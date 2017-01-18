“أمراؤنا الأعزاء جداً”.. هل هم حقاً أصدقاؤنا؟

صدر في باريس حديثاً كتاب مهم، للصحفيين الفرنسيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو، يحمل عنوان “أمراؤنا الأعزاء جداً”، يتحدث فيه المؤلفان عن أسرار العلاقة الفرنسية الخليجية عامة، وأسرار العلاقة مع السعودية وقطر خاصة. إن هذه العلاقات المصلحية الضيقة هي وراء المواقف الفرنسية المتشددة في بعض ملفات المنطقة، خاصة الملف السوري. فقد أدت وعود السعودية وقطر لفرنسا، بتوظيف خمسين مليار دولار في استثمارات مختلفة، إلى تبني فرنسا مواقف غير عقلانية، وضد مصلحتها العامة. ويجب ألّا ننسى المصالح المالية الشخصية للطبقة الحاكمة في فرنسا، والتي يوضحها هذا الكتاب.

يتألف الكتاب من مقدمة وتسعة فصول وخاتمة. ويطرح في الفصل الأول العلاقة بين رجال السياسة في فرنسا ودولة قطر، الذي لعبت سفارتها في باريس دور البنك المستعد لتقديم شيكات مفتوحة مقابل اتخاذ فرنسا بعض المواقف التي تتماشى مع سياسة قطر في المنطقة. ويبدو أن عدداً غير قليل من السياسيين الفرنسيين كان مستعداً لهذه المبادلة (المال مقابل مواقف سياسية). يقول مؤلفا الكتاب: “من المؤكد أن قطر، مثل بقية ممالك الخليج، تمارس، ومنذ وقت طويل، سياسة دفتر الشيكات. ولكن، ومنذ سنوات عديدة، كان رجال السياسة الفرنسيون هم الذين يبدؤون الهجوم، ويعبرون عن استعدادهم لبيع أنفسهم بثمن بخس لإمارة الغاز الغنية، مقابل تكذيب الاتهامات التي تستهدف قطر باستمرار بأنها تمول الإرهاب الإسلامي”.

أما الفصل الثاني فيتحدث عن العقود التجارية بين السعودية وفرنسا، وتاريخ العلاقات التجارية بين البلدين. والملفت للنظر، هنا، هو وعود السعودية لفرنسا بعقود تجارية بقيمة عشرة مليارات يورو، تراجعت عنها السعودية عندما ذهب رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، في زيارة رسمية للرياض من أجل توقيع هذه العقود، في تشرين الأول 2015، دون تقديم أسباب الإلغاء. يضاف إلى هذا عدم الاستقبال اللائق لرئيس الوزراء الفرنسي، الذي لم يستقبله أي أمير في المطار، كما لم تتم دعوته إلى عشاء ملكي في قصر الملك.

ويحمل الفصل الثالث عنوان “السعودية أول مصدّر للسلفية في العالم”. ويدل هذا العنوان على مضمون الفصل، حيث لم يعد سراً أن السعودية تصدر النفط والإرهاب، وأن الصحافة العالمية أصبحت تتحدث يومياً عن هذا الأمر. ويستشهد المؤلفان بكلام واضح لرئيس الوزراء الفرنسي، الذي كان قبل كلامه هذا بأشهر في الرياض: “نعم! إن السلفية التي دمرت جزءاً من العالم الإسلامي، وأفسدته، تمثّل خطراً على المسلمين أنفسهم، وتمثّل خطراً، إذن، على فرنسا. وهذه المعركة يجب أن تخاض في الجوامع، والأحياء، وضمن العائلات، دون أي رحمة، وبطريقة واضحة وحاسمة”.

يطرح المؤلفان، في الفصل الرابع، سؤالاً مهماً يحاولان الإجابة عليه: هل يموّل الأمراء الإرهاب؟ ويبدأان الفصل بكلام مهم، وذي دلالة، لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، التي قالت: “حان الوقت لكي يمنع السعوديون والقطريون والكويتيون، والآخرون، رعاياهم من تمويل المنظمات الإرهابية”. وأعتقد أن هذا الكلام يلخص مضمون الفصل، ويجيب عن سؤال الكاتبين.

