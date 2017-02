“الإكونومست” خفضت الولايات المتحدة من “ديمقراطية كاملة” إلى “ديمقراطية معيبة”

والمشكلة أكبر بكثير من دونالد ترَمب

لم تعد الولايات المتحدة ديمقراطية بشكل كامل، وفقاً لوحدة الاستقصاء المعتبرة في “ذي إكونومست”، والتي تجمع كل عام مؤشراً للديمقراطية، “يقدم لمحة عن حالة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم لـ 165 دولة مستقلة”.

“الولايات المتحدة، حامل لواء الديمقراطية في العالم، أصبحت ذات ديمقراطية معيبة، كما انحسرت الثقة الشعبية في أداء المؤسسات العامة”، هذا ما جاء في مقدمة مؤشر الديمقراطية الذي صدر حديثاً، ومن شأن ذلك أن يكون إعلاناً مثيراً للقلق في أي أسبوع، ولكن مع مرور الأسبوع الأول من رئاسة دونالد ترَمب، ادعى ترَمب أن أنظمة الانتخابات “مزورة”، وهاجم وسائل الإعلام التي دعته للتنحي، فجاء هذا الإعلان ليزيد من القلق السائد، بالنسبة لأولئك الذين خافوا لسنوات على عدم حصانة ديمقراطية الدولة في أمريكا، جاء الخبر أكثر إثارة للقلق لهم، لأن “مؤشر الديمقراطية” ينبهنا بأن هذا أكثر بكثير من كونه حول دونالد ترَمب.

ويوضح التحليل، “لقد هوت الثقة الشعبية في الحكومة، والممثلين المنتخبين والأحزاب السياسية، إلى مستويات متدنية للغاية في الولايات المتحدة، كان هذا الاتجاه السائد على المدى الطويل وأحد أسباب انتخاب السيد ترَمب كرئيس للولايات المتحدة في تشرين الثاني 2016.. لقد استطاع ترَمب الاستفادة من الإجهاد العميق والاستياء السياسي لعمل الديمقراطية، وبالتالي من التقدير المنخفض للناخبين الأمريكيين تجاه حكومتهم والممثلين المنتخبين والأحزاب السياسية، لكنه لم يكن مسؤولاً عن مشكلة كانت حملاً ثقيلاً على المدى الطويل، فلطالما تأرجحت الولايات المتحدة على شفير هاوية “الديمقراطية المعيبة” لعدة سنوات، وحتى لو لم يكن هناك انتخابات رئاسية عام 2016، سيتراجع رصيدها دون 8,00 “.

ويقاس هذا التصنيف وفق العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية، وكان تصنيف الولايات المتحدة 8,05 العام الماضي، والآن 7,98، وانخفض مؤشر ترتيب الولايات المتحدة إلى الرقم 21 خلف اليابان، مباشرة قبل جمهورية الرأس الأخضر، وصحيح أن الولايات المتحدة ليست ضمن فئة الدول الاستبدادية في العالم، ولكنها لم تعد ضمن فئة الدول ذات “الديمقراطية الكاملة”، مثل: أستراليا وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة، فهي بنفس الفئة مع كل من بلغاريا وفرنسا والهند ومنغوليا، كما أن تصنيفها أقل بكثير من الدول ذات الديمقراطيات الاجتماعية، مثل: النرويج (رقم 1 على مؤشر الديمقراطية لعام 2016) وأيسلندا (رقم 2) والسويد (رقم 3).

ويوفر أحدث مؤشر الديمقراطية، بالنسبة للذين يؤمنون بالديمقراطية (غير المنتسبين للحزب الديمقراطي، ويصطلح على تسميتهم بـ”سمول دي”small-d ) ويشعرون بالقلق من ترَمب والترَمبية، رؤيةً حيوية، فالرئيس الجديد لاعب سيء، ويزدري ويتجاهل القيم الديمقراطية، ويشجع على عدم الثقة في البنية التحتية الديمقراطية، ويعرب عن استهتاره بالمصادر الأساسية للمعلومات في الدولة الديمقراطية، ويقصد بذلك، الصحافة الحرة والمشككة والاستقصائية التي دائماً ما تكون على استعداد لقول الحقيقة للسلطة، ولكن حتى قبل دخوله السباق الرئاسي، كانت الأزمة حقيقية .. وتتفاقم.

