة للقوميات

ستضحى المسائل العابرة للقوميات مسيطرة على المشهد أكثر فأكثر. فظواهر كالتغير المناخي وازدياد أعداد اللاعبين العابرين للقوميات والأوطان – كشركات متعددة الجنسيات ومنظمات غير حكومية وشبكات إجرامية إرهابية- تستدعي تعاوناً كثيفاً بين الدول، التي ستقل قدراتها شيئاً فشيئاً عند مواجهتها لوحدها هذه الظواهر العالمية. ولكن الحاجة للتعاون والتدخل يصبح أكثر إلحاحاً، وستواجه الحكومات صعوبات متزايدة بممارسة سلطتها في مواجهة مشاكل أكثر تعقيداً موجودة خارج حدودها.

وسيستمر نظام العلاقات الدولية، التي وضعته الولايات المتحدة وسيطرت عليه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بالتطور باتجاه عالم متعدد الأقطاب، حيث سيكون للقوى العظمى الرغبة بخلق مجالات نفوذ متناحرة فيما بينها. سيكون هذا العالم المنقسم، والذي يشبه أوروبا في القرن الـواجد والعشرين على الصعيد العالمي، أكثر تقلباً مما كان عليه في منتصف القرن العشرين، الذي كان مهيمناً عليه من قوتين ومنظومة تحالفات ثابتة وصارمة.

ضغوطات على الموارد

سيؤدي التلوث والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، في كوكب يتزايد عدد سكانه، إلى مشاكل دائمة. فيمكن لتلوث الهواء الذي يصيب حالياً معظم المدن الكبرى أن يصبح السبب الرئيس للوفيات الناتجة عن عوامل بيئية. علاوة على ذلك، سيزداد تراجع المحاصيل والنقص الحاد في المياه، الذي سيصيب ما يقارب ثلاثين بلداً، ونصفهم من الشرق الأوسط. ما يهدد بخلق مشاكل اجتماعية وسياسية حادة بسبب هذا النقص في المياه. ولا ينبغي علينا نسيان أيضاً ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي بسبب الاحتباس الحراري الذي بمقدوره أن يولد عواقب وخيمة في المستقبل القريب، خصوصاً فيما يتعلق بالتجمعات السكانية الواقعة على شواطئ البحر. لا يمكن أخذ إجراءات لردع هذه الظاهرة إلا إذا قررت الدول التعاون فيما بينها. ولكن، وفي سياق موازٍ، سيكون التعاون أكثر صعوبة في ظل التنافس الشديد على الموارد، التي ستصبح نادرة أكثر فأكثر0

ازدياد الصراعات ذات النوع المختلف والجديد

من المرجح ألا ينخفض عدد النزاعات المسلحة. فالحروب المدنية والخارجية ستزداد في العقود القادمة ولن تصبح نادرة. وعلى الصعيد الداخلي، يمكن للحركات الاجتماعية والعرقية الوصول إلى السلطة أمام دولٍ عفا عنها الزمن. على الصعيد الخارجي، توجد أيضاً عوامل مزعزعة للاستقرار.. تفسخ منظومات التحالف الكبرى، والتنافس المتزايد بين القوى العظمى، بالإضافة إلى استمرار التهديد الإرهابي وعدم استقرار الدول الهشة، في وقت تنتشر فيه تكنولوجيا القتال الحديثة.

الخطوط والحدود بين الحرب والسلام ستطمس ليحل مكانها حالات هجينة ومناطق رمادية، ما سيجعل حل النزاعات أكثر صعوبة. الحرب الالكترونية وانتشار الروبوتات الحربية سيستمر في النمو، ويشير التقرير أيضاً إلى ازدياد النشاط النووي، بالإضافة لازدياد احتمالية خطر وصول أسلحة دمار شامل إلى أيدي المنظمات الإرهابية.

المصدر: لو فيغارو

فرصة ضئيلة ليكون مستشاراً

ترجمة: سامر الخيّر

الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني يختار مارتن شولتز كزعيم، ومع ذلك خسارته أمام ميركل محتملة.