ينتقل الكاتبان، في الفصل الخامس، إلى الحديث عن وقوع الدبلوماسية الفرنسية تحت تأثير هذه العلاقة الملتبسة مع دول الخليج، إلى حد إهمال رجال السياسة للتقارير الاستخبارية التي تحذر الحكومة الفرنسية من التغاضي عن تصرفات أمراء الخليج، والتي تضر بالمصالح الفرنسية.

يحمل الفصل السادس عنواناً معبراً (في بلد الله، بداة مصابون بانفصام الشخصية). إن من ينظر إلى ممالك الخليج من الخارج سيبدو له أنها عالم جامد مثل الصحراء التي تشكل محيطهم الطبيعي.

ويتوقف الفصل السابع عند التغيرات التي حدثت في السعودية بعد وفاة الملك عبدالله، ووصول الملك سلمان إلى الحكم، والذي انتقل بالسعودية من سياسة العمل في الظل إلى المواجهة المباشرة، مثلما يحدث في سورية واليمن. ولكن، هل تستطيع السعودية الاستمرار طويلاً بهذه السياسة المدمرة؟.

في الفصل الثامن، يطرح الكاتبان موضوع مكانة المرأة ودورها في المجتمعات الخليجية، ويرى المؤلفان أن وضع المرأة في هذه الدول سيء، بدءاً من فرض اللباس الأسود والنقاب، وصولاً إلى التعليم والعمل واختيار الزوج.

وينتهي الكتاب بالحديث عن قطر، في الفصل التاسع، بعد وصول الشيخ تميم، والذي يحاول أن يغيّر من سياسة والده التي أدت إلى قيام قطر بلعب دور أكبر من حجمها بكثير.

إن ترجمة مقدمة الكتاب تعطي صورة عن مضمونه، وتكشف أسرار العلاقة بين فرنسا ودول الخليج، خاصة قطر والسعودية، والتي بدأت تشهد انتقادات واسعة على المستويين الحزبي والشعبي في فرنسا.

مقدمة الكتاب

جرت الحادثة الآتية، عام 2007 ، في فندق هلتون في جدة، بوابة المملكة السعودية على البحر الأحمر. كان لدى دبلوماسي فرنسي موعد مع إحدى بنات الملك عبدالله، وكانت تحجز آخر طابقين من المبنى. وكان عليه أن يأخذ خمسة جوازات سفر لأفراد العائلة المالكة الذين يحتاجون لتأشيرة دخول إلى فرنسا. أصيب الدبلوماسي الفرنسي بالذهول عندما عاد إلى سيارته المركونة في موقف سيارات الفندق، ووجد في الظرف الموضوعة فيه الجوازات ما يعادل ثلاثة آلاف يورو، بالعملة المحلية، في كل وثيقة من وثائق السفر، أي ما مجموعه خمسة عشر ألف يورو. قال لنا: “تضايقت جداً من هذه النقود”. وعندما عاد الموظف إلى القنصلية، أخبر رؤساءه بالحادثة، وصور هذه الرشوة لكي يغطي نفسه. يقول هذا الشخص: “يجب مقاومة هذا الإغراء. إذا قبلت هذا النوع من الهدايا ستصبح عبداً. لقد رأيت كثيراً من الأشخاص يغرقون”.

إن بحثنا أكد هذا الكلام، فعلاوة على الدبلوماسيين، هناك رجال ساسة يجدون صعوبة في رفض هذا النوع من الهدايا الصغيرة، من كل الأنواع، التي يمنحها أمراؤنا الأعزاء جداً. اكتشفنا ذلك في سفارة قطر في باريس. هناك كرم لم يتم الرد عليه جيداً. تعددت المواقف من بعض رجال السياسة والمفكرين من أجل محاكمة المملكة الوهابية، إلى درجة أن الكاتب سلمان رشدي لم يتردد في القول: “إن الخطأ التاريخي الكبير الذي ندفع ثمنه اليوم يبقى المساندة الغربية للسعودية… هؤلاء الناس ليسوا أصدقاءنا. إنهم أصل الشر” (صحيفة الاكسبرس 22/7/ 2015). ولكن بالنسبة إلى بعضهم، تبدو السعودية، والإمارات الخليجية الأخرى أيضاً، مثل كبش فداء مناسب لكي نسقط عليه مخاوفنا واستيهاماتنا. لا نريد أن نأخذ موقفاً، وسنبحث في دهاليز العلاقة بين فرنسا وهذه البلدان، وهي علاقة قديمة ومعقدة، وملوثة منذ عقود بالأموال النفطية الضخمة. ينظر المسؤولون السياسيون، وبعض رجال الأعمال، غالباً، إلى هذه البلدان بوصفها أبقار حليب يجب أن نأخذ منها أكثر ما يمكن من أموال النفط. من جهتهم، ينظر الأمراء إلينا على أنه يمكن شراؤنا بسهولة، وقد شجعتهم على ذلك تصرفات بعض مسؤولينا السياسيين. وخلال بحثنا هذا، حاولنا أن نجيب، أيضاً، على الأسئلة التي يطرحها الرأي العام الفرنسي: هل تموّل السعودية وقطر، فعلاً، “داعش” والمجموعات الإرهابية الأخرى؟ وما هو دورهما في نشر الأفكار السلفية عندنا، وما هي علاقتهما مع الإسلام في فرنسا؟ هل يجب إعادة النظر في التحالفات مع هذه البلدان، مثلما يطلب بعض المسؤولين؟

