ليست الشعبوية!

عد مرور مايقارب من ربع قرن على سقوط منظومة الحرب الباردة بثنائياتها المطلقة وحروبها الباردة، ومع انقضاء عقدين ونيف من «القرن الأمريكي»، يصل الغرب من خلال قاطرته الأنكلوأمريكية الى مفترق طرق سيغير شكله وشكل العالم معه. تعاقبت أحداث مفصلية تؤشر الى مأزق في آليات إدارة الديمقراطيات الغربية وفي مؤسساتها، بل وحتى في الفلسفة التي شرعتها، بدأت كرة الثلج بتصويت البركست، فالانتخابات الأمريكية التي كان نجماها، ترمب وساندرز، شخصين متمردين على هرميات السلطة التقليدية السائدة في الولايات المتحدة، ثم الى النتيجة التي أعطت الرئاسة للمرشح الحاصل على العدد الأقل من أصوات الناخبين، الى قرار المحكمة العليا البريطانية بعدم جواز الشروع بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلا بعد تصويت مجلس العموم عليه، بغض النظر عن الاستفتاء المباشر الذي أجراه الشعب، وأخيراً الى قرار قاضٍ فيدرالي بإيقاف العمل مؤقتاً بقرار ترامب حظر سفر مواطني سبع دول. المشهد الأوروبي المنفعل دوماً مع الرياح الأطلسية يبدو مهيأ في 2017 لاستنساخ النموذج الأنكلوأمريكي.

أسرعت النخب الحاكمة، خاصة من خلال زواجها غير المقدس مع المؤسسات الإعلامية، وأحياناً البحثية، الكبرى، الى استحضار مصطلح «الشعبوية» لتفسير «الفشل» المفاجئ حقاً لمؤسسات استطلاع الرأي في توقع ماحصل، في حين ذهبت كبريات الصحف الفرنسية الى «طلاق» مقاربة استطلاع الرأي في توقع نتائج الانتخابات الفرنسية، ولم تتطرق الكثير من الوسائل الإعلامية والمؤسسات البحثية لما هو أخطر: فشل واحدة من أهم مقولات النموذج الديمقراطي الغربي: الحكم لمن يمثل أغلبية الشعب. في الحالتين الأمريكية والبريطانية تتدخل الآليات أو المؤسسات غير المنتخبة لمعالجة مأزق الانفصام مابين إرادة الأغلبية الشعبية، وقرارات مؤسسات الحكم (تدخل الأجهزة القضائية في عمل السلطة التنفيذية بشكل يخالف مبدأ فصل السلطات والتكامل بينها).

الشعبوية إذاً هي التفسير الأسهل لما يحصل اليوم في العالم. فها هو فوكوياما، منظر نهاية التاريخ قبل ثلاثة عقود، يعلن صعود الشعبوية كظاهرة عالمية تعلن نهاية سيطرة النخب الليبرالية الجديدة وثقافة العولمة على مشهدية القرن الحادي والعشرين. وها هم المحللون النخبويون يقذفون هذا المصطلح على مسامعنا وكأنه الإجابة السحرية للتحولات الكبرى التي نعيشها.

إلا أن القراءة المتأنية في مفردات المشهد الحالي تشير الى ما هو أعمق من مجرد التعريفين القاموسي والمعرفي لمصطلح الشعبوية. التركيبة الاجتماعية والاقتصادية المعقدة حقاً لمن صوت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولمن أوصل ترامب الى سدة الرئاسة تظهر أن تغيراً في العمق قد حصل في المجتمعات الغربية، تغير ظاهره في بعض الأحيان انبعاث للروح القومية أو حتى الشوفينية، ولكن حقيقته لها علاقة ببنية العلاقات الاقتصادية والمالية في عالم تعولم اقتصادياً الى حد لم يعد هناك من وطن لرأس المال، بل أصبح رأس المال هو الوطن بحد ذاته. هذه الحقيقة، كما ستظهر العقود القادمة قد ترجع بالنموذج الغربي من طموحاته الجامحة في العولمة المستندة الى رأس المال المفترس، الى نموذج يستحضر الدولة الوطنية بسياساتها المنصرفة بشكل أساسي الى مفهوم الرفاه الاجتماعي وتأمين فرص العمل لا الى استجلاب الاستثمارات أو تصديرها بحثاً عن موقع على خريطة رأس المال.

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