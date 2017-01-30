نساء في المخيمات ذل … عوز… وحنين إلى الوطن

تعيش النساء السوريات في مخيمات اللجوء حالة من الخوف والفقر والعوز وفقدان الأمان وحنين إلى ذلك الوطن الذي كن فيه ملكات,هذا هو حال السوريات في مخيمات اللجوء يتعرضن لكل أنواع الاستغلال الجسدي والنفسي في ظل ظروف قاسية يغيب فيها القانون حيث لامعيل ولا حامي لهن.

لم تتوقع السوريات اللواتي تركن وراءهن بيوتهن وبلداتهن هرباً من بطش التنظيمات الإرهابية أن مستقبلاً أسود ومصيراً مجهولاً سيكون بانتظارهن حيث تشكل النساء والأطفال نسبة مرتفعة جداً من إجمالي عدد اللاجئين ،كما عانت النساء السوريات في المخيمات من ارتفاع معدل العنف والافتقار إلى الأمن وإجبار الأهل لهن على الزواج المبكر أو رميهن في سوق العمل لتوفير نفقة عيشهن، ووفقاً لمراقبين فإن مافيات الاتجار بالبشر في سورية تقوم بالعمل بشكل منظم لاستدراج الفتيات والإيقاع بهن وتحويلهن إلى سلعة يتم المتاجرة فيها وفقاً للعرض والطلب والبعض من النساء وبسبب الظروف القاهرة اضطررن بالتالي إلى مزاولة مهن غير لائقة اجتماعياً وهنا بالطبع تصطدم المرأة السورية بضعف الإطار القانوني الذي يكفل حمايتها في دول الجوار التي لجأت إليها، وفي أحيان كثيرة غيابه بشكل كلي وتام بالإضافة إلى حرمانهن من التعليم مما يجعلهن عرضة للاستغلال الجنسي، حيث أن الكثير من النساء اضطررن للبقاء في مكان العمل فقط من أجل تأمين لقمة عيشهن وعيش أطفالهن أو لتأمين أجار غرفة ,خاصة بعد استغلال أصحاب العقارات لوضع اللاجئين بشكل عام بدول الجوار.

حياة اختزلت في خيمة

تمر اللاجئات السوريات بظروف في غاية الصعوبة في مخيمات دول الجوار وهنا النساء بالطبع أكثر من يعاني من الحياة داخل خيمة في غياب تام للخصوصية بعد أن أجبرتهن ظروف الحرب على ترك منازلهن ,آلاف القصص لنساء تعرضن لمختلف أشكال التعنيف والذل في رحلة بحث عن الأمان لهن ولأطفالهن ,تجلس تلك السيدة السورية أمام خيمتها في إحدى المخيمات في لبنان بوجه ملأته التجاعيد وعينين غائرتين وكأنها لم تنم منذ أيام تلوح بيدها مرحبة بالدخول لتناول الشاي فالحرب لم تفقدها حب دعوة الضيوف لزيارتها حتى لو في خيمة شأنها في ذلك شأن الكثير من السيدات السوريات اللواتي كن يقضين ساعات طوال وهن يحضرن لدعوة غداء أو حفلة عشاء يقضينها مع الأهل والجيران في أيام السلم ,فهي أي تلك السيدة مازالت تحب الضيوف وكأن دعوتها لزيارة خيمتها تحمل دعوة مبطنة لاكتشاف عالمها الخاص وآلامها وأمنياتها البسيطة .

تتمثل الأمنية الوحيدة لتلك السيدة في بيت صغير له جدران حيث يمكن أن تكون فيه ملكة كما كانت، أصبحنا نحلم بأن نلتقط صورة لأطفالنا ونعلقها على الجدار لنصطدم بالواقع الذي يذكرنا أننا في خيمة لاتملك جدران هكذا هو حالنا نشتاق لتلك التفاصيل البسيطة التي لم يعد بإمكاننا فعلها التي لم نعد بإمكاننا فعلها، نحتمل برد الشتاء وحرارة الصيف في معاناة عمرها سنوات وهنا لا نخفي سراً إذا قلنا بأن كل من في هذا المخيم وغيره من المخيمات يشعر وكأنه في سجن كبير ويحلم بمغادرته والعودة إلى وطنه مهما كانت الظروف خاصة بعد أن وصل الكثير من السوريين إلى هذه المخيمات مكرهين ومرغمين ومنهم من وصل به الأمر حد الندم على خروجه من سورية ويتمنى لو بقي هناك ولم يعش هذه التجربة التي تجعله يشعر بالموت والندم في كل يوم مرات عديدة .