لقد أردنا أن ندرس تصرفات كل بلد من هذه البلدان، حالة حالة، بحسب الإشكاليات التي تقع في مركز النقاش. إن بحثنا بعيد عن الألغام والعبارات المبتذلة، وسيوضح الاختلافات المهمة بين هذه الممالك والإمارات. علينا إدانتهم في بعض الملفات، ولكن في ملفات أخرى، حيث يقيمون علاقات وطيدة مع بعض السياسيين الفرنسيين، لا يمكن توجيه اللوم لهم وحدهم.

قادنا بحثنا إلى السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت. وقد حصلنا، في باريس، على وثائق رسمية ومراسلات دبلوماسية وإشارات ثمينة. وافق بعض الأشخاص على الحديث علناً، من بين المئات المستجوبين، ولكن الأغلبية فضلت البقاء في السر لكي لا تعرض نفسها للانتقام في بلدان حرية التعبير فيها أكثر من محدودة. أردنا، أيضاً، الحديث بوضوح عن تطور المجتمعات في هذه البلدان التي يحكمها أمراء، وهذا بعد مجهول، إلى حد كبير، بالنسبة إلى الرأي العام الفرنسي. وضمن هذا الجو الغامض، والغريب أحياناً، لممالك الخليج، ينظر إلى المملكة السعودية، غالباً، على أنها بلد جامد بصورة غير صحيحة. لأنه، ومنذ وفاة الملك عبدالله عام 2015، ولدت مملكة سعودية جديدة مع وصول الملك سلمان إلى العرش، والذي اتخذ موقفاً دبلوماسياً أكثر عداوة في المنطقة، قاطعاً بذلك العلاقة مع سنوات الحركة في الظل. في قطر المجاورة، حصل العكس مع وصول الأمير الشاب تميم إلى العرش، في حزيران 2013 . فقد انتهت سياسة الاستعراض السياسي والدبلوماسي، لوالده الشيخ حمد، بتبنى الأمير الجديد سياسة حذرة على الصعيدين الخارجي والداخلي. باختصار، هناك معطى جديد يظهر في الرياض والدوحة، ويعد هذان البلدان شريكين مدللين من قبل باريس. وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب لفرنسا، أصبح هذان البلدان الغنيان سوقاً لاستيراد صادراتنا أكثر من أي وقت مضى. ويبدو أن البيع للأمراء بأي ثمن، وبناء شراكات استراتيجية، أصبحا ألف باء دبلوماسيتنا في الشرق الأوسط.

ولكن ألم نذهب بعيداً جداً في هذه السياسة؟ إذا كانت تجمعنا بهم بعض المصالح المشتركة في بعض الملفات، مثل إيران وسورية واليمن…، فإن دول الخليج تتبنى، أحياناً، مواقف دبلومسية بعيدة جداً عن مواقفنا، في أفريقيا خاصة. الدبلوماسيون الفرنسيون يصمتون، غالباً، أو أنهم يقللون من وقع الاختلافات، ولكن العسكر ورجال المخابرات قلقون من هذا النشاط الذي لا ضوابط له.

هل أمراء الخليج، حقاً، أصدقاؤنا؟ يحاول هذا الكتاب أن يجيب عن هذا السؤال.