استمرّ صراع، سيغمار غابرييل، رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني (SPD)، مع قرار الترشّح ضدّ أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية الحالية، في الانتخابات الاتحادية يوم 24 أيلول أشهراً. فشعبيته متأخرة كثيراً عنها، وتحظى شعبية حزبه وفقاً لاستطلاعات الرأي، بدعم 21٪ فقط من الألمان، بينما تحظى كتلة يمين الوسط التي تتزعمها السيدة ميركل بـ 37٪. والدعم الذي يقدمه حزبه له، وخصوصاً جناحه اليساري، ضعيف. ويبدو غير مقنع عند مهاجمة سياسات ميركل إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه شريكها في الائتلاف، ويشغل منصبي نائب المستشار ورئيس مجلس الوزراء. ومع العلم أن فشله كان حتمياً، فقد اختار في 24 كانون الثاني أن يفاجئ حزبه، ليتنحى ويسلم سلطة الحزب الاجتماعي الديمقراطي لغيره متيحاً المجال أمام احتمالية فرصة أفضل للفوز.

والزعيم الجديد للحزب والمرشح لمنصب المستشار، مارتن شولتز، صديق له. ولدى السيد شولتز (الذي شغل منصب الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي) العديد من المزايا التي تميزه عن السيد غابرييل (الذي يخطط ليصبح وزيراً للخارجية بدلاً من ذلك). فمن المعروف أن السيد شولتز متحدث جريء وبطل لا لبس فيه للتكامل الأوروبي. وقد وعد عند إعلان ترشيحه بـ “محاربة كل الشعبويين” في إشارة إلى “البديل من أجل ألمانيا” (AFD)، وهو الحزب اليميني المتشكك. وباعتباره خارج السياسة الداخلية الألمانية، فهو غير مقيد بتحالف الحزب الاجتماعي الديمقراطي مع ميركل في الحكومة الحالية. يمكنه نقضها، كما يأمل الحزب، أفضل من أي اجتماعي ديمقراطي آخر اليوم.

ولسوء حظ الحزب الاجتماعي الديمقراطي حتى هذا لا يزيد فرص الحزب بالفوز. فقد انتعشت شعبية السيدة ميركل منذ أزمة اللاجئين شتاء 2015/2016. وبلغت 74٪ وفقاً لـ”فورشانغسغراب فالين” -أحد أهم مستطلعي الرأي في ألمانيا- وهذه نسبة لا يحلم بها إلا زعماء العالم. يعتقد الألمان أن السيدة ميركل استعادت النظام، فبعد وصول 890000 لاجئ في العام 2015، وصل العام الماضي 280000 فقط، وتظهر الأرقام أنها مستمرة بالانخفاض.

ويبدو أن الاعتداء الإرهابي في برلين في كانون الأول، عندما قاد لاجئ تونسي شاحنة في سوق عيد الميلاد وقتل 12 شخصاً، صب في مصلحة السيدة ميركل. فقد أظهر استطلاع للرأي بعد وقت قصير من الاعتداء، أن 68٪ من الألمان لا يوجهون اللوم لسياسة ميركل تجاه اللاجئين. والذين لاموها هم بمعظمهم من الـ (AFD)، ويشكلون نسبة 12٪ في الانتخابات العامة.

حوّل الاعتداء النقاش السياسي بعيداً عن عدم المساواة، الموضوع المفضل عند الحزب الاجتماعي الديمقراطي، بدلاً من تحقيق الأمن، نقطة القوة التقليدية عند الديمقراطيين المسيحيين الموالين للسيدة ميركل. وكان توماس دي مايتسيره، المسيحي الديمقراطي ووزير الداخلية، اقترح هذا الشهر إعادة النظر في الهيكل الأمني ​لألمانيا، وتمركز البيروقراطية المنتشرة حالياً بين الولايات الاتحادية الست عشرة، والإسراع برفض طلبات اللجوء واحتجاز المشتبه بهم من الإرهابيين لفترة أطول. وإذا بقيت الأوضاع الأمنية محور المعركة الانتخابية، سيناضل شولتز من أجل تسجيل نقاط ضد ميركل.