غياب كامل للبنية الأساسية من (خدمات وشبكة صرف صحي )

تقوم النساء بتنظيف الخيم وترتيبها والاهتمام بالأطفال وكثير ما قد يصادفك مزهرية فيها ورود بلاستيكية أو أحواض صغيرة زرع فيها البقدونس أو النعنع ،إذ تحاول النساء رغم هذا البؤس والشقاء أن يخلقن مكاناً مناسباً للعيش ولكن دون جدوى، فمع الغياب التام للخدمات الأساسية من صرف صحي وكهرباء وماء وحمامات تظهر المعاناة جلية خاصة بالنسبة للنساء حيث يشكل الذهاب للحمام تحدياً حقيقياً فليس من السهل الاستحمام هنا فالحمامات تكون عادة بعيدة عن المخيم بذلك يتوجب على النساء أخذ الكثير من الاحتياطات وهذا ما يشعرهن بحرج كبير إضافة لعدم وجود الماء والكهرباء أو انقطاعها في أغلب الأوقات.

تقوم الأمم المتحدة بتوفير حمامات من الحديد تشترك فيها عدة عائلات وهي المسوؤلة عن نظافتها وبقائها مقفلة ولكن هذا بالطبع لا يكفي مطلقا مع وجود آلاف الأسر في المخيم الواحد ,ومن جهة أخرى تعاني معظم النساء من بطالة الرجل إما لعدم توفر فرص عمل أو لوجود مانع صحي مما يجعلهن عرضة للتعنيف من قبل الزوج وبالتالي يبقي الأسرة في وضع مالي مزري الأمر الذي يزيد قلق المرأة ويضاعف من حزنها.

نساء فقدن أزواجهن

هنالك نساء فقدن أزواجهن و اولات معاناتهن حقيقية وتأمين لقمة العيش لأطفالهن أو لتأمين مستلزمات الحياة من عناية طبية ومدرسية وغيرها، وهنا نستحضر قصة السيدة السورية التي هربت من جحيم العصابات الإرهابية في حلب الشرقية وسافرت إلى لبنان مع بناتها الثلاثة بعد أن تمت تصفية زوجها على أيدي تلك العصابات لرفضه الانضمام إليها، والتجأت إلى أحد المنازل المهجورة في منطقة البقاع حيث أقامت مع طفلاتها الصغيرات تعاني الوحدة واليأس والخوف والشعور الدائم بالقلق وخاصة في الليل حيث المنزل بلا نوافذ ولا أبواب وطفلتها الصغيرة تعاني من إصابة خطيرة في رأسها وتحتاج إلى علاج مستمر، فتقول اختبأت في هذا المنزل ولكن رعباً حقيقياً ينتابني وخاصة في الليل وهنا الطبابة مكلفة للغاية ولا يوجد دعم من أي جهة حكومية فقط اعتمد على إعانات وبعض المساعدات المقدمة ممن يتعاطفون مع وضعي حيث كانت تصل سلل غذائية للأسر السورية المقيمة هنا ولكن اليوم أصبحت تشح حتى انقطعت تماماً عن الكثير من العائلات. ففي البداية كانت تقدم المساعدات من قبل بعض الحكومات التي هي نفسها تشارك في الحرب على سورية وتزود الإرهابيين بالمال والأسلحة والدعم اللوجستي ,كانت تلك الحكومات والجمعيات التي تعمل تحت ستار ديني تقدم الدعم المادي فقط أمام الإعلام ومن أجل غايات سياسية باتت معلومة للجميع. أما اليوم وبعد أن فشلت هذه الحكومات في تحقيق هدف إسقاط وفرض شروطها على الدولة السورية لم تعد تر نفعاً في تقديم المساعدات التي لم تكن منذ بداية الأمر إلا استعراض إعلامي وكذب أمام الكاميرات وتتابع حديثها قائلة هنا النساء والأطفال الذين يعيشون بلا معيل ورب أسرة سئموا الحياة في هذه المخيمات والكثير من النساء هنا يطالبن بفرص عمل ويحاولن فعل ذلك ولكن دون جدوى حتى لا يقعن فريسة الاستغلال الجنسي والنفسي والابتزاز خاصة أمام ما يواجه تلك النسوة من تحديات وصعوبات كثيرة جداً.

الأراضي الزراعية ملاذ أمن ولكن إلى متى ؟!ّّّ!…

اضطرت العديد من العائلات السورية التي نزحت بسبب الحرب للعيش في أراضي زراعية في لبنان حيث تعمل وتسكن هناك في ظروف غير إنسانية وغاية في البؤس والشقاء، فساعات العمل قد تصل إلى عشر ساعات معرضة للازدياد حسب ضغط العمل وهنا أصحاب الأراضي يفضلون العمال والعاملات السوريات لأنهم يعملون بأجر بخس ولساعات طويلة غير محددة في استغلال ملحوظ لوضعهم الصعب وحاجتهم الماسة للعمل، وبالطبع هذه الأراضي الزراعية بعيدة كل البعد عن مقومات الحياة فلا خدمات ولا تدفئة ولا ماء مما يزيد الوضع صعوبة ,وهنا تضطر النساء العاملات لقضاء وقت طويل بعيد عن أطفالهن فلا وقت لديهن للعناية بالأطفال بل على العكس كثيرا ما يطلب منهن اصطحاب أطفالهن للمساعدة في أوقات العمل التي تتطلب أعداد كبيرة من العمال وهنا حالة أخرى من الاستغلال الجسدي والنفسي للأطفال من قبل أصحاب تلك الأراضي والمنشات الزراعية.