وقد أوضحْتُ و روبرت ماكشيسني هذه النقطة في كتابنا الذي صدر عام 2013، تحت عنوان “دولاروقراطي، كيف يدمر المال والإعلام أمريكا”، وفي كتابنا الصادر العام الماضي، بعنوان “بيبو لغيت ريدي، المعركة ضد اقتصاد البطالة والديمقراطية اللامواطنية أو اللامدنية”، استخدمنا مؤشر الديمقراطية وغيرها من المقاييس، للتحذير من أن مزيجاً من السياسات المالية الكبيرة سيؤدي إلى انتهاكات ضغط تقلب موازين القوى لمصلحة الشركات، وإلى وسائل إعلامية تعاني نقصاً في التمويل وغير فعالة، والاعتداء على حقوق العمال، والتلاعب في أنظمة الانتخابات من قبل أنصار يقوضون البنية التحتية للديمقراطية.

إنّ تقويض البنية التحتية للديمقراطية يقوض بالضرورة الثقة في الديمقراطية، الأمر الذي من شأنه أن يخلق أزمة للولايات المتحدة، والتي تعاني بالفعل من مستويات منخفضة ومحرجة لمشاركة الناخبين، مقارنة مع البلدان ذات الديمقراطيات الكاملة، حيث يوفر مؤشر الديمقراطية لعام 2016، مقياساً جديداً لتلك الأزمة، ويجدر الانتباه إلى:

يعكس الانخفاض في ترتيب الديمقراطية للولايات المتحدة، تآكل الثقة في الحكومة والمؤسسات العامة على مدى سنوات عديدة، وتستمر ثقة الجمهور في الحكومة، وفقاً لـ “مركز بيو للأبحاث” بالانحدار منذ هجمات 11 أيلول عام 2001، واستطاع دونالد ترَمب استغلال ضعف الثقة والاستفادة من غضب الأمريكيين، والإحباط من عمل المؤسسات وممثلي الديمقراطية للفوز بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2016، حيث وضع نفسه كمرشح للمتمردين، رجل لا ينتمي إلى الوسط السياسي، ويستولي على “نظام مزور” من شأنه “تجفيف المستنقع” في واشنطن العاصمة، ومع ذلك، لم يكن ترشيحه سبباً في تدهور الثقة بل نتيجة لها.

ومن الإنصاف الاعتراض على السطر الأخير، فعلى أقل تقدير، عزز ووسع خطاب ترَمب تدهور الثقة في الديمقراطية. وينبغي ألا يكون هناك شك في أن رئاسته ستجعل الأمور أكثر سوءاً. فقط في الخمسة أيام الأولى من فترة ولايته، وعد بفتح تحقيق كبير في “التزوير الانتخابي” الذي لم يقرّ بوجوده حتى الجمهوريين، لكن هذا لا يغير من حقيقة أن الصعود السياسي لترَمب يمكن أن ينظر إليه على أنه علامة لأزمة ديمقراطية هي الأوسع.

كل هذه الحقائق تتطلب استجابة متعددة المستويات لترَمب والترَمبية، حيث تبدأ من مقاومة أخطر سياسات ومقترحات ترَمب، والتضامن مع متطلبات أولئك الذين هم أكثر عرضة للتهديد من قبل تلك السياسات والمقترحات، ولكنها أيضاً، من الممكن أو يجب أن تعالج أزمة الديمقراطية.

ومن الضروري أكثر من أي وقت مضى، تبني حركات للحصول على المال الوفير بعيداً عن السياسة، وترميم الأخلاق داخل الحكومة، للدفاع عن حقوق التصويت وجعلها أسهل للإدلاء بأصواتهم، ولإصلاح وسائل الإعلام لدينا، والحفاظ حقاً على حرية الصحافة، وهناك جماعات تعمل في هذه المجالات مثل جماعات، كومون كوز وبابلِك سيتِزن وفري برس وفري سبيتش أوف بيبول**، جلهم لديه سجل حافل من النجاح، حتى في أصعب الظروف، ويدركون أهمية المبادرات الحكومية والمحلية.

كل هذه الحقائق تتطلب استجابة متعددة المستويات لترَمب والترَمبية. وهي تبدأ مع مقاومة أخطر سياسات ومقترحات ترَمب، ومع متطلبات التضامن مع أولئك الذين هم أكثر عرضة للتهديد من قبل تلك السياسات والمقترحات. ولكنها أيضاً يمكن ويجب عليها أن تعالج أزمة الديمقراطية.

*مراسل “ذا ناشيونال أفيرز” ومشارك مع روبرت ماكشيسني في تأليف كتاب “بيبول غيت ريدي” (People Get Ready: The Fight Against a Jobless Economy and a Citizenless Democracy) وهو مؤسس شبكة “ميديا ريفورم”.

**Common Cause, Public Citizen, Free Speech for People and Free Press.

مراجعة: محمد حبيب عيسى

https://www.thenation.com/article/the-economist-just-downgraded-the-us-from-a-full-democracy-to-a-flawed-democr