وعلاوة على ذلك، يفضل الائتلاف السيدة ميركل، لذا أمام الحزب الاجتماعي الديمقراطي مهمة شاقة للعثور على شركاء يؤمنون له أغلبية المقاعد في البرلمان الألماني. واستبعد الحزب، ككل الأحزاب الرئيسة، التحدث مع الـ “البديل من أجل ألمانيا”. ولكن حتى التحالف مع طرفي اليسار الآخرين (الخضر والشيوعي) لن يكون كافياً للحصول على الأغلبية، وفقاً لجميع استطلاعات الرأي الأخيرة. وبالتالي كل شيء يشير إلى السيدة ميركل كخيار وحيد قادر على تشكيل ائتلاف حاكم. وعليه سيكون على الحزب الاجتماعي الديمقراطي أن يأمل بالبقاء في وضعه الحالي كشريك صغير.

وما يساعد ميركل أن الأخبار العالمية تُبقي الألمان قلقين بشأن القيادة المستقرة للبلاد. فالرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، يشوش عليهم يومياً بتغريداته. والمفاوضات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي تبدأ في وقت لاحق من هذا الربيع. وبالنسبة للألمان، يهدد كل من رئاسة السيد ترامب والخروج من الاتحاد بتقويض الهيمنة الغربية للنظام العالمي. التي نجحت ألمانيا بعد الحرب بجعل هذه الهيمنة تتمحور حول الاتحاد الأوروبي والناتو واتفاقيات التجارة الحرة، التي تعتمد عليها ألمانيا كثيراً.

وأثار هذا الآمال خارج ألمانيا في أن السيدة ميركل سترتدي عباءة المدافع عن النظام الليبرالي، الذي على ما يبدو قد خلعتها كل من أمريكا وبريطانيا، لكن السيدة ميركل وصفت مثل هذه التطلعات بالـ “بشعة”. ومع مرور الوقت وتنامي شعبية المرشحين في الانتخابات الألمانية والفرنسية سيفتح الباب أمام كل التوقعات، ومن المرجح أن يميل الناخبون الألمان أكثر نحو القيادة المسؤولة. فهم سيحترمون السيد شولتز، الذي تغلب على الكثير من الصعاب في حياته. فبعد تعرضه لإصابة في الركبة حرمته تحقيق حلمه بلعب كرة القدم كمحترف، قال إنه أصبح مدمناً على الكحول وهو في العشرين من عمره، ولكنه امتنع عن شرب الكحول من عام 1980. وعلى كل حال، قد يختار الألمان ما يرونه الخيار الأكثر أمناً للبلاد بينهما.

المصدر: ذي إكونومست

http://www.economist.com/news/europe/21715589-they-will-probably-still-lose-angela-merkel-germanys-social-democrats-pick-martin-schulz

من يقف خلف الفضائح؟

ترجمة: هيفاء علي

قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية، يهيمن القلق على مرشح اليمين فرانسوا فيون على خلفية قضايا شائكة ترقى إلى مستوى الفضائح، بحسب ما أشارت وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة وعلى رأسها مجلة”لوكنار انشينيه”. فقد تناولت معلومات جديدة وخطيرة تتهمه باختلاس أموال عامة عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ، لتضاف هذه القضية إلى القضية الأخرى المتعلقة بزوجته وأولاده. وأوضحت صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الأسبوعية أن فيون تلقى سبعة شيكات باسمه، بمعدل شيك كل ثلاثة أشهر، بلغت قيمتها الإجمالية 21 ألف يورو عندما كان سيناتوراً بين عامي 2005-2007.