تعنيف النساء

ربما من الطبيعي في ظل ظروف الحرب أن تطفو على السطح كل الحالات اللاأخلاقية من سرقة واغتصاب وعنف وأن تنحدر القيم الأخلاقية والاجتماعية إلى أدنى مستوياتها وأن يسود الانحطاط الأخلاقي وتغيب القيم الأخلاقية السامية في مثل تلك الأوضاع المأساوية. وفي ظروف وأماكن لا توجد فيها قوانين ولا سلطة حكومية تسود شريعة الغاب حيث البقاء للأقوى وبالتالي ستكون النساء هن الضحية الأكبر والعنف الممارس ضد المرأة في المخيمات سيكون مضاعف سواء من قبل زوجها أو والدها أو من قبل جيرانها أو حتى من قبل أصحاب الجمعيات التي تقوم بتوزيع الإعانات وتستغل حاجة المرأة أبشع استغلال، وفي كثير من الأحيان وبما أننا أصلاً نعيش في مجتمع يعطي الحق للرجل أن يمارس العنف ضد المرأة تحت مسميات عديدة بدافع حقه في حفظ شرفه وعرضه فالنتيجة الطبيعية التي سنصل إليها أن حقوق المرأة هنا ستكون مستباحة حتى من قبل أقرب النساء إليها ،والعنف هنا يتجلى بصور كثيرة كأن يقوم ولي الأمر سواء كان الأب أو الأخ أو العم بتزويج الفتاة حتى لو كانت صغيرة من أي شخص فقط من أجل أن يزيل مسوؤليتها عن كاهله ويرتاح من لقمة عيشها أو بداعي (السترة ) بسبب ما تتعرض له من مضايقات أو تحرش جنسي في المخيمات، أو أن يرسلها إلى العمل تحت أي ظرف من أجل الحصول على حفنة من المال ,وهنا نذكر قصة طفلة سورية في أسوء مخيمات اللجوء على الإطلاق (مخيم الزعتري في الأردن )حيث كان عليها الذهاب إلى العمل كل يوم هي وأخوها الصغير لتأمين المال لوالدها الذي كان يقاتل مع المجموعات الإرهابية في ادلب، ولكن عندما تعرض الأب لإصابة أفقدته القدرة على مواصلة القتال التجأ مع أبناءه وزوجته إلى مخيم الزعتري وبقي هناك و ظل يرسل المال لتلك التنظيمات الإرهابية في استغلال فاضح لأطفاله.

خوف النساء

على الرغم من كل العنف الذي تتعرض له النساء في المخيمات لكن لم تتجرأ الكثيرات منهن على المطالبة بحقوقهن والدفاع عن أنفسهن حيث أن الغالبية تشعر بالوحدة والخوف والعجز من تلك الخطوة وتخاف من سلطة الزوج والأهل ولأنهن يدركن تماما أنهن يقمن في دول لا تحفظ حقوقهن ولا تهتم أصلاً لأمرهن ( لبنان والأردن , تركيا ) وتتعامل مع اللجوء السوري كملف للابتزاز السياسي فقط على عكس ما يجري مع الكثير من اللاجئات السوريات في الدول الأوروبية اللواتي استطعن التحرر من تلك القيود الاجتماعية التي تكبلهن متكئات على سلطة القانون هناك الذي يحفظ بعض من حقوقهن ,ولكن لا نستطيع أن ننكر أن وضع المرأة السورية في مخيمات اللجوء سواء في دول الجوار أو في بعض الدول الأوروبية يبقى مأساوياً في كل حالاته .

الخاتمة :

بالـتأكيد مشكلة اللجوء ليست مشكلة عادية بل هي معضلة قانونية وإنسانية وتترتب عليها تبعات خطيرة لا بل كارثية ولكن ماهو مطلوب حفظ كرامة وحقوق الأطفال والنساء على اعتبارهن الحلقة الأضعف والتعامل مع هذه القضية بكل حذر بحساسيتها وفرض قيود وقوانين تلزم الجميع بحمايتهم والابتعاد عن المتاجرة بقضيتهم واستغلالها لغايات وأهداف سياسية وتقديم الدعم النفسي لهذه الفئة والالتزام بالحقوق والاتفاقيات الدولية التي نصت عليها هيئات المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان .

مراجعة:هيفاء علي