تأتي هذه المسألة لتضاف إلى قضية زوجته التي شغلت فيون والطبقة السياسية الفرنسية خلال الأيام الماضية والتي تتعلق بالكشف عن وظيفة وهمية لزوجته بنيلوب و اثنين من أولاده ، كمبعوثة برلمانية مكنتها من الحصول على نصف مليون يورو خلال 10 أعوام إضافة إلى تلقيها 5 آلاف يورو شهرياً مقابل عملها لصالح مجلة أدبية، والتي أطلق عليها مراقبون “فيون غيت”. رفض فيون التعليق على هذه المسألة، المتعلقة بالاختلاس، بينما نفى مقربون منه أن يكون هناك أي علاقة له بهذه القضية. من جانبه قال النائب “اريك سيوتي” أنه لا علاقة لفيون بمسألة الصناديق السرية في مجلس الشيوخ. وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق في هذه القضية جار على قدم وساق منذ عام 2012 من قبل قاضيين ماليين، في شبهات اختلاس أموال عامة عبر صناديق سرية لحساب أعضاء في مجلس الشيوخ، أو أعضاء سابقين في هذا المجلس من حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” الذي أصبح لاحقاً “الجمهوريون”. تسارعت وتيرة التحقيقات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع توجيه اتهامات عدة بينها تهمة للمسؤول المالي في مجموعة “حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية”.وطالت الاتهامات 6 شخصيات في هذا التحقيق الذي يغطي فترة ما بعد العام 2009، وبما أن فرانسوا فيون غادر مجلس الشيوخ عام 2007 فهو غير معني به. أكد فرانسوا فيون من جهته عزمه على المضي حتى النهاية لمواجهة”القوى التي تقف وراء هذه الدسائس”.مع قضية بنيلوب فيون التي تركت أثراً سلبياً بالغاً لدى الرأي العام الفرنسي، أصبح موقف مرشح اليمين صعباً وأصبح وضعه خطيراً، بينما كانت أبواب قصر الاليزيه مفتوحة على مصراعيها أمامه منذ أسابيع مضت. في الكواليس يتساءل البعض من حزبه ما إذا كان بوسعه المضي في حملته الانتخابية حتى النهاية. خاصة وأن فيون استغل فرصة لقائه مع أنصاره يوم الأحد لتمرير رسالة إلى خصومه بأنه قوي وصلب ولن تؤثر مثل هذه القضايا على حملته الانتخابية داعياً وسائل الإعلام إلى أن يدعوا زوجته بنيلوب وشأنها، لأن خصومه يسعون من خلال قضية زوجته إلى عرقلة جهوده وعرقلة حملته قائلاً لهم:” لن اعتذر لهؤلاء الذين يريدون إلقائي للذئاب، المعركة الانتخابية ستكون صعبة وعنف الهجمات التي نتعرض لها هي بحجم التحديات”. مضيفاً أنه إذا لم يكن لديه سوى شعار فهو بالتأكيد شعار”فرنسا الحرة”.تكّتل أنصاره وأصدقاؤه من صفوف حزبه حوله وتساءلوا: من أين تأتي هذه “الشائعات النتنة”؟ هل هي ضربة من اليسار؟ أم من الساركوزيين، من حزب ساركوزي وأنصاره، المصدومون بهزيمة بطلهم في الانتخابات التمهيدية؟ أم من الصحافة؟. في التجمع الضخم الذي استقطب أكثر من 15 ألف من أنصاره في قاعة “لا فيلات ” في باريس، استنكرت “فاليري بيكريس، رئيسة مقاطعة “ايل دو فرانس”، حملة التشهير والنميمة والدفق الإعلامي المنظم الذي يغطي هذه القضية، وشنّ هجوماً عنيفاً على النظام القضائي الذي غدا هدف كل الهجمات. ومضى بعض الأنصار للقول إن من يقف وراء هذه التلفيقات “ليس أكثر سوءاً من حلاق هولاند”. وفي نفس الاجتماع اقترح فيون على الجميع “العمل والإنتاج أكثر لجني أرباح ومكاسب أكثر” حسب تعبيره. وعلى الرغم من محاولته تجاوز هذه الهزة التي طاولته من خلال نبرة هجومية أعطت الانطباع لأنصاره بأنه لازال مؤهلاً لقيادة المعسكر اليميني في معركة استعادة الاليزيه، إلا أن ذلك لم يضع حداً للتساؤلات والشائعات حول احتمال اضطرار فيون إلى سحب ترشيحه، في حال توجيه الاتهام له رسمياً من قبل القضاء بتهمة اختلاس المال العام. وعليه فإن احتمال تنحي فيون يشكل سيناريو كارثياً من شأنه أن يضع “حزب الجمهوريين” أمام معضلة قانونية وانتخابية شائكة. ذلك أن ألان جوبيه، الذي حل ثانياً في الانتخابات التمهيدية، رفض بشكل قاطع أن يحل محل فيون في حال تنحيه وسحب ترشحه، الأمر الذي سيفتح الباب على مصراعيه أمام الساركوزيين لاغتنام هذه الأزمة بغية العودة إلى الواجهة والهيمنة مجدداً على قائمة”الجمهوريين” على الرغم من أن الانعكاسات السياسية والانتخابية لهذا الأمر ستكون ثقيلة الوقع على معسكر اليمين، خاصة وأن توقيت الفضائح التي طالت فيون حرج جداً ولا يسمح بإعادة تنظيم انتخابات تمهيدية، في حين لا توجد في النظام الداخلي لحزب”الجمهوريين” آليات واضحة لتزكية أو انتخاب مرشح بديل. ومع ذلك يحظى فيون بدعم أنصاره وكوادر حزبه “الجمهوريون”، وأحد هؤلاء دافع عنه قائلاً: “لدى فيون الكثير من الأصدقاء الذين يثقون به ويؤمنون بكفاءته، ويعترفون بجدارته التي تؤهله ليكون رئيساً للجمهورية. ولكن لماذا أخفى السر طيلة هذا الوقت؟” يتساءلون. حتى أقرب المستشارين لديه لم يكونوا على علم به، ومن بينهم أصدقاؤه السياسيون المقربون جداً منه والذين رافقوه لـعدة عقود. على امتداد مسيرته السياسية الطويلة، كان فيون على مسافة واحدة من كل زملائه. وبخلاف الشيراكيين الذين يتقنون فن الصيد في الماء العكر والادعاء باحترام الصداقة الصريحة، حافظ فيون على حدود عازلة ما أمكن بين حياته السياسية وحياته الشخصية. وعلى عكس ساركوزي، لم “يستخف” بأصدقائه السياسيين ولم “يحتقرهم” يوماً عندما كان يدعوهم لمائدته، ولم يكن يأخذ الأخبار من أطفالهم، بل كان يستشيرهم ويأخذ بنصائحهم على الدوام.

وكانت فاليري كيبريس قد تساءلت على موقع “فرانس انترنت”: “هل يتوجب على فرانسوا فيون، قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية، وبعد ثلاثين عاماً من حياته النموذجية، أن يتحمل وزر وتبعات أخطاء برلمانيي الجمهورية الخامسة ويدفع ثمنها غالياً من رصيد مسيرته السياسية البناءة؟”. كل الاحتمالات مطروحة، والأيام القليلة القادمة كفيلة بتحديد مصير مرشح لطالما تعهد بالعمل من أجل مصلحة الشعب الفرنسي وكان يدعو على الدوام إلى تطبيق برنامج اقتصادي يكرس القطيعة مع الماضي، واقترح تمديد ساعات العمل إلى 39 ساعة في الأسبوع ورفع سن التقاعد إلى 69 سنة. ومن أجل تحسين صورة الجمهورية الخامسة التي شوهتها سياسة كل من هولاند وقبله ساركوزي ليس فقط فيما يخص السياسة الخارجية، وإنما على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في موقفه الدفاعي عن نفسه أكد فيون أنه ضحية دسيسة تمت حياكتها بحرفية عالية وذات أبعاد خطيرة، وهي حادثة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجمهورية الخامسة. فهل ستقدم القوى اليمينية على تنفيذ الخطة “ب” التي وضعتها عقب قضية زوجة فيون في حال سحب ترشيحه للانتخابات وتدفع ألان جوبيه ليحل محله؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة، علماً أن جوبيه استبعد مرة أخرى إمكانية ترشحه بديلاً عن فيون أمام وسائل الإعلام قائلاً:” أياً كان الأمر لا أعرف شيئاً اسمه الخطة “ب”.

ملاحظة المحررة: في آخر تطورات هذه القضية، أعلن فرانسوا فيون عن مواصلة حملته الرئاسية رغم التهم الموجهة إليه، ودافع عن زوجته قائلاً:” لقد وظفت زوجتي كمساعدة لي بطريقة قانونية، وهذه الحملة الهجومية الشرسة التي أتعرض لها من وسائل الإعلام إنما تستهدف اليمين الفرنسي برمته ولا تستهدف شخصي” وشجب الأكاذيب التي لفقتها مجلة “لوكنار انشينيه” ووسائل الإعلام الفرنسية الأخرى.

المصدر: ليبراسيون

http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/01/30/francois-fillon-seul-dans-son